Permis moto accéléré : combien de temps, quel prix et pour qui ?

Passer son permis moto en une semaine, c’est possible avec la formule accélérée : 20 heures de pratique compressées en quelques jours. On fait le point sur la durée réelle, les prix selon les auto-écoles, les conditions, et ce qu’il faut avoir réglé avant.

Décrocher son permis moto en une semaine plutôt qu’en plusieurs mois : c’est la promesse de la formule accélérée. Concrètement, tu condenses les 20 heures de formation pratique obligatoires sur 3 à 5 jours, au lieu de les étaler à raison d’une ou deux heures par semaine. Le rythme est intense, le budget un peu plus élevé, et il y a un préalable que beaucoup oublient : le code. Avant de réserver un stage, tu peux déjà préparer ton code moto en ligne pour ne pas être bloqué au moment de t’inscrire. On déroule tout ci-dessous.

Sommaire

Le permis moto accéléré, comment ça marche ?

Il n’existe pas de « permis express » avec moins d’exigences. La formule accélérée suit exactement le même cadre légal qu’une formation classique : ce qui change, c’est uniquement le tempo.

La formation pratique au permis A1 ou A2 représente 20 heures minimum, réparties en 8 heures de plateau (maniabilité hors circulation) et 12 heures de circulation. En accéléré, ces 20 heures sont regroupées sur quelques journées pleines au lieu d’être dispersées sur plusieurs semaines.

À la fin, tu passes les deux mêmes épreuves pratiques que tout le monde : l’épreuve plateau puis l’épreuve en circulation. Le diplôme est identique ; seul le chemin pour y arriver est plus court.

Combien de temps dure un permis moto accéléré ?

Côté pratique, compte en général 3 à 5 jours de formation à temps plein. Les auto-écoles organisent les 20 heures par demi-journées (typiquement 8h-12h et 14h-17h), souvent avec le plateau en début de stage et la circulation en fin de stage.

Un planning fréquent ressemble à ça : plateau sur les deux premiers jours, circulation sur les jours suivants, puis passage des examens dans la foulée — l’examen plateau d’abord, l’examen circulation ensuite, parfois à quelques jours d’intervalle selon les places disponibles.

Mais la vraie durée totale dépend d’un facteur que le mot « accéléré » masque : le code doit déjà être réglé. Si tu n’as pas encore validé l’ETM, le délai pour l’obtenir s’ajoute au stage. C’est le point qu’on détaille plus bas.

Les étapes d’inscription ➜ comment s’inscrire et passer le code moto

Quel prix pour un permis moto accéléré ?

C’est la question qui fâche, parce qu’il n’y a pas de tarif unique : le prix dépend de l’auto-école, de la région et de ce qui est inclus dans le forfait. La formule accélérée est souvent un peu plus chère que l’étalée, parce qu’elle mobilise un moniteur et une moto sur des journées entières.

Poste de coût Fourchette indicative Forfait 20 h (8 h plateau + 12 h circulation) ~700 à 1 600 € selon l’auto-école et la région Heure de conduite supplémentaire ~40 à 50 € / heure Examen du code (ETM) 30 € par passage (tarif réglementaire) Préparation au code Incluse ou en supplément selon l’auto-école

Ce qui fait varier la note : le nombre d’heures (le forfait couvre les 20 heures légales, les heures en plus s’ajoutent si tu n’es pas prêt), ce qui est inclus (frais de dossier, accompagnement aux examens, prêt de l’équipement), et la préparation au code, que tu peux sortir du devis en la passant en ligne. Pense aussi au financement : le permis moto peut, sous conditions, être pris en charge par le CPF.

Tous les coûts en détail ➜ combien coûte le permis moto

Les conditions pour s’inscrire en accéléré

Les conditions sont celles du permis moto classique. Pour un stage A2, il faut :

avoir 18 ans minimum (16 ans pour le A1) ;

(16 ans pour le A1) ; être inscrit à l’examen et disposer d’un numéro NEPH (demande sur le site de l’ANTS) ;

(demande sur le site de l’ANTS) ; avoir réussi l’ETM, l’épreuve théorique moto, ou l’avoir en cours de validité.

Ce dernier point est décisif pour un stage accéléré : sans code validé, tu ne peux pas enchaîner directement sur les épreuves pratiques. D’où l’intérêt de prendre le code de vitesse, en amont du stage.

Le vrai préalable : le code (ETM) avant la pratique

Un stage accéléré accélère la pratique, pas la théorie. Le code moto — l’ETM — reste une épreuve à part entière : 40 questions, 35 bonnes réponses minimum, sur les 9 thèmes du programme officiel. Tant qu’il n’est pas en poche, le permis ne peut pas aboutir.

La bonne stratégie est donc simple : valider l’ETM avant de poser tes journées de stage, pour enchaîner pratique et examens sans temps mort. C’est exactement là qu’une préparation en ligne fait gagner des semaines — tu révises à ton rythme, tu t’entraînes sur des séries conformes, et tu te présentes au code dès que tu tiens les 35/40.

Comprendre l’examen du code moto ➜ ETM (épreuve théorique moto) : tout savoir

Le permis accéléré est-il fait pour toi ?

La formule a un vrai intérêt, mais elle ne convient pas à tout le monde. Avant de te lancer, pèse le pour et le contre.

Les atouts. Tu obtiens ton permis vite, sur une période bloquée — idéal si tu as un besoin daté (déménagement, nouveau job, deux-roues comme moyen de transport). L’apprentissage intensif favorise aussi la continuité : pas de perte des automatismes entre deux leçons espacées.

Les limites. Le rythme est exigeant : plusieurs heures de moto par jour, ça fatigue physiquement et mentalement. Il faut être disponible à temps plein sur la durée du stage, et accepter qu’un profil débutant complet ait parfois besoin d’heures supplémentaires — ce qui rallonge et renchérit. La formule accélérée réussit mieux à ceux qui ont déjà une aisance sur deux-roues ou une bonne lecture de la route.

Astuce de prof : arriver au stage avec le code déjà validé et quelques notions de maniabilité, c’est ce qui transforme un stage serré en réussite du premier coup.

Questions fréquentes