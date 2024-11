Comment s’inscrire et passer le code de la route moto ?

Signalisation et croisements, circulation, sécurité du passager ou mécanique du véhicule n’ont plus de secret pour vous ! Il est temps de passer votre code de la route avec Objectif Code. C’est facile, rapide, et en tant que candidat libre, vous bénéficiez d’un tarif très attractif de 30€. On vous explique la marche à suivre !