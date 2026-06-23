Le virage à moto : adopter la trajectoire de sécurité

Près de 4 motards tués sur 10 le sont en virage. On décortique la trajectoire de sécurité (extérieur, point de corde retardé, extérieur), le rôle du regard, la gestion de la vitesse, les différences entre virage à gauche et à droite, et la façon dont tout cela tombe à l’épreuve théorique moto.

Le virage est le moment où une moto demande le plus de méthode. C’est aussi là que les motards se blessent le plus : selon la Sécurité routière, une large part des accidents mortels de deux-roues survient en courbe, le plus souvent par perte de contrôle, sans aucun autre véhicule impliqué. Bien négocier un virage, ce n’est donc pas un geste de pilote sportif, c’est un réflexe de sécurité — et un sujet que l’épreuve théorique moto (ETM) teste régulièrement. Cet article détaille la trajectoire de sécurité, le rôle du regard et de la vitesse, ce qui change entre un virage à gauche et un virage à droite, et la façon dont ces notions tombent à l’examen. Pour ancrer ces réflexes en même temps que le reste du programme, tu peux préparer ton code moto en ligne en parallèle.

Sommaire

Pourquoi le virage est le moment le plus risqué

En ligne droite, une moto pardonne beaucoup. En virage, tout se complique d’un coup : la machine est inclinée, l’adhérence est sollicitée, le champ de vision se réduit et la moindre erreur de vitesse ou de trajectoire se rattrape mal. C’est la raison pour laquelle la courbe concentre une part importante des accidents graves de motards, souvent sans tiers en cause.

Le scénario typique est presque toujours le même : on aborde le virage trop vite ou sur une mauvaise trajectoire, on découvre tard que la courbe se resserre, on se crispe, on freine en plein angle — et la roue avant décroche, ou la moto se redresse et part tout droit vers l’extérieur. Ce n’est pas un problème de niveau : une part importante des motards tués en virage sont des conducteurs expérimentés. C’est un problème de méthode.

À retenir : la plupart des sorties de route en virage ne viennent pas d’un obstacle, mais d’une vitesse d’entrée trop élevée et d’un regard mal placé. Les deux se corrigent avant même d’entrer dans la courbe.

La trajectoire de sécurité : extérieur, intérieur, extérieur

La trajectoire de sécurité est le principe central enseigné à moto. Elle consiste à se placer à l’extérieur du virage à l’approche, à laisser venir le point de corde (le point le plus proche de l’intérieur) plutôt que de tourner trop tôt, puis à ressortir vers l’extérieur. Cette trajectoire ouvre l’angle de la courbe : on voit plus loin, on se donne le temps de réagir et on garde de la marge.

L’erreur inverse, la trajectoire dite « de corde », consiste à couper le virage par l’intérieur. Elle paraît plus directe, mais elle réduit la visibilité, raccourcit le temps de réaction et, dans un virage à gauche, rapproche dangereusement de la ligne médiane et du trafic venant en face.

La trajectoire de sécurité ouvre le virage (extérieur, point de corde retardé, extérieur) ; couper par l’intérieur réduit la visibilité et expose au trafic en face. Source : Sécurité routière, trajectoire de sécurité moto, 2026.

Cette logique de placement n’est pas propre à la moto, mais elle y est vitale : sur deux roues, l’inclinaison et la marge d’adhérence ne laissent pas droit à l’erreur. C’est exactement le prolongement du travail de placement sur la voie que l’on retrouve dans la conduite de tous les jours.

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Les quatre temps d’un virage maîtrisé

Un virage propre se joue en quatre temps, dans cet ordre. L’idée force : on règle tout avant d’entrer, pour traverser la courbe en restant fluide.

1. Ralentir avant le virage. Tout le freinage utile se fait sur la partie droite, moto verticale, avant le point de bascule. On arrive à une vitesse qui permet de tourner sans avoir à freiner une fois incliné.

Tout le freinage utile se fait sur la partie droite, moto verticale, avant le point de bascule. On arrive à une vitesse qui permet de tourner sans avoir à freiner une fois incliné. 2. Regarder loin, vers la sortie. Le regard guide la moto : on fixe le point le plus éloigné que l’on peut voir dans la courbe, pas la roue avant ni le bas-côté. Là où le regard se porte, la moto va.

Le regard guide la moto : on fixe le point le plus éloigné que l’on peut voir dans la courbe, pas la roue avant ni le bas-côté. Là où le regard se porte, la moto va. 3. Tourner. L’inclinaison s’amorce par une légère poussée sur le guidon intérieur (le contre-braquage) ; la moto se couche et suit la trajectoire choisie.

L’inclinaison s’amorce par une légère poussée sur le guidon intérieur (le contre-braquage) ; la moto se couche et suit la trajectoire choisie. 4. Accélérer en sortie. Dès que la courbe s’ouvre et que le regard se dégage, on remet doucement les gaz. Cette relance stabilise la moto et la redresse progressivement.

Ce séquencement explique une règle que l’ETM aime rappeler : on ne freine pas fort en plein virage. Un freinage brutal sur l’angle transfère la charge sur l’avant et peut faire décrocher la roue. Si l’on s’aperçoit qu’on entre trop vite, mieux vaut regarder vers la sortie, garder l’angle et freiner très progressivement, plutôt que de se redresser d’un coup.

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Virage à gauche, virage à droite : ce qui change

Le principe de la trajectoire de sécurité reste le même, mais le danger principal change de côté selon le sens du virage.

Type de virage Où se placer à l’approche Le danger à éviter Virage à gauche Sur la droite de sa voie, à l’extérieur de la courbe. Couper par l’intérieur rapproche de l’axe central et du trafic venant en face. Rester à droite préserve la visibilité et la sécurité. Virage à droite Vers le centre de sa voie, à l’extérieur de la courbe, sans serrer le bord droit. Serrer le bas-côté droit (gravillons, bordure, sortie de champ) et perdre la vue sur la suite de la courbe.

Dans les deux cas, la consigne tient en une phrase : rester à l’extérieur tant qu’on ne voit pas la sortie. On ne plonge vers l’intérieur qu’une fois la trajectoire dégagée, jamais à l’aveugle.

Adapter sa vitesse à ce que l’on voit

La bonne vitesse en virage n’est pas une valeur fixe : c’est celle qui permet de s’arrêter dans la portion de route visible. Si la courbe est masquée par une haie, un talus ou un mur, la distance de sécurité se réduit, donc la vitesse aussi. On adapte à la visibilité, pas à la limite affichée.

Plusieurs éléments imposent de lever le pied avant d’entrer : une chaussée humide ou grasse, des gravillons en sortie de courbe, une route qui se resserre, un dévers défavorable. Le réflexe attendu — et testé à l’examen — est toujours le même : dans le doute, ralentir avant, jamais dedans.

Le piège classique : « adapter sa vitesse » ne veut pas dire « rouler sous la limite ». Sur une route limitée à 80 km/h mais dont le virage est sans visibilité, la vitesse adaptée peut être largement inférieure. À l’ETM, la réponse qui invoque la seule limite légale est presque toujours fausse.

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Comment le virage tombe à l’ETM

Le thème de la conduite de la moto en courbe est l’un des plus représentés dans la partie « maîtrise du véhicule » et « partager la route » de l’examen. Les questions portent moins sur des chiffres que sur des réflexes : placement, regard, vitesse, gestion du freinage. Voici les formes les plus fréquentes.

Ce qui peut tomber Le bon réflexe Où se placer pour aborder un virage À l’extérieur de la courbe, pour voir loin et ouvrir l’angle. Quand freiner Avant le virage, moto droite — pas en pleine inclinaison. Où porter le regard Le plus loin possible, vers la sortie de la courbe. Quand accélérer En sortie, progressivement, une fois la trajectoire dégagée. À quelle vitesse Celle qui permet de s’arrêter dans la distance visible, adaptée à la visibilité. Virage à gauche Rester à droite de sa voie pour ne pas mordre l’axe ni le trafic en face.

Attention aux formulations en « toujours / jamais ». « On peut freiner fortement en plein virage pour ralentir » est faux ; « on coupe au plus court pour gagner du temps » l’est aussi. Méfie-toi également des questions qui opposent vitesse autorisée et vitesse adaptée : l’ETM valorise systématiquement l’adaptation à la visibilité et à l’état de la route. Ces automatismes se recoupent avec d’autres révisions utiles, comme la trajectoire de sécurité au quotidien, l’angle mort et la visibilité et, plus largement, les questions pièges de l’ETM.

Questions fréquentes