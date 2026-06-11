Trajectoire de sécurité à moto : la comprendre pour réussir l’ETM

C’est le geste le plus emblématique de la conduite moto, et un savoir 100 % moto qui tombe à l’ETM : la trajectoire de sécurité. On l’explique pas à pas : placement, regard, allure et on montre pourquoi viser la corde comme sur un circuit est une faute sur route ouverte.

C’est le geste qui résume à lui seul la conduite d’une moto : aborder un virage par l’extérieur, ralentir avant d’y entrer, porter le regard loin, puis se replacer. On appelle ça la trajectoire de sécurité, et c’est un savoir 100 % moto, il n’existait pas au code voiture. À l’épreuve théorique moto (ETM), il tombe régulièrement, et il piège les candidats qui confondent route ouverte et circuit. On l’explique ici pas à pas, sous l’angle de la révision : ce qu’on attend de toi à l’examen, et l’erreur à ne plus faire. Pour t’entraîner sur des questions calquées sur l’épreuve, tu peux réviser le code moto en ligne.

Sommaire

La trajectoire de sécurité, c’est quoi ?

La trajectoire de sécurité est le placement sur la chaussée qui permet de voir le plus loin possible à l’approche et dans un virage, pour anticiper un danger et garder de la marge de manœuvre. C’est la trajectoire utilisée par les motards professionnels de la police et de la gendarmerie. Son objectif n’est pas d’aller vite : c’est de voir et d’être vu, et de conserver de la réserve pour réagir.

L’enjeu est loin d’être théorique. Le virage est l’une des situations les plus meurtrières pour les motards : d’après les données de l’ONISR relayées par la campagne de la Sécurité routière 2026, près de quatre motards tués sur dix perdent la vie dans un virage. C’est précisément pour ça que l’ETM en fait un savoir à part entière, et qu’une question peut t’opposer la « belle » trajectoire de circuit à la trajectoire de sécurité.

Sur le même sujet ➜ Comment se passe l’examen du code moto ?

Les 4 temps de la trajectoire de sécurité

La trajectoire de sécurité se décompose en quatre gestes enchaînés. À l’ETM, c’est cet ordre qu’on attend de toi.

Temps Geste À quoi ça sert 1. Ralentir Adapter l’allure avant d’entrer dans la courbe Entrer en virage à une vitesse maîtrisée, sans avoir à freiner sur l’angle 2. Se placer Se positionner à l’extérieur du virage Ouvrir le champ de vision et voir le plus loin possible dans la courbe 3. Regarder Porter le regard loin, vers la sortie du virage Anticiper un danger (véhicule, gravillons, animal) et guider la trajectoire 4. Se replacer Revenir dans sa voie une fois la sortie dégagée Reprendre une position normale et accélérer progressivement

Le principe à retenir tient en une phrase : on entre large et lentement, on sort en accélérant. Le placement extérieur en entrée n’est pas un détail esthétique, c’est lui qui donne la visibilité et la marge. Le regard, lui, « tire » la moto : on va là où on regarde.

Pourquoi viser la corde est une erreur sur route

Voici le cœur du piège, et la raison pour laquelle ce thème tombe à l’examen. Sur un circuit, le pilote cherche le point de corde, le point de tangence à l’intérieur du virage, pour passer le plus vite possible. Sur route ouverte, faire la même chose est dangereux.

Rester à la corde impose de pencher fortement la moto et réduit d’autant les possibilités de correction. Si un imprévu surgit, un véhicule qui déborde en sens inverse, une plaque de gravillons, un revêtement dégradé, on n’a plus de réserve d’angle pour l’éviter. À l’inverse, le placement extérieur de la trajectoire de sécurité laisse de la marge : on voit plus loin, on penche moins, on garde la capacité de rectifier.

Le bon réflexe : sur route, la priorité n’est jamais la vitesse de passage, mais la visibilité et la marge de sécurité. Si une question oppose « suivre la corde pour passer vite » et « se placer à l’extérieur pour voir loin », la bonne réponse est la seconde.

La trajectoire de sécurité en virage

Virage à droite, virage à gauche : ce qui change

Le placement extérieur ne se traduit pas par la même position selon le sens du virage. Il faut surtout garder à l’esprit une contrainte absolue : on reste toujours dans sa voie de circulation.

Virage à gauche : l’extérieur de la courbe correspond au bord droit de ta voie. Tu te places donc sur la droite de ta voie en entrée, ce qui ouvre la vue vers la sortie sans jamais mordre sur la voie opposée.

l’extérieur de la courbe correspond au bord de ta voie. Tu te places donc sur la droite de ta voie en entrée, ce qui ouvre la vue vers la sortie sans jamais mordre sur la voie opposée. Virage à droite : l’extérieur correspond à la partie gauche de ta voie, près de l’axe médian, mais sans déborder sur la voie de gauche, où circulent les véhicules en sens inverse.

C’est exactement sur ce point que se nichent les questions piégeuses : un placement « extérieur » mal compris pousse à empiéter sur la voie d’en face. La trajectoire de sécurité s’arrête à la limite de ta voie. Voir loin, oui ; franchir l’axe, jamais.

Le cours digiSchool ➜ Se placer sur la voie en moto

Comment ça tombe à l’ETM

Rappel du cadre : l’ETM compte 40 questions et il faut au moins 35 bonnes réponses pour être reçu, soit 5 erreurs tolérées au maximum. La trajectoire de sécurité fait partie des savoirs spécifiques aux deux-roues, ceux qui n’existaient pas au code voiture. Concrètement, le thème peut se présenter de plusieurs façons :

une question en vidéo montrant l’approche d’un virage, où l’on te demande le placement correct ;

montrant l’approche d’un virage, où l’on te demande le placement correct ; une question sur l’ ordre des gestes (ralentir avant ou pendant le virage ?) ;

(ralentir avant ou pendant le virage ?) ; une question opposant trajectoire de sécurité et trajectoire de circuit (le piège de la corde) ;

(le piège de la corde) ; une question sur le regard et l’anticipation à la sortie de courbe.

L’erreur la plus fréquente n’est pas un trou de connaissance : c’est de répondre avec une logique « voiture » ou « vitesse » au lieu d’une logique « visibilité et marge ». Si tu gardes en tête le réflexe « je me place pour voir loin, pas pour passer vite », l’essentiel des questions sur ce thème se traite sans hésiter.

Sur le même sujet ➜ Comment se passe l’examen du code moto ?

Réviser ce thème efficacement

La trajectoire de sécurité est un thème qui se sécurise vite, parce qu’il repose sur un principe unique décliné en situations. Trois conseils pour le verrouiller :

Mémoriser l’ordre des 4 temps (ralentir, se placer à l’extérieur, regarder loin, se replacer) comme une routine, pas comme une liste de règles isolées.

(ralentir, se placer à l’extérieur, regarder loin, se replacer) comme une routine, pas comme une liste de règles isolées. Raisonner « visibilité et marge », jamais « vitesse » : c’est la clé qui débloque les questions opposant route et circuit.

: c’est la clé qui débloque les questions opposant route et circuit. S’entraîner sur des questions en vidéo, car le thème se teste souvent en situation : repérer le bon placement à l’image entraîne le bon réflexe.

Le plus efficace reste de travailler ce thème au milieu des autres, sur des séries fidèles à l’examen : tu peux t’entraîner au code moto en ligne, repérer les questions de placement sur lesquelles tu butes, et comprendre chaque correction plutôt que de viser seulement le score.

En résumé : la trajectoire de sécurité, c’est ralentir avant le virage, se placer à l’extérieur de sa voie, porter le regard loin, puis se replacer. Elle privilégie la visibilité et la marge de manœuvre, à l’inverse du point de corde recherché sur circuit, qui fait pencher la moto et supprime la réserve pour réagir. C’est un savoir 100 % moto, testé à l’ETM : garde le réflexe « je me place pour voir loin, pas pour passer vite ».sécurité, c’est ralentir avant le virage, se placer à l’extérieur de sa voie, porter le regard loin, puis se replacer. Elle privilégie la visibilité et la marge de manœuvre, à l’inverse du point de corde recherché sur circuit, qui fait pencher la moto et supprime la réserve pour réagir. C’est un savoir 100 % moto, testé à l’ETM : garde le réflexe « je me place pour voir loin, pas pour passer vite ».

Questions fréquentes