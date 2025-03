Dossier social étudiant (DSE) : comment faire ta demande de bourse Crous et de logement étudiant ?

Le dossier social étudiant – aussi appelé DSE – permet de déposer une demande de bourse sur critères sociaux (CROUS) ou un logement étudiant via une procédure en ligne. Tu as jusqu’au 31 mai 2025 pour effectuer tes démarches ! Quelles sont les différentes étapes et les délais à respecter et les documents nécessaires ? digiSchool te guide.