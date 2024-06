Parcours Éclaireurs : une formation en ligne sur l’orientation, dédiée aux parents et aux éducateurs

L’objectif n’est pas de devenir expert de l’orientation, mais de bien cerner le sujet, d’être présent et d’être soi-même pour apporter un soutien positif et rassurant aux jeunes qui nous entourent.

Nous vous proposons quelques vidéos pour vous questionner, vous inspirer et vous emparer de ce sujet:

Quels sont les enjeux de l’orientation ?

Comment trouver une juste posture pour accompagner positivement et trouver sa place ?

Quelles clés méthodologiques à activer dès demain ?

Et enfin, imaginer ensemble une société d’éclaireurs qui permettra à chaque jeune de rendre l’orientation concrète dans son quotidien.

Le Parcours Éclaireurs en 4 étapes

On vous explique comment fonctionne cette formation en quatre étapes, toutes disponibles sur Youtube.

Et si vous souhaitez que votre enfant, votre nièce (ou autre jeune) s’empare de son orientation, faites-lui vivre une véritable expérience en lui offrant le kit d’orientation en famille : 10 heures de parcours en autonomie : un kit jeune et un kit parent (oui les parents s’y mettent aussi) pour dialoguer et construire ensemble un plan d’actions concret. Possibilité d’être accompagné sur demande si vous souhaitez un RDV “coup de pouce” pour démarrer.

Partie 1 : Comment aborder l’orientation positivement : état des lieux, état d’esprit !

Partie 2 : Stimuler sa posture d’éclaireur, de soutien éclairant

Partie 3 : Des clés méthodologiques à activer dès demain !

Partie 4 : Imaginer et créer une communauté d’éclaireurs

Tous apprenants ! Faites-nous part de vos remarques, de vos commentaires sur orientation@digischool.fr !

Vous êtes un établissement scolaire, une association, et vous souhaitez proposer un parcours d’orientation aux jeunes que vous accompagnez ? Vous souhaitez aider les parents à s’impliquer ? Vous souhaitez soutenir et former vos équipes pédagogiques ?

Contactez Alix, responsable des parcours d’orientation sur orientation@digischool.fr ou au 04.51.26.00.89