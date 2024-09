Kit d’orientation en famille : une méthode pratique pour aider votre enfant à faire ses choix

Vivez une expérience unique mixant digital et moments de qualité en famille. Laissez-vous surprendre par votre enfant, par vous-même et tout ce que vous pouvez dès à présent mettre en place pour l’aider à révéler son potentiel et choisir son avenir. Attention : ce cadeau pourrait bien changer sa vie et la vôtre !

Un parcours d’orientation scolaire et professionnelle ludique en plusieurs étapes

de la réflexion : pour mieux se connaître, valoriser sa singularité (ses atouts, son fonctionnement), booster l’estime de soi, apprendre à parler de soi et de son projet d’orientation scolaire ou professionnelle ;

Quoi de plus naturel que de commencer en famille ?

Un duo parent-enfant efficace, c’est deux démarches convergentes (un parcours jeune et un parcours parent – et oui les parents aussi s’y mettent sans pour autant être coach en orientation scolaire) pour faciliter la mise route et construire ensemble un plan d’actions concret en enthousiasmant.

Avancez avec le kit d’orientation

Nous mettons à votre disposition des supports adaptés pour alimenter 10 heures de réflexions et d’actions (en solo et en duo) en totale autonomie :

Orientation collège et orientation lycée : parcours pour les jeunes de la 4e au bac+1

4 étapes pour construire un projet d’orientation 100% sur-mesure, en partant de vos préoccupations actuelles : vous n’avez pas d’idées, par où commencer ? Vous changez tout le temps d’idées, comment avancer ? Vous avez une idée mais vous aimeriez la confirmer ? etc. Il n‘est plus question de rentrer dans des cases, connaissance de soi, explorations, discussions, vous reprenez la main !

Un parcours sur application mobile (des vidéos, des questionnaires à 360°), pour avancer étape par étape, valoriser vos atouts avec l’aide de vos proches et apprendre à bien parler de vous ;

Parcours pour les parents

Vous aurez à votre disposition des clés, des ressources, des exercices pour vous challenger, porter un nouveau regard sur votre enfant et être un soutien positif pour l’accompagner dans son orientation au collège et son orientation au lycée.

Un guide téléchargeable pour accompagner la démarche de votre enfant ;

Offrez un kit d’orientation

Parents, parrain et marraine, grand-parents, ce cadeau pourrait bien changer sa vie !

Et pour être au plus près de vos besoins, en famille ou avec l’aide d’un professionnel de l’orientation, nous proposons plusieurs formules à la carte :

Un parcours 100% autonome : le kit d’orientation, 10 heures de parcours en solo et en duo en autonomie.

Besoin d’un accompagnement personnalisé pour bien démarrer ?

En plus de votre kit parent-enfant, prenez un RDV et bénéficiez de conseils personnalisés pour bien lancer votre démarche en famille. Avec l‘option “premium”, vous profitez en plus d’une séance en visio de 45 minutes et d’un suivi pendant 3 mois (whatsapp, mail).

Une question ?

Vous êtes jeunes, parents, proches et vous avez des questions ?

Vous êtes un établissement, une collectivité, une association et vous souhaitez proposer le kit aux familles que vous accompagnez ?

Vous souhaitez former vos équipes pédagogiques ? Un parcours accompagnateur est également disponible pour compléter le triptyque parent-jeune-accompagnateur (école, association).

Contactez Alix, responsable des parcours d’orientation au 04 51 26 00 89 ou sur

orientation@digischool.fr