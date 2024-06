Bac technologique : révise avec les sujets corrigés officiels du Liban 2024

Besoin de réviser pour être au top pour le bac technologique 2024 ? Élève de première ou de terminale, cet article est pour toi ! Les sujets du centre d’examen étranger du Liban tombent une semaine avant ceux de la métropole ! Entraîne-toi avec ces sujets officiels corrigés des épreuves écrites. Notre communauté enseignante dispense conseils, méthode, et astuces pour te permettre de décrocher la mention !

Tes épreuves écrites du bac technologique 2024 se déroulent entre les 14 et 20 juin en métropole. Retrouve les sujets officiels corrigés des épreuves écrites du bac technologique 2024 du Liban dont les épreuves se déroulent entre le 3 et le 6 juin. Entraîne-toi autant de fois que tu le souhaites pour passer tes examens en toute sérénité ! Tu peux également consulter nos cours sur digiSchool.fr pour approfondir des notions et tester tes connaissances avec nos quiz. Prépare-toi pour être au point le jour J !

« Les sujets officiels nous sont directement transmis par le service de presse de l’Éducation nationale. »

Sommaire

Tes épreuves approchent. Retrouve, ci-dessous, les sujets corrigés du bac technologique 2024 du Liban made by digiSchool ! Français, philo, spé. droit et économie ou MSGN… Entraîne-toi pour être fin prêt ou fin prête le jour J !

Sujet officiel corrigé de l’épreuve anticipée de français 2024

Les sujets officiels et leur corrigé sont disponibles en PDF à partir de juin 2024. Tu peux également réviser avec nous grâce à nos annales qui recensent les différents sujets officiels des années précédentes. Tu peux prendre de l’avance et t’entraîner avant de te tester pour des révisions de dernière minute en juin.

Sujet officiel

PDF prévu dès le 3 juin 2024

Sujet corrigé

PDF prévu dès le 3 juin 2024

Affine tes connaissances sur les œuvres au programme et révise l’histoire littéraire et les outils d’analyse nécessaires à une explication de texte ! Notre communauté enseignante dispense des conseils et des tips pour être à l’aise à l’oral et améliorer ses écrits.

Philo 2024 : sujet officiel corrigé du bac technologique du Liban

Les sujets officiels des épreuves de dissertation et de commentaire sont disponibles en juin 2024. Tu peux retrouver les notions susceptibles de tomber dans notre article sur les sujets probables ou réviser la technique, la vérité et les autres thèmes du programme de philo.

Sujet officiel

PDF prévu dès le 4 juin 2024

Sujet corrigé

PDF prévu dès le 4 juin 2024

Tu veux réviser avec des fiches de révisions en philosophie ou t’entraîner avec les annales ? Rejoins-nous sur notre site ou notre application digiSchool.fr pour te préparer où et quand tu veux. Nos vidéos YouTube pourront également te permettre d’affiner tes connaissances. Retrouve nos conseils pour réussir ton examen !

Spé. management, sciences de gestion et numérique 2024 : sujet officiel corrigé du bac technologique du Liban

Le corrigé des épreuves officielles de MSGN du bac technologique 2024 au Liban est disponible en juin 2024. Retrouve les cours complets sur les grands thèmes du programme pour continuer et parfaire tes révisions.

Sujet officiel

PDF prévu dès le 5 juin 2024

Sujet corrigé

PDF prévu dès le 5 juin 2024

N’hésite pas à te challenger avec nos annales corrigées disponibles sur notre site. Si tu as des doutes sur tes connaissances, réponds à nos quiz et découvre tes forces et tes faiblesses dans la spé. MSGN. Décroche la mention grâce aux conseils de notre communauté enseignante !

Bac technologique Liban 2024 : sujet officiel corrigé de l’épreuve de droit et économie

Les sujets officiels de l’épreuve de la spécialité de droit et économie du bac technologique 2024 au Liban sont disponibles à partir de juin 2024.

Tu veux réviser les grands thèmes de cette spécialité ? Consulte nos cours sur le rôle du contrat, la possibilité ou non de l’intervention de l’État dans l’économie ou la question de l’entrepreneuriat.

Sujet officiel

PDF prévu dès le 6 juin 2024

Sujet corrigé

PDF prévu dès le 6 juin 2024

Retrouve nos annales corrigées pour t’entraîner en attendant la correction des sujets officiels de la spé. droit et économie au Liban. Profite de nos quiz pour vérifier et fortifier tes acquis avant tes épreuves !

Sais-tu quel sera ton niveau de réussite ? Français, philo, droit et économie, management, sciences de gestion et numérique : continue tes révisions pour la session du bac technologique 2024 en retrouvant nos annales sur digiSchool.fr ! Précise et éprouve tes connaissances grâce à nos leçons et à nos quiz.

Bonne chance pour les épreuves qui approchent !

Tu veux réviser plus et avec d’autres contenus ? Rejoins-nous sur digiSchool Éducation ! Tu peux également t’abonner à notre chaîne digiSchool Lycée sur YouTube. Tu retrouveras des LIVES de révisions juste avant les épreuves ! On t’attend !