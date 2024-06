Bac technologique 2024 : les sujets officiels corrigés

Tu veux savoir si tu as bien réussi tes épreuves ? Cet article est pour toi ! Retrouve les sujets corrigés du bac technologique 2024 en juin ! Nos profs te fournissent des pdf qualitatifs et te permettent de faire une rétrospective sur tes examens. Courage pour les révisions en attendant le jour J et décroche la mention !

En métropole, les épreuves écrites du bac technologique 2024 se déroulent entre le 14 et le 20 juin. Retrouve les pdf des sujets corrigés du bac technologique 2024 en juin. Notre communauté enseignante s’empresse de corriger les sujets des épreuves officielles pour te livrer le plus tôt possible les corrections ! Profites-en pour consulter immédiatement après tes épreuves cet article pour savoir si tu as réussi tes examens !

« Les sujets officiels nous sont directement transmis par le service de presse de l’Éducation nationale. »

Les sujets officiels et leur corrigé des épreuves de la session du bac technologique 2024 sont disponibles en juin. Consulte les pdf des sujets corrigés du bac technologique 2024 avec une correction made by digiSchool ! Français, philo, spé. droit et économie ou management, sciences de gestion et numérique… Vérifie si tu peux décrocher la mention !

Bac technologique 2024 : sujet corrigé de l’épreuve anticipée de français

Les pdf des sujets officiels corrigés de l’épreuve anticipée de français pour le bac technologique 2024 sont disponibles en juin. Consulte nos cours pour réviser en attendant ce nouveau défi sur digiSchool.fr ! Notre communauté enseignante te donne des conseils et astuces pour capter l’attention d’un auditoire ou pour présenter une œuvre à l’oral.

Sujet officiel

Le commentaire de texte, sur 20 points, a pour objet d’étude le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle. Le texte est un extrait d’Anima (2012) écrit par Wajdi Mouawad.

La contraction de texte (10 points) et l’essai (10 points) ont pour objet d’étude la littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe.

Les trois sujets proposés sont des extraits de :

Gargantua de Rabelais (chapitre XI à XXIV). Ce texte s’inscrit dans le parcours sur la bonne éducation. L’essai a pour question : « Une bonne éducation peut-elle se passer d’”emmagasiner des connaissances” ? »

Les caractères, livre XI « De l’Homme », de La Bruyère se situe dans le parcours : « Peindre les Hommes, examiner la nature humaine ». L’essai questionne les marques de sociabilité comme la politesse qui pourraient nous empêchent de connaître les hommes tels qu’ils sont.

Olympe de Gouges dans Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne s’insère dans le parcours sur l’écriture et le combat pour l’égalité. « En quoi le fait d’écrire est-il une arme dans la lutte pour l’égalité ? » est la question à laquelle il faut répondre pour l’essai.

Télécharge ici : le sujet du bac technologique de français 2024

Sujet corrigé

Télécharge ici : le corrigé du bac technologique de français 2024

Bonus entraînement : Consulte les sujets officiels des épreuves anticipées de français des centres étrangers du Liban et ceux d’Algérie qui sortent une semaine avant ceux de la métropole !

Sujets corrigés de philosophie du bac technologique 2024

Retrouve les sujets corrigés de philosophie du bac technologique, disponibles en juin 2024. Consulte nos cours de philosophie sur la définition du juste, sur la vérité, ou encore nos fiches de révisions sur le bonheur pour affiner tes connaissances.

Bonus entraînement : Consulte les sujets officiels corrigés des centres étrangers du Liban et ceux d’Algérie qui sortent une semaine avant ceux de la métropole !

Sujet officiel

PDF prévu le 18 juin 2024

Sujet corrigé

PDF prévu le 18 juin 2024

Bac technologie 2024 : sujet corrigé de la spé. management, sciences de gestion et numérique

Quels produits ou quels services pour quels besoins ? Comment fédérer les acteurs d’une organisation ? Les organisations peuvent-elles s’affranchir des questions de société ? Consulte nos cours pour réviser ta spécialité management, sciences de géstion et numérique (MSGN), en attendant les sujets officiels corrigés de la spé. MSGN, disponibles en juin 2024.

Sujet officiel

PDF prévu le 19 juin 2024

Sujet corrigé

PDF prévu le 19 juin 2024

Bonus entraînement : Consulte les sujets des épreuves officielles de la spé. MSGN des centres étrangers du Liban et ceux d’Algérie qui sortent une semaine avant ceux de la métropole !

Sujet officiel corrigé de l’épreuve de droit et économie du bac technologique 2024

Qu’est-ce que le dommage réparable ? Quels sont les différents statuts de l’entreprise ? Retrouve nos cours sur digiSchool.fr pour répondre à tes questions. Challenge-toi avec nos quiz pour réussir les épreuves de ta spécialité droit et économie.

Bonus entraînement : Consulte les sujets officiels de cette spé. des centres étrangers du Liban et ceux d’Algérie qui sortent une semaine avant ceux de la métropole !

Sujet officiel

PDF prévu le 20 juin 2024

Sujet corrigé

PDF prévu le 20 juin 2024

Bonne chance pour les épreuves qui approchent !

