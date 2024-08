Test de positionnement de seconde : dates, modalités et exemples

À la rentrée en seconde générale et technologique ou en seconde professionnelle, tu passes un test de positionnement en français et en mathématiques. Il sera organisé cette année entre le 9 et le 28 septembre 2024. À quoi sert ce test de positionnement de seconde ? Comment se déroule-t-il ? Faut-il réviser avant ? Voici ce qu’il faut savoir.

Si tu fais ta rentrée en seconde cette année, tu vas alors passer un test de positionnement en mathématiques et en français. Ce test de connaissances a pour objectif d’identifier tes acquis et tes zones de faiblesse dans ces deux matières fondamentales, sur la base des attendus de fin de cycle des programmes de collège. Ses résultats doivent permettre à tes professeurs de mettre en place un accompagnement personnalisé par la suite.

Quand et comment se déroule le test de positionnement de seconde ?

Pour la rentrée 2024, le test de positionnement sera passé entre le 9 et le 28 septembre 2024.. Son organisation relève en effet de ton lycée, qui t’informera de la date exacte.

Le test de positionnement de seconde générale et technologique ou professionnelle se déroule donc en deux séquences, chacune de 60 minutes (10 minutes de préparation et 50 minutes de passation). Tu l’auras compris, une pour le français et une pour les mathématiques. Les deux passations se déroulent sur ordinateur, via une plateforme numérique.

Pour chacune des matières, tu réponds sous forme de QCM à une série d’exercices adaptatifs. Cette année encore « une courte enquête sera adossée aux évaluations pour recueillir la perception des élèves sur les tests, leur confiance pour l’année à venir et leurs projets de poursuite d’études », précise le site eduscol.

La correction étant entièrement automatique, tu reçois donc très rapidement ton bilan individuel, qui te permet d’identifier tes acquis et les domaines où tu as besoin de renforcer tes connaissances. Tes parents et ton établissements reçoivent aussi tes résultats.

Pour chaque domaine, ton niveau est testé sur une échelle de 3 degrés de maîtrise :

Niveau de maîtrise Signification À besoins Besoin important d’accompagnement sur des notions non acquises Fragile Besoin de renforcer des savoirs et des compétences Satisfaisant Niveau attendu en début de seconde Test de positionnement de seconde

Quelles compétences sont évaluées lors du test de positionnement de seconde ?

Le test de positionnement en français

Le test de français s’organise en trois domaines de compréhension, identiques pour les séries générale, technologique et professionnelle :

fonctionnement de la langue : c’est à dire les connaissances linguistiques en syntaxe et en grammaire, en orthographe ou en vocabulaire.

: c’est à dire les connaissances linguistiques en syntaxe et en grammaire, en orthographe ou en vocabulaire. compréhension écrite : capacité à comprendre et interpréter un texte, une image, une bande son ou encore une vidéo.

: capacité à comprendre et interpréter un texte, une image, une bande son ou encore une vidéo. compréhension orale : capacité à distinguer l’explicite et le sous-entendu dans un propos et à identifier les visées d’un discours.

Pour savoir quel genre de questions t’attendent le jour du test de positionnement de seconde en français, voici un exemple.

Le test de positionnement en mathématiques

La passation en mathématiques est conçue autour de quatre domaines. Certains sont communs à toutes les séries, d’autres spécifiques aux secondes générale/technologique et la seconde professionnelle.

En seconde générale et technologique

Organisation et gestion de données : résoudre des problèmes de proportionnalité ou utiliser la notion de fonction par exemple.

Nombres et calcul : utiliser les nombres pour comparer, calculer et maîtriser la notion de division.

Géométrie de raisonnement : représenter l’espace ou encore savoir utiliser les notions de géométrie plane.

Expressions algébriques : traduire un problème par une expression algébrique.

En seconde professionnelle

Organisation et gestion de données.

Nombres et calcul.

Géométrie du calcul : représenter l’espace et exprimer les résultats dans les unités adaptées.

Résolution algébrique de problèmes : résoudre des équations du premier degré.

Faut-il te préparer au test de positionnement de seconde ?

Nous avons en effet posé cette question à Vanessa, notre professeur d’histoire-géo certifiée ! Sa réponse pour aborder sereinement ce test est que « tu n’as pas besoin de réviser ou d’apprendre de nouvelles choses ».

Retiens bien que le but de ces deux séquences est d’attester de ton niveau et non de t’évaluer. Aucune note n’est attribuée à l’issue de ce test de début d’année de seconde. Celui-ci va simplement permettre à l’équipe pédagogique de mettre en place l’aide personnalisée dont tu as besoin. Cela peut prendre, par exemple, la forme de groupe de travail collectif durant les heures d’accompagnement personnalisé prévues dans ton emploi du temps.

