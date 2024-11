Classement des meilleures prépa MPSI 2025

Le classement des meilleures prépa MPSI (mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur) t’aide à découvrir les 130 établissements en France afin de choisir celui qui correspond à tes ambitions !

Qu’est-ce que la prépa MPSI ?

Quelles sont les particularités de la prépa MPSI ?

La prépa MPSI (mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur) est l’une des prépas scientifiques les plus réputées ! Elle est orientée mathématiques et physiques, le tout dans des concepts abstraits.

Elle donne accès à une deuxième année de prépa en filière MP ou PSI, parfaites pour accéder aux études d’ingénieur.

Les lycées qui souhaitent se diriger en prépa MPSI doivent privilégier le bac général, avec un enseignement de spécialité tel que :

Mathématiques, physique chimie et troisième option au choix en première ;

Mathématiques, physique-chimie ou sciences de l’ingénieur avec, éventuellement, l’option mathématiques expertes en terminale.

Pour accéder à ce type de prépa, il est nécessaire d’avoir d’excellents résultats au contrôle continu ainsi qu’au baccalauréat. Les étudiants admis aux classes préparatoires aux grandes écoles ont, en général, une moyenne supérieure à 14/20 mais également des notes supérieures à 17/20 en mathématiques et en physique.

Quels sont les enseignements ?

La prépa MPSI se prépare pendant 1 an et propose divers enseignements lors du premier semestre :

Mathématiques (10 heures de cours et 2 heures de TD) ;

Physique (4 heures de cours, 1 heure de TD et 1 heure de TP) ;

Chimie (1 heure de cours et 1h de TP) ;

Informatique (2 heure) ;

Sciences industrielles (1 heure de cours et 1 heure de TD) ;

LV1 (2 heures) ;

Français et philosophie (2 heures) ;

Sport (2 heures) ;

LV2 en option (2 heures).

Le deuxième semestre varie en fonction de l’option choisie

Prépa MPSI : que faire ensuite ?

La deuxième année de prépa

A l’issue du premier semestre commun, les étudiants sont amenés à sélectionner une option, qui donnera lieu à leur deuxième année de prépa. Ils ont le choix entre :

L’option SII (sciences industrielle de l’ingénieur) qui mène à la prépa MP (mathématiques et physique) ;

L’option informatique qui mène à la prépa PSI (physique et sciences de l’ingénieur).

Ceux qui ne choisissent aucune option vont automatiquement en prépa MP.

Les concours

Après avoir effectué les deux années de prépa, les étudiants ont accès à différents concours selon la filière sélectionnée.

Les concours auxquels les étudiants peuvent prétendre suite à une prépa MP sont les suivants :

Banque e3a-Polytech

Banque Mines-Ponts (concours Mines-Ponts et Mines-Télécom)

Banque Polytechnique – inter-ENS

BECEAS (banque d’épreuves des concours des écoles d’actuariat et de statistique)

Concours commun INP

Concours Centrale-Supélec

Concours Epita-Ipsa-Esme

Concours Cesi École d’ingénieurs

Groupe Insa

Tandis que ceux qui ont fait une prépa PSi peuvent s’inscrire aux concours suivants :

Concours Mine-Ponts

Concours Mines-télécom

Concours Avenir Prépa

Concours Puissance Alpha

Concours des Arts et métiers

Concours INSA

Concours CCINP

Concours Centrale-Supélec

Concours Ingeni’up (ancien FESIC)

Concours CESI

Concours E3A-Polytech

Concours Epita-Ipsa-ESME

Concours BECEAS

Le classement des meilleures prépa MPSI en 2025

Le classement des meilleures prépa MPSI se base sur 4 critères :

La sélectivité ;

Le taux d’accès ;

L’excellence académique de recrutement (la mention au bac) ;

L’ouverture sociale (les étudiants admis boursiers.