Classement des écoles d’ingénieurs françaises

Chaque année, plusieurs médias publient leurs classements des écoles d’ingénieurs françaises. Tous reposent sur différents critères, ce qui peut expliquer les différences dans leur top. Cependant, ces classements peuvent aider les bacheliers et les préparationnaires à choisir l’école dans laquelle ils veulent étudier. Petit tour d’horizon de quatre grands classements publiés en 2020.

Il est utile de préciser que chaque classement a sa méthodologie propre. Il est donc important de regarder les critères selon lesquels ces palmarès ont été réalisés : qualité académique, ouverture à l’international ou encore lien avec les entreprises. Nous te présentons également ici des classements réalisés selon les voies d’accès aux écoles d’ingénieurs : post-bac ou post-CPGE / bac+2. Toutes les écoles de ces classements sont des écoles françaises, habilitées par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur).

Le classement des écoles d’ingénieurs d’excellence du Figaro Étudiant

Dans ce premier classement des écoles d’ingénieurs, on retrouve en 1ère position l’Ecole Polytechnique, surnommée “X”. Vient ensuite CentraleSupélec et Mines ParisTech. Les écoles de ce top 10 sont toutes des écoles d’ingénieurs publiques, accessibles post-CPGE.

École Polytechnique

CentraleSupélec

École des Mines ParisTech

École des Ponts ParisTech

Télécom Paris

ESPCI Paris

Centrale Lyon

IMT Atlantique

ENSAE Paris

Centrale Nantes

Pour ce classement, les écoles sont ciblées par les élèves de prépa dites étoilées et par les meilleurs bacheliers. Les critères également pris en compte sont l’excellence académique, le rayonnement international et les relations avec les entreprises. Retrouve l’intégralité du classement et la méthodologie du Figaro Etudiant ici.

Le classement des grandes écoles d’ingénieurs de l’Étudiant

Le classement des écoles d’ingénieurs 2020 de l’Etudiant voit Télécom Paris grimper à la troisième place, détrônant ainsi l’École des Ponts (3e en 2019). L’Ecole Polytechnique et CentraleSupélec conservent cette année encore leur position dans le palmarès.

Ici, le classement est basé sur les 4 critères suivants : l’excellence académique, la proximité avec les entreprises, l’ouverture à de nouveaux publics et l’ouverture internationale. Des critères auxquels s’ajoutent une série d’indicateurs tels que les résultats au baccalauréat des intégrés, le salaire à la sortie ou encore le pourcentage d’étudiants étrangers.

Pour le classement général, voici les 10 premiers établissements :

École Polytechnique

CentraleSupélec

Télécom Paris

École des Mines ParisTech

École Centrale Nantes

École des Ponts ParisTech

Centrale Lyon

ISAE-SUPAERO Toulouse

IMT Atlantique

INSA Lyon

Retrouve l’intégralité du classement et la méthodologie de l’Etudiant ici.

Palmarès des écoles d’ingénieurs post-bac

Pour le classement post-bac, l’INSA Lyon prend la tête du palmarès de l’Etudiant en 2020. L’établissement lyonnais est suivi de UTC (Université de Technologie de Compiègne) et de INSA Toulouse. UTT Troyes et ESIEE Paris concluent le top 5.

Le classement des écoles d’ingénieurs en France de Usine Nouvelle

Selon le classement 2020 de Usine Nouvelle, voici les 5 meilleures écoles d’ingénieurs françaises post-bac. On y retrouve des écoles privées comme des écoles publiques. A noter que cette année, ECE Paris et UTC – Compiègne font leur entrée dans le top 5.

ESILV

ECE Paris

INSA Lyon

EPITA

UTC – Compiègne

Dans ce classement 2020 des écoles d’ingénieurs à bac+2, le trio de tête reste similaire aux autres classements. Les 10 meilleures écoles d’ingénieurs accessibles à bac+2 du classement Usine Nouvelles sont toutes des écoles publiques.

Polytechnique

Ponts ParisTech

Mines ParisTech

CentraleSupélec

Mines Nancy

Grenoble IMP-Phelma

IMT Atlantique

ESPCI

Grenoble INP – Ensimag

Télécom Paris

Extrait du classement de l’Usine nouvelle

Ce classement a quant à lui été établi sur les critères suivants : part de filles au sein des écoles, frais de scolarité annuels, salaire un an après la sortie. Sont également pris en considération le nombre de premier emploi à l’étranger, la part d’enseignants chercheurs ou encore le nombre de diplômés soutenus par un incubateur.

Les meilleures écoles d’ingénieurs post-bac selon Éduniversal

Le classement d’Eduniversal présente la particularité de ne compter que les écoles généralistes post-bac. C’est-à-dire accessibles sans passer par deux années de CPGE. Les étudiants intègrent alors le cursus ingénieur en 5 ans directement après le bac via une prépa intégrée.

INSA Toulouse

INSA Lyon

UTC – Compiègne

ECAM Lyon

HEI – Hautes Études d’Ingénieur

ESIEE Paris

EPF

ECE Paris

INSA Rennes

NSA Rouen Normandie

Du côté des écoles d’ingénieurs post-prépa, on retrouve sur le podium d’Éduniversal les mêmes grandes écoles que dans les autres classements :

le diplôme d’Ingénieur polytechnicien de l’Ecole Polytechnique

le diplôme d’Ingénieur CentraleSupélec

le cycle Ingénieurs Civils de Mines ParisTech

le diplôme d’Ingénieur de l’ENSAE Paris

le Programme Grande École Ingénieur d’Arts et Métiers ParisTech

Tu peux consulter la méthodologie et la totalité des classements ici.