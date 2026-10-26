Validité du DELF et du TCF : combien de temps un résultat reste-t-il valable ?

Le diplôme du DELF est valable à vie, alors que le TCF tout public l’est deux ans. Pour la naturalisation, l’attestation TCF ou TEF doit en plus avoir été délivrée depuis moins de deux ans. Voici comment s’y retrouver.

Le DELF a-t-il une date d’expiration ? Non : le diplôme du DELF et du DALF est valable à vie. Le TCF, lui, est un test dont le résultat reste valable deux ans, et certaines démarches, comme la naturalisation, imposent en plus une attestation récente. Cet article fait le point sur la durée de validité de chaque certification, sur la règle des deux ans et sur la manière de planifier son passage pour ne pas avoir à repasser un test pour rien. Si vous préparez l’un de ces examens, vous pouvez aussi s’entraîner au français (A1 à B2) avec des exercices classés par niveau.

Sommaire

DELF et DALF : un diplôme valable à vie

Le DELF et le DALF sont des diplômes officiels. Contrairement à une attestation de test, un diplôme ne périme pas : dans son dépliant sur les certifications, Campus France indique pour le DELF et le DALF « diplôme valable à vie ». Un DELF B2 obtenu il y a dix ans reste donc un DELF B2.

Cette validité à vie ne dit rien de votre niveau actuel. Le diplôme prouve que vous avez atteint un niveau à une date donnée, pas que vous le maintenez. Certains établissements ou employeurs peuvent demander un résultat récent, c’est à eux de fixer cette exigence. Quand la durée n’est pas précisée dans le texte qui vous concerne, le plus sûr est de poser la question à l’organisme qui demande le justificatif.

Si vous avez perdu votre diplôme ou votre attestation de réussite, la démarche pour en obtenir un nouvel exemplaire est détaillée dans notre article sur le résultat du DELF, de la note au diplôme.

S’entraîner en conditions d’examen ➜ passer un examen blanc du DELF

TCF : un résultat valable deux ans

Le TCF fonctionne autrement. Il ne délivre pas un diplôme mais une attestation de résultats, et Campus France précise, pour le TCF tout public, « test valable 2 ans ». Passé ce délai, il faut repasser le test si l’organisme qui le demande exige un résultat en cours de validité.

Les sources consultées ne précisent pas à partir de quel jour court ce délai (date de l’épreuve ou date de délivrance de l’attestation). Pour la naturalisation, la formulation de service-public.gouv.fr est plus claire, elle parle d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans. Le plus prudent est donc de compter à partir de la date figurant sur l’attestation.

Pour comprendre ce que contient cette attestation (points par épreuve, niveau par niveau), lisez notre article sur la notation du TCF. Et pour distinguer le TCF tout public du TCF IRN, utilisé pour les démarches administratives, consultez TCF tout public et TCF IRN.

Naturalisation : la règle des deux ans

Pour justifier de son niveau de français dans une demande de naturalisation, service-public.gouv.fr liste plusieurs justificatifs : certains diplômes, l’attestation de réussite au TCF délivrée par France Éducation international ou l’attestation de réussite au TEF délivrée par la CCI Paris Île-de-France. Pour le TCF et le TEF, la page précise que l’attestation doit avoir été délivrée depuis moins de 2 ans. Le niveau demandé est le B2, à l’oral comme à l’écrit.

La page ne fixe pas de limite d’ancienneté pour les diplômes qu’elle énumère. Elle ne dit pas non plus, en revanche, que tous les diplômes de français conviennent : vérifiez que le vôtre figure bien dans la liste de la préfecture avant de constituer le dossier. Pour le détail des niveaux exigés, voyez le niveau de français pour la naturalisation en 2026.

Réviser son niveau ➜ s’entraîner au niveau B2

Quelle certification choisir selon la durée ?

Certification Nature Durée de validité Source DELF, DALF Diplôme Valable à vie Campus France TCF tout public Attestation de résultats 2 ans Campus France TCF ou TEF pour la naturalisation Attestation de réussite Délivrée depuis moins de 2 ans service-public.gouv.fr

Dans ce tableau, le DELF B2 est le seul justificatif qui ne se périme pas. En contrepartie, il demande une préparation sérieuse : une admission à 50 sur 100 avec une note minimale par épreuve. Le TCF est plus rapide à passer mais son résultat ne se conserve que deux ans. Pour comparer les deux sur le fond, lisez TCF ou TEF : quel test choisir pour la naturalisation.

Bien planifier son passage

Si votre démarche accepte un diplôme, le DELF vous évite de recommencer en cas de retard sur votre dossier. Si elle exige une attestation TCF ou TEF, trois réflexes limitent les mauvaises surprises :

Passer le test au plus près du dépôt du dossier, et non des mois à l’avance.

Noter la date de délivrance figurant sur l’attestation et la comparer à la date prévue de dépôt.

Prévoir une marge pour un éventuel second passage si le niveau obtenu est inférieur au niveau visé.

Pour savoir comment se déroule l’épreuve le jour J, voyez le déroulement de l’examen du DELF.

Se tester avant l’examen ➜ s’entraîner au DELF et au TCF

Durée de validité selon la certification (sources : Campus France, service-public.gouv.fr).

Questions fréquentes

Le DELF expire-t-il ? Non. Le diplôme du DELF et du DALF est valable à vie selon Campus France. Un organisme peut toutefois demander un résultat plus récent, c’est à lui de le préciser. Combien de temps le TCF est-il valable ? Le TCF tout public est valable deux ans d’après Campus France. Au-delà, il faut le repasser si l’organisme demandeur exige un résultat en cours de validité. Un TCF de plus de deux ans est-il accepté pour la naturalisation ? Non. Selon service-public.gouv.fr, l’attestation de réussite au TCF ou au TEF doit avoir été délivrée depuis moins de deux ans. Un DELF B2 ancien est-il accepté pour la naturalisation ? La page de service-public.gouv.fr ne fixe pas de limite d’ancienneté pour les diplômes qu’elle liste. Vérifiez auprès de votre préfecture que votre diplôme figure bien dans les justificatifs acceptés. Que faire si j’ai perdu mon diplôme du DELF ? Le diplôme reste valable, il suffit d’en demander un nouvel exemplaire au centre d’examen qui a organisé votre session.

Sources