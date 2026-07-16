Comment se déroule l’examen du DELF : le jour J, du A1 au B2

Une session collective écrite d’abord, un oral individuel ensuite : le DELF suit toujours le même déroulé. Voici, du A1 au B2, l’ordre des épreuves, leur durée, ce qui se passe dans la salle de préparation de l’oral, les documents à présenter et le barème qui décide de l’obtention du diplôme.

Vous êtes inscrit, votre convocation est arrivée, et une question revient : concrètement, comment se passe la journée ? Le DELF suit toujours le même scénario, du A1 au B2. Une session collective écrite d’abord, où l’on enchaîne compréhension orale, compréhension écrite et production écrite dans la même salle. Un oral individuel ensuite, en tête-à-tête avec un examinateur, souvent un autre jour. Savoir à l’avance ce qui vous attend, minute par minute, enlève une bonne part du stress et vous laisse toute votre énergie pour l’essentiel : montrer votre niveau. Si vous en êtes encore à la préparation, vous pouvez préparer le DELF et le TCF avec des parcours calés sur les niveaux du CECRL. Voici le déroulé complet, les durées par niveau et le barème qui décide, au bout du compte, de l’obtention du diplôme.

Sommaire

Le DELF le jour J : une session collective, puis un oral

Le DELF se compose de quatre épreuves qui évaluent quatre compétences : compréhension de l’oral, compréhension des écrits, production écrite et production orale. Chacune est notée sur 25 points, pour un total sur 100. Ces quatre épreuves ne se passent pas d’un bloc.

Trois d’entre elles forment la session collective : la compréhension orale, la compréhension écrite et la production écrite s’enchaînent le même jour, dans la même salle, à l’écrit, dans cet ordre précis. La quatrième, la production orale, se déroule individuellement face à un examinateur. Selon les centres, elle a lieu le même jour, en fin de session, ou lors d’une convocation distincte. La logique est simple à retenir : on écrit d’abord avec tout le monde, on parle ensuite tout seul.

Avant d’entrer : convocation, pièce d’identité, horaires

Après votre inscription, le centre vous remet une convocation. Ce document indique votre état civil, la date, les horaires de chaque épreuve et la salle. Gardez-le précieusement : sans lui, l’accès à la salle peut vous être refusé.

Le jour de l’examen, présentez-vous en avance. La consigne des centres est claire : arriver au moins 30 minutes avant le début de chaque épreuve, muni de votre convocation et d’une pièce d’identité avec photo, valide et acceptée. Un surveillant vérifie ces deux documents à l’entrée. Prévoyez aussi de quoi écrire, un stylo à l’encre foncée pour cocher et rédiger lisiblement. Le téléphone est éteint et rangé, et aucun dictionnaire n’est autorisé, sauf mention contraire de votre centre.

Dans votre sac le jour J. La convocation reçue du centre, une pièce d’identité en cours de validité avec photo, un stylo à encre foncée. Arrivée conseillée 30 minutes avant l’heure indiquée. Téléphone éteint, pas de dictionnaire ni de notes personnelles.

Les épreuves collectives, dans l’ordre

La session collective ouvre par la compréhension orale. Un enregistrement est diffusé pour toute la salle, et vous répondez au fil de l’écoute sur votre feuille de questions. Vous ne contrôlez ni le volume ni les pauses : le minutage est intégré à la bande, avec des temps prévus pour lire les questions puis répondre. Les documents longs, aux niveaux B1 et B2, sont diffusés deux fois.

Vient ensuite la compréhension écrite. Vous recevez plusieurs documents et une série de questions, et vous gérez librement votre temps dans l’enveloppe impartie. C’est un atout, à condition de ne pas s’enliser sur une question et de garder de la marge pour tout traiter.

La session se referme sur la production écrite. Selon le niveau, on vous demande de remplir un formulaire et d’écrire de courts messages au A1, de rédiger une lettre ou un récit au A2 et au B1, de construire un texte argumenté au B2. Ces trois épreuves s’enchaînent sans que vous quittiez la salle. Pour arriver rodé à ce format, entraînez-vous sur des supports du bon niveau, par exemple en révisant le français niveau B1 sur des sujets types, puis en montant en gamme.

La production orale : la salle de préparation, puis l’examinateur

La production orale se passe à part, en individuel. Son déroulé déroute souvent les candidats la première fois, car il commence loin de l’examinateur, dans une salle de préparation. Un surveillant vous appelle, vérifie une nouvelle fois votre convocation et votre pièce d’identité, puis vous installe pour préparer une partie de l’épreuve au brouillon.

Le temps de préparation dépend du niveau. Aux niveaux A1, A2 et B1, vous disposez d’environ 10 minutes pour préparer les parties concernées. Au B2, l’épreuve exige davantage : environ 30 minutes de préparation pour construire un exposé argumenté à partir d’un court document, avant de le présenter et de le défendre face à l’examinateur. Vous passez ensuite dans la salle d’examen, où l’échange dure de quelques minutes au A1 à une vingtaine de minutes au B2, exposé et discussion compris.

L’oral se joue autant sur la langue que sur l’attitude. Les examinateurs évaluent votre capacité à interagir, à vous reprendre, à développer. Un blanc n’est pas éliminatoire ; l’important est de relancer, de reformuler, de rester dans l’échange. C’est exactement ce qui se travaille en amont, en s’entraînant à parler à voix haute sur des sujets variés.

Combien de temps dure le DELF, niveau par niveau

La durée totale grimpe avec le niveau, surtout à l’écrit. Le tableau ci-dessous donne un ordre de grandeur des épreuves collectives et de l’oral, tel que défini par France Éducation international, l’opérateur officiel du DELF. Les durées exactes peuvent varier légèrement selon les sessions et les versions du diplôme : vérifiez toujours celles indiquées sur votre convocation.

Niveau Épreuves collectives (CO + CE + PE) Production orale (individuelle) DELF A1 environ 1 h 20 5 à 7 min (10 min de préparation) DELF A2 environ 1 h 40 6 à 8 min (10 min de préparation) DELF B1 environ 1 h 45 environ 15 min (10 min de préparation) DELF B2 environ 2 h 30 environ 20 min (30 min de préparation)

Déroulé, durées et barème de l’examen du DELF, du A1 au B2. Source : France Éducation international.

À retenir sur la durée. Comptez de 1 h 20 environ au A1 à 2 h 30 environ au B2 pour la seule session collective écrite, l’oral individuel s’ajoutant à part. Au B2, le temps de préparation de l’oral (30 minutes) est presque aussi long que l’épreuve elle-même : intégrez-le dans votre organisation de la journée.

Barème, résultats et obtention du diplôme

Le DELF se joue sur 100 points, à raison de 25 par épreuve. Pour décrocher le diplôme, deux conditions se cumulent. La première : obtenir au moins 50 sur 100 au total. La seconde, souvent oubliée : ne jamais descendre sous 5 sur 25 à une seule épreuve. En dessous de ce seuil, la note est éliminatoire, même si votre moyenne générale dépasse 50. Un candidat brillant à l’écrit mais bloqué sous 5 à l’oral n’obtient pas le diplôme.

Les résultats ne tombent pas le jour même. Les copies partent en correction, les oraux sont évalués sur grille, et le centre communique les résultats quelques semaines après la session, puis remet le diplôme officiel. Bonne nouvelle pour la suite : une fois obtenu, un diplôme du DELF est valable à vie et n’a pas besoin d’être repassé. Il n’y a pas de note négative : une réponse fausse à un QCM ne retire pas de point, donc mieux vaut toujours cocher, même au jugé.

S’entraîner en conditions réelles ➜ S’entraîner au DELF et au TCF

Bien aborder le jour J

Le niveau se construit sur des semaines de préparation, mais la journée d’examen a ses propres règles. Quelques réflexes simples évitent les erreurs qui coûtent des points à des candidats dont le niveau réel serait suffisant.

Repérer le lieu la veille. Vérifiez l’adresse du centre et le trajet. Arriver en retard à la session collective, c’est risquer de manquer la compréhension orale, qui démarre à l’heure pour tous.

Vérifiez l’adresse du centre et le trajet. Arriver en retard à la session collective, c’est risquer de manquer la compréhension orale, qui démarre à l’heure pour tous. Anticiper le format de chaque épreuve. Compréhensions en questions à choix multiples, production écrite selon le niveau, oral en trois temps : plus le format vous est familier, moins vous perdez de secondes à lire les consignes le jour J.

Compréhensions en questions à choix multiples, production écrite selon le niveau, oral en trois temps : plus le format vous est familier, moins vous perdez de secondes à lire les consignes le jour J. Gérer son temps à l’écrit. En compréhension écrite comme en production, gardez une montre mentale. Ne laissez pas le dernier document, souvent le plus rémunérateur, à la merci des dernières minutes.

En compréhension écrite comme en production, gardez une montre mentale. Ne laissez pas le dernier document, souvent le plus rémunérateur, à la merci des dernières minutes. Utiliser la salle de préparation de l’oral à fond. Les 10 minutes au A1 à B1, les 30 minutes au B2 servent à structurer, pas à tout rédiger. Notez un plan, des mots-clés, une phrase d’accroche, pas un texte à lire.

Les 10 minutes au A1 à B1, les 30 minutes au B2 servent à structurer, pas à tout rédiger. Notez un plan, des mots-clés, une phrase d’accroche, pas un texte à lire. Ne jamais rendre une case vide. Sans point négatif, une réponse au hasard vaut toujours mieux qu’un blanc. Éliminez les options improbables et tranchez.

La meilleure façon de désamorcer l’inconnu reste de passer une épreuve blanche complète, chronométrée, dans les conditions du vrai examen. Cela vaut pour l’écrit comme pour l’oral, et c’est aussi l’occasion de vérifier votre endurance sur la durée réelle de la session, en particulier au B2. Pour cibler votre niveau, vous pouvez réviser le français niveau B2 sur des sujets calibrés avant de vous lancer.

FAQ

Combien de temps dure l’examen du DELF ? Cela dépend du niveau. La session collective écrite dure environ 1 h 20 au A1, 1 h 40 au A2, 1 h 45 au B1 et 2 h 30 au B2. À cela s’ajoute la production orale individuelle, de 5 à 7 minutes au A1 jusqu’à une vingtaine de minutes au B2, précédée d’un temps de préparation de 10 minutes (30 minutes au B2). Dans quel ordre passe-t-on les épreuves du DELF ? Les trois épreuves collectives s’enchaînent dans l’ordre : compréhension orale, compréhension écrite, puis production écrite. La production orale se passe séparément, en individuel, le même jour en fin de session ou lors d’une autre convocation selon le centre. Que faut-il apporter le jour de l’examen ? Votre convocation, remise par le centre après l’inscription, et une pièce d’identité avec photo en cours de validité. Prévoyez un stylo à encre foncée. Arrivez au moins 30 minutes avant chaque épreuve. Le téléphone doit être éteint et les dictionnaires ne sont pas autorisés, sauf indication contraire du centre. Comment se passe la préparation de l’oral du DELF ? Avant de rencontrer l’examinateur, un surveillant vous installe dans une salle de préparation. Vous disposez d’environ 10 minutes aux niveaux A1, A2 et B1, et d’environ 30 minutes au B2, pour préparer votre passage au brouillon. Vous passez ensuite dans la salle d’examen pour l’entretien. Quelle note faut-il pour obtenir le DELF ? Il faut au moins 50 sur 100 au total, avec 25 points par épreuve. Une condition s’ajoute : ne pas descendre sous 5 sur 25 à une seule épreuve, sous peine d’élimination. Une fois obtenu, le diplôme est valable à vie.

Sources