Résultat du DELF : notes, attestation de réussite et diplôme

Après l’examen, la plupart des candidats découvrent qu’un résultat du DELF ne se résume pas à une moyenne. Il y a une note plancher éliminatoire, une attestation provisoire, un diplôme qui met des mois à arriver et une décision de jury sans appel. Voici ce que disent réellement les textes.

Vous avez passé les quatre épreuves, et maintenant vous attendez. Un résultat du DELF ne se lit pas comme une moyenne de contrôle continu : il y a un seuil global, une note plancher qui élimine indépendamment du total, une attestation provisoire que beaucoup de candidats ignorent, et un diplôme papier qui arrive parfois plusieurs mois après. Cette page décrit chacune de ces étapes à partir des textes en vigueur, et indique quoi faire en cas d’échec ou de perte du diplôme. Si vous préparez déjà la session suivante, vous pouvez en parallèle apprendre le français en ligne avec des cours et des quiz par niveau.

Une précision de calendrier, parce qu’elle conditionne la suite : les inscriptions à la session de décembre 2026 s’ouvrent dans plusieurs centres les 22 et 23 septembre. Les dates ne sont pas les mêmes partout, et la raison est expliquée plus bas.

Les quatre règles qui décident d’un résultat au DELF, telles qu’elles figurent dans le décret et dans la doctrine de France Éducation international.

Sommaire

Comment le résultat est calculé : 50 sur 100, et une note plancher

La règle tient en deux lignes dans le décret du 29 septembre 2020, à son article 6. Elle est pourtant mal comprise par une bonne partie des candidats, parce qu’elle combine deux conditions.

Premièrement, il faut 50 sur 100 à l’ensemble des épreuves du niveau visé. Les quatre épreuves comptent chacune pour 25 points : compréhension de l’oral, compréhension des écrits, production écrite, production orale. Ce découpage est identique du DELF A1.1 au DALF C1.

Deuxièmement, et c’est la condition qui fait échouer des candidats au-dessus de la moyenne, il ne faut aucune note inférieure à 5 sur 25 à l’une de ces épreuves. Le DALF C2 fait exception : il ne comporte que deux épreuves notées sur 50, et la note plancher y est de 10 sur 50.

Prenez un cas concret. Un candidat au DELF B1 obtient 22 en compréhension de l’oral, 20 en compréhension des écrits, 15 en production écrite et 4 en production orale. Total : 61 sur 100, largement au-dessus du seuil. Il est pourtant ajourné, parce que sa production orale est passée sous 5 sur 25. Rien ne rattrape cette note.

Niveau Structure des épreuves Seuil d’admission Note plancher par épreuve DELF A1.1, A1, A2, B1, B2 4 épreuves sur 25 points 50 sur 100 5 sur 25 DALF C1 4 épreuves sur 25 points 50 sur 100 5 sur 25 DALF C2 2 épreuves sur 50 points 50 sur 100 10 sur 50

Troisième élément, souvent oublié : la délivrance du diplôme résulte de la délibération du jury, dont l’appréciation est souveraine. Le calcul arithmétique n’est donc pas la dernière étape. Un jury valide les résultats avant toute communication.

S’entraîner en conditions d’examen ➜ passer un examen blanc du DELF

Qui publie les résultats du DELF, et quand

La réponse est nette et elle évite des semaines d’attente inutile : c’est votre centre d’examen qui vous communique vos résultats, après validation par le jury. France Éducation international, qui édite le diplôme et pilote la correction, ne publie aucune liste de résultats candidat par candidat et n’est pas un centre de passation. Lui écrire pour connaître sa note ne sert à rien.

Le circuit est inverse de celui que l’on imagine : à l’issue de chaque session, c’est le responsable du centre d’examen qui transmet à France Éducation international les résultats de l’ensemble des candidats, admis ou non. L’information remonte du centre vers l’opérateur national, pas l’inverse.

Aucun texte ne fixe de délai national de publication. Selon les centres, les résultats arrivent par courriel, par affichage, ou via un espace candidat en ligne. Comptez généralement plusieurs semaines après la fin des épreuves, le temps de la double correction et de la réunion du jury. La bonne pratique consiste à demander au centre, au moment de l’inscription, sous quelle forme et vers quelle date il diffuse ses résultats.

Pourquoi les dates d’inscription diffèrent d’un centre à l’autre. En France, l’organisation des examens est confiée au recteur d’académie, qui arrête lui-même la date d’ouverture et de clôture des inscriptions et agrée les centres de son académie. Il n’existe donc pas de calendrier d’inscription unique pour tout le pays : deux centres voisins peuvent ouvrir leurs inscriptions à quinze jours d’écart. À l’étranger, c’est le directeur général de France Éducation international qui fixe ces dates, centre par centre.

L’attestation de réussite : provisoire, mais valable tout de suite

Le point le plus utile de cette page, pour qui a un dossier à déposer. Les candidats déclarés admis peuvent se faire délivrer une attestation provisoire de réussite par le président du jury. Le modèle de ce document figure en annexe du décret : il porte l’en-tête de la République française, du ministère de l’Éducation nationale, de France Éducation international et du rectorat d’académie, le nom du candidat, son numéro, le niveau obtenu, la session, et le détail des notes par épreuve.

Deux conséquences pratiques.

D’abord, l’attestation ne tombe pas automatiquement dans votre boîte aux lettres : le texte dit que les admis « peuvent se faire délivrer » ce document. Autrement dit, il faut souvent la demander au centre. Si vous avez une inscription universitaire, un dépôt de dossier ou un rendez-vous en préfecture dans les semaines qui suivent, demandez-la sans attendre le diplôme.

Ensuite, c’est le seul document qui atteste vos notes détaillées. Le diplôme, lui, mentionne le niveau obtenu, pas le score par épreuve. Un candidat qui veut prouver un profil de compétences, par exemple une production orale solide, doit conserver son attestation.

Viser le palier suivant ➜ réviser le français niveau B1

Le diplôme : qui le signe, et pourquoi il met du temps

Le décret est précis sur ce point, et il explique à lui seul les délais. Sur proposition du président du jury du centre où le candidat a passé les épreuves, le DELF et le DALF sont délivrés :

par le recteur d’académie ou le vice-recteur, pour les centres ouverts en France ;

ou le vice-recteur, pour les centres ouverts en France ; par le directeur général de France Éducation international, pour les centres ouverts à l’étranger.

Le diplôme n’est donc pas imprimé par votre centre. Il remonte au rectorat ou à l’opérateur national, il y est édité et signé, puis il redescend vers le centre, qui vous le remet. Chaque maillon ajoute du délai. Il est courant d’attendre plusieurs mois entre la publication des résultats et la remise du diplôme papier, et ce n’est pas un dysfonctionnement.

Le modèle du diplôme est lui aussi fixé en annexe du décret, avec un recto différent selon que le diplôme est délivré en France ou à l’étranger, et un verso propre au DALF C2 et à l’option professionnelle. Cette option, proposée aux candidats qui veulent faire valoir leur français dans un cadre professionnel, fait l’objet d’une mention explicite sur l’attestation comme sur le diplôme.

Validité à vie, et le cas des diplômes d’avant 2005

France Éducation international le formule sans ambiguïté : un diplôme valable à vie est délivré aux candidats admis. Aucun texte ne fixe de date de péremption au DELF ni au DALF. C’est la différence structurelle avec les tests de français comme le TCF ou le TEF, qui délivrent une attestation dont la durée de validité est limitée à deux ans.

Cette distinction compte au moment de choisir son examen. Un diplôme obtenu en 2018 reste opposable aujourd’hui ; une attestation de test de la même année ne vaut plus rien pour une démarche administrative.

Les candidats de l’ancien dispositif sont couverts eux aussi. Tout diplôme obtenu avant le 1er septembre 2005 reste valable, et il n’est pas réédité au nouveau format. Les unités capitalisables acquises restent acquises et peuvent donner droit à une attestation d’équivalence. Le tableau de correspondance officiel est le suivant.

Ancien dispositif (avant septembre 2005) Équivalent actuel DELF 1er degré, unités A1, A2, A3, A4 DELF B1 DELF 2nd degré, unités A5 et A6 DELF B2 DALF, unités B1, B2, B3, B4 DALF C1

France Éducation international met à disposition un module de calcul pour connaître ses droits à une attestation d’équivalence lorsque toutes les unités n’ont pas été obtenues.

Consolider les bases avant de monter d’un cran ➜ s’entraîner au niveau A2

Diplôme perdu : la procédure de duplicata

Plusieurs pages en ligne affirment qu’aucun duplicata d’un diplôme DELF ou DALF n’est délivré et qu’il faut conserver son attestation comme unique preuve. C’est inexact pour les diplômes relevant du dispositif français. France Éducation international décrit une procédure explicite, et elle passe par un courriel unique.

En cas de perte, écrivez à delfdalf@france-education-international.fr en transmettant les sept informations suivantes :

vos prénoms et noms ;

votre date de naissance ;

votre code candidat, si vous le connaissez ;

la ville de votre centre d’examen ;

la date de la session, année et si possible mois ;

le niveau de votre diplôme, de A1.1 à C2 ;

votre adresse postale complète.

Le code candidat figure sur l’attestation de réussite et sur la convocation. C’est l’élément qui accélère le plus le traitement : notez-le quelque part le jour où vous le recevez, il vous servira des années plus tard. Conservez également le nom exact de votre centre, car les centres agréés changent parfois de dénomination ou ferment.

En cas d’échec : relevé de notes, copie, réinscription

Un candidat non admis ne repart pas les mains vides. Son centre d’examen peut lui fournir un relevé de notes. Ce document n’a pas la valeur d’un diplôme, mais il indique où l’échec s’est joué, ce qui oriente concrètement la préparation de la session suivante.

Peut-on contester une note ?

Non, et la doctrine est constante : les décisions des jurys sont sans appel, les candidats ne peuvent pas contester leurs notes. C’est la traduction de la souveraineté du jury inscrite dans le décret.

Une voie reste ouverte, et elle est peu connue : vous pouvez consulter votre copie. La demande se fait directement auprès du centre d’examen, jamais auprès de France Éducation international. La consultation ne change pas la note, mais elle permet de voir ce qui a été sanctionné en production écrite, ce qui vaut mieux que de reprendre à l’aveugle.

Se réinscrire, et combien de fois

Le décret pose deux règles simples. Un candidat ne peut s’inscrire, au titre d’une même session et pour un même niveau, que dans un seul centre d’examen. Et en cas d’échec, il peut se réinscrire pour la session suivante après la publication des résultats, pas avant. Inutile donc de réserver une place de secours en parallèle.

Aucune limite de tentatives n’est fixée. France Éducation international le confirme : un candidat peut se présenter autant de fois que nécessaire jusqu’à l’obtention. Il peut même repasser un niveau déjà obtenu, par exemple pour améliorer un profil de notes ou pour ajouter l’option professionnelle.

Revoir le format avant de se réinscrire ➜ le déroulement de l’examen du DELF, épreuve par épreuve

Cinq erreurs fréquentes après l’examen

1. Attendre le diplôme au lieu de demander l’attestation. L’attestation de réussite est délivrée par le président du jury et elle suffit pour la quasi-totalité des démarches. Le diplôme papier peut arriver des mois plus tard.

2. Écrire à France Éducation international pour ses résultats. L’opérateur n’organise pas les sessions et ne diffuse pas les résultats individuels. Le bon interlocuteur est toujours le centre d’examen.

3. Jeter l’attestation une fois le diplôme reçu. C’est le seul document qui porte le détail des notes par épreuve, et il contient le code candidat, indispensable pour une demande de duplicata.

4. Croire qu’une bonne moyenne suffit. Une note inférieure à 5 sur 25 sur une seule épreuve entraîne l’ajournement, quel que soit le total. Pour beaucoup de candidats, l’épreuve à risque est la production orale ou la production écrite, rarement les compréhensions.

5. Confondre diplôme et test. Un DELF obtenu reste valable à vie. Une attestation de TCF ou de TEF expire au bout de deux ans. Si votre besoin est durable, le diplôme est l’option la plus économique sur le long terme. Pour arbitrer, comparez d’abord les différences entre le DELF et le TCF.

Questions fréquentes

Quelle note faut-il pour être admis au DELF ? Il faut obtenir au moins 50 sur 100 à l’ensemble des épreuves du niveau visé, et n’avoir aucune note inférieure à 5 sur 25 à l’une des quatre épreuves. Cette note plancher est éliminatoire, même si le total dépasse largement 50. Pour le DALF C2, qui ne comporte que deux épreuves notées sur 50, la note minimale est de 10 sur 50. Quand reçoit-on les résultats du DELF ? Aucun délai national n’est fixé par les textes. Les résultats sont communiqués par le centre d’examen, après validation par le jury, ce qui prend généralement plusieurs semaines. La forme varie selon les centres : courriel, affichage ou espace candidat en ligne. Demandez la date prévue à votre centre au moment de l’inscription. Le diplôme du DELF a-t-il une durée de validité ? Non. Le diplôme délivré aux candidats admis est valable à vie, sans date de péremption. C’est la différence de fond avec les tests de français comme le TCF et le TEF, dont l’attestation n’est valable que deux ans. Les diplômes obtenus avant le 1er septembre 2005 restent eux aussi valables. Peut-on contester une note du DELF ? Non. Les décisions des jurys sont sans appel et les notes ne peuvent pas être contestées. En revanche, il est possible de consulter sa copie : la demande se fait directement auprès du centre d’examen, et non auprès de France Éducation international. Comment obtenir un duplicata de son diplôme DELF en cas de perte ? Il faut écrire à France Éducation international, à l’adresse delfdalf@france-education-international.fr, en indiquant ses prénoms et noms, sa date de naissance, son code candidat s’il est connu, la ville du centre d’examen, la date de la session, le niveau du diplôme et son adresse postale complète. Combien de fois peut-on repasser le DELF ? Autant de fois que nécessaire jusqu’à l’obtention, sans limite de tentatives. En cas d’échec, la réinscription pour la session suivante n’est possible qu’après la publication des résultats. Un candidat ne peut s’inscrire que dans un seul centre pour un même niveau et une même session. Que reçoit un candidat qui a échoué ? Son centre d’examen peut lui fournir un relevé de notes. Ce document ne vaut pas diplôme, mais il détaille les résultats par épreuve et permet d’identifier la compétence à travailler avant la session suivante.

Sources