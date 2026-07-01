Quel niveau de français faut-il pour la naturalisation en 2026 ?

Depuis le 1er janvier 2026, il faut justifier d’un niveau B2 en français pour demander la nationalité française, contre B1 auparavant. Le point complet sur les niveaux exigés selon la démarche, les preuves acceptées (DELF, TCF IRN, TEF), les dispenses et le nouvel examen civique.

La règle a changé, et beaucoup de candidats l’ont découvert au moment de déposer leur dossier. Depuis le 1er janvier 2026, il faut justifier d’un niveau de français B2 pour demander la nationalité française, alors qu’un niveau B1 suffisait jusqu’ici. Ce relèvement s’accompagne d’un durcissement pour les titres de séjour et de l’arrivée d’un examen civique. Pour viser le niveau demandé sans perdre de temps, le plus efficace reste de s’entraîner sur des épreuves calibrées : vous pouvez préparer le DELF et le TCF en conditions réelles. Cet article fait le point sur le niveau de français pour la naturalisation en 2026, démarche par démarche, et sur les preuves qui restent acceptées.

Depuis le 1er janvier 2026, chaque démarche a son niveau de français minimum : A2, B1 ou B2 selon le titre visé.

Sommaire

Ce qui change au 1er janvier 2026

Le point de départ, c’est la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Elle prévoit de relever les exigences linguistiques pour accéder au séjour durable et à la nationalité. Le décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 en fixe l’application : le rehaussement des niveaux et l’examen civique s’imposent aux demandes déposées à partir du 1er janvier 2026.

Concrètement, chaque étape du parcours vers la nationalité demande désormais un niveau de français plus élevé qu’avant. Le cadre de référence reste le CECRL, le Cadre européen commun de référence pour les langues, qui classe la maîtrise d’une langue de A1 (débutant) à C2 (maîtrise). Le B2 correspond à un niveau avancé : comprendre des textes complexes, argumenter, s’exprimer clairement sur des sujets variés.

Règle clé depuis le 1er janvier 2026 : la naturalisation exige le B2 (contre B1 avant), la carte de résident le B1 (contre A2), et la première carte de séjour pluriannuelle le A2 (aucun niveau n’était imposé auparavant). Les dossiers complets déposés avant le 31 décembre 2025 restent examinés selon l’ancien régime.

Le niveau exigé, démarche par démarche

Il n’y a pas un seul niveau de français, mais un niveau par type de démarche. C’est la source de confusion la plus fréquente. Voici la grille applicable depuis le 1er janvier 2026.

Démarche Niveau exigé avant 2026 Niveau exigé depuis 2026 Carte de séjour pluriannuelle Aucun niveau imposé A2 Carte de résident A2 B1 Naturalisation (décret ou mariage) B1 B2

Pour la naturalisation, le niveau B2 doit être atteint à l’oral comme à l’écrit. Sur une attestation de test, cela se lit compétence par compétence : compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. Le résultat n’est pas une moyenne. Un candidat qui obtient B2 en compréhension orale, compréhension écrite et expression écrite mais seulement B1 en expression orale ne remplit pas la condition. Ce détail change beaucoup de stratégies de préparation : il faut sécuriser les quatre compétences, pas seulement les plus faciles.

Viser le B2 sans mauvaise surprise ➜ S’entraîner au DELF et au TCF en conditions réelles

Quelles preuves sont acceptées : DELF, TCF IRN, TEF

Pour justifier son niveau, on présente soit un diplôme, soit une attestation de test. Les deux voies sont valables, mais elles n’ont pas la même durée de vie.

Le DELF (Diplôme d’études en langue française) est un diplôme officiel délivré par le ministère de l’Éducation nationale via France Éducation international. Il est valable à vie : une fois le DELF B2 obtenu, il n’y a rien à repasser. Le DALF, de niveau supérieur (C1 et C2), vaut évidemment aussi pour une exigence B2.

Les tests TCF (Test de connaissance du français) et TEF (Test d’évaluation de français) fonctionnent différemment : ils délivrent une attestation de niveau valable deux ans. Pour les démarches d’intégration, de résidence et de nationalité, la version dédiée est le TCF IRN (Intégration, Résidence et Nationalité) et le TEF dans sa version équivalente.

Le TCF IRN a été adapté pour évaluer jusqu’au B2

Auparavant, le TCF IRN plafonnait à un niveau qui suffisait pour l’ancien seuil B1. Pour accompagner la réforme, France Éducation international a fait évoluer le test : depuis le 12 mai 2025, le TCF IRN permet d’être évalué jusqu’au niveau B2. Les épreuves de compréhension ont été revues en conséquence.

Épreuve du TCF IRN Ancien format Nouveau format (depuis le 12 mai 2025) Compréhension orale 20 questions, 15 minutes 25 questions, 20 minutes Compréhension écrite 20 questions, 20 minutes 25 questions, 35 minutes Durée totale de l’examen 1h15 1h35

Les épreuves d’expression orale et écrite complètent le test. Le TCF IRN reste passé dans un centre agréé par France Éducation international, sur ordinateur ou sur papier selon le centre, et non depuis chez soi.

DELF ou TCF IRN : lequel choisir

Le choix dépend surtout de votre horizon. Si votre projet de nationalité est encore lointain ou si vous préférez ne jamais avoir à repasser un examen, le DELF B2 est plus confortable : c’est un diplôme à vie. Si vous avez besoin d’une attestation rapidement et que vous êtes à l’aise avec un format de test chronométré, le TCF IRN a l’avantage de sessions fréquentes et de résultats rapides, au prix d’une validité limitée à deux ans.

Un point de vigilance sur le calendrier : entre l’inscription et la session, comptez souvent plusieurs semaines selon la demande locale du centre, et un délai supplémentaire pour recevoir le résultat. Anticipez, surtout si une échéance administrative approche. Et gardez en tête qu’une attestation TCF de plus de deux ans ne sera plus recevable le jour du dépôt.

Consolider son niveau B2 ➜ Réviser le français niveau B2

Qui est dispensé du test de français

Tout le monde n’a pas à passer un test. Une dispense s’applique notamment aux personnes qui détiennent déjà un diplôme français attestant du niveau requis. Un diplôme obtenu en France, à partir du niveau du brevet des collèges ou d’un CAP, peut ainsi servir de preuve, tout comme un DELF ou un DALF du niveau demandé. Des dispenses existent aussi selon l’âge et l’état de santé.

Comme la réforme relève le seuil à B2 pour la naturalisation, une preuve qui suffisait hier pour un B1 ne suffit plus forcément aujourd’hui. Avant de vous engager dans une préparation ou une inscription à un test, vérifiez votre situation exacte sur service-public.fr, qui tient à jour la liste des justificatifs et des cas de dispense.

Le nouvel examen civique

La réforme ne se limite pas à la langue. Depuis le 1er janvier 2026, un examen civique s’ajoute pour la naturalisation, la carte de résident et la première carte de séjour pluriannuelle. Il évalue la connaissance des valeurs et des institutions de la République, en complément de l’entretien d’assimilation déjà pratiqué en préfecture. Cet examen est organisé par France Éducation international, comme les certifications de langue.

Autrement dit, un candidat à la naturalisation doit désormais présenter deux éléments distincts : une preuve de niveau de langue (B2) et une attestation de réussite à l’examen civique. Les deux sont indépendants et se préparent séparément.

Comment atteindre le niveau demandé

Passer de B1 à B2 n’est pas un simple ajustement, c’est un vrai palier. Le B2 demande de comprendre un raisonnement suivi, de défendre un point de vue et d’écrire un texte structuré. Trois leviers font la différence.

Travailler les quatre compétences, sans en négliger une. Puisque le B2 doit être atteint dans chaque épreuve, identifiez votre point faible tôt. C’est souvent l’expression, orale ou écrite, qui bloque un dossier.

Puisque le B2 doit être atteint dans chaque épreuve, identifiez votre point faible tôt. C’est souvent l’expression, orale ou écrite, qui bloque un dossier. S’entraîner sur des épreuves au bon format. Se préparer sur des examens blancs calibrés DELF ou TCF évite les mauvaises surprises le jour J : gestion du temps, type de consignes, longueur attendue des productions.

Se préparer sur des examens blancs calibrés DELF ou TCF évite les mauvaises surprises le jour J : gestion du temps, type de consignes, longueur attendue des productions. Baigner dans le français au quotidien. Radio, podcasts, lectures, échanges réguliers : l’exposition régulière fait progresser la compréhension et l’aisance bien plus vite qu’une révision ponctuelle.

Sur digischool, vous pouvez suivre un parcours du niveau A1 au niveau B2 et vous exercer sur des simulations d’examen. Pour un objectif naturalisation, l’entraînement au niveau B2 et sur des examens blancs du DELF et du TCF est le chemin le plus direct vers le seuil exigé.

FAQ

Quel niveau de français faut-il pour la naturalisation en 2026 ? Un niveau B2 à l’oral comme à l’écrit, pour toute demande déposée à partir du 1er janvier 2026. C’est un cran au-dessus de l’ancien seuil, qui était fixé à B1. Le niveau B2 doit être atteint dans chacune des quatre compétences, sans compensation entre elles. Le DELF ou le TCF, lequel choisir pour la nationalité française ? Les deux sont acceptés au niveau B2. Le DELF B2 est un diplôme valable à vie, pratique si votre projet n’est pas immédiat. Le TCF IRN délivre une attestation valable deux ans, avec des sessions fréquentes et des résultats rapides. Le choix dépend de votre calendrier et de votre aisance avec un format de test chronométré. Le TCF IRN a-t-il changé ? Oui. Depuis le 12 mai 2025, il permet d’être évalué jusqu’au niveau B2. Les épreuves de compréhension comptent désormais 25 questions chacune (20 minutes à l’oral, 35 minutes à l’écrit) et la durée totale de l’examen passe de 1h15 à 1h35. Quel niveau pour une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle ? Depuis le 1er janvier 2026, la carte de résident exige un niveau B1 (contre A2 avant) et la première carte de séjour pluriannuelle un niveau A2 (aucun niveau n’était imposé auparavant). La naturalisation, elle, demande le B2. Suis-je dispensé du test si j’ai un diplôme français ? C’est possible. Un diplôme français attestant du niveau requis, à partir du brevet des collèges ou d’un CAP, ainsi qu’un DELF ou un DALF du niveau demandé, peuvent dispenser du test. Des dispenses existent aussi selon l’âge et l’état de santé. Vérifiez votre cas précis sur service-public.fr, car le relèvement à B2 modifie certaines équivalences.

Sources