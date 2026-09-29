TCF Tout Public : épreuves, niveaux et différence avec le TCF IRN

« TCF Tout Public » et « TCF IRN » se ressemblent, mais ne servent pas du tout au même dossier. Voici les épreuves, les niveaux et la validité du TCF Tout Public, et pourquoi le confondre avec le TCF IRN peut faire perdre plusieurs semaines à un candidat pressé.

Chaque année, des candidats s’inscrivent au TCF Tout Public en pensant qu’il servira à leur demande de naturalisation, avant de découvrir au dépôt du dossier que la préfecture exige une autre version du test. Le TCF Tout Public est le test de référence de France Éducation international pour évaluer un niveau de français de A1 à C2, mais il ne couvre ni la nationalité, ni la carte de résident, ni l’entrée à l’université en première année. Cet article détaille ses épreuves, ses niveaux, sa validité, et surtout la frontière exacte avec le TCF IRN et les autres versions du test. Pour progresser en parallèle sur les compétences évaluées, vous pouvez aussi préparer le TCF avec des cours et des quiz par niveau.

Sommaire

Qu’est-ce que le TCF Tout Public ?

Le TCF Tout Public (Test de connaissance du français) est la version générale du TCF, conçue par France Éducation international pour des usages personnels, professionnels ou universitaires qui ne relèvent pas d’une démarche administrative de séjour. Il positionne le candidat sur l’ensemble des six niveaux du CECRL, de A1 à C2, ce qui en fait la version la plus complète des tests proposés par l’opérateur.

Le test se passe sur ordinateur, dans un centre agréé. Il repose sur un tronc commun de trois épreuves obligatoires, auquel s’ajoutent deux épreuves facultatives choisies selon le besoin du candidat. C’est cette modularité, absente des autres versions du TCF, qui explique une partie de la confusion : un candidat qui a besoin d’un score pour son employeur ou pour une candidature universitaire choisit ses épreuves, alors qu’un candidat en démarche de naturalisation n’a pas ce choix.

Les 5 épreuves du TCF Tout Public, obligatoires et facultatives

Le tronc commun, obligatoire pour toute inscription, comprend trois épreuves sous forme de QCM :

Épreuve Durée Format Statut Compréhension orale 25 minutes 29 questions Obligatoire Maîtrise des structures de la langue 15 minutes 18 questions Obligatoire Compréhension écrite 45 minutes 29 questions Obligatoire Expression orale 12 minutes 3 tâches, passation individuelle Facultative Expression écrite 60 minutes 3 tâches Facultative

Le tronc commun dure donc 1 h 25. En ajoutant les deux épreuves facultatives, la passation complète atteint 2 h 37. Un point souvent ignoré par les guides généralistes : le Compte personnel de formation (CPF) ne finance que le TCF Tout Public passé dans sa version complète, les cinq épreuves réunies. Sur la fiche enregistrée auprès de France Compétences, seuls les niveaux B1 à C2 sont retenus comme niveaux certifiants pour cet usage, même si le test continue de positionner un candidat plus faible en A1 ou A2.

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TCF Tout Public ou TCF IRN : la confusion qui coûte des semaines

C’est le point le plus mal expliqué en ligne. Le TCF IRN (Intégration, Résidence et Nationalité) est une version distincte, réservée aux démarches administratives : carte de séjour pluriannuelle, carte de résident et naturalisation. Depuis le 1er janvier 2022, il a remplacé deux anciennes versions, le TCF ANF (accès à la nationalité française) et le TCF CRF (carte de résident), désormais fusionnées en un seul test. Si vous rencontrez encore la mention « TCF ANF » sur un site ou un forum, il s’agit d’une appellation obsolète.

Le TCF IRN diffère du TCF Tout Public sur trois points structurants. D’abord les niveaux : il s’arrête au B1, puisque c’est le plafond utile pour les démarches qu’il sert (le niveau B2 exigé pour la naturalisation depuis le 1er janvier 2026 se prouve par un TCF IRN ou un TEF IRN, tous deux évalués sur une échelle allant jusqu’à B2 malgré leur nom). Ensuite le format : les quatre épreuves du TCF IRN sont plus courtes que leurs équivalentes du TCF Tout Public, pour une durée totale resserrée. Enfin l’obligation : les quatre épreuves (compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite) sont toutes obligatoires, sans version allégée possible.

À retenir : un score au TCF Tout Public, même excellent, n’est pas recevable pour une demande de titre de séjour ou de naturalisation. Seul le TCF IRN (ou le TEF IRN, son équivalent chez un autre opérateur) est accepté par les préfectures pour ces démarches, comme le rappelle service-public.fr.

Si votre projet est une démarche de naturalisation ou de titre de séjour, l’article dédié détaille l’inscription, le prix et le déroulé complet du TCF pour l’accès à la nationalité française. Le choix entre les deux opérateurs reconnus pour cette démarche est expliqué dans TCF ou TEF, quel test pour la naturalisation.

TCF DAP, TCF SO, TCF Québec, TCF Canada : les autres versions

Le TCF Tout Public et le TCF IRN ne sont pas les seules déclinaisons du test. France Éducation international en propose au moins quatre autres, chacune calée sur une procédure précise :

TCF DAP : réservé aux candidats qui demandent une première inscription en licence (L1) ou en école d’architecture via la procédure DAP de Campus France. Quatre épreuves obligatoires, dont l’expression écrite, pour une durée totale de 2 h 25. Sa date limite de passation suit le calendrier de la procédure DAP, généralement autour de la mi-février pour une rentrée en septembre.

: réservé aux candidats qui demandent une première inscription en licence (L1) ou en école d’architecture via la procédure DAP de Campus France. Quatre épreuves obligatoires, dont l’expression écrite, pour une durée totale de 2 h 25. Sa date limite de passation suit le calendrier de la procédure DAP, généralement autour de la mi-février pour une rentrée en septembre. TCF SO (Séjour pour Études) : destiné aux candidats déjà admis dans un établissement français hors procédure DAP (master, doctorat, école), à qui le consulat demande de justifier un niveau de français pour le visa long séjour étudiant.

(Séjour pour Études) : destiné aux candidats déjà admis dans un établissement français hors procédure DAP (master, doctorat, école), à qui le consulat demande de justifier un niveau de français pour le visa long séjour étudiant. TCF Québec et TCF Canada : conçus pour les démarches d’immigration économique vers le Québec (via Arrima) ou le reste du Canada (via Entrée express). Les niveaux y sont convertis sur l’échelle québécoise (NCLC) plutôt que sur le CECRL.

Passer le mauvais TCF n’est pas rattrapable a posteriori : chaque version correspond à une inscription, un tarif et un calendrier de passation distincts auprès d’un centre agréé. Vérifier la version exacte exigée par l’organisme destinataire, avant toute inscription, évite de payer et de repasser un second test.

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À qui s’adresse vraiment le TCF Tout Public

Concrètement, le TCF Tout Public convient à trois profils. Le salarié ou le demandeur d’emploi qui doit justifier un niveau de français pour un poste, une mobilité professionnelle ou un dossier RH, souvent en mobilisant son CPF. L’étudiant déjà en cours de cursus qui a besoin d’un score pour une candidature en master, en échange universitaire ou pour compléter un dossier qui ne relève pas de la procédure DAP. Enfin, toute personne qui souhaite simplement faire certifier son niveau de français, sans démarche administrative particulière derrière.

À l’inverse, si votre objectif est une démarche de séjour, de nationalité, une première inscription en licence ou un projet d’immigration au Canada, une autre version du TCF s’applique, et le TCF Tout Public ne sera pas accepté par l’organisme destinataire.

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Niveaux, validité, tarif et inscription

Le résultat du TCF Tout Public prend la forme d’une attestation, pas d’un diplôme : contrairement au DELF ou au DALF, valables à vie, l’attestation du TCF n’est reconnue que pendant deux ans à compter de la date de passation. Passé ce délai, un nouveau test est nécessaire, quel que soit le score obtenu la première fois.

Le tarif varie selon le centre d’examen et les épreuves choisies, une fourchette de 110 à 210 euros étant généralement observée entre le tronc commun seul et la passation complète des cinq épreuves. L’inscription se fait directement auprès d’un centre agréé par France Éducation international, avec un délai minimal entre deux tentatives (généralement 30 jours), et non auprès de France Éducation international elle-même. Le déroulé complet de l’inscription et la liste des centres sont détaillés dans comment s’inscrire au TCF.

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Questions fréquentes

Le TCF Tout Public est-il accepté pour une demande de naturalisation ? Non. Seul le TCF IRN, ou le TEF IRN chez l’autre opérateur reconnu, est accepté pour une demande de naturalisation ou de titre de séjour. Un score au TCF Tout Public, même très bon, ne peut pas être joint à ce type de dossier. Quelle est la différence entre le TCF ANF et le TCF IRN ? Le TCF ANF n’existe plus depuis le 1er janvier 2022. Il a été fusionné avec le TCF CRF (carte de résident) pour donner naissance au TCF IRN, qui couvre désormais les trois démarches (carte de séjour pluriannuelle, carte de résident, naturalisation) avec un seul test. Faut-il passer les 5 épreuves du TCF Tout Public ? Seules les trois épreuves du tronc commun sont obligatoires. Les deux épreuves d’expression, orale et écrite, restent facultatives et se choisissent selon l’usage visé. Seule exception : un financement par le CPF exige la passation des cinq épreuves. Le TCF Tout Public convient-il pour étudier en France ? Cela dépend du niveau d’études visé. Pour une première inscription en licence via Campus France, c’est le TCF DAP qui est exigé, pas le TCF Tout Public. Pour un master, un doctorat ou une admission hors procédure DAP, le TCF Tout Public ou le TCF SO peuvent convenir selon ce que demande l’établissement. Combien de temps le résultat du TCF Tout Public reste-t-il valable ? Deux ans à compter de la date de passation, comme pour toutes les versions du TCF. C’est une différence importante avec le DELF et le DALF, dont le diplôme reste valable à vie.

Sources