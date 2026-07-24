TCF ou TEF : quel test de français choisir pour la naturalisation ?

Pour prouver votre niveau de français en vue de la naturalisation, deux tests s’offrent à vous : le TCF IRN et le TEF IRN. Ils ont exactement la même valeur réglementaire. Voici ce qui les distingue vraiment, le niveau désormais exigé et comment trancher sans se tromper.

Pour déposer une demande de naturalisation, il faut désormais prouver un niveau de français plus élevé qu’avant, et joindre au dossier une certification reconnue. Deux tests remplissent cette fonction : le TCF, test de connaissance du français, et le TEF, test d’évaluation de français, chacun dans sa version dédiée aux démarches d’intégration, de résidence et de nationalité. Devant le formulaire d’inscription, beaucoup de candidats hésitent, persuadés que l’un serait « mieux vu » de l’administration que l’autre. C’est faux, et le savoir fait gagner du temps. Avant d’entrer dans le détail, sachez que vous pouvez préparer le DELF et le TCF en ligne sur des parcours calés sur les niveaux du CECRL. Voici ce que ces deux tests ont en commun, ce qui les distingue vraiment, et comment choisir.

Sommaire

TCF IRN et TEF IRN : deux tests, une même valeur

Commençons par le point le plus important, celui qui règle une grande partie des hésitations. Pour une démarche de titre de séjour ou de nationalité, le test à passer n’est pas le TCF ou le TEF « ordinaire », mais leur version spécifique appelée IRN, pour Intégration, Résidence, Nationalité. Le TCF IRN est conçu par France Éducation international, l’opérateur officiel des diplômes et tests de français du ministère de l’Éducation nationale. Le TEF IRN est conçu par Le français des affaires, entité de la chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France.

Deux opérateurs différents, donc, mais une même reconnaissance. Les deux tests sont habilités par l’État pour les mêmes démarches, et le ministère de l’Intérieur les accepte à l’identique. Sur le plan réglementaire, il n’existe aucune différence entre présenter un TCF IRN et présenter un TEF IRN : même statut, mêmes niveaux évalués, même durée de validité. Un dossier n’a donc aucune raison d’être mieux traité parce qu’il contient l’un plutôt que l’autre.

À retenir. Le TCF IRN et le TEF IRN évaluent les quatre compétences du CECRL, de A1 à B2 : compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. Chacun délivre une attestation de niveau valable deux ans à compter de la date du test. Ni l’un ni l’autre n’est un diplôme à vie, contrairement au DELF.

Quel niveau de français faut-il en 2026 ?

La vraie nouveauté ne porte pas sur le choix du test, mais sur le niveau attendu. Depuis le 1er janvier 2026, les exigences linguistiques ont été relevées pour l’ensemble des démarches, en application de la loi du 26 janvier 2024 et de ses textes d’application, dont le décret du 15 juillet 2025. Le niveau requis dépend désormais de ce que vous demandez.

Démarche Niveau de français exigé depuis 2026 Niveau exigé auparavant Première carte de séjour pluriannuelle A2 Aucun niveau imposé Première carte de résident (10 ans) B1 A2 Naturalisation (par décret ou par déclaration) B2 B1

Pour la naturalisation, le seuil est donc passé de B1 à B2, et ce niveau doit être atteint aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Le B2 correspond à une réelle autonomie : comprendre l’essentiel de sujets complexes, s’exprimer de façon claire et détaillée, défendre un point de vue. C’est un cran exigeant, qui suppose souvent plusieurs mois de préparation pour un candidat resté au B1. Si vous visez ce niveau, il est utile de vous entraîner au niveau B2 sur des supports proches de ceux du test avant de vous inscrire. Pour le détail des preuves acceptées et des cas de dispense, notre article sur le niveau de français exigé pour la naturalisation fait le tour de la question.

Une précision qui évite une mauvaise surprise : depuis 2026, un examen civique s’ajoute à l’exigence linguistique pour la naturalisation, comme pour la carte de résident et la première carte de séjour pluriannuelle. Il s’agit d’une épreuve distincte du test de langue, sous forme de questionnaire, qui porte sur les connaissances relatives à la France. Le TCF IRN et le TEF IRN ne couvrent que le volet linguistique.

Ce qui distingue vraiment le TCF du TEF

Puisque la valeur est identique, les différences se jouent ailleurs : dans le format des épreuves, l’organisation des sessions et le réseau des centres. Rien de tout cela ne change la reconnaissance du résultat, mais ces critères pèsent sur votre confort le jour J et sur la vitesse à laquelle vous obtiendrez votre attestation.

L’opérateur et le réseau de centres

C’est souvent le critère décisif. Le TCF IRN s’appuie sur le réseau des centres agréés par France Éducation international, très dense en France comme à l’étranger. Le TEF IRN s’appuie sur le réseau de centres habilités par Le français des affaires. Selon votre ville, l’un des deux proposera une session plus tôt, ou un centre plus proche de chez vous. Vérifier les dates réellement disponibles autour de vous tranche la question plus vite que n’importe quelle comparaison théorique.

Le format des épreuves

Les deux tests évaluent les mêmes quatre compétences, mais avec des formats et des consignes qui leur sont propres. Les compréhensions se passent sous forme de questionnaires à choix multiples. Les expressions écrite et orale reposent sur des tâches concrètes : rédiger un message, donner son avis, argumenter, échanger avec un examinateur. Les durées et le nombre de questions varient d’un test à l’autre et selon les évolutions décidées par chaque opérateur. Le principe reste le même : montrer que l’on comprend et que l’on se fait comprendre dans des situations de la vie courante.

Les sessions, les résultats et le prix

La fréquence des sessions, les délais de résultat et le tarif diffèrent selon l’opérateur et le centre. Les prix sont fixés par les centres agréés, ce qui explique qu’ils varient d’une ville à l’autre pour un même test. Là encore, le bon réflexe est de demander au centre le tarif de la session IRN, le délai de remise de l’attestation et les dates ouvertes, plutôt que de se fier à un montant vu sur un forum.

S’entraîner en conditions réelles ➜ S’entraîner au DELF et au TCF

Le tableau comparatif TCF IRN / TEF IRN

Le tableau ci-dessous résume ce qui rapproche les deux tests et ce qui les sépare. La ligne du bas, celle de la valeur pour le dossier, est la plus parlante : c’est elle qui montre que le choix engage peu.

Critère TCF IRN TEF IRN Opérateur France Éducation international Le français des affaires (CCI Paris Île-de-France) Reconnaissance officielle Ministère de l’Intérieur, pour l’intégration, la résidence et la nationalité Identique Compétences évaluées Compréhension et expression, à l’oral et à l’écrit Identiques Niveaux mesurés A1 à B2 A1 à B2 Validité de l’attestation 2 ans 2 ans Format et sessions Propres à l’opérateur, réseau FEI Propres à l’opérateur, réseau Le français des affaires Valeur pour le dossier Strictement la même

Le TCF IRN et le TEF IRN partagent les niveaux évalués, la validité et la reconnaissance. Le niveau exigé pour la naturalisation est passé au B2 au 1er janvier 2026. Sources : service-public.fr, France Éducation international, décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025.

Comment choisir en trois questions

En pratique, le choix se règle vite. Trois questions suffisent, dans cet ordre.

Quel centre organise une session près de chez vous, et quand ? C’est le critère numéro un. Comparez les dates ouvertes et la distance pour le TCF IRN et le TEF IRN autour de votre ville. Le test qui vous fait passer plus tôt, sans traverser la région, l’emporte presque toujours.

C’est le critère numéro un. Comparez les dates ouvertes et la distance pour le TCF IRN et le TEF IRN autour de votre ville. Le test qui vous fait passer plus tôt, sans traverser la région, l’emporte presque toujours. Quel format vous met le plus à l’aise ? Si vous avez déjà passé un test blanc ou consulté des exemples de sujets, gardez le format que vous connaissez. La familiarité avec la consigne fait gagner des points, surtout à l’expression orale.

Si vous avez déjà passé un test blanc ou consulté des exemples de sujets, gardez le format que vous connaissez. La familiarité avec la consigne fait gagner des points, surtout à l’expression orale. Quel est le tarif et le délai de résultat au centre visé ? À valeur égale, autant choisir la session la moins chère et celle qui délivre l’attestation à temps pour votre dépôt de dossier. Demandez ces deux informations directement au centre.

Ce que ces trois questions ont en commun : aucune ne porte sur la « valeur » du test, parce qu’elle est identique. Le vrai risque n’est pas de choisir le mauvais test, c’est de viser un niveau trop haut et de manquer le B2, ou de s’inscrire trop tard pour que l’attestation soit valide au moment du dépôt. Rappelez-vous que la validité court sur deux ans : un test passé bien en amont peut expirer avant l’instruction de votre demande.

Se préparer, quel que soit le test choisi

Bonne nouvelle : la préparation est en grande partie commune. Puisque les deux tests mesurent les mêmes compétences aux mêmes niveaux, s’entraîner pour l’un vous prépare pour l’autre. L’essentiel est de travailler au bon niveau et sur des tâches réalistes : comprendre un message court, un document audio, rédiger un avis argumenté, tenir un échange oral. Un test blanc chronométré reste le meilleur moyen de se situer avant de payer une inscription, et d’identifier la compétence à renforcer en priorité.

Pour cibler le B2 attendu à la naturalisation, entraînez-vous sur des examens blancs du DELF et du TCF et sur des parcours de révision du niveau B2. Si vous partez sur le TCF, notre guide dédié au TCF pour l’accès à la nationalité française détaille l’inscription et le déroulé, et notre article sur où passer le test TCF en France vous aide à repérer un centre. La même logique de préparation vaut si vous optez pour le TEF.

FAQ

Le TCF ou le TEF est-il mieux reconnu pour la naturalisation ? Ni l’un ni l’autre. Le TCF IRN et le TEF IRN sont tous deux habilités par l’État et acceptés à l’identique par le ministère de l’Intérieur pour les démarches d’intégration, de résidence et de nationalité. Aucun n’est mieux vu dans un dossier. Le choix se fait sur des critères pratiques : centre le plus proche, dates de session, format et prix. Quel niveau de français faut-il pour la naturalisation en 2026 ? Depuis le 1er janvier 2026, le niveau exigé pour la naturalisation est le B2, à l’oral comme à l’écrit, contre B1 auparavant. Pour une première carte de résident, le niveau demandé est le B1, et pour une première carte de séjour pluriannuelle, le A2. Un examen civique s’ajoute par ailleurs à l’exigence linguistique. Combien de temps le résultat du TCF ou du TEF reste-t-il valable ? L’attestation du TCF IRN comme celle du TEF IRN est valable deux ans à compter de la date du test. Il faut donc veiller à ce qu’elle soit encore valide au moment du dépôt et de l’instruction du dossier. Le DELF, à l’inverse, est un diplôme obtenu à vie. Peut-on présenter un DELF à la place du TCF ou du TEF ? Oui, un diplôme de français comme le DELF ou le DALF au niveau requis est également accepté comme preuve de niveau, au même titre qu’une attestation TCF ou TEF, ou certains diplômes suivis en français. Le TCF et le TEF restent les tests les plus courants car leurs sessions sont fréquentes et leurs versions IRN sont pensées pour ces démarches. Le TCF et le TEF évaluent-ils les mêmes compétences ? Oui. Dans leur version IRN, les deux tests évaluent les quatre compétences du Cadre européen commun de référence pour les langues : compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite, du niveau A1 au niveau B2. Le format des épreuves diffère selon l’opérateur, mais les compétences mesurées et les niveaux sont les mêmes.

Sources