Comment est noté le TCF : points, grille et niveaux de A1 à C2
Au TCF, il n’y a ni moyenne ni note finale sur 20. Les épreuves à QCM donnent un nombre de points, les épreuves d’expression une note sur 20, et chaque résultat est converti en niveau du CECRL, de A1 à C2. Cet article présente la grille de conversion telle que la publie France Compétences pour le TCF tout public, explique comment la lire et ce qu’elle permet (ou non) de calculer soi-même. Pour vous entraîner avant de passer le test, vous pouvez préparer le DELF et le TCF avec des exercices classés par niveau.
Sommaire
- Les épreuves qui donnent un score
- La grille de points des épreuves à QCM
- La notation de l’expression orale et écrite
- Peut-on calculer son score soi-même ?
- Quel score viser pour B1, B2 ou C1
- Questions fréquentes
Les épreuves qui donnent un score
Le TCF tout public comporte trois épreuves obligatoires, toutes à QCM, et deux épreuves facultatives d’expression. D’après la fiche d’enregistrement RS6460 de France Compétences, elles se répartissent ainsi.
|Épreuve
|Durée
|Format
|Notation
|Compréhension orale
|25 minutes
|29 QCM
|Points, jusqu’à 699
|Maîtrise des structures de la langue
|15 minutes
|18 QCM
|Points, jusqu’à 699
|Compréhension écrite
|45 minutes
|29 QCM
|Points, jusqu’à 699
|Expression orale (facultative)
|12 minutes
|3 tâches
|Note sur 20
|Expression écrite (facultative)
|60 minutes
|3 tâches
|Note sur 20
Chaque épreuve à QCM reçoit donc son propre score. Il n’existe pas, dans les sources officielles consultées, de total unique qui additionnerait les trois. Le niveau de chaque épreuve se lit séparément. Pour le détail de ce que contient chaque épreuve et de la différence avec le TCF IRN, voir notre article sur le TCF Tout Public.
La grille de points des épreuves à QCM
Le score à chaque épreuve à QCM s’exprime entre 0 et 699 points. Il correspond à un niveau du CECRL selon la grille ci-dessous.
|Points
|Niveau CECRL
|0 à 100
|A1 non atteint
|101 à 199
|A1
|200 à 299
|A2
|300 à 399
|B1
|400 à 499
|B2
|500 à 599
|C1
|600 à 699
|C2
Une précision de lecture : la fiche France Compétences imprime pour le C1 une borne haute erronée (« 500 à 499 »). La borne de 599 est la seule cohérente avec le palier C2, qui démarre à 600 sur la même fiche.
La notation de l’expression orale et écrite
Les deux épreuves facultatives ne donnent pas de points sur 699 mais une note sur 20, attribuée par des correcteurs. Elle se convertit en niveau ainsi.
|Note sur 20
|Niveau CECRL
|0
|A1 non atteint
|1
|A1
|2 à 5
|A2
|6 à 9
|B1
|10 à 13
|B2
|14 à 17
|C1
|18 à 20
|C2
L’écart de lecture est important : un 10 sur 20 à l’expression écrite ne signifie pas « la moyenne », il correspond déjà au bas du niveau B2. Cette échelle n’a rien à voir avec celle du DELF, où chaque épreuve est notée sur 25 avec un seuil de réussite global de 50 sur 100. Notre comparatif des différences entre le DELF et le TCF explique ce que cela change pour le candidat.
Peut-on calculer son score soi-même ?
C’est la question que posent le plus souvent les candidats après une épreuve blanche : combien de bonnes réponses faut-il pour atteindre tel niveau ? Les documents officiels consultés publient la grille de conversion des points en niveaux, mais pas la formule qui transforme un nombre de bonnes réponses en points. On ne peut donc pas, à partir de ces sources, annoncer qu’un nombre précis de réponses justes donne un B2. Les tableaux de correspondance en « nombre de bonnes réponses » que l’on trouve sur certains sites sont des estimations, pas une règle officielle.
Le plus fiable consiste à s’entraîner sur des sujets au format réel, à mesurer son niveau par épreuve et à se fier au résultat officiel : l’attestation du centre d’examen mentionne le score de chaque épreuve passée et le niveau correspondant. Les résultats du TCF tout public sont valables deux ans selon Campus France, une durée à comparer avec la validité à vie du diplôme du DELF.
Quel score viser pour B1, B2 ou C1
Le score à viser dépend de l’organisme qui demande le test, pas du TCF lui-même. Les niveaux B1, B2, C1 et C2 sont les niveaux certifiants du TCF tout public : ce sont les seuls qui ouvrent droit à un financement par le compte personnel de formation, sous réserve de passer la totalité des épreuves, la validation partielle n’étant pas possible selon la fiche RS6460.
Un B2 demande de se situer entre 400 et 499 points à chaque épreuve à QCM et, si l’on passe l’expression, entre 10 et 13 sur 20. Comme chaque épreuve est lue séparément, un candidat peut obtenir un B2 en compréhension écrite et un B1 en compréhension orale : c’est la raison pour laquelle l’attestation détaille les niveaux épreuve par épreuve. Pour une démarche particulière, vérifiez toujours quelle version du test et quel niveau sont acceptés : pour la nationalité, voir le TCF pour l’accès à la nationalité française ; pour une immigration au Canada, voir le score à viser au TCF Canada.
Pour progresser sur l’épreuve qui vous coûte des points, appuyez-vous sur nos fiches dédiées : la compréhension orale du TCF et les expressions écrites à connaître pour le TCF.
Questions fréquentes
Non, sauf pour l’expression. Les épreuves à QCM donnent un score en points jusqu’à 699, et les deux épreuves d’expression, orale et écrite, une note sur 20. Chaque résultat est ensuite converti en niveau du CECRL.
Entre 400 et 499 points à une épreuve à QCM correspond au niveau B2, et entre 10 et 13 sur 20 à une épreuve d’expression. Le niveau est lu épreuve par épreuve.
De 300 à 399 points aux épreuves à QCM, et de 6 à 9 sur 20 en expression.
Le TCF ne délivre pas un diplôme avec une règle de réussite : il délivre une attestation de niveau. Il n’y a donc pas d’échec au sens du DELF, seulement un niveau atteint, éventuellement inférieur à celui que demande l’organisme qui exige le test.
Deux ans, d’après Campus France. Au-delà, il faut repasser le test si l’organisme demandeur l’exige.
Sources
- France Compétences, fiche RS6460, Test de connaissance du français dit tout public (TCF TP) : épreuves, durées, nombre de questions, échelles de points et correspondance avec les niveaux du CECRL, consultée le 16 octobre 2026.
- Campus France, page de présentation du TCF tout public : échelle de points, trois épreuves obligatoires et deux facultatives, validité de deux ans.
- France Éducation international, opérateur du TCF : le site n’a pas pu être consulté directement le jour de la rédaction, les chiffres ci-dessus sont ceux de la fiche France Compétences.