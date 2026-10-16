Comment est noté le TCF : points, grille et niveaux de A1 à C2

Le TCF ne donne pas une note sur 20 mais des points et un niveau. Voici la grille officielle : 0 à 699 points pour les épreuves à QCM, une note sur 20 pour l’expression, et la correspondance avec les niveaux A1 à C2 du CECRL.

Au TCF, il n’y a ni moyenne ni note finale sur 20. Les épreuves à QCM donnent un nombre de points, les épreuves d’expression une note sur 20, et chaque résultat est converti en niveau du CECRL, de A1 à C2. Cet article présente la grille de conversion telle que la publie France Compétences pour le TCF tout public, explique comment la lire et ce qu’elle permet (ou non) de calculer soi-même. Pour vous entraîner avant de passer le test, vous pouvez préparer le DELF et le TCF avec des exercices classés par niveau.

Sommaire

Les épreuves qui donnent un score

Le TCF tout public comporte trois épreuves obligatoires, toutes à QCM, et deux épreuves facultatives d’expression. D’après la fiche d’enregistrement RS6460 de France Compétences, elles se répartissent ainsi.

Épreuve Durée Format Notation Compréhension orale 25 minutes 29 QCM Points, jusqu’à 699 Maîtrise des structures de la langue 15 minutes 18 QCM Points, jusqu’à 699 Compréhension écrite 45 minutes 29 QCM Points, jusqu’à 699 Expression orale (facultative) 12 minutes 3 tâches Note sur 20 Expression écrite (facultative) 60 minutes 3 tâches Note sur 20

Chaque épreuve à QCM reçoit donc son propre score. Il n’existe pas, dans les sources officielles consultées, de total unique qui additionnerait les trois. Le niveau de chaque épreuve se lit séparément. Pour le détail de ce que contient chaque épreuve et de la différence avec le TCF IRN, voir notre article sur le TCF Tout Public.

La grille de points des épreuves à QCM

Le score à chaque épreuve à QCM s’exprime entre 0 et 699 points. Il correspond à un niveau du CECRL selon la grille ci-dessous.

Points Niveau CECRL 0 à 100 A1 non atteint 101 à 199 A1 200 à 299 A2 300 à 399 B1 400 à 499 B2 500 à 599 C1 600 à 699 C2

Une précision de lecture : la fiche France Compétences imprime pour le C1 une borne haute erronée (« 500 à 499 »). La borne de 599 est la seule cohérente avec le palier C2, qui démarre à 600 sur la même fiche.

S’entraîner en conditions d’examen ➜ passer un examen blanc du DELF

Correspondance entre les points aux épreuves à QCM du TCF et les niveaux du CECRL (source : France Compétences, RS6460).

La notation de l’expression orale et écrite

Les deux épreuves facultatives ne donnent pas de points sur 699 mais une note sur 20, attribuée par des correcteurs. Elle se convertit en niveau ainsi.

Note sur 20 Niveau CECRL 0 A1 non atteint 1 A1 2 à 5 A2 6 à 9 B1 10 à 13 B2 14 à 17 C1 18 à 20 C2

L’écart de lecture est important : un 10 sur 20 à l’expression écrite ne signifie pas « la moyenne », il correspond déjà au bas du niveau B2. Cette échelle n’a rien à voir avec celle du DELF, où chaque épreuve est notée sur 25 avec un seuil de réussite global de 50 sur 100. Notre comparatif des différences entre le DELF et le TCF explique ce que cela change pour le candidat.

Peut-on calculer son score soi-même ?

C’est la question que posent le plus souvent les candidats après une épreuve blanche : combien de bonnes réponses faut-il pour atteindre tel niveau ? Les documents officiels consultés publient la grille de conversion des points en niveaux, mais pas la formule qui transforme un nombre de bonnes réponses en points. On ne peut donc pas, à partir de ces sources, annoncer qu’un nombre précis de réponses justes donne un B2. Les tableaux de correspondance en « nombre de bonnes réponses » que l’on trouve sur certains sites sont des estimations, pas une règle officielle.

Le plus fiable consiste à s’entraîner sur des sujets au format réel, à mesurer son niveau par épreuve et à se fier au résultat officiel : l’attestation du centre d’examen mentionne le score de chaque épreuve passée et le niveau correspondant. Les résultats du TCF tout public sont valables deux ans selon Campus France, une durée à comparer avec la validité à vie du diplôme du DELF.

Réviser son niveau ➜ réviser le français niveau B2

Quel score viser pour B1, B2 ou C1

Le score à viser dépend de l’organisme qui demande le test, pas du TCF lui-même. Les niveaux B1, B2, C1 et C2 sont les niveaux certifiants du TCF tout public : ce sont les seuls qui ouvrent droit à un financement par le compte personnel de formation, sous réserve de passer la totalité des épreuves, la validation partielle n’étant pas possible selon la fiche RS6460.

Un B2 demande de se situer entre 400 et 499 points à chaque épreuve à QCM et, si l’on passe l’expression, entre 10 et 13 sur 20. Comme chaque épreuve est lue séparément, un candidat peut obtenir un B2 en compréhension écrite et un B1 en compréhension orale : c’est la raison pour laquelle l’attestation détaille les niveaux épreuve par épreuve. Pour une démarche particulière, vérifiez toujours quelle version du test et quel niveau sont acceptés : pour la nationalité, voir le TCF pour l’accès à la nationalité française ; pour une immigration au Canada, voir le score à viser au TCF Canada.

Réviser son niveau ➜ réviser le français niveau B1

Pour progresser sur l’épreuve qui vous coûte des points, appuyez-vous sur nos fiches dédiées : la compréhension orale du TCF et les expressions écrites à connaître pour le TCF.

Questions fréquentes

Le TCF est-il noté sur 20 ? Non, sauf pour l’expression. Les épreuves à QCM donnent un score en points jusqu’à 699, et les deux épreuves d’expression, orale et écrite, une note sur 20. Chaque résultat est ensuite converti en niveau du CECRL. Quel score faut-il pour avoir un B2 au TCF ? Entre 400 et 499 points à une épreuve à QCM correspond au niveau B2, et entre 10 et 13 sur 20 à une épreuve d’expression. Le niveau est lu épreuve par épreuve. Combien de points faut-il pour le niveau B1 ? De 300 à 399 points aux épreuves à QCM, et de 6 à 9 sur 20 en expression. Y a-t-il une note éliminatoire au TCF ? Le TCF ne délivre pas un diplôme avec une règle de réussite : il délivre une attestation de niveau. Il n’y a donc pas d’échec au sens du DELF, seulement un niveau atteint, éventuellement inférieur à celui que demande l’organisme qui exige le test. Combien de temps le score du TCF est-il valable ? Deux ans, d’après Campus France. Au-delà, il faut repasser le test si l’organisme demandeur l’exige.

Sources