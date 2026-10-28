Sujets du DELF : où trouver les sujets officiels, du A1 au B2, et comment s’en servir

Les sujets d’exemple du DELF sont publiés par France Éducation international, niveau par niveau. Voici où les trouver, ce que chaque niveau demande, les pièges à éviter avec les sujets trouvés ailleurs et la méthode pour en tirer un vrai progrès avant l’examen.

« Où trouver un sujet du DELF ? » Presque tous les candidats se posent la question, et la réponse est plus simple qu’il n’y paraît : l’organisme qui conçoit l’examen publie lui-même des sujets d’exemple pour chaque niveau. Le piège n’est pas de manquer de sujets, c’est de tomber sur des documents anciens, incomplets ou mal corrigés, puis de s’en servir au hasard. Cet article vous dit où chercher, ce que contient un sujet selon le niveau, comment le travailler pour progresser vraiment, et à quel moment passer à une simulation complète. Pour préparer le reste en parallèle, vous pouvez apprendre le français en ligne avec des parcours calés sur les niveaux A1 à B2.

Sommaire

D’où viennent les sujets du DELF

Le DELF est conçu et délivré sous l’autorité de France Éducation international, l’opérateur officiel des diplômes DELF et DALF. C’est sur son site que se trouvent les exemples de sujets : une page par niveau pour le DELF tout public, et des pages distinctes pour les versions junior et scolaire. Le DELF tout public est la version pour les adultes et les grands adolescents, c’est celle que passent la plupart des candidats qui lisent ces lignes.

Ces sujets d’exemple servent à une seule chose : vous montrer à quoi ressemble l’examen. Ils reprennent la forme réelle des épreuves, les types de questions, la longueur des documents et le niveau de difficulté attendu. Un document officiel vaut donc mieux que dix documents sans origine claire, car vous savez qu’il suit le format en vigueur. Avant de commencer, vérifiez toujours la version du diplôme : les épreuves ont été revues en 2020, et un sujet qui précède cette date ne correspond plus tout à fait à ce que vous passerez. Si vous hésitez entre les versions tout public, junior et scolaire, l’article quelle version du DELF passer vous aide à trancher.

Le réflexe à garder. Partez toujours du site de France Éducation international pour les sujets d’exemple, puis complétez avec d’autres exercices. Tout autre document doit avoir une origine claire, un niveau précis et une date postérieure à la version actuelle des épreuves.

Ce que contient un sujet, niveau par niveau

Quel que soit le niveau, un sujet complet comporte quatre épreuves, notées sur 25 points chacune : compréhension de l’oral, compréhension des écrits, production écrite et production orale. Ce qui change d’un niveau à l’autre, c’est la durée, la nature des tâches écrites et le temps de préparation de l’oral. Le tableau reprend les ordres de grandeur de l’article sur le déroulement de l’examen du DELF.

Niveau Épreuves collectives (CO + CE + PE) Production écrite attendue Production orale DELF A1 environ 1 h 20 formulaire et courts messages 5 à 7 min (10 min de préparation) DELF A2 environ 1 h 40 lettre ou récit 6 à 8 min (10 min de préparation) DELF B1 environ 1 h 45 lettre ou récit environ 15 min (10 min de préparation) DELF B2 environ 2 h 30 texte argumenté environ 20 min (30 min de préparation)

Un sujet du DELF en chiffres : format commun aux sujets d’exemple, du A1 au B2. Source : France Éducation international.

Les compréhensions se présentent sous forme de questions à choix multiples. Pour la méthode précise, appuyez-vous sur l’article consacré aux compréhensions du DELF. La production orale, de son côté, change de nature entre le B1 et le B2 : voyez la méthode de la production orale du DELF B1 et B2.

S’entraîner en conditions d’examen ➜ passer un examen blanc du DELF

Sujet DELF A1 et A2 : s’habituer au format

Aux niveaux A1 et A2, les documents sont courts et les tâches très cadrées. L’enjeu d’un sujet d’exemple est moins linguistique que pratique : comprendre la consigne, repérer l’information demandée, remplir un formulaire sans faute grossière. Un sujet suffit souvent à lever l’essentiel de l’inconnu. Pour consolider les bases avant de vous chronométrer, vous pouvez vous entraîner au niveau A2 sur des exercices progressifs.

Sujet DELF B1 : la lettre et l’oral en trois temps

Le B1 ouvre l’expression de son opinion. À l’écrit, on vous demande de rédiger un texte cohérent, avec des connecteurs, sur un thème du quotidien. Un sujet d’exemple permet de mesurer la longueur attendue et de tester votre gestion du temps. Pour travailler les compétences autour, voyez le guide du DELF B1.

Réviser son niveau ➜ réviser le français niveau B1

Sujet DELF B2 : le texte argumenté et l’exposé

Le B2 est le niveau le plus recherché : c’est celui qu’exigent de nombreuses démarches. Le sujet est plus long, la production écrite demande un texte argumenté, et l’oral commence par 30 minutes de préparation avant l’exposé. Travailler un sujet complet permet surtout de tester votre endurance sur plus de deux heures d’écrit. L’article écrire un essai réussi au DELF détaille la structure du texte argumenté.

Comment travailler un sujet en quatre temps

Un sujet officiel est une ressource limitée : il n’y en a qu’un petit nombre par niveau. Le gâcher en le survolant serait dommage. Voici une méthode en quatre temps qui en tire le maximum.

Faire le sujet une première fois, chronométré, sans aide. Respectez la durée de chaque épreuve et ne regardez pas la correction en route. Cette passe sert de diagnostic, pas d’entraînement. Corriger épreuve par épreuve et noter sur 25. Calculez un score par compétence, pas seulement un total. Le diplôme exige au moins 50 sur 100, mais aussi de ne jamais descendre sous 5 sur 25 à une épreuve : une compétence faible peut ruiner une moyenne correcte. Analyser les erreurs par type. Question mal comprise, vocabulaire inconnu, manque de temps, piège de reformulation : chaque cause appelle un travail différent. Pour un manque de vocabulaire ou de grammaire, reprenez les points de grammaire du programme DELF. Rejouer les passages ratés quelques jours plus tard. Refaire seulement les épreuves faibles, à froid, montre si le point est acquis. Pour la production orale, parlez à voix haute en vous chronométrant plutôt que de relire vos notes.

Il n’y a pas de point négatif : une mauvaise réponse à un QCM ne retire rien. Pendant l’entraînement comme le jour de l’examen, ne laissez donc aucune case vide.

Les pièges des sujets trouvés ailleurs

Chercher « sujet DELF B2 pdf » ou « DELF A1 pdf » ramène des centaines de documents. Tous ne se valent pas. Quatre vérifications évitent la plupart des mauvaises surprises.

La date. Un sujet d’avant la version actuelle des épreuves peut présenter un autre format. Ne vous fiez qu’à ce qui correspond à ce que décrit l’opérateur officiel.

Un sujet d’avant la version actuelle des épreuves peut présenter un autre format. Ne vous fiez qu’à ce qui correspond à ce que décrit l’opérateur officiel. La version. Un sujet de DELF junior ou scolaire n’a pas le même contenu qu’un sujet tout public : thèmes, documents et ton diffèrent.

Un sujet de DELF junior ou scolaire n’a pas le même contenu qu’un sujet tout public : thèmes, documents et ton diffèrent. La correction. Un corrigé non officiel peut contenir des erreurs, surtout pour la production écrite, où il n’existe pas de réponse unique. Comparez à la grille de notation, pas à un modèle présenté comme parfait.

Un corrigé non officiel peut contenir des erreurs, surtout pour la production écrite, où il n’existe pas de réponse unique. Comparez à la grille de notation, pas à un modèle présenté comme parfait. L’audio. Sans enregistrement fiable, impossible de faire correctement une compréhension orale. Mieux vaut passer cette épreuve avec le support complet, ou la reporter.

Sujet d’exemple ou simulation complète

Un sujet d’exemple officiel et une simulation complète ne répondent pas au même besoin. Le premier vous apprend le format et sert de point de repère. La seconde vous place dans les conditions réelles : enchaînement des épreuves, minutage strict, correction détaillée, estimation d’un score. Les deux se complètent : commencez par le sujet officiel pour découvrir l’examen, puis passez à une simulation quand vous vous sentez prêt, afin de mesurer où vous en êtes réellement.

Tester son niveau ➜ s’entraîner au niveau B2

Un plan de quatre semaines

Voici une organisation réaliste si votre session est dans un mois. Adaptez le rythme à votre disponibilité et à votre niveau de départ.

Semaine Objectif Travail 1 Diagnostic Un sujet complet chronométré, score par épreuve, repérage de la compétence la plus faible 2 Compétence faible Exercices ciblés sur l’épreuve la moins bien notée, vocabulaire et grammaire du niveau 3 Écrit et oral Une production écrite complète relue avec la grille, deux oraux à voix haute chronométrés 4 Répétition générale Une simulation complète, puis repos la veille de l’examen

FAQ

Où trouver les sujets officiels du DELF ? Sur le site de France Éducation international, l’opérateur officiel du DELF, qui publie des exemples de sujets par niveau pour le DELF tout public et pour les versions junior et scolaire. Les sujets d’exemple sont-ils les vrais sujets de l’examen ? Non. Ce sont des sujets d’exemple publiés pour la préparation. Ils reprennent le format et le niveau de l’examen, mais le jour de la session vous passerez un sujet différent. Combien de temps dure un sujet complet du DELF ? Les épreuves collectives durent environ 1 h 20 au A1, 1 h 40 au A2, 1 h 45 au B1 et 2 h 30 au B2. La production orale s’y ajoute, précédée de 10 minutes de préparation, ou de 30 minutes au B2. Quelle note faut-il pour réussir un sujet du DELF ? Il faut au moins 50 sur 100 au total, avec 25 points par épreuve, et ne jamais descendre sous 5 sur 25 à une épreuve. Appliquez ces seuils pour juger votre score. Peut-on réussir le DELF en travaillant seulement sur les sujets d’exemple ? C’est rarement suffisant. Les sujets d’exemple révèlent le format et vos points faibles, mais le niveau se construit avec du vocabulaire, de la grammaire et de la pratique orale régulière.

Sources