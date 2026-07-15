Réussir les compréhensions du DELF (orale et écrite) : format QCM et méthode

La compréhension orale et la compréhension écrite valent la moitié du DELF, et depuis la réforme elles se jouent entièrement en questions à choix multiples. Voici, du A1 au B2, comment ces deux épreuves sont construites, combien de documents et d’écoutes vous attendent, ce que change le format QCM et la méthode pour ne pas laisser filer des points.

Sur les quatre épreuves du DELF, deux se ressemblent et pèsent lourd : la compréhension orale et la compréhension écrite. Ensemble, elles valent 50 points sur 100, soit la moitié du diplôme. La bonne nouvelle, c’est qu’elles se préparent avec méthode, parce que leur format est aujourd’hui entièrement balisé : depuis la réforme des épreuves, on ne rédige plus rien, on coche. Vous pouvez vous entraîner au français A1 à B2 avec des parcours calibrés sur les niveaux du CECRL. Voici, du A1 au B2, comment ces deux épreuves sont construites, ce que change le passage aux questions à choix multiples, et la méthode qui évite de laisser filer des points sur des questions qu’on aurait dû prendre.

Sommaire

Deux épreuves, la moitié de la note du DELF

Le DELF, du A1 au B2, se compose de quatre épreuves : compréhension orale, compréhension écrite, production écrite et production orale. Chacune est notée sur 25 points, pour un total sur 100. Pour décrocher le diplôme, deux conditions se cumulent : atteindre au moins 50 sur 100 à l’ensemble, et ne jamais descendre sous 5 sur 25 à une seule épreuve. En dessous de ce seuil, la note est éliminatoire, même si le reste de votre copie est solide.

Les deux compréhensions se déroulent lors de la session collective, à l’écrit, dans la même salle et à la suite : d’abord la compréhension orale, guidée par un enregistrement audio diffusé pour tous, puis la compréhension écrite, sur documents papier. La production écrite ferme cette session ; seule la production orale se passe à part, en tête-à-tête avec un examinateur. Réussir ses compréhensions, c’est donc sécuriser la moitié de son diplôme avant même d’avoir ouvert la bouche.

Le format 100 % QCM : ce que la réforme a changé

C’est le changement le plus important à connaître. Les épreuves de compréhension du DELF ont été réformées : les questions à réponse ouverte et les « vrai ou faux » ont disparu au profit de questions à choix multiples. Concrètement, chaque question vous propose trois réponses possibles, dont une seule est correcte. Vous n’avez plus à rédiger : vous identifiez la bonne option et vous la cochez.

Ce basculement, engagé avec la refonte des épreuves puis généralisé, s’applique à la compréhension orale comme à la compréhension écrite, du A1 au B2. France Éducation international, l’opérateur officiel du DELF, a par ailleurs revu le nombre et la formulation des questions : elles sont plus nombreuses, mais plus courtes et plus claires. L’épreuve écrite du DELF B1 a été allongée de dix minutes pour tenir compte de ce nouveau format, notamment sur la partie compréhension écrite.

Ce que le QCM change pour vous n’est pas anodin. D’un côté, vous ne perdez plus de points à cause d’une phrase mal tournée ou d’une faute d’orthographe : seule la bonne case compte. De l’autre, il n’y a plus de réponse « à moitié juste » qui vous sauverait ; on coche juste ou on coche faux. La compréhension fine, la capacité à repérer l’information exacte et à écarter les pièges, devient l’unique enjeu.

La compréhension orale, exercice par exercice

L’épreuve de compréhension orale ouvre la session. Un enregistrement est diffusé pour toute la salle, et vous répondez au fil de l’écoute sur votre feuille de questions. Vous ne maîtrisez pas le volume ni les pauses : le minutage est intégré à la bande. D’où l’importance de lire les questions pendant les temps de pause prévus, avant chaque document.

Le nombre de documents et leur nature montent en difficulté avec le niveau. Au A1, vous écoutez de courts enregistrements de la vie quotidienne, chacun diffusé deux fois, avec des temps prévus pour lire puis répondre. Au A2, les documents restent courts et ancrés dans le quotidien, mais se multiplient. Au B1, vous entendez trois enregistrements plus étoffés : un dialogue de la vie courante, puis deux documents de type radiophonique, l’un sur un sujet professionnel, l’autre sur un thème plus général. Au B2, l’épreuve se resserre sur deux documents plus longs et plus abstraits, un exposé et un enregistrement de type débat ou reportage, écoutés deux fois chacun.

Une règle vaut à tous les niveaux : les documents longs, au B1 et au B2, sont diffusés deux fois. Utilisez la première écoute pour saisir le sens global et repérer où se cachent les réponses, la seconde pour vérifier et trancher entre deux options proches. Pour installer ces réflexes, il est utile de s’entraîner au niveau A2 puis de monter en gamme sur des documents plus denses.

La compréhension écrite, exercice par exercice

La compréhension écrite suit immédiatement l’oral. Vous recevez plusieurs documents et une série de questions, toujours en choix multiples. Ici, vous gérez votre temps librement dans l’enveloppe impartie : c’est un atout, à condition de ne pas s’enliser sur une question et de garder de la marge pour tout traiter.

La difficulté progresse avec le niveau. Au A1 et au A2, il s’agit de repérer une information concrète dans des supports du quotidien : une annonce, un courriel, un horaire, un prospectus. Au B1, les textes s’allongent et deviennent plus argumentatifs : articles, courriers, pages d’information dont il faut extraire des données précises et comprendre l’intention. Au B2, vous affrontez deux textes exigeants, souvent un texte informatif et un texte argumentatif, avec un exercice qui teste votre capacité à repérer le point de vue de l’auteur et les nuances de son propos.

Le piège récurrent de la compréhension écrite en QCM est la reformulation. La bonne réponse dit rarement les choses avec les mots exacts du texte : elle les reformule. Une option qui reprend mot pour mot une phrase du document est souvent un leurre. Cherchez le sens, pas la ressemblance de surface. Ce réflexe se travaille en lisant activement, et vous pouvez réviser le français niveau B1 sur ce type de supports.

Format, barème et déroulé des compréhensions orale et écrite du DELF. Source : France Éducation international.

Compréhension orale et écrite en un coup d’œil. Deux épreuves notées chacune sur 25 points, soit 50 sur 100 à elles deux. Format entièrement en questions à choix multiples, trois options par question, une seule correcte. La compréhension orale se cale sur un enregistrement diffusé pour tous ; la compréhension écrite se gère à votre rythme. Au B1 et au B2, chaque document audio est écouté deux fois.

La méthode pour ne pas perdre de points

Les compréhensions du DELF se travaillent comme un entraînement sportif : par répétition, sur le format exact, jusqu’à ce que les réflexes deviennent automatiques. Quatre leviers font la différence le jour de l’examen.

Lire les questions avant d’écouter ou de lire le document. À l’oral, profitez des temps de pause pour parcourir les questions du document à venir : vous saurez quelle information guetter. À l’écrit, lisez les questions avant le texte pour cibler votre lecture.

À l’oral, profitez des temps de pause pour parcourir les questions du document à venir : vous saurez quelle information guetter. À l’écrit, lisez les questions avant le texte pour cibler votre lecture. Se méfier des mots identiques. En QCM, une option qui reprend un mot entendu ou lu est souvent un piège. La bonne réponse reformule. Validez sur le sens, jamais sur la simple présence d’un mot commun.

En QCM, une option qui reprend un mot entendu ou lu est souvent un piège. La bonne réponse reformule. Validez sur le sens, jamais sur la simple présence d’un mot commun. Ne jamais laisser une case vide. Il n’y a pas de point négatif au DELF. Si une réponse vous échappe, éliminez les options improbables et cochez la plus vraisemblable : une chance sur trois vaut toujours mieux que zéro.

Il n’y a pas de point négatif au DELF. Si une réponse vous échappe, éliminez les options improbables et cochez la plus vraisemblable : une chance sur trois vaut toujours mieux que zéro. S’entraîner sur des sujets officiels chronométrés. Les exemples de sujets publiés par l’opérateur officiel reproduisent le format réel. S’y exercer en temps limité fait tomber le stress du minutage, surtout à l’oral où l’on ne contrôle pas le défilement.

S’exercer en conditions réelles ➜ S’entraîner au DELF et au TCF

Les erreurs qui coûtent des points

Certaines maladresses reviennent à chaque session et pénalisent des candidats dont le niveau réel serait suffisant. Les connaître à l’avance permet de les désamorcer.

Rester bloqué sur une question. À l’oral, l’enregistrement continue sans vous. Si une réponse résiste, cochez au mieux et passez : s’acharner fait rater les questions suivantes.

À l’oral, l’enregistrement continue sans vous. Si une réponse résiste, cochez au mieux et passez : s’acharner fait rater les questions suivantes. Choisir l’option qui « sonne » comme le texte. La ressemblance de vocabulaire n’est pas une preuve. Le QCM récompense la compréhension du sens, pas la reconnaissance de mots.

La ressemblance de vocabulaire n’est pas une preuve. Le QCM récompense la compréhension du sens, pas la reconnaissance de mots. Négliger la gestion du temps à l’écrit. On dispose de sa propre montre mentale : une question par-ci, une relecture par-là, et le temps manque pour le dernier texte, souvent le plus rémunérateur.

On dispose de sa propre montre mentale : une question par-ci, une relecture par-là, et le temps manque pour le dernier texte, souvent le plus rémunérateur. Découvrir le format le jour J. Un candidat qui n’a jamais fait de QCM officiel perd de précieuses secondes à comprendre la consigne. L’entraînement sur sujets réels supprime ce coût.

Un candidat qui n’a jamais fait de QCM officiel perd de précieuses secondes à comprendre la consigne. L’entraînement sur sujets réels supprime ce coût. Confondre compréhension et opinion. On vous demande ce que dit le document, pas ce que vous en pensez. La bonne réponse est dans le support, pas dans votre point de vue.

Format en évolution : vérifier avant sa session

Le passage aux questions à choix multiples et l’ajustement du nombre de questions relèvent d’une évolution pilotée par France Éducation international, qui déploie aussi de nouvelles grilles d’évaluation pour les épreuves de production. La logique des compréhensions, elle, est stable : écouter ou lire, puis cocher. Mais les durées exactes, le nombre de documents et les modalités peuvent varier selon les sessions et être mis à jour. Avant votre examen, vérifiez toujours le format en vigueur sur le site de l’opérateur officiel et auprès de votre centre.

Pour compléter ce guide des compréhensions, deux ressources ferment la boucle des quatre épreuves : notre article sur écrire un essai réussi au DELF B1 et B2 côté production écrite, et le guide ultime du DELF B2, qui replace ces épreuves dans l’ensemble de l’examen.

FAQ

La compréhension du DELF est-elle en QCM ? Oui. Après la réforme des épreuves, la compréhension orale et la compréhension écrite du DELF se font en questions à choix multiples, du A1 au B2. Chaque question propose trois réponses, dont une seule est correcte ; les anciennes réponses ouvertes et les « vrai ou faux » ont été supprimés. Sur combien de points sont notées les compréhensions du DELF ? Chaque épreuve est notée sur 25 points. La compréhension orale et la compréhension écrite valent donc 50 points sur 100 à elles deux. Il faut au moins 50 sur 100 au total et ne pas descendre sous 5 sur 25 à une épreuve, sous peine d’élimination. Combien de fois écoute-t-on les documents en compréhension orale ? Cela dépend du document. Les documents longs, notamment au B1 et au B2, sont diffusés deux fois. Les documents très courts des niveaux A1 et A2 sont également écoutés deux fois, avec des temps prévus pour lire les questions puis répondre. Quelle est la différence entre la compréhension du B1 et celle du B2 ? Au B1, les documents portent sur la vie courante et des sujets d’intérêt général, à l’oral comme à l’écrit. Au B2, ils deviennent plus longs et plus abstraits : exposés, textes argumentatifs, débats, avec des questions qui testent le repérage du point de vue et des nuances. Y a-t-il des points négatifs si je coche une mauvaise réponse ? Non. Le DELF ne pénalise pas les mauvaises réponses. Mieux vaut donc toujours cocher une case, même en cas de doute, plutôt que de la laisser vide : une réponse au hasard peut rapporter un point, une case vide n’en rapporte jamais.

Sources