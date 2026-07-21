DELF Prim, junior, scolaire, tout public : quelle version passer ?

Prim, junior, scolaire, tout public, Pro : le DELF se décline en plusieurs versions, et il faut en choisir une avant de s’inscrire. Voici à qui s’adresse chacune, quels niveaux elle couvre, ce que ce choix change réellement, et pourquoi il change moins que ce que l’on croit.

Au moment de s’inscrire, une case surprend beaucoup de candidats : il ne suffit pas de choisir un niveau, il faut aussi choisir une version. DELF Prim, DELF junior, DELF scolaire, DELF tout public, et parfois encore DELF Pro dans d’anciennes brochures. La question se pose surtout pour les familles, quand un enfant ou un adolescent apprend le français, mais elle revient aussi chez les adultes qui craignent de passer « le mauvais examen ». Bonne nouvelle : ce choix engage beaucoup moins qu’il n’y paraît. Le diplôme délivré est le même, seuls les thèmes des épreuves changent. Avant d’entrer dans le détail, sachez que vous pouvez apprendre le français en ligne et vous entraîner sur des parcours calés sur les niveaux du CECRL, quelle que soit la version visée. Voici comment trancher.

Sommaire

Un seul diplôme, plusieurs versions

Le DELF, diplôme d’études en langue française, est un diplôme officiel du ministère français de l’Éducation nationale, défini par l’arrêté du 22 mai 1985 modifié. Sa gestion est confiée à France Éducation international, l’opérateur qui conçoit les sujets et pilote le réseau des centres agréés dans le monde.

Ce diplôme s’adresse à des publics très différents : un enfant de neuf ans scolarisé à l’étranger, un adolescent nouvellement arrivé dans un collège français, un adulte en démarche d’immigration, un étudiant qui prépare une candidature. Faire passer à tous les mêmes épreuves, avec les mêmes thèmes, n’aurait aucun sens. Demander à un enfant de dix ans de rédiger sur l’organisation du travail serait absurde, tout comme proposer à un adulte un document sur la cour de récréation.

D’où les versions. Elles ne modifient ni la structure de l’examen, ni le barème, ni la valeur du diplôme. Elles adaptent les supports, les situations de communication et les consignes au public visé. Le point à retenir, celui qui rassure la plupart des candidats : la version passée n’est pas mentionnée sur le diplôme. Un DELF B1 obtenu en version junior est un DELF B1, avec la même reconnaissance qu’un DELF B1 tout public.

Ce qui ne change jamais d’une version à l’autre. Quatre épreuves, une par compétence : compréhension orale, compréhension écrite, production écrite, production orale. Chacune notée sur 25 points, pour un total sur 100. Il faut au moins 50 sur 100 pour obtenir le diplôme, sans jamais descendre sous 5 sur 25 à une épreuve. Une fois obtenu, le diplôme est valable à vie.

Le DELF Prim, pour les enfants scolarisés en primaire

Le DELF Prim s’adresse aux enfants qui débutent en français et suivent une scolarité de niveau élémentaire, soit en pratique une tranche d’âge d’environ 7 à 12 ans. C’est la seule version qui descend sous le niveau A1.

Elle se décline en trois diplômes indépendants : A1.1, A1 et A2. Le A1.1 mérite une explication, car il déroute souvent. Ce niveau n’appartient pas à la grille classique du CECRL, qui commence au A1 ; il a été introduit pour valoriser les tout premiers acquis, ceux d’un enfant qui sait se présenter, comprendre une consigne simple, reconnaître quelques mots écrits. C’est un palier de départ, pensé pour encourager plutôt que pour sanctionner.

Les épreuves sont courtes. Au A1.1, les quatre épreuves durent une quinzaine de minutes chacune. Au A1, comptez environ vingt minutes pour chacune des trois épreuves collectives, puis cinq à sept minutes d’oral individuel, précédés d’un temps de préparation équivalent. L’ensemble reste largement sous les deux heures, oral compris. Les supports mobilisent l’univers de l’enfant : l’école, la famille, les animaux, les loisirs, avec des images et des couleurs qui n’existent pas dans les versions adultes.

Pour un enfant, la difficulté n’est presque jamais le niveau de langue : c’est le format. Découvrir le jour J qu’il faut cocher des cases après une écoute unique, ou parler seul face à un adulte inconnu, déstabilise plus qu’une question de vocabulaire. S’entraîner sur des supports du bon niveau, par exemple en révisant le français niveau A1, règle une bonne partie du problème avant même de parler des sujets.

Le DELF junior et le DELF scolaire, pour les adolescents

Le DELF junior et le DELF scolaire visent les adolescents, de 12 à 18 ans environ. Tous deux se déclinent en quatre diplômes indépendants : A1, A2, B1 et B2. Les thèmes tournent autour du collège et du lycée, des amis, du sport, des réseaux sociaux, des projets d’orientation.

Junior ou scolaire, quelle différence ?

C’est la question la plus fréquente, et la réponse surprend : sur le fond, il n’y en a aucune. Les sujets proposés sont strictement les mêmes. La distinction est purement administrative. On parle de DELF scolaire lorsqu’une convention lie les autorités éducatives locales et l’ambassade de France, ce qui permet d’organiser les épreuves dans le cadre du système éducatif du pays. Sans convention, le candidat passe un DELF junior, dans un centre agréé. Le candidat ne choisit donc pas vraiment : c’est le pays et le centre qui déterminent l’appellation. Et, là encore, ni « junior » ni « scolaire » n’apparaît sur le diplôme. C’est la lecture que retient de longue date delfdalf.fr, site de référence sur les diplômes de français, et elle recoupe la présentation officielle de France Éducation international, qui traite les deux versions sur une même page.

Le cas des élèves scolarisés en France

En France, le DELF en milieu scolaire concerne les élèves allophones nouvellement arrivés. Il est organisé par les services académiques, et le Bulletin officiel de l’Éducation nationale en fixe chaque année le calendrier. Pour 2026, les épreuves des niveaux A1, A2 et B1 se tiennent le mardi 12 mai et le jeudi 4 juin. Un détail compte beaucoup pour les familles : pour ces candidats scolaires, l’administration centrale prend à sa charge les coûts de réalisation des épreuves ainsi que l’impression des diplômes. Autrement dit, l’examen ne coûte rien à la famille, alors qu’une inscription en centre agréé se paie.

Le même texte fixe le calendrier du DILF, le diplôme initial de langue française, qui sanctionne le niveau A1.1 et concerne les personnes de nationalité étrangère non titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire français. Ses sessions 2026 sont fixées aux 7 avril, 16 juin, 13 octobre et 8 décembre.

S’entraîner en conditions réelles ➜ S’entraîner au DELF et au TCF

Le DELF tout public, la version par défaut

Le DELF tout public est la version la plus répandue et celle vers laquelle on se dirige en l’absence de raison de faire autrement. Quatre diplômes indépendants, du A1 au B2, sans condition d’âge : rien n’interdit à un adolescent de le passer, et c’est même le choix logique lorsqu’aucune session junior ou scolaire n’est proposée à proximité.

Les supports relèvent de la vie quotidienne et sociale d’un adulte : logement, santé, travail, actualité, vie associative, débats de société. Au B2, la production écrite demande un texte argumenté, et l’oral un exposé construit à partir d’un court document, ce qui suppose de savoir nuancer, concéder, structurer. C’est la version que visent la plupart des candidats engagés dans une démarche de séjour, de naturalisation ou de candidature universitaire, pour lesquels le niveau exigé se situe généralement au B1 ou au B2. Si c’est votre cas, il est utile de réviser le français niveau B1 sur des sujets types avant de monter en gamme.

Le déroulé de la journée est identique dans toutes les versions : les trois épreuves collectives s’enchaînent d’abord, l’oral individuel se passe à part. Si ce point vous préoccupe, le déroulement de l’examen du DELF mérite un détour, notamment pour la salle de préparation de l’oral et les documents à présenter à l’entrée.

Le DELF Pro : ce qu’il faut savoir aujourd’hui

Le DELF Pro, ou DELF à option professionnelle, a été créé en 2009 pour les personnes souhaitant s’insérer dans un environnement de travail francophone. Il reprenait le format du DELF tout public en déplaçant les thèmes vers le monde professionnel, avec une progression par niveau : intégrer un nouvel environnement de travail au A1, réaliser ses activités au A2, mener des missions au B1, coordonner des projets et communiquer des décisions au B2.

Cette version n’est plus proposée. France Éducation international a mis fin au DELF Pro, dont les examens ne sont plus organisés depuis 2022, et oriente désormais les candidats vers le DELF tout public, dont les épreuves couvrent déjà des situations liées au travail. Les diplômes DELF Pro déjà obtenus restent valables, comme tout diplôme du DELF. Beaucoup de pages consacrées au FLE le présentent pourtant encore comme une option disponible : si un organisme vous propose une préparation au DELF Pro, vérifiez auprès du centre d’examen que la session existe réellement avant de payer quoi que ce soit.

Le tableau comparatif des versions

Le tableau ci-dessous résume ce qui distingue réellement les versions du DELF, et ce qui leur est commun.

Version Public visé Niveaux disponibles Thèmes des épreuves DELF Prim Enfants scolarisés en primaire, environ 7 à 12 ans A1.1, A1, A2 École, famille, loisirs, animaux DELF junior Adolescents, environ 12 à 18 ans, hors convention A1, A2, B1, B2 Collège et lycée, amis, loisirs, orientation DELF scolaire Adolescents, mêmes sujets, dans le cadre d’une convention A1, A2, B1, B2 Identiques au DELF junior DELF tout public Grand public, sans condition d’âge A1, A2, B1, B2 Vie quotidienne, sociale et professionnelle DELF Pro Insertion professionnelle (version arrêtée) A1, A2, B1, B2 Monde du travail

Les versions du DELF, leur public et leurs niveaux. Un même barème sur 100 points s’applique à toutes. Sources : France Éducation international, Bulletin officiel n° 24 du 12 juin 2025.

Comment choisir sa version en trois questions

Dans la pratique, le choix se règle vite. Trois questions suffisent.

Quel âge a le candidat ? Moins de 12 ans et une scolarité élémentaire orientent vers le DELF Prim. De 12 à 18 ans, la version junior ou scolaire est la plus confortable, car les thèmes parlent au candidat. Au-delà, le tout public s’impose.

Moins de 12 ans et une scolarité élémentaire orientent vers le DELF Prim. De 12 à 18 ans, la version junior ou scolaire est la plus confortable, car les thèmes parlent au candidat. Au-delà, le tout public s’impose. Que propose le centre le plus proche ? Toutes les versions ne sont pas organisées partout, ni à toutes les sessions. Un centre agréé peut ne proposer que le tout public. Ce critère tranche souvent la question à lui seul, et il n’y a aucun inconvénient à passer un tout public à 16 ans.

Toutes les versions ne sont pas organisées partout, ni à toutes les sessions. Un centre agréé peut ne proposer que le tout public. Ce critère tranche souvent la question à lui seul, et il n’y a aucun inconvénient à passer un tout public à 16 ans. À quoi va servir le diplôme ? Pour une démarche administrative, une candidature ou un dossier scolaire, seuls comptent l’intitulé « DELF » et le niveau. La version n’apparaît pas, donc elle ne pèse pas dans la décision de l’administration ou de l’établissement.

Reste un point que les candidats sous-estiment : le choix du niveau, lui, se joue vraiment. Se présenter un cran au-dessus de son niveau réel expose à la note éliminatoire de 5 sur 25, souvent sur la production écrite ou l’oral. Un candidat solide au A2 qui vise le B1 « pour aller plus vite » perd son inscription plus souvent qu’il ne gagne un an. Un test grandeur nature, chronométré, sur des sujets du bon niveau reste la façon la plus fiable de se situer avant de payer une inscription. Une fois la version et le niveau arrêtés, il ne reste plus qu’à préparer le dossier : notre guide pour s’inscrire au DELF détaille les étapes et les pièces demandées.

FAQ

Quelle est la différence entre le DELF junior et le DELF scolaire ? Aucune sur le fond : les sujets proposés sont les mêmes et le niveau évalué est identique. La différence est administrative. On parle de DELF scolaire lorsqu’une convention existe entre les autorités éducatives locales et l’ambassade de France, et de DELF junior en l’absence de convention. Ni l’une ni l’autre mention ne figure sur le diplôme. La version du DELF passée apparaît-elle sur le diplôme ? Non. Le diplôme mentionne le DELF et le niveau obtenu, du A1 au B2, mais pas la version. Un DELF B1 junior a exactement la même valeur qu’un DELF B1 tout public, y compris pour une démarche administrative ou une candidature. Un adolescent peut-il passer le DELF tout public ? Oui, aucune condition d’âge ne limite le DELF tout public. C’est même la solution habituelle lorsque le centre le plus proche n’organise pas de session junior ou scolaire. Les thèmes sont ceux de la vie quotidienne et sociale d’un adulte, ce qui demande simplement un peu d’entraînement sur ce type de supports. Le DELF Pro existe-t-il toujours ? Non, cette version n’est plus proposée. France Éducation international a mis fin au DELF Pro et n’organise plus ces examens depuis 2022, en orientant les candidats vers le DELF tout public, dont les épreuves abordent aussi des situations professionnelles. Les diplômes DELF Pro obtenus auparavant restent valables. Quand se déroule le DELF en milieu scolaire en France en 2026 ? Le Bulletin officiel de l’Éducation nationale fixe deux dates pour les niveaux A1, A2 et B1 : le mardi 12 mai 2026 et le jeudi 4 juin 2026. Les sessions du DILF, qui sanctionne le niveau A1.1, se tiennent les 7 avril, 16 juin, 13 octobre et 8 décembre 2026. Pour les candidats scolaires, les coûts des épreuves et l’impression du diplôme sont pris en charge par l’administration.

Sources