Grammaire du DELF A1, A2, B1 et B2 : le vrai programme

Beaucoup de candidats cherchent le programme de grammaire du DELF. Il n’existe pas. Aucun texte réglementaire ne fixe de liste de points grammaticaux à réviser. Il existe en revanche un document officiel, diffusé par France Éducation international, qui recense les contenus linguistiques attendus du A1 au B2. Le voici, niveau par niveau.

Vous cherchez le programme de grammaire du DELF. Mauvaise nouvelle : il n’existe pas. Aucun décret, aucun arrêté, aucune circulaire ne fixe la liste des points grammaticaux à connaître pour le DELF A1, A2, B1 ou B2. Toutes les listes « officielles » que vous trouverez en ligne sont des reconstitutions, faites par des enseignants ou par des éditeurs. Bonne nouvelle en revanche : il existe un document, mis en téléchargement par l’opérateur officiel du diplôme, qui recense les contenus linguistiques attendus à chaque niveau. Presque personne ne le cite. Cet article vous le présente, vous en restitue le contenu niveau par niveau, et vous explique comment l’utiliser pour réviser sans vous disperser, en complément d’un entraînement régulier pour apprendre le français en ligne.

Sommaire

L’essentiel en trente secondes

Le DELF évalue des compétences de communication , pas des connaissances grammaticales. La grammaire n’est jamais testée pour elle-même : il n’y a aucun exercice de conjugaison ni de transformation dans l’examen.

, pas des connaissances grammaticales. La grammaire n’est jamais testée pour elle-même : il n’y a aucun exercice de conjugaison ni de transformation dans l’examen. Aucun texte réglementaire ne publie de liste de points grammaticaux. Le décret du 29 septembre 2020 organise le diplôme, pas son contenu linguistique.

France Éducation international, opérateur officiel du DELF, diffuse en revanche un document de référence : l’ Inventaire linguistique des contenus clés des niveaux du CECRL , téléchargeable depuis chacune des quatre pages de niveau du DELF tout public.

, téléchargeable depuis chacune des quatre pages de niveau du DELF tout public. Cet inventaire liste, du A1 au C1, les fonctions, les thèmes de vocabulaire, les éléments de discours et les points de grammaire, avec deux statuts : les contenus clés et les contenus « moins clés », c’est-à-dire moins centraux ou abordés en initiation.

La grammaire ne compte que dans la mesure où elle vous permet de tenir la tâche demandée : 40 mots au A1, deux fois 60 mots au A2, 160 mots au B1, 250 mots au B2.

Il n’existe pas de programme de grammaire du DELF. Ce qui existe, c’est un volume de production à tenir et un temps pour le faire : c’est cela qui détermine la grammaire dont vous avez réellement besoin.

Pourquoi il n’existe pas de programme de grammaire du DELF

Le DELF est un diplôme du ministère de l’Éducation nationale, harmonisé sur les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues. Le texte qui l’organise, le décret du 29 septembre 2020, définit les diplômes, les niveaux et les conditions de délivrance. Il ne dit rien du contenu linguistique. Vous n’y trouverez pas plus le subjonctif que le passé composé.

Ce vide n’est pas un oubli. Il découle de la logique même du CECRL, qui décrit des capacités d’action et non des savoirs. Sur les pages officielles du DELF, l’entrée n’est d’ailleurs jamais grammaticale. Elle est formulée comme une liste de choses que vous savez faire. Au A1 : « me présenter et présenter quelqu’un », « remplir un formulaire avec mon nom, ma nationalité, mon adresse », « acheter quelque chose et payer ». Au B2 : « défendre mon opinion en donnant des arguments et des exemples », « m’autocorriger quand je fais une erreur », « reformuler une idée et expliquer l’implicite ».

Conséquence directe pour vous : aucune question de l’examen ne portera sur une règle. Personne ne vous demandera de conjuguer un verbe à l’imparfait, ni d’identifier un pronom relatif. La grammaire est évaluée indirectement, à travers la production écrite et la production orale, où les grilles de correction observent la correction de la langue au même titre que la pertinence du propos et la richesse du lexique.

Le piège classique. Beaucoup de candidats passent des semaines sur des exercices de grammaire décontextualisés, puis se retrouvent incapables d’écrire 160 mots cohérents en 45 minutes le jour de l’épreuve. Savoir conjuguer et savoir écrire sont deux compétences distinctes. La seconde seule est notée.

L’inventaire linguistique du CECRL, le document que personne ne cite

Sur chacune des quatre pages de niveau du DELF tout public, France Éducation international propose, dans une rubrique discrète intitulée « Documents utiles », un fichier PDF de 3,71 Mo : l’Inventaire linguistique des contenus clés des niveaux du CECRL. Il est là depuis des années. Il est cité par presque aucune des pages qui apparaissent en tête de Google sur « grammaire DELF ».

Ce que contient ce document

L’inventaire couvre cinq niveaux, du A1 au C1. Pour chacun, il détaille quatre familles de contenus :

les fonctions , c’est-à-dire les actes de parole (se présenter, exprimer une réserve, rapporter les propos de quelqu’un) ;

, c’est-à-dire les actes de parole (se présenter, exprimer une réserve, rapporter les propos de quelqu’un) ; les thèmes de vocabulaire (la santé, le logement, le monde du travail, le système éducatif) ;

(la santé, le logement, le monde du travail, le système éducatif) ; le discours , qui regroupe les stratégies d’interaction et d’organisation du propos ;

, qui regroupe les stratégies d’interaction et d’organisation du propos ; la grammaire, sous forme de listes de structures accompagnées d’exemples.

Le document contient aussi des scénarios pédagogiques construits par niveau (faire les courses au A1, passer un entretien d’embauche au B1, assister à une réunion professionnelle au B2), un référentiel transversal des contenus clés présenté sous forme de tableau à cinq colonnes, et une annexe de réalisations langagières qui donne des exemples de phrases authentiques pour chaque fonction.

Le détail qui change votre façon de réviser

L’inventaire ne se contente pas de lister. Il distingue deux statuts : les contenus clés d’un côté, les contenus dits « moins clés » de l’autre, définis comme moins centraux ou relevant d’une simple initiation. Autrement dit, tout ce qui apparaît à un niveau donné n’a pas le même poids. Certains points doivent être maîtrisés, d’autres seulement reconnus.

C’est exactement l’information qui manque aux listes que l’on trouve ailleurs, où tout est présenté sur le même plan. Si vous préparez le B1 et que vous hésitez entre travailler le subjonctif présent après les verbes de sentiment ou les pronoms relatifs composés, l’inventaire vous répond.

Ce que ce document n’est pas

Une précision d’honnêteté, parce qu’elle compte. L’inventaire linguistique n’est pas un programme d’examen. C’est un outil de référence conçu pour aider les enseignants et les concepteurs de cours à caler leurs contenus sur les niveaux du Cadre européen. France Éducation international le met à disposition des candidats, ce qui lui donne une valeur d’orientation forte, mais aucun sujet de DELF ne sera construit en cochant ses lignes une à une.

Utilisez-le comme une carte, pas comme une check-list. Les listes qui suivent sont reprises de l’annexe « Vue d’ensemble des contenus clés par niveau » de ce document, dans l’ordre où elles y figurent.

Avant de réviser, vérifiez votre niveau réel ➜ Passer un examen blanc du DELF dans les conditions de l’épreuve

Grammaire du DELF A1 : le socle

Au A1, vous décrivez votre vie immédiate au présent et vous posez des questions simples. L’inventaire retient les contenus suivants.

Les temps et les modes

Le présent (verbes réguliers et verbes usuels).

Le présent progressif : être en train de.

Le futur proche : je vais partir.

Le passé composé avec avoir, et avec être pour quelques verbes seulement.

Le passé récent : je viens d’arriver.

Les verbes modaux suivis de l’infinitif : devoir, pouvoir, vouloir.

L’impératif, sur quelques verbes.

Le conditionnel présent de politesse, dans des formules figées : je voudrais, j’aimerais, on pourrait avoir.

Les verbes pronominaux.

Les structures avec l’infinitif introduites par pour, et il faut ou il ne faut pas suivi de l’infinitif.

La phrase

L’interrogation : qui est-ce ?, qu’est-ce que c’est ?, et les trois constructions sujet-verbe, est-ce que et interrogatif en tête.

Les mots interrogatifs : qui, où, quand, quel et quelle, combien, comment, pourquoi.

La négation : ne… pas, ne… jamais, et pas seul à l’oral.

Les présentatifs : il y a, c’est, ce sont, voici, voilà.

Le groupe nominal et les mots outils

Le masculin et le féminin, le singulier et le pluriel.

Les articles définis et indéfinis, les partitifs (un litre de, une tranche de).

Les expressions de quantité, les adverbes de quantité (un peu de, beaucoup de, pas de) et d’intensité (très, trop).

Les adjectifs : leur place et leurs accords. Les adjectifs possessifs et démonstratifs.

Les prépositions de lieu (à, au, de, chez, avec, dans) et les adverbes de lieu (ici, là).

Les prépositions de temps (à 7 h, en 2015), les adverbes de temps (maintenant, bientôt, demain) et les indicateurs dans, depuis, il y a.

Les pronoms personnels sujets et toniques.

Trois articulateurs seulement : et, ou, mais, plus alors pour la conséquence.

Ce qui frappe, dans cette liste, c’est ce qui n’y est pas. Pas d’imparfait, pas de futur simple, pas de pronoms compléments, pas de comparatif. Un candidat au A1 qui passe ses soirées sur l’accord du participe passé se trompe de combat. Pour réviser dans le bon ordre, la page de révisions du français niveau A1 reprend ce socle compétence par compétence.

Grammaire du DELF A2 : raconter et relier

Le saut du A1 au A2 tient en deux mots : le passé et la connexion. Vous devez pouvoir raconter un événement passé et relier vos phrases entre elles.

Ce qui s’ajoute vraiment

Le futur simple, qui vient s’ajouter au futur proche.

L’imparfait, pour la description dans le passé.

L’alternance entre le passé composé et l’imparfait. C’est le point le plus discriminant du niveau.

Le participe passé et son accord, limité au passé composé avec être.

La négation élargie : ne… plus, ne… rien, ne… personne.

L’exclamation : quel !, que !, comme !.

La comparaison et le superlatif.

Les pronoms compléments COD et COI, les pronoms possessifs, les pronoms en et y.

Les trois valeurs de on : nous, ils, quelqu’un.

Les pronoms relatifs simples : qui, que, où.

Les adjectifs indéfinis : tout, toute, tous, toutes.

Les verbes prépositionnels : arrêter de, penser à.

Les connecteurs, la vraie clé du A2

L’inventaire liste explicitement, au A2, l’expression du but (pour suivi d’un nom ou d’un infinitif), de la cause (parce que, à cause de), de la conséquence (c’est pour ça, donc) et de l’opposition (mais). Il ajoute les articulateurs chronologiques : tout d’abord, puis, ensuite, après, enfin, premièrement, deuxièmement.

Ce n’est pas un hasard. L’épreuve de production écrite du DELF A2 demande deux textes de 60 mots minimum chacun. Sans connecteurs, deux fois 60 mots deviennent une suite de phrases juxtaposées, et la note de cohérence en souffre immédiatement. Les fiches de la page de s’entraîner au niveau A2 travaillent précisément cette articulation.

Grammaire du DELF B1 : nuancer et argumenter

Le B1 est le niveau charnière. C’est celui de la carte de résident, celui que visent la majorité des candidats, et c’est aussi celui où la grammaire se densifie le plus.

Les modes, le gros morceau

Le conditionnel présent, et son emploi pour le sentiment, le souhait, l’obligation, la volonté, l’hypothèse et les faits imaginaires.

Le subjonctif présent après les verbes de sentiment et d’obligation, ainsi que il faut que suivi du subjonctif pour les verbes usuels.

L’opposition subjonctif et indicatif : j’aime que, j’espère que, je crois que.

Le plus-que-parfait.

Les temps du passé dans le récit, en combinant présent, passé composé et imparfait.

Le passif et le gérondif.

Le discours indirect au présent, introduit par que ou par si.

L’hypothèse, à connaître dans les deux systèmes

Hypothèse certaine : si suivi du présent, avec présent ou futur dans la principale.

Hypothèse incertaine : si suivi de l’imparfait, avec conditionnel présent dans la principale.

Et la proposition avec si suivi de l’imparfait : et si on sortait ?.

Les outils de l’argumentation

La cause : car, comme, puisque, grâce à, c’est pourquoi, en effet.

La conséquence : c’est pourquoi, voilà pourquoi, par conséquent.

Le but : pour que et afin que suivis du subjonctif, afin de suivi de l’infinitif.

La concession : bien que, cependant, malgré, pourtant, quand même.

L’opposition : alors que, au contraire.

La mise en relief : ce qui, ce que, ce dont suivis de c’est.

Les pronoms et le reste

La double pronominalisation, c’est-à-dire la place des COD et des COI ensemble : je le lui ai donné.

Le pronom relatif dont et les relatifs composés : auxquels, desquelles.

Les pronoms indéfinis : plusieurs, quelques, certains.

La négation restrictive ne… que, et aucun, ni… ni.

L’accord du participe passé avec le COD antéposé ou le relatif.

La nominalisation des verbes, très utile pour les titres et les résumés.

Les indicateurs de temps du récit : la veille, le lendemain, dès que, d’ici, vers.

Le subjonctif inquiète beaucoup de candidats. Remettons-le à sa place : au B1, l’inventaire le limite aux verbes usuels et aux emplois de sentiment et d’obligation. Il faut que je parte, je suis content que tu viennes. Personne ne vous demandera bien qu’il eût fallu. Pour l’entraînement ciblé, la page de réviser le français niveau B1 reprend ces structures dans des tâches proches de l’examen.

La grammaire se joue surtout à l’écrit ➜ Écrire un essai réussi au DELF B1 et B2

Grammaire du DELF B2 : construire et défendre

Au B2, on ne vous demande plus seulement d’exprimer une opinion, mais de la défendre, de la nuancer et de reformuler l’implicite. La grammaire suit.

Les nouveautés du niveau

Le futur antérieur et l’infinitif passé.

Le conditionnel présent et passé, employés pour le conseil, le regret et le reproche.

Le subjonctif élargi : après les verbes, après les tournures impersonnelles et après les locutions conjonctives, pour le sentiment, le doute, le souhait, l’obligation, la volonté, le jugement, l’opposition et la concession.

Le participe présent et l’adjectif verbal, à distinguer l’un de l’autre.

L’accord du participe passé dans les cas exceptionnels.

La concordance des temps dans le discours indirect au passé : il a annoncé que, j’ai entendu dire que.

L’interrogation avec lequel.

L’hypothèse non réalisée, marqueur du B2

C’est le point qui sépare le plus nettement un B1 d’un B2. L’expression du regret et de l’irréel du passé : si suivi du plus-que-parfait, avec conditionnel présent ou passé dans la principale. Si j’avais su, je ne serais pas venu. L’inventaire y ajoute les tournures avec, sans et au cas où, ainsi que la condition avec à condition que et pourvu que suivis du subjonctif.

Le lexique de l’argumentation, considérablement enrichi

La différence la plus visible entre une copie B1 et une copie B2 se joue là. Les listes du B2 remplacent les connecteurs courants par leurs équivalents soutenus.

Opposition : en revanche, par contre, sans que, à l’opposé de, à l’inverse de, inversement, contrairement à.

But : en vue de, dans le but de, dans la perspective de, dans l’intention de, histoire de à l’oral familier.

Cause : en raison de, sous prétexte de, du fait de, par suite de, par manque de, faute de, à force de, de crainte de, de peur de.

Retenez trois ou quatre expressions par catégorie et employez-les correctement. C’est plus payant que d’en connaître vingt et de les placer de travers. La page de s’entraîner au niveau B2 propose ces structures dans des productions calibrées sur le format de l’épreuve.

Ce que l’épreuve vous oblige réellement à produire

La grammaire n’a de sens que rapportée à la tâche. Voici, pour les quatre niveaux, ce que France Éducation international annonce sur ses pages officielles.

Niveau Compréhension de l’oral Compréhension des écrits Production écrite Production orale A1 4 exercices, 20 min 4 exercices, 30 min 2 exercices, 30 min : un formulaire et un message de 40 mots minimum 3 parties, 5 à 7 min, préparation de 10 min A2 4 exercices, 25 min 4 exercices, 30 min 2 exercices, 45 min : deux textes de 60 mots minimum chacun 3 parties, 6 à 8 min, préparation de 10 min B1 3 exercices, 25 min 2 exercices, 45 min 1 exercice, 45 min : un texte de 160 mots minimum 3 parties, 15 min, préparation de 10 min B2 2 exercices, 30 min 2 exercices, 1 h 1 exercice, 1 h : un texte de 250 mots minimum 2 parties, 20 min, préparation de 30 min

Chaque épreuve est notée sur 25 points. Il faut au minimum 50 points sur 100 pour obtenir le diplôme, et au moins 5 points sur 25 dans chacune des quatre épreuves. Une note inférieure à 5 sur 25 est éliminatoire, quelle que soit la moyenne générale.

Deux enseignements pratiques. D’abord, la structure de l’oral change au B2 : on passe de trois parties à deux, l’entretien dirigé disparaît, et le temps de préparation triple, de 10 à 30 minutes. Ce n’est pas un cadeau, c’est le signe que l’on attend de vous un exposé construit et non plus une conversation guidée. Ensuite, le volume écrit passe de 160 à 250 mots entre le B1 et le B2, alors que le temps ne fait que passer de 45 minutes à une heure. Vous devez donc écrire plus vite, et plus juste.

Le déroulé complet du jour J ➜ Comment se déroule l’examen du DELF, de l’arrivée à la sortie

Une méthode de révision en quatre temps

1. Partez de la tâche, pas de la liste

Prenez un sujet de production écrite de votre niveau, sur les exemples publiés par France Éducation international. Écrivez-le en conditions réelles, chronomètre en marche. Relisez-vous ensuite avec la liste de grammaire de votre niveau à côté. Vous verrez immédiatement quelles structures vous évitez : ce sont celles-là qu’il faut travailler, pas les autres.

2. Travaillez les structures par famille de sens

Réviser « le subjonctif » ne veut rien dire. Réviser « comment exprimer une obligation » vous fait travailler il faut que, devoir, l’impératif et le conditionnel de suggestion en une seule séance, et vous donne des phrases directement réutilisables à l’oral comme à l’écrit.

3. Constituez un stock de dix phrases par fonction

Introduire une opinion, la nuancer, donner un exemple, conclure. Dix phrases prêtes à l’emploi par fonction, apprises par cœur et adaptables, vous font gagner un temps considérable dans une épreuve de 45 minutes. C’est ce que font les candidats qui rendent des copies propres.

4. Testez-vous en conditions d’examen

La grammaire tient tant que la pression est basse. Elle s’effondre en salle d’examen. Le seul moyen de le vérifier avant le jour J est de passer un examen complet chronométré, avec les quatre épreuves dans l’ordre réel. Vous pouvez vous entraîner au DELF et au TCF sur des examens blancs avant de vous inscrire à une session.

Six erreurs de révision qui coûtent des points

Réviser un niveau au-dessus du sien. Le candidat au A2 qui attaque le subjonctif perd du temps sur une structure qui ne sera pas attendue, et néglige l’alternance passé composé et imparfait, qui, elle, sera observée.

Le candidat au A2 qui attaque le subjonctif perd du temps sur une structure qui ne sera pas attendue, et néglige l’alternance passé composé et imparfait, qui, elle, sera observée. Confondre étendue et correction. Les grilles d’évaluation observent les deux séparément. Une copie qui multiplie les structures complexes en les ratant est notée plus sévèrement qu’une copie simple et juste.

Les grilles d’évaluation observent les deux séparément. Une copie qui multiplie les structures complexes en les ratant est notée plus sévèrement qu’une copie simple et juste. Négliger les actes de parole. L’inventaire consacre autant de place aux fonctions qu’à la grammaire. Savoir conjuguer ne sert à rien si vous ne savez pas formuler une réserve ou reformuler pour expliquer.

L’inventaire consacre autant de place aux fonctions qu’à la grammaire. Savoir conjuguer ne sert à rien si vous ne savez pas formuler une réserve ou reformuler pour expliquer. Ignorer la longueur minimale. Un texte de 120 mots au B1, alors que 160 sont demandés, est pénalisé avant même la question de la langue.

Un texte de 120 mots au B1, alors que 160 sont demandés, est pénalisé avant même la question de la langue. Oublier une épreuve. Une note inférieure à 5 sur 25 en compréhension de l’oral élimine, même avec 22 en production écrite. Beaucoup de candidats travaillent uniquement l’écrit.

Une note inférieure à 5 sur 25 en compréhension de l’oral élimine, même avec 22 en production écrite. Beaucoup de candidats travaillent uniquement l’écrit. Prendre une liste trouvée en ligne pour un texte officiel. Les listes de points de grammaire du DELF publiées par les sites de préparation sont des interprétations. Elles peuvent être excellentes, mais elles n’engagent que leurs auteurs.

Et si vous ne savez pas encore quel niveau viser

Le DELF se compose de quatre diplômes indépendants les uns des autres. Vous n’avez pas besoin d’avoir le A2 pour vous inscrire au B1, et rien ne vous oblige à les passer dans l’ordre. En pratique, la plupart des candidats visent directement le niveau exigé par leur démarche : le B1 pour la carte de résident, le B2 pour la naturalisation ou pour entrer à l’université française.

Si vous hésitez, les listes de fonctions publiées par France Éducation international sur chaque page de niveau sont un bon test. Lisez-les à voix haute et demandez-vous, ligne par ligne, si vous savez déjà le faire en français. Si vous cochez la quasi-totalité du A2 et environ la moitié du B1, préparez le B1. Pour estimer le temps de travail restant, notre article sur le temps nécessaire pour apprendre le français donne des repères en heures par niveau.

FAQ

Existe-t-il un programme officiel de grammaire pour le DELF ? Non. Aucun texte réglementaire ne fixe de liste de points grammaticaux pour le DELF. Le décret du 29 septembre 2020 organise les diplômes et les niveaux, sans définir de contenu linguistique. Le seul document de référence diffusé par France Éducation international est l’Inventaire linguistique des contenus clés des niveaux du CECRL, téléchargeable depuis chacune des quatre pages de niveau du DELF tout public. C’est un outil d’orientation, pas un programme d’examen. Le subjonctif est-il obligatoire au DELF B1 ? L’inventaire linguistique place le subjonctif présent au niveau B1, mais dans un emploi restreint : après les verbes de sentiment et d’obligation, avec des verbes usuels, et dans la construction il faut que. L’opposition entre subjonctif et indicatif y figure également, sur des exemples comme j’aime que, j’espère que, je crois que. Les emplois littéraires ou rares ne sont pas attendus. Y a-t-il un exercice de grammaire dans l’épreuve du DELF ? Non. Les quatre épreuves du DELF sont la compréhension de l’oral, la compréhension des écrits, la production écrite et la production orale. Aucune ne comporte d’exercice de conjugaison ou de transformation grammaticale. La grammaire est évaluée indirectement, dans les deux épreuves de production, au titre de la correction de la langue. Quelle est la principale différence de grammaire entre le B1 et le B2 ? Trois points marquent le passage. L’hypothèse non réalisée avec si suivi du plus-que-parfait et du conditionnel passé, qui exprime le regret. La concordance des temps dans le discours indirect au passé. Et l’élargissement du subjonctif aux tournures impersonnelles et aux locutions conjonctives. S’y ajoute un lexique d’articulation nettement plus soutenu, avec en revanche, en raison de ou sous prétexte de à la place de mais et parce que. Combien de mots faut-il écrire à la production écrite du DELF ? Le minimum est fixé par le descriptif officiel de chaque niveau : 40 mots au A1 pour le message, deux textes de 60 mots minimum au A2, 160 mots au B1 et 250 mots au B2. Le temps alloué est de 30 minutes au A1, 45 minutes au A2 et au B1, et une heure au B2. Peut-on obtenir le DELF avec une grammaire imparfaite ? Oui. Chaque épreuve est notée sur 25 points, et le diplôme est délivré à partir de 50 points sur 100, à condition d’obtenir au moins 5 points sur 25 dans chacune des quatre épreuves. La correction de la langue n’est qu’un critère parmi d’autres dans les grilles de production, aux côtés de la pertinence du propos, de la cohérence et du lexique. Une langue simple mais juste et bien organisée passe mieux qu’une langue ambitieuse et fautive.

Sources