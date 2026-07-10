Réussir la production orale du DELF (B1 et B2) : structure, timing et méthode

La production orale est l’épreuve du DELF qui angoisse le plus les candidats, et pourtant l’une des plus prévisibles. Voici, pour le B1 et le B2, la structure exacte partie par partie, le temps de préparation dont vous disposez, le barème sur 25 points et la méthode pour convaincre l’examinateur le jour J.

De toutes les épreuves du DELF, la production orale est celle qui fait le plus peur, et c’est pourtant la plus prévisible. Vous savez à l’avance combien de temps elle dure, comment elle se découpe, ce que l’examinateur attend et sur quoi il vous note. Rien n’est laissé au hasard le jour de l’examen : il n’y a pas de piège, seulement un format à connaître et une méthode à appliquer. Avant d’entrer dans le détail, sachez que vous pouvez préparer le DELF et le TCF avec des parcours calibrés sur les niveaux du CECRL. Voici, pour le B1 et le B2, la structure exacte de l’oral, partie par partie, et ce qui sépare un candidat qui obtient sa note d’un candidat qui la laisse filer.

Sommaire

L’oral, une épreuve sur 25 points à ne pas négliger

Le DELF, à tous les niveaux du A1 au B2, se compose de quatre épreuves : compréhension orale, compréhension écrite, production écrite et production orale. Chacune est notée sur 25 points, pour un total sur 100. Pour obtenir le diplôme, deux conditions se cumulent : atteindre au moins 50 sur 100 à l’ensemble, et ne descendre sous la barre de 5 sur 25 à aucune épreuve. Cette seconde règle est décisive : une note inférieure à 5 à l’oral est éliminatoire, même si le reste de votre copie est excellent.

Autrement dit, la production orale ne vaut ni plus ni moins que la compréhension écrite ou la production écrite. La sous-estimer, c’est jouer un quart de son diplôme sur une épreuve qu’on n’a pas préparée. La bonne nouvelle, c’est qu’elle se travaille comme une mécanique, parce que sa structure est fixe et connue à l’avance.

La production orale du DELF B1, partie par partie

Au niveau B1, l’oral dure une dizaine de minutes de passation, précédées de 10 minutes de préparation qui ne concernent que la troisième partie. Vous ne préparez donc rien pour les deux premières : elles se déroulent en interaction directe avec l’examinateur, dès votre entrée dans la salle. L’épreuve enchaîne trois exercices distincts.

1. L’entretien dirigé (2 à 3 minutes, sans préparation)

L’examinateur vous invite à parler de vous : vos études, votre travail, vos loisirs, vos projets, votre parcours. Ce n’est pas un interrogatoire mais une mise en confiance, une façon de vous mettre à l’aise avant les exercices plus exigeants. On attend de vous des réponses développées, pas des monosyllabes. « Oui, j’aime le cinéma » ne suffit pas ; dites quel genre, pourquoi, votre dernier film vu. C’est le moment le plus facile pour engranger des points : préparez à l’avance une présentation fluide de vous-même.

2. L’exercice en interaction (3 à 4 minutes, sans préparation)

Vous tirez au sort un sujet décrivant une situation de la vie courante à résoudre avec l’examinateur : réserver un logement, régler un problème avec un commerçant, convaincre un ami de vous accompagner quelque part. C’est un jeu de rôle. L’examinateur tient l’autre personnage et vous donne la réplique. On évalue votre capacité à négocier, proposer, refuser poliment, trouver une solution. Restez dans le rôle et faites avancer la situation vers un dénouement.

3. L’expression d’un point de vue (5 à 7 minutes, avec préparation)

C’est la seule partie que vous préparez, pendant les 10 minutes en amont. Vous tirez au sort un court document déclencheur, un texte de quelques lignes, et vous devez en dégager le thème puis présenter votre opinion de façon construite. L’examinateur enchaîne ensuite avec quelques questions pour vous faire préciser ou nuancer votre position. Structurez votre exposé : annoncez votre avis, appuyez-le sur deux ou trois arguments illustrés d’exemples concrets, concluez. Pour ancrer ces réflexes, il est utile de réviser le français niveau B1 en travaillant la production orale autant que l’écrit.

La production orale du DELF B2 : présenter et défendre un point de vue

Le B2 change de nature. Ici, l’oral dure environ 20 minutes de passation, précédées de 30 minutes de préparation, et il n’y a plus qu’un seul exercice, mais d’un niveau nettement supérieur : présenter et défendre un point de vue argumenté à partir d’un court document déclencheur.

Pendant vos 30 minutes de préparation, vous tirez au sort deux documents, vous en choisissez un, et vous bâtissez un exposé structuré. L’épreuve se joue ensuite en deux temps enchaînés.

Le monologue suivi

Vous dégagez d’abord le problème soulevé par le document, puis vous présentez votre position de manière claire et organisée : une introduction qui pose l’enjeu, un développement en parties argumentées, une conclusion. Ce n’est pas un résumé du texte, c’est votre point de vue nourri par le document. Comptez cinq à sept minutes durant lesquelles vous parlez seul, sans être interrompu.

Le débat avec l’examinateur

Vient ensuite la partie qui déstabilise le plus : l’examinateur va discuter votre position, la contester, vous demander de la justifier. Attention au malentendu fréquent, ce n’est pas un débat d’égal à égal. L’examinateur parle peu ; il vous relance pour vous faire produire davantage de langue et tester votre capacité à défendre vos idées sous la contradiction. Si on vous demande si vous êtes d’accord avec une objection, ne répondez jamais par un simple oui ou non : reformulez, concédez ce qui mérite de l’être, puis maintenez ou nuancez votre position avec un argument neuf. On ne juge pas la justesse de vos idées, mais votre aptitude à les exprimer et à les tenir. Un entraînement ciblé sur des supports denses aide à s’entraîner au niveau B2 dans ces conditions.

Durée de passation, temps de préparation et barème de la production orale du DELF, par niveau. Source : France Éducation international.

B1 et B2 en un coup d’œil. Le B1 enchaîne trois exercices courts (entretien, jeu de rôle, point de vue) en une dizaine de minutes, avec 10 minutes de préparation pour le seul exposé. Le B2 concentre l’épreuve sur un exposé argumenté suivi d’un débat, en 20 minutes, après 30 minutes de préparation. Dans les deux cas, l’oral pèse 25 points sur 100.

Ce que l’examinateur évalue vraiment

Les examinateurs ne notent pas au feeling. Ils s’appuient sur une grille d’évaluation officielle qui décompose la note en critères précis. Connaître ces critères, c’est savoir où sont les points.

Deux familles de critères se combinent. La première porte sur ce que vous dites : votre capacité à réaliser la tâche demandée, à présenter des idées et à les enchaîner logiquement, à interagir et à réagir à l’imprévu. La seconde porte sur la langue elle-même : l’étendue et la précision du vocabulaire, la correction grammaticale, la maîtrise du système phonologique, c’est-à-dire une prononciation et une intonation compréhensibles. Un candidat qui a des idées brillantes mais une langue truffée d’erreurs ne dépasse pas la moyenne ; un candidat aux idées simples mais à la langue nette peut très bien s’en sortir.

À noter pour 2026 : France Éducation international déploie de nouvelles grilles d’évaluation pour les épreuves de production du DELF, en parallèle du passage des épreuves de compréhension à un format entièrement en questions à choix multiples. Le format de l’oral, lui, ne change pas dans sa logique ; ce sont les critères de notation qui sont affinés. Vérifiez toujours les modalités à jour sur le site de l’opérateur officiel avant votre session.

Les erreurs qui coûtent des points

Certaines maladresses reviennent à chaque session et pénalisent des candidats dont le niveau réel serait suffisant. Les repérer à l’avance permet de les désamorcer.

Résumer le document au lieu d’argumenter. Au B2 surtout, le document est un déclencheur, pas le sujet. L’examinateur veut votre point de vue, pas une paraphrase du texte.

Au B2 surtout, le document est un déclencheur, pas le sujet. L’examinateur veut votre point de vue, pas une paraphrase du texte. Répondre par oui ou par non pendant le débat. Chaque relance de l’examinateur est une occasion de produire de la langue. La saborder par une réponse fermée, c’est refuser des points.

Chaque relance de l’examinateur est une occasion de produire de la langue. La saborder par une réponse fermée, c’est refuser des points. Réciter un exposé appris par cœur. Un discours plaqué s’entend immédiatement et s’effondre à la première question imprévue. Mieux vaut un plan solide et des mots à soi.

Un discours plaqué s’entend immédiatement et s’effondre à la première question imprévue. Mieux vaut un plan solide et des mots à soi. Négliger la prononciation. On peut avoir un vocabulaire riche et rester difficile à suivre. Travailler les sons et l’intonation en amont fait gagner sur un critère entier de la grille.

On peut avoir un vocabulaire riche et rester difficile à suivre. Travailler les sons et l’intonation en amont fait gagner sur un critère entier de la grille. Rester monosyllabique à l’entretien dirigé. C’est la partie la plus accessible ; y répondre platement gâche des points faciles à prendre.

S’entraîner en conditions réelles ➜ Passer un examen blanc du DELF

Comment se préparer efficacement

La production orale ne s’improvise pas la veille, mais elle se travaille vite quand on cible les bons réflexes. Quatre leviers font la différence.

Parler à voix haute, tous les jours. Décrire son trajet, commenter une actualité, se donner un sujet et l’exposer trois minutes chrono. La fluidité vient du volume de pratique, pas de la lecture silencieuse.

Décrire son trajet, commenter une actualité, se donner un sujet et l’exposer trois minutes chrono. La fluidité vient du volume de pratique, pas de la lecture silencieuse. Se chronométrer sur le format exact. Au B2, entraînez-vous à préparer un exposé en 30 minutes puis à le tenir sept minutes. Au B1, répétez les trois parties d’affilée. Le jour J, le minutage ne doit plus surprendre.

Au B2, entraînez-vous à préparer un exposé en 30 minutes puis à le tenir sept minutes. Au B1, répétez les trois parties d’affilée. Le jour J, le minutage ne doit plus surprendre. Se constituer une boîte à outils de connecteurs. Quelques formules pour introduire, opposer, illustrer et conclure structurent instantanément un exposé et rassurent l’examinateur sur votre maîtrise du discours.

Quelques formules pour introduire, opposer, illustrer et conclure structurent instantanément un exposé et rassurent l’examinateur sur votre maîtrise du discours. Se faire contredire. Demandez à un partenaire de jouer l’objection systématique. S’entraîner à défendre sa position sous pression est le meilleur préparatif au débat du B2.

Pour aller plus loin, deux ressources complètent utilement ce guide de l’oral : notre article sur écrire un essai réussi au DELF B1 et B2, le pendant écrit de cette épreuve, et notre guide ultime du DELF B2 qui détaille les quatre épreuves dans leur ensemble.

FAQ

Combien de temps dure la production orale du DELF ? Au niveau B1, l’oral dure une dizaine de minutes de passation, précédées de 10 minutes de préparation pour la seule troisième partie. Au niveau B2, il dure environ 20 minutes de passation, précédées de 30 minutes de préparation. Sur combien de points est notée la production orale ? Comme chacune des quatre épreuves du DELF, la production orale est notée sur 25 points, pour un total sur 100. Il faut obtenir au moins 50 sur 100 à l’ensemble et ne pas descendre sous 5 sur 25 à l’oral, sous peine d’être éliminé. Quelle est la différence entre l’oral du B1 et celui du B2 ? Le B1 se compose de trois exercices courts : un entretien dirigé, un jeu de rôle en interaction et l’expression d’un point de vue. Le B2 concentre l’épreuve sur un seul exercice plus exigeant : présenter et défendre un point de vue argumenté à partir d’un document, suivi d’un débat avec l’examinateur. Peut-on préparer sa présentation pendant l’épreuve ? Oui, mais partiellement. Au B1, seule la troisième partie bénéficie de 10 minutes de préparation ; les deux premières se font sans préparation. Au B2, vous disposez de 30 minutes pour préparer votre exposé à partir du document tiré au sort. Comment gérer le débat avec l’examinateur au B2 ? Ne répondez jamais par un simple oui ou non. Reformulez l’objection, concédez ce qui est juste, puis maintenez ou nuancez votre position avec un argument nouveau et un exemple. L’examinateur ne cherche pas à avoir raison : il vous fait parler pour évaluer votre capacité à défendre vos idées.

Sources