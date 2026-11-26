De 1 944,49 € brut au 1er échelon à 4 110,52 € au sommet du grade hors classe : voici la grille indiciaire de l’attaché territorial, grade par grade, avec la méthode pour calculer ton traitement, le rôle des primes et les règles d’avancement.

Combien gagne un attaché territorial, au juste ? La réponse tient dans une grille : trois grades, 27 échelons, et pour chacun un indice qui fixe ton traitement brut. Un attaché débute à 1 944,49 € brut par mois et termine le premier grade à 3 337,64 €, hors primes. Voici la grille complète, échelon par échelon, la formule pour refaire le calcul toi-même, ce que les primes y ajoutent et les règles pour changer de grade. Et si tu n’as pas encore le concours, tu peux préparer le concours d’attaché territorial avec digiSchool.

SOMMAIRE

Le salaire de l’attaché territorial en bref

Les attachés territoriaux forment un cadre d’emplois de catégorie A de la filière administrative. Il compte trois grades : attaché, attaché principal et attaché hors classe. Un quatrième grade, directeur territorial, est en voie d’extinction : plus personne n’y accède.

Attaché : 11 échelons, de 1 944,49 € à 3 337,64 € brut par mois.

: 11 échelons, de 1 944,49 € à 3 337,64 € brut par mois. Attaché principal : 10 échelons, de 2 486,00 € à 4 066,21 € brut par mois.

: 10 échelons, de 2 486,00 € à 4 066,21 € brut par mois. Attaché hors classe : 6 échelons, de 3 249,03 € à 4 110,52 € brut par mois, puis un échelon spécial classé hors échelle A.

Ces montants sont des traitements indiciaires bruts, pour un temps complet. Ils ne comprennent ni les primes, ni l’indemnité de résidence, ni le supplément familial. La grille est celle en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

Pour situer la catégorie A ➜ les catégories A, B et C de la fonction publique

Comment se calcule le traitement d’un attaché territorial

Ton traitement ne se négocie pas : il découle de ton grade et de ton échelon. À chaque échelon correspond un indice brut (IB), et à chaque indice brut un indice majoré (IM). L’indice brut sert à te classer dans la grille. C’est l’indice majoré qui sert à calculer ta paie.

La formule officielle

Le traitement indiciaire part d’une valeur de référence fixée par décret : le traitement brut annuel de l’indice majoré 100. Depuis le 1er juillet 2023, il vaut 5 907,34 €. La formule est la suivante :

Traitement brut annuel = indice majoré x 5 907,34 € / 100

= indice majoré x 5 907,34 € / 100 Traitement brut mensuel = indice majoré x 5 907,34 € / 1 200

Ramené à un point et à un mois, cela donne environ 4,92 € : c’est la « valeur du point d’indice » que tu vois citée partout.

Un exemple au 1er échelon

Tu es nommé attaché au 1er échelon : indice brut 444, indice majoré 395. Ton traitement brut mensuel est de 395 x 5 907,34 / 1 200, soit 1 944,49 €. Sur un an, cela représente 23 333,99 € brut.

Tu trouveras parfois un montant inférieur d’un euro environ, par exemple 1 943,40 € dans certaines brochures de concours : l’écart vient d’une valeur du point arrondie à 4,92 €. Le montant exact est celui de la formule.

Et le net ?

Le net dépend de ta situation : cotisations retraite, CSG, CRDS, primes versées par ta collectivité, charges de famille, prélèvement à la source. Aucun barème officiel ne donne un net par échelon, et tout chiffre unique serait trompeur. Pour comparer deux postes, compare les bruts : traitement indiciaire d’un côté, régime indemnitaire de l’autre.

La grille indiciaire de l’attaché territorial, grade par grade

La grille ci-dessous est fixée par le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 modifié. Les indices majorés sont ceux appliqués depuis le 1er janvier 2024, et les traitements sont calculés avec la valeur de référence en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

Du premier échelon au sommet de chaque grade : le traitement brut mensuel de l’attaché territorial, hors primes, d’après la grille en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

Grade d’attaché : 11 échelons

C’est le grade d’entrée, celui que tu obtiens par concours ou par promotion interne. Il se parcourt en 26 ans.

Échelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Traitement brut mensuel 1 444 395 1 an 6 mois 1 944,49 € 2 469 415 2 ans 2 042,95 € 3 499 435 2 ans 2 141,41 € 4 525 455 2 ans 2 239,86 € 5 567 485 2 ans 6 mois 2 387,54 € 6 611 518 3 ans 2 550,00 € 7 653 550 3 ans 2 707,53 € 8 693 580 3 ans 2 855,21 € 9 732 610 3 ans 3 002,89 € 10 778 645 4 ans 3 175,19 € 11 821 678 Dernier échelon 3 337,64 €

À retenir : tu passes le cap des 2 500 € brut au 6e échelon, soit après 10 ans de carrière dans le grade, et celui des 3 000 € au 9e échelon, après 19 ans.

Grade d’attaché principal : 10 échelons

C’est le premier grade d’avancement. Il se parcourt en 21 ans et son dernier échelon dépasse 4 000 € brut.

Échelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Traitement brut mensuel 1 593 505 2 ans 2 486,00 € 2 639 540 2 ans 2 658,30 € 3 693 580 2 ans 2 855,21 € 4 732 610 2 ans 3 002,89 € 5 791 655 2 ans 3 224,42 € 6 843 695 2 ans 6 mois 3 421,33 € 7 896 735 2 ans 6 mois 3 618,24 € 8 946 773 3 ans 3 805,31 € 9 995 811 3 ans 3 992,37 € 10 1015 826 Dernier échelon 4 066,21 €

Grade d’attaché hors classe : 6 échelons et un échelon spécial

C’est le sommet du cadre d’emplois, un grade dit « à accès fonctionnel » : il récompense des parcours sur des postes à forte responsabilité. Ses six échelons se parcourent en 11 ans et 6 mois.

Échelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Traitement brut mensuel 1 797 660 2 ans 3 249,03 € 2 850 700 2 ans 3 445,94 € 3 896 735 2 ans 3 618,24 € 4 946 773 2 ans 6 mois 3 805,31 € 5 995 811 3 ans 3 992,37 € 6 1027 835 Dernier échelon 4 110,52 €

Au-delà, un échelon spécial est classé « hors échelle A » : sa rémunération ne se calcule plus avec un indice majoré mais avec un montant annuel fixé par chevron. Il est réservé aux attachés hors classe qui comptent au moins 3 ans dans le 6e échelon et exercent dans une commune de plus de 40 000 habitants ou une collectivité assimilée.

Primes et indemnités : ce qui s’ajoute au traitement

La grille ne dit pas tout. Ta rémunération comprend aussi :

l’indemnité de résidence , qui dépend de ta commune d’affectation : trois zones, 3 % du traitement brut au maximum ;

, qui dépend de ta commune d’affectation : trois zones, 3 % du traitement brut au maximum ; le supplément familial de traitement , si tu as au moins un enfant à charge ;

, si tu as au moins un enfant à charge ; le régime indemnitaire, c’est-à-dire les primes décidées par ta collectivité.

Le RIFSEEP, en deux parts

La quasi-totalité des cadres d’emplois territoriaux relèvent aujourd’hui du RIFSEEP, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. Il comprend deux parts :

l’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise), liée au poste que tu occupes ;

(indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise), liée au poste que tu occupes ; le CIA (complément indemnitaire annuel), lié à ton engagement professionnel.

Pourquoi aucun montant national n’existe

Mettre en place un régime indemnitaire n’est pas obligatoire pour une collectivité. Celle qui le fait vote une délibération qui fixe les plafonds et les critères de chaque part. Seule limite : ne pas dépasser le plafond global des primes accordées aux agents de l’État exerçant des fonctions équivalentes. C’est le principe de parité.

Résultat : à grade et échelon identiques, deux attachés peuvent toucher des primes très différentes selon leur employeur et leur poste. Aucun chiffre moyen ne vaut pour ta future collectivité. Avant d’accepter un poste, demande le montant de l’IFSE attaché à la fiche de poste et les règles de versement du CIA : ces éléments figurent dans la délibération de la collectivité.

Dernier point à connaître : les primes ne comptent pas dans le calcul de ta pension de base. Elles ouvrent des droits à la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), dans la limite de 20 % du traitement.

Changer d’échelon et de grade : les règles d’avancement

L’échelon : à l’ancienneté

Tu passes d’un échelon au suivant une fois la durée indiquée dans la grille écoulée. Du 1er au 11e échelon du grade d’attaché, compte 26 ans.

Attaché principal : deux voies

Le changement de grade, lui, n’a rien d’automatique. Pour devenir attaché principal, tu dois être inscrit sur un tableau d’avancement, par l’une de ces deux voies :

après un examen professionnel : justifier de 3 ans de services effectifs en catégorie A et avoir atteint le 5e échelon du grade d’attaché ;

: justifier de 3 ans de services effectifs en catégorie A et avoir atteint le 5e échelon du grade d’attaché ; au choix : justifier de 7 ans de services effectifs en catégorie A et avoir atteint le 8e échelon.

L’examen professionnel te fait donc gagner plusieurs années. Remplir les conditions ne suffit pas : chaque collectivité fixe un taux de promotion par délibération.

Attaché hors classe : un accès sélectif

Ce grade est ouvert aux attachés principaux ayant atteint au moins le 5e échelon et justifiant de plusieurs années sur des emplois ou des fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet ou d’expertise à haut niveau de responsabilité : 6 ou 8 ans selon les cas. Une voie existe aussi pour les attachés principaux au 10e échelon qui ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle.

Deux verrous s’ajoutent. Le grade n’existe que dans les communes de plus de 10 000 habitants et les collectivités assimilées. Et les attachés hors classe ne peuvent pas dépasser 10 % de l’effectif du cadre d’emplois dans la collectivité.

Arriver par la promotion interne

Le concours n’est pas la seule porte. Un fonctionnaire territorial de catégorie B qui compte plus de 5 ans de services effectifs peut accéder au grade d’attaché par la promotion interne. C’est une perspective pour ceux qui ont choisi de préparer le concours de rédacteur territorial.

Sur le même sujet ➜ les possibilités d’évolution de carrière dans la fonction publique

Les postes occupés par un attaché territorial

Les attachés participent à la conception et à la mise en œuvre des politiques d’une collectivité dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. Ils encadrent et dirigent un bureau ou un service. Quelques métiers types :

Direction générale : directeur général ou directeur général adjoint d’une collectivité, secrétaire général de mairie.

: directeur général ou directeur général adjoint d’une collectivité, secrétaire général de mairie. Ressources : directeur financier, directeur des ressources humaines, responsable des affaires juridiques, chargé de la commande publique.

: directeur financier, directeur des ressources humaines, responsable des affaires juridiques, chargé de la commande publique. Développement du territoire : directeur de l’urbanisme, développeur économique, responsable de l’habitat et du logement.

: directeur de l’urbanisme, développeur économique, responsable de l’habitat et du logement. Services à la population : directeur de l’action sociale, directeur enfance-jeunesse-éducation, directeur de l’action culturelle.

Réussir le concours ne vaut pas recrutement. Tu es inscrit sur une liste d’aptitude de valeur nationale, valable deux ans et renouvelable sur demande pour une troisième puis une quatrième année. À toi de postuler auprès des communes, départements, régions et de leurs établissements publics. Une fois recruté, tu es nommé stagiaire pour un an, avec une formation d’intégration de dix jours, puis titularisé.

Devenir attaché territorial : le concours et l’oral

Le concours s’ouvre par trois voies : externe, avec une licence ou un diplôme de niveau 6, interne, avec quatre ans de services publics, et troisième concours, avec quatre ans d’activité professionnelle, de mandat local ou de responsabilité associative. À l’écrit, l’externe comprend une composition et une note sur dossier, à travailler avec la méthodologie de la note de synthèse et les annales du concours d’attaché territorial.

Pour le calendrier ➜ la prochaine session du concours d’attaché territorial en 2028

À l’oral, l’épreuve d’admission est un entretien avec le jury de 25 minutes, dont 10 minutes au plus pour ta présentation. Il compte coefficient 4 au concours externe, coefficient 5 au concours interne et au troisième concours. Une note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Questions fréquentes

Quel est le salaire d’un attaché territorial débutant ? Au 1er échelon du grade d’attaché, l’indice majoré est de 395, soit un traitement brut de 1 944,49 € par mois pour un temps complet. S’y ajoutent, selon ta situation, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes votées par ta collectivité. Combien gagne un attaché principal ? Le grade d’attaché principal compte 10 échelons. Le traitement brut mensuel va de 2 486,00 € au 1er échelon (indice majoré 505) à 4 066,21 € au 10e échelon (indice majoré 826), hors primes. Le grade se parcourt en 21 ans. Quelle est la valeur du point d’indice ? Depuis le 1er juillet 2023, le traitement brut annuel de l’indice majoré 100 est fixé à 5 907,34 €. Cela représente environ 4,92 € brut par point et par mois. Pour obtenir ton traitement mensuel, multiplie ton indice majoré par 5 907,34 puis divise par 1 200. Combien de temps faut-il pour atteindre le dernier échelon du grade d’attaché ? Il faut 26 ans pour passer du 1er au 11e échelon. Les durées par échelon vont de 1 an et 6 mois à 4 ans. Tu peux aller plus vite en changeant de grade : l’examen professionnel d’attaché principal est accessible dès le 5e échelon, avec 3 ans de services effectifs en catégorie A. Les primes sont-elles les mêmes dans toutes les collectivités ? Non. Chaque collectivité décide de mettre en place ou non un régime indemnitaire et en fixe les plafonds et les critères par délibération, dans la limite de ce que perçoivent les agents de l’État exerçant des fonctions équivalentes. À grade et échelon égaux, les primes varient donc d’un employeur à l’autre. Quelle différence entre indice brut et indice majoré ? L’indice brut sert à classer chaque échelon dans la grille et intervient dans les règles de carrière. L’indice majoré est celui qui sert à calculer la paie. Au 1er échelon du grade d’attaché, par exemple, l’indice brut est 444 et l’indice majoré 395.

Sources