Le concours garde champêtre ouvre un poste de catégorie C dans la police rurale des communes. Conditions d’accès, épreuves et coefficients, postes ouverts par le centre de gestion organisateur, parcours après la réussite et suivi de la prochaine session : le guide complet.

Le concours garde champêtre donne accès à un cadre d’emplois de catégorie C de la filière police municipale. Ces agents assurent la police rurale dans les communes, sous l’autorité du maire. Le concours se passe par la seule voie externe, avec un titre de niveau CAP ou BEP. Il a aussi une particularité : un seul centre de gestion l’ouvre à la fois. C’est celui du Haut-Rhin pour les deux dernières sessions, avec 20 puis 15 places. Ce guide détaille les conditions, les épreuves et la suite après la réussite. Il explique aussi comment suivre la prochaine ouverture. Pour travailler la rédaction de rapport et la culture administrative, tu peux préparer ton concours de la fonction publique.

SOMMAIRE

Concours garde champêtre : l’essentiel

Les gardes champêtres exercent dans les communes. Ils assurent les missions de police rurale que les lois leur confient. Ils exécutent aussi les directives du maire. Le centre de gestion de la Haute-Garonne ajoute la prévention du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publiques. Il cite également la protection des espaces naturels. S’y ajoute la constatation des infractions de la compétence du maire (fiche CDG31).

Une commune peut employer un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent aussi en partager. Les deux métiers ne se confondent pas : une collectivité peut recruter les deux, précise la Fédération nationale des gardes champêtres. Le métier voisin a son propre parcours, détaillé dans l’article sur le concours de police municipale.

Catégorie C , filière police municipale, avec deux grades : garde champêtre chef et garde champêtre chef principal. Le concours ouvre le premier, d’après le CDG31 et le portail concours-territorial.fr ;

, filière police municipale, avec deux grades : garde champêtre chef et garde champêtre chef principal. Le concours ouvre le premier, d’après le CDG31 et le portail concours-territorial.fr ; Une seule voie : le concours externe , sur épreuves, ouvert avec un titre de niveau 3 (CAP, BEP) ;

, sur épreuves, ouvert avec un titre de niveau 3 (CAP, BEP) ; Quatre épreuves : deux écrits (rapport, questions sur un texte), un entretien et des épreuves physiques ;

: deux écrits (rapport, questions sur un texte), un entretien et des épreuves physiques ; Un seul organisateur : le centre de gestion du Haut-Rhin pour les sessions 2025 et 2026 ;

: le centre de gestion du Haut-Rhin pour les sessions 2025 et 2026 ; Pas de recrutement automatique : les lauréats sont inscrits sur une liste d’aptitude et doivent trouver une collectivité.

Conditions d’accès : nationalité, âge et diplôme

Les conditions générales

Elles reprennent celles de la fonction publique territoriale. D’après la brochure du CDG de l’Eure (2022), le candidat doit remplir cinq conditions. D’abord, il a la nationalité française, jouit de ses droits civiques et est en règle avec le service national. Ensuite, son casier judiciaire (bulletin n° 2) ne doit pas comporter de mention incompatible avec les fonctions. Enfin, il remplit les conditions d’aptitude physique. Par ailleurs, la même brochure fixe l’âge minimum à 18 ans à la date d’effet de la liste d’aptitude.

Le diplôme et ses dérogations

Côté diplôme, l’arrêté d’ouverture de la session 2026 demande un titre de niveau 3 au moins (anciennement niveau V : CAP, BEP). Toutefois, le concours accepte aussi, par dérogation, trois autres profils :

les parents d’au moins trois enfants ;

les sportifs de haut niveau de la liste publiée l’année du concours ;

les candidats dont l’équivalence de diplôme ou l’expérience professionnelle est reconnue.

Pour l’expérience, la brochure du CDG de l’Eure retient trois ans d’activité à temps plein dans la même catégorie socioprofessionnelle. Avec un diplôme de niveau immédiatement inférieur, deux ans suffisent. Les périodes de formation et les stages ne comptent pas. L’organisateur apprécie la demande d’équivalence. Il faut donc la déposer avant la clôture des inscriptions, pas après.

Conditions d’après l’arrêté n° 2026/G-79 du CDG du Haut-Rhin et la brochure du CDG de l’Eure (2022), consultés le 27 novembre 2026.

Pour comprendre le métier voisin ➜ Concours de police municipale : conditions, épreuves et calendrier

Les épreuves : écrit, entretien et épreuves physiques

Les quatre épreuves

Le concours comprend deux épreuves d’admissibilité écrites et deux épreuves d’admission, selon l’arrêté d’ouverture de la session 2026.

Rapport (1 h 30, coefficient 3) : rédiger un rapport à partir d’un dossier sur un événement en lieu public ;

(1 h 30, coefficient 3) : rédiger un rapport à partir d’un dossier sur un événement en lieu public ; Questions sur un texte (1 h, coefficient 2) : répondre à des questions de compréhension et expliquer des expressions du texte ;

(1 h, coefficient 2) : répondre à des questions de compréhension et expliquer des expressions du texte ; Entretien avec le jury (20 minutes, coefficient 2) : il porte sur les institutions publiques et sur la motivation pour l’emploi ;

(20 minutes, coefficient 2) : il porte sur les institutions publiques et sur la motivation pour l’emploi ; Épreuves physiques (coefficient 2) : une épreuve de course à pied et une épreuve de natation.

L’entretien vérifie des notions sommaires sur l’organisation administrative de l’État et des collectivités (brochure du CDG de l’Eure). Le jury interroge sur les organes délibérants et exécutifs et sur l’organisation des services. Par ailleurs, deux correcteurs notent chaque copie, sous anonymat.

Les épreuves sportives et la notation

La brochure de 2022 décrit une course de 1 000 mètres pour les hommes et de 600 mètres pour les femmes. S’y ajoutent 50 mètres de nage libre. Tout parcours terminé, même hors des limites de temps de la table de cotation, rapporte 10 points. Les barèmes de la session en cours figurent dans sa propre brochure, à relire avant de s’inscrire. En outre, l’arrêté de 2026 le précise : aucun aménagement des épreuves sportives n’est prévu pour les femmes enceintes ni pour les candidats blessés.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20, puis multipliée par son coefficient. Une note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire, tout comme l’absence à une épreuve obligatoire. Enfin, l’admission exige une moyenne d’au moins 10 sur 20 après application des coefficients.

Coefficients et durées selon l’arrêté n° 2026/G-79 du CDG du Haut-Rhin, au 27 novembre 2026.

Prochaine session : où et quand s’inscrire

Qui organise le concours

Les départements n’organisent pas tous le concours chaque année : la fiche du CDG31 indique une périodicité « selon les besoins ». Le centre de gestion du Haut-Rhin a ouvert les deux dernières sessions. Il est le seul organisateur affiché sur la fiche de la session 2026 du portail concours-territorial.fr. L’inscription se fait en ligne : une préinscription, puis une validation avec le dépôt des pièces justificatives.

Les dates des deux dernières sessions

Comme repère, la session 2025 a offert 20 postes. Les inscriptions ont couru du 31 décembre 2024 au 6 février 2025 (arrêté n° 2024/G-126). La session 2026 a offert 15 postes. Les inscriptions ont couru du 9 juillet au 13 août 2026 et les écrits ont débuté le 25 septembre 2026. L’oral se tient au plus tôt en novembre à Colmar. Le jury d’admission siège au plus tard en décembre (arrêté n° 2026/G-79). Le calendrier d’ouverture varie donc d’une année sur l’autre.

Et la prochaine session ?

Pour la suite, le calendrier prévisionnel 2026/2027 du CDG du Haut-Rhin (version du 1er septembre 2026) ne prévoit pas de nouvelle session de garde champêtre chef. Ce calendrier reste indicatif. L’ouverture dépend de la déclaration des postes par les collectivités. Elle dépend aussi de l’épuisement des listes d’aptitude, et seul l’arrêté d’ouverture fait foi. Le plus sûr est donc de créer une alerte sur le portail national. Il faut aussi surveiller la page des arrêtés du CDG organisateur.

Postes d’après les arrêtés du CDG du Haut-Rhin ; offres d’emploi d’après la fiche de session du portail concours-territorial.fr, consultée le 27 novembre 2026.

Pour suivre les ouvertures de concours territoriaux ➜ Calendrier des concours de la fonction publique territoriale, filière par filière

Après le concours : liste d’aptitude, stage et assermentation

À l’issue des épreuves, les lauréats sont inscrits par ordre alphabétique sur une liste d’aptitude de valeur nationale. Elle reste valable deux ans. Le lauréat peut la renouveler deux fois un an, sur demande écrite un mois avant l’échéance. Elle court donc quatre ans au plus (brochure du CDG de l’Eure). Sans recrutement à la fin de cette période, il perd le bénéfice du concours. Un oubli de demande de renouvellement entraîne aussi la radiation de la liste.

Surtout, l’inscription sur la liste ne vaut pas recrutement. Le lauréat doit démarcher lui-même les communes et intercommunalités qui recrutent. Une fois nommé, il est stagiaire pendant un an. Le CNFPT organise une formation obligatoire de trois mois pendant ce stage. Ensuite, le procureur de la République doit agréer sa nomination. L’exercice des fonctions suppose aussi l’assermentation (voir la présentation de la FNGC, d’après La Gazette des communes). Enfin, la titularisation intervient à la fin du stage, que l’administration peut prolonger d’un an à titre exceptionnel.

Étapes d’après la brochure du CDG de l’Eure (2022) et la présentation de la FNGC (La Gazette des communes), au 27 novembre 2026.

Rémunération et niveau

Le cadre d’emplois relève de la catégorie C. La rémunération suit donc sa grille indiciaire, détaillée dans l’article sur la grille indiciaire de la fonction publique. L’article sur les catégories A, B et C situe ce niveau parmi les autres. Celui sur le concours de catégorie C détaille les voies d’accès communes à ces métiers.

Se préparer au concours de garde champêtre

digiSchool n’a pas de préparation dédiée au garde champêtre. La filière police municipale a sa page, avec la préparation au concours de gardien-brigadier de police municipale. Son esprit est proche : culture administrative, rédaction, compréhension de texte. Ensuite, chaque épreuve demande un travail distinct.

Le rapport : s’exercer en 1 h 30 chronométrée sur un dossier. Le plan reste simple (contexte, faits dans l’ordre, constats, suites à donner), avec des faits datés et sans jugement ;

: s’exercer en 1 h 30 chronométrée sur un dossier. Le plan reste simple (contexte, faits dans l’ordre, constats, suites à donner), avec des faits datés et sans jugement ; Les questions sur un texte : travailler la reformulation et l’explication d’expressions, en une heure, sur des textes de société ;

: travailler la reformulation et l’explication d’expressions, en une heure, sur des textes de société ; L’entretien : connaître le rôle du conseil municipal, du maire et des services, et préparer une réponse argumentée sur la motivation ;

: connaître le rôle du conseil municipal, du maire et des services, et préparer une réponse argumentée sur la motivation ; Les épreuves physiques : s’entraîner à la course et au 50 mètres nage libre bien en amont, avec le barème de la session.

Pour s’entraîner sur des sujets de concours ➜ Annales de concours de la fonction publique : sujets et corrigés

FAQ

Quel diplôme faut-il pour devenir garde champêtre ? Le concours externe accepte les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau 3 (CAP, BEP). Il accepte aussi les parents d’au moins trois enfants, les sportifs de haut niveau et les candidats dont l’équivalence est reconnue. Quelles sont les épreuves du concours de garde champêtre ? Deux écrits d’admissibilité : un rapport de 1 h 30 (coefficient 3) et des questions sur un texte d’une heure (coefficient 2). Viennent ensuite un entretien de 20 minutes et des épreuves physiques de course et de natation, chacun au coefficient 2. Combien de postes sont ouverts au concours de garde champêtre ? Le centre de gestion du Haut-Rhin a ouvert 20 postes pour la session 2025 et 15 postes pour la session 2026. Le nombre de postes dépend des besoins déclarés par les collectivités et change d’une session à l’autre. Quand aura lieu la prochaine session du concours de garde champêtre ? Aucune date n’est publiée à ce jour. Le calendrier prévisionnel 2026/2027 du CDG du Haut-Rhin ne prévoit pas de nouvelle session. Seul l’arrêté d’ouverture fait foi, et le portail concours-territorial.fr permet de créer une alerte. Réussir le concours suffit-il pour être garde champêtre ? Non. Le lauréat est inscrit sur une liste d’aptitude et doit trouver une collectivité qui le recrute. Il est ensuite stagiaire un an et suit trois mois de formation. Puis il obtient l’agrément du procureur de la République et prête serment avant d’être titularisé. Quelle différence entre un garde champêtre et un policier municipal ? Les deux relèvent de la catégorie C de la filière police municipale, mais forment deux cadres d’emplois distincts. Le garde champêtre assure surtout la police rurale sous l’autorité du maire. Il ne se substitue pas au policier municipal.

Sources