Panneau route prioritaire : le losange jaune, sa fin et la priorité ponctuelle

Le losange jaune ne vous rend pas prioritaire partout ni pour toujours. Ce que dit le code de la route sur les routes à caractère prioritaire, où l’administration pose les panneaux AB6 et AB7, en quoi la priorité ponctuelle diffère, et ce que coûte un refus de priorité.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Le losange jaune bordé de blanc est l’un des panneaux les plus rassurants de la route : il vous dit que, aux prochaines intersections, ce sont les autres qui vous laisseront passer. Mais il ne dit pas « prioritaire partout, pour toujours ». Sa portée dépend de l’endroit où il est posé, de la ville que vous traversez et d’un autre panneau, le même losange barré de noir, qui peut vous retirer cette priorité quelques centaines de mètres plus loin. À l’examen comme au volant, confondre la route prioritaire et la priorité ponctuelle reste une erreur classique. Pour vous entraîner sur toutes les situations de priorité, préparer mon code de la route en ligne.

Route prioritaire : la sanction d’un refus de priorité et les distances d’implantation des panneaux, au 27 septembre 2026.

Ce qu’il faut retenir

Le panneau AB6 , losange jaune bordé de blanc, indique que vous circulez sur une route à caractère prioritaire : aux intersections, les usagers des routes affluentes doivent vous céder le passage.

, losange jaune bordé de blanc, indique que vous circulez sur une : aux intersections, les usagers des routes affluentes doivent vous céder le passage. Cette priorité vaut jusqu’au panneau AB7 , le même losange barré d’un trait noir, qui annonce la perte de priorité au prochain carrefour ou à la distance indiquée sur un panonceau.

, le même losange barré d’un trait noir, qui annonce la perte de priorité au prochain carrefour ou à la distance indiquée sur un panonceau. Le panneau AB2 , triangle à bord rouge portant une croix noire, donne une priorité ponctuelle : elle ne vaut que pour l’intersection qui suit.

, triangle à bord rouge portant une croix noire, donne une : elle ne vaut que pour l’intersection qui suit. En entrant en agglomération, regardez au-dessus du panneau de ville : un AB6 maintient la priorité, un AB7 la supprime.

: un AB6 maintient la priorité, un AB7 la supprime. Être prioritaire n’exonère de rien : piétons, véhicules d’intérêt général en intervention et carrefours giratoires obéissent à leurs propres règles.

Pour le conducteur qui ne cède pas le passage : 135 euros d’amende forfaitaire, 4 points retirés et une suspension possible jusqu’à 3 ans.

Sommaire

Qu’est-ce qu’une route à caractère prioritaire ?

Par défaut, en France, la règle d’intersection est la priorité à droite : l’article R415-5 du code de la route impose au conducteur qui vient par la gauche de céder le passage, « sauf dispositions différentes ». La route prioritaire est l’une de ces dispositions différentes, et la plus étendue : au lieu de régler un carrefour, elle organise la priorité sur toute une section de route.

Le socle juridique est l’article R415-8. Hors agglomération, tout conducteur qui aborde une route à grande circulation sans être lui-même sur une route de cette catégorie doit céder le passage aux véhicules qui y circulent. Les routes à grande circulation sont définies par l’article L110-3 : ce sont celles qui assurent la continuité des itinéraires principaux, le délestage du trafic ou la circulation des transports exceptionnels, et leur liste est fixée par décret.

En agglomération, la logique s’inverse. La priorité de la route à grande circulation n’est pas automatique : elle doit être décidée par un arrêté du maire, pris après avis conforme du préfet. Le même article permet au maire d’étendre ce régime à d’autres routes qui prolongent l’itinéraire à grande circulation, et précise que leur signalisation est identique. D’autres routes encore, départementales ou communales, peuvent devenir prioritaires par arrêté de l’autorité compétente, dans les conditions de l’article R411-7.

Pour le conducteur, tout cela se résume à une idée simple : vous n’avez pas à connaître le classement administratif de la route. C’est la signalisation qui vous l’apprend. Et c’est précisément le rôle des panneaux AB6 et AB7.

Le panneau AB6, losange jaune : où et pourquoi il est posé

Le panneau AB6 est un carré posé sur la pointe, jaune au centre, bordé de blanc. L’instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR, 3e partie, article 42-3) lui donne une fonction précise : il « annonce ou rappelle que la route est prioritaire ». Il ne signale donc pas un carrefour, mais un régime qui s’applique à la route sur laquelle vous roulez.

Les cinq situations où vous le croisez

Au début d’une route prioritaire , ou au-delà mais avant la première intersection.

, ou au-delà mais avant la première intersection. Après une intersection où la route a perdu puis retrouve sa priorité : environ 50 m après en rase campagne, 0 à 30 m après en agglomération.

où la route a perdu puis retrouve sa priorité : environ 50 m après en rase campagne, 0 à 30 m après en agglomération. Autour des carrefours importants ou dangereux : 50 m environ après le carrefour en rase campagne, et parfois 150 m avant, complété d’un panonceau-schéma si le carrefour est ambigu.

: 50 m environ après le carrefour en rase campagne, et parfois 150 m avant, complété d’un panonceau-schéma si le carrefour est ambigu. En confirmation sur les longues sections sans intersection signalée, pour qu’un usager ne parcoure pas plus de 5 km sans en voir un, 1 km en agglomération.

sur les longues sections sans intersection signalée, pour qu’un usager ne parcoure pas plus de sans en voir un, en agglomération. Au-dessus du panneau d’entrée ou de sortie d’agglomération, quand la route reste prioritaire au-delà.

Un point surprend souvent : aux intersections ordinaires d’une route prioritaire, il n’y a pas de losange. L’IISR le dit explicitement : une fois le régime signalé au début de la route et les voies adjacentes équipées de « cédez le passage » ou de « stop », il n’est pas nécessaire de signaler chaque intersection. Vous restez prioritaire tant qu’aucun panneau ne vous dit le contraire.

Le panonceau-schéma, pour les carrefours ambigus

À certaines intersections, la route prioritaire ne suit pas la ligne droite : elle tourne, forme un Y ou constitue le pied d’un T. Le losange est alors complété par un panonceau-schéma qui dessine les branches du carrefour, les branches prioritaires en trait épais et les autres en trait fin (IISR, article 42-5). C’est ce petit dessin qui vous dit si vous gardez la priorité en tournant. Posé seul, sans panneau au-dessus, il n’aurait aucune valeur légale.

Jamais sur autoroute

Vous ne verrez pas de losange jaune sur autoroute. Les autoroutes sont prioritaires par nature, en application de l’article R421-3 du code de la route, et l’IISR exclut donc les panneaux AB6 et AB7 de ces voies. Sur une voie d’insertion, c’est un « cédez le passage » qui vous rappelle que vous n’êtes pas prioritaire en rejoignant l’autoroute.

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Le panneau AB7 : la fin de la route prioritaire

Le panneau AB7 reprend le losange jaune bordé de blanc et le barre d’un trait noir. Il signale la fin du caractère prioritaire de la route, et c’est la nuance qui compte : il n’impose rien par lui-même. Il vous prévient que vous allez perdre la priorité et qu’un autre régime vous attend.

Sans panonceau ou avec une distance

Seul, l’AB7 annonce la perte de priorité au prochain carrefour rencontré. Complété d’un panonceau de distance, il indique que la perte intervient à l’intersection située à cette distance. L’IISR rend ce panonceau obligatoire quand un carrefour secondaire, où vous restez protégé, se trouve entre le panneau et l’intersection concernée.

La séquence type avant une perte de priorité

Quand deux routes prioritaires se croisent, l’une des deux doit céder. Sur celle qui perd la priorité, l’IISR (article 43-2) prévoit une séquence que vous apprendrez vite à reconnaître :

un AB7 à 300 m environ avec panonceau de distance ;

avec panonceau de distance ; un panneau avancé de « cédez le passage » à 150 m environ, ou son équivalent « stop » ;

environ, ou son équivalent « stop » ; le panneau de position, « cédez le passage » ou « stop », au carrefour ;

puis un AB6 après l’intersection, si la route redevient prioritaire.

Quand les deux routes sont à circulation intense ou rapide, la séquence s’allonge : deux AB7, à 400 m puis à 200 m, et le panneau avancé à 100 m. La logique reste la même : vous êtes averti tôt, puis on vous dit précisément quoi faire au carrefour. Le détail du panneau triangulaire est expliqué dans notre article sur le panneau « cédez le passage ».

Une exception, hors agglomération : à l’approche d’un carrefour giratoire, l’AB7 est inutile dès lors que le carrefour est annoncé par son panneau de présignalisation. Le giratoire suffit à faire comprendre que la priorité change.

Entrée et sortie d’agglomération : le réflexe du panneau de ville

C’est la situation où les conducteurs se trompent le plus, parce que la réponse change d’une ville à l’autre. L’IISR (article 43-10) impose de placer un AB6 ou un AB7 au-dessus du panneau de localisation quand une route prioritaire entre dans une agglomération. Le réflexe à prendre est donc de lever les yeux au-dessus du nom de la ville.

Losange jaune au-dessus du panneau d’entrée : la route reste prioritaire en ville.

: la route reste prioritaire en ville. Losange barré au-dessus du panneau d’entrée : la route perd sa priorité en entrant. En l’absence d’autre signalisation, la priorité à droite s’applique aux intersections.

Le losange jaune à l’entrée ne garantit pas que vous serez prioritaire dans toute la traversée. L’IISR le formule avec précision : sa présence implique que la route ne perd pas sa priorité « sans que l’usager en soit averti par un signal AB7 ». Autrement dit, vous pouvez la perdre en ville, mais jamais par surprise. À l’inverse, sur une route signalée par un AB7 à l’entrée, un AB6 doit être posé au début de toute section qui redevient prioritaire.

La même règle vaut à la sortie : un AB6 au-dessus du panneau de fin d’agglomération si la route est prioritaire au-delà, un AB7 si elle cesse de l’être.

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Priorité ponctuelle (AB2) ou route prioritaire (AB6) : la différence

Le panneau AB2 est un triangle à bord rouge qui porte une croix noire, le trait vertical plus épais que le trait horizontal. L’IISR (article 42-2) le définit comme un « signal avancé indiquant une intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage ». On parle de priorité ponctuelle parce qu’elle ne vaut que pour une seule intersection, celle qui suit le panneau.

AB6, route prioritaire AB2, priorité ponctuelle Forme Losange jaune bordé de blanc Triangle à bord rouge, croix noire Portée Toutes les intersections, jusqu’au panneau AB7 La prochaine intersection seulement Position Début de section, après certains carrefours, en confirmation Avant l’intersection, 150 m environ hors agglomération Fin Signalée par un AB7 Aucun panneau de fin : l’effet s’arrête après le carrefour Où on le trouve Routes classées prioritaires Toutes les routes, sauf celles classées prioritaires

Deux détails de l’IISR aident à trancher une question d’examen. D’abord, l’AB2 n’est jamais posé sur une route prioritaire : il n’aurait aucun sens sur une route où vous êtes déjà protégé. Ensuite, sa distance d’implantation en rase campagne est d’environ 150 m ; entre 100 et 200 m, il ne porte pas de panonceau de distance, en deçà ou au-delà la distance est indiquée. Après une intersection franchie grâce à un AB2, le régime normal reprend. L’administration peut alors poser un panneau AB1 pour rappeler que la priorité à droite s’applique de nouveau.

À chaque AB2 correspond, sur la route qui croise, un « cédez le passage » ou un « stop ». Le panneau ne vous donne donc pas un droit abstrait : il vous dit que l’autre conducteur a une obligation.

Ce que la route prioritaire ne vous donne pas

Le losange jaune règle un seul rapport : celui entre votre route et les routes qui la croisent. Plusieurs règles du code de la route continuent de s’appliquer, et elles sont souvent l’objet des questions les plus sélectives.

La prudence à l’intersection. L’article R415-1 impose à tout conducteur qui s’approche d’une intersection de vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre et de modérer son allure selon la visibilité. Il ne distingue pas le conducteur prioritaire des autres.

L’article R415-1 impose à tout conducteur qui s’approche d’une intersection de vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre et de modérer son allure selon la visibilité. Il ne distingue pas le conducteur prioritaire des autres. Les piétons. L’article R415-11 impose de céder le passage au piéton qui s’engage régulièrement dans la traversée ou manifeste clairement l’intention de le faire. Rouler sur une route prioritaire ne change rien, et l’infraction coûte ici 6 points . Le sujet est détaillé dans notre article sur le refus de priorité aux piétons.

L’article R415-11 impose de céder le passage au piéton qui s’engage régulièrement dans la traversée ou manifeste clairement l’intention de le faire. Rouler sur une route prioritaire ne change rien, et l’infraction coûte ici . Le sujet est détaillé dans notre article sur le refus de priorité aux piétons. Les véhicules d’intérêt général. L’article R415-12 impose de leur céder le passage « en toutes circonstances » dès qu’ils annoncent leur approche avec leurs avertisseurs spéciaux. La liste de ces véhicules a évolué cet été, comme l’explique notre article sur les véhicules prioritaires.

L’article R415-12 impose de leur céder le passage « en toutes circonstances » dès qu’ils annoncent leur approche avec leurs avertisseurs spéciaux. La liste de ces véhicules a évolué cet été, comme l’explique notre article sur les véhicules prioritaires. Les carrefours giratoires. L’article R415-10 impose de céder le passage aux usagers de l’anneau « quel que soit le classement de la route » que vous quittez. Arriver d’une route prioritaire ne vous rend pas prioritaire sur l’anneau.

L’article R415-10 impose de céder le passage aux usagers de l’anneau « quel que soit le classement de la route » que vous quittez. Arriver d’une route prioritaire ne vous rend pas prioritaire sur l’anneau. Les cyclistes et piétons quand vous tournez. En quittant la route sur la droite ou sur la gauche, vous devez céder le passage aux cyclistes et engins de déplacement personnel motorisés qui circulent sur une piste cyclable traversant la chaussée où vous vous engagez (R415-3 et R415-4). En tournant à gauche, vous cédez aussi aux véhicules venant en sens inverse.

En quittant la route sur la droite ou sur la gauche, vous devez céder le passage aux cyclistes et engins de déplacement personnel motorisés qui circulent sur une piste cyclable traversant la chaussée où vous vous engagez (R415-3 et R415-4). En tournant à gauche, vous cédez aussi aux véhicules venant en sens inverse. La sortie d’un accès privé. Le conducteur qui débouche d’un parking, d’un chemin de terre ou en franchissant un trottoir doit céder le passage à tout autre véhicule (R415-9), quelle que soit la route qu’il rejoint.

Dernier point, rarement enseigné : la priorité se perd aussi par l’usage qu’on en fait. Le conducteur prioritaire qui fonce dans un carrefour encombré ou qui s’engage alors qu’il risque d’y être immobilisé commet une faute (R415-2). La notion d’abus de priorité est bien réelle, notamment en cas d’accident.

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Refus de priorité : amende, points, suspension

Le conducteur de la route secondaire qui ne cède pas le passage à celui de la route prioritaire commet un refus de priorité. Selon la signalisation, l’infraction relève de l’article R415-6 (stop), R415-7 (cédez le passage) ou R415-8 (route à grande circulation). Les trois articles prévoient les mêmes sanctions.

Élément Ce que prévoit le texte Classe de la contravention 4e classe Amende forfaitaire 135 € Amende minorée 90 € (paiement sous 15 jours, 30 jours en télépaiement) Amende majorée 375 € Retrait de points 4 points, de plein droit Peine complémentaire Suspension du permis jusqu’à 3 ans, qui peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle

Pour un titulaire de permis probatoire qui démarre avec 6 points, un seul refus de priorité en retire donc les deux tiers. Les autres cas et leurs conséquences sont détaillés dans notre article sur les amendes pour refus de priorité.

Les pièges à l’examen du code

Les questions sur la route prioritaire reviennent dans le thème « circulation routière » de l’examen théorique. Elles jouent presque toujours sur l’un de ces cinq pièges.

Le losange oublié. La photo montre une intersection sans panneau, mais la question précise que vous circulez sur une route à caractère prioritaire, ou un losange apparaît dans le rétroviseur de la mise en situation. Vous êtes prioritaire, même sans panneau au carrefour.

La photo montre une intersection sans panneau, mais la question précise que vous circulez sur une route à caractère prioritaire, ou un losange apparaît dans le rétroviseur de la mise en situation. Vous êtes prioritaire, même sans panneau au carrefour. L’AB7 pris pour une interdiction. Le losange barré ne vous oblige ni à vous arrêter ni à céder le passage à lui seul. Il annonce que vous perdrez la priorité au prochain carrefour, où un autre panneau, ou à défaut la priorité à droite, fixera la règle.

Le losange barré ne vous oblige ni à vous arrêter ni à céder le passage à lui seul. Il annonce que vous perdrez la priorité au prochain carrefour, où un autre panneau, ou à défaut la priorité à droite, fixera la règle. La confusion AB2 et AB6. Après un triangle à croix noire, vous n’êtes prioritaire qu’à une intersection. À la suivante, si rien n’est signalé, c’est la priorité à droite.

Après un triangle à croix noire, vous n’êtes prioritaire qu’à une intersection. À la suivante, si rien n’est signalé, c’est la priorité à droite. Le panneau de ville. Un AB7 au-dessus du nom de la commune signifie que la priorité s’arrête en ville. Le réflexe attendu : ralentir et surveiller la droite dès la première intersection.

Un AB7 au-dessus du nom de la commune signifie que la priorité s’arrête en ville. Le réflexe attendu : ralentir et surveiller la droite dès la première intersection. Le piéton ou le giratoire. La question insiste sur votre route prioritaire pour vous faire oublier le piéton engagé ou l’anneau du giratoire. Dans les deux cas, vous cédez le passage.

Le moyen le plus sûr de fixer ces réflexes est de les voir en situation, sur photo, plusieurs fois. Les séries d’entraînement de digischool reprennent ce format.

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Questions fréquentes

Que signifie le panneau losange jaune ? Le losange jaune bordé de blanc, appelé panneau AB6, indique que vous circulez sur une route à caractère prioritaire. Aux intersections, les conducteurs des routes qui croisent la vôtre doivent vous céder le passage. Cette priorité s’applique jusqu’au panneau de fin, le même losange barré d’un trait noir. Comment savoir si l’on est sur une route prioritaire ? Par la signalisation. Le losange jaune est posé au début de la route, après certains carrefours, au-dessus des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération, et au moins tous les 5 km hors agglomération, 1 km en ville, sur les longues sections. Aux intersections ordinaires, il n’y a pas de losange : vous restez prioritaire tant qu’aucun panneau de fin n’apparaît. Que signifie le losange jaune barré ? Le panneau AB7 signale la fin de la route prioritaire. Sans panonceau, vous perdez la priorité au prochain carrefour. Avec un panonceau de distance, la perte intervient à l’intersection située à cette distance. Le panneau n’impose rien par lui-même : c’est la signalisation du carrefour, ou à défaut la priorité à droite, qui fixe la règle. Quelle différence entre priorité ponctuelle et route prioritaire ? La priorité ponctuelle, signalée par un triangle à bord rouge portant une croix noire, ne vaut que pour l’intersection qui suit le panneau. La route prioritaire, signalée par le losange jaune, vaut pour toutes les intersections jusqu’au panneau de fin. Le panneau de priorité ponctuelle n’est jamais posé sur une route prioritaire. La route prioritaire le reste-t-elle en ville ? Pas forcément. Regardez au-dessus du panneau d’entrée d’agglomération : un losange jaune maintient la priorité, un losange barré la supprime. Même avec un losange jaune, la route peut perdre sa priorité en ville, mais un panneau de fin vous en avertira toujours avant. Est-on prioritaire sur un rond-point en venant d’une route prioritaire ? Non. Le code de la route impose de céder le passage aux usagers qui circulent sur l’anneau d’un carrefour à sens giratoire, quel que soit le classement de la route que vous quittez. La route prioritaire ne vous donne aucun droit à l’entrée du giratoire. Quelle sanction pour un refus de priorité à une route prioritaire ? C’est une contravention de 4e classe : 135 euros d’amende forfaitaire, ramenés à 90 euros en cas de paiement rapide et portés à 375 euros en cas de majoration. Elle entraîne le retrait de 4 points et peut s’accompagner d’une suspension du permis jusqu’à 3 ans.

Sources

Les pages consacrées au panneau de route prioritaire par Wikipédia, Ornikar, Codes Rousseau, En Voiture Simone et plusieurs fabricants de signalisation ont été consultées pour mesurer l’écart avec les textes ; elles sont citées sans lien.