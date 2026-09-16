Véhicules prioritaires : ce que le code de la route a changé cet été

Un décret paru fin juillet 2026 a réécrit la liste des véhicules d’intérêt général prioritaires du code de la route. Trois situations nouvelles s’y ajoutent. L’occasion de reprendre la règle au complet : qui est prioritaire, qui bénéficie seulement de facilités de passage, ce qu’il faut faire quand la sirène approche et ce que coûte un refus de priorité.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

La sirène approche, le gyrophare bleu remplit le rétroviseur, et il faut décider en deux secondes. Cette scène fait partie des situations que l’examen du code teste le plus volontiers, parce qu’elle mélange deux notions que beaucoup de candidats confondent : le véhicule réellement prioritaire et celui qui bénéficie seulement de « facilités de passage ». Un décret publié au Journal officiel du 24 juillet 2026 vient justement de rallonger la première liste. Si vous travaillez ces situations, préparer mon code de la route en ligne permet de les rejouer en conditions d’examen jusqu’à ce que le réflexe soit acquis.

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Sommaire

Ce qui a changé le 25 juillet 2026

Le décret n° 2026-652 du 22 juillet 2026 a réécrit intégralement le point 6.5 de l’article R311-1 du code de la route, celui qui définit le véhicule d’intérêt général prioritaire. Publié au Journal officiel du 24 juillet, complété par un rectificatif le lendemain, il est entré en vigueur le 25 juillet 2026.

Trois situations rejoignent la liste. Les véhicules du ministère de la justice affectés à la permanence pénale, c’est-à-dire ceux du procureur de la République ou de l’un de ses substituts lorsqu’ils conduisent l’action publique. Les véhicules des représentants de l’État dans le département quand ils agissent en qualité de directeur des opérations de secours, autrement dit le préfet en gestion de crise. Et les véhicules des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP lorsqu’ils transportent une équipe cynotechnique vers un objet délaissé, un dispositif qui n’existait jusqu’ici qu’à titre expérimental.

Ces ajouts ne sont pas anecdotiques pour un conducteur. À partir du moment où un véhicule entre dans le 6.5, il ouvre droit aux avertisseurs spéciaux et déclenche, pour tous les autres usagers, l’obligation de céder le passage prévue à l’article R415-12. Avec les sanctions qui vont avec.

À retenir. Ce n’est pas la couleur du gyrophare qui fait le véhicule prioritaire, c’est son inscription au 6.5 de l’article R311-1. Trois nouvelles situations y figurent depuis le 25 juillet 2026.

Le barème du refus de priorité à un véhicule d’intérêt général prioritaire, d’après les articles R311-1 et R415-12 du Code de la route.

Un véhicule prioritaire, au sens strict du code

Le code de la route ne parle pas de « véhicule prioritaire » mais de véhicule d’intérêt général prioritaire. La formule compte, parce qu’elle désigne une catégorie fermée, définie par un texte, et non une appréciation au cas par cas.

Trois conditions se cumulent pour qu’un conducteur soit tenu de céder le passage. Le véhicule doit appartenir à l’une des catégories du 6.5 de l’article R311-1. Il doit être en intervention, pas en trajet ordinaire. Et il doit annoncer son approche au moyen des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie, sirène deux tons et feux spéciaux.

Un camion de pompiers qui rentre à la caserne, gyrophares éteints, n’est pas prioritaire. Il redevient un véhicule comme un autre, soumis aux mêmes règles de circulation que vous, y compris les règles de priorité à droite. C’est exactement le genre de nuance sur laquelle une question d’examen se joue.

La liste complète des véhicules prioritaires

Depuis la nouvelle rédaction, le 6.5 de l’article R311-1 couvre quatre familles.

Police, gendarmerie, douanes, lutte contre l’incendie, déminage de l’État, unités mobiles hospitalières . S’y ajoutent les véhicules affectés exclusivement à l’intervention de ces unités mobiles hospitalières à la demande du service d’aide médicale urgente.

. S’y ajoutent les véhicules affectés exclusivement à l’intervention de ces unités mobiles hospitalières à la demande du service d’aide médicale urgente. Ministère de la justice : transport de détenus, rétablissement de l’ordre dans les établissements pénitentiaires, et désormais missions de permanence pénale du procureur de la République ou de ses substituts.

: transport de détenus, rétablissement de l’ordre dans les établissements pénitentiaires, et désormais missions de permanence pénale du procureur de la République ou de ses substituts. Représentants de l’État dans le département agissant comme directeur des opérations de secours, pour les déplacements prévus par le code de la sécurité intérieure.

agissant comme directeur des opérations de secours, pour les déplacements prévus par le code de la sécurité intérieure. Services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, pour l’intervention d’une équipe cynotechnique sur un objet délaissé.

Un point mérite d’être souligné parce qu’il surprend presque tout le monde : la mention « unités mobiles hospitalières » vise le SMUR, pas l’ambulance privée. Une ambulance de transport sanitaire classique ne figure pas au 6.5. Elle relève de la catégorie suivante.

Prioritaire ou « facilités de passage » : la nuance qui piège

Le point 6.6 du même article R311-1 définit une seconde catégorie, les véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage. On y trouve les ambulances de transport sanitaire, les véhicules de premiers secours des associations agréées de sécurité civile, les véhicules d’intervention des gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz, les transports de fonds de la Banque de France, les médecins participant à la garde départementale, le transport de produits sanguins et d’organes humains, ou encore les véhicules du service hivernal.

La différence est réelle et elle a des conséquences juridiques. Un véhicule du 6.6 ne bénéficie pas du régime de l’article R415-12. Vous devez lui faciliter le passage dans la mesure du possible, en vous rabattant, en ralentissant, en libérant l’espace nécessaire, mais il ne peut pas s’affranchir des règles de priorité et vous ne commettez pas le délit de refus de priorité si vous ne vous effacez pas devant lui. Il ne franchit pas un feu rouge impunément.

Beaucoup de candidats répondent « je m’arrête » dès qu’ils voient un gyrophare, quel qu’il soit. Le raisonnement attendu est plus fin : identifier la catégorie, puis appliquer le régime correspondant.

Le test mental en deux temps. Première question : ce véhicule figure-t-il au 6.5 et utilise-t-il ses avertisseurs spéciaux ? Si oui, obligation de céder le passage. Si non, obligation de bon sens : faciliter le passage sans commettre d’infraction.

Que faire quand un véhicule prioritaire arrive

L’article R415-12 pose une règle d’apparence simple : tout conducteur est tenu, en toutes circonstances, de céder le passage aux véhicules d’intérêt général prioritaires qui annoncent leur approche par leurs avertisseurs spéciaux. « En toutes circonstances » signifie que la règle s’applique même lorsque vous avez la priorité, même à un feu vert, même sur un axe prioritaire.

Céder le passage ne veut pas dire commettre une infraction pour dégager la voie. C’est la confusion la plus coûteuse. Le code vous demande de faciliter le passage, pas de franchir une ligne continue, de brûler un feu rouge ou de monter sur un trottoir. Si vous causez un accident ou franchissez un feu rouge pour laisser passer une ambulance, vous restez responsable de l’infraction commise.

La conduite attendue tient en quatre gestes. Repérer d’où vient le véhicule, en coupant la musique et en regardant les rétroviseurs plutôt qu’en freinant par réflexe. Ralentir progressivement, sans coup de frein brutal, pour ne pas provoquer un choc arrière. Se ranger sur la droite en laissant un couloir de circulation utilisable, en s’arrêtant s’il le faut. Ne repartir qu’une fois le véhicule passé et la voie dégagée, sans lui coller derrière pour profiter du passage ouvert, ce qui constitue une manœuvre dangereuse.

Sur autoroute et voie rapide, le réflexe attendu est différent : les véhicules de la voie de gauche serrent à gauche, ceux de la voie de droite serrent à droite, de façon à ouvrir un couloir central. La bande d’arrêt d’urgence doit rester libre pour les secours.

Un cas revient souvent en question d’examen : le véhicule prioritaire arrive derrière vous alors que vous êtes arrêté au feu rouge, en tête de file. Vous n’avez pas le droit de franchir le feu. La bonne réponse consiste à vous décaler autant que possible sur le côté pour dégager un passage, et à attendre. Si un agent de la circulation vous fait signe d’avancer, son geste prime sur la signalisation lumineuse.

Ce que coûte un refus de priorité

Ne pas céder le passage à un véhicule d’intérêt général prioritaire est une contravention de quatrième classe. L’amende forfaitaire s’élève à 135 €, ramenée à 90 € en cas de paiement rapide et portée à 375 € si elle est majorée.

La partie la plus lourde n’est pas l’amende. L’article R415-12 prévoit que cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. Pour un jeune conducteur en période probatoire, qui démarre avec six points, un seul refus de priorité à une ambulance du SMUR ampute les deux tiers du capital.

Le même article prévoit enfin une peine complémentaire : la suspension du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans, éventuellement limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Elle n’est pas automatique, mais elle est encourue. Le détail des autres amendes et sanctions applicables aux refus de priorité obéit à une logique voisine, avec des retraits de points variables selon la situation.

Une précision utile : klaxonner pour signaler à un autre conducteur qu’il doit se ranger n’a aucune valeur juridique et reste soumis aux règles habituelles de l’avertisseur sonore, y compris à l’interdiction de klaxonner en ville hors danger immédiat.

Comment le sujet tombe à l’examen du code

Les véhicules prioritaires relèvent de la thématique « les autres usagers » de l’examen théorique général. Les questions prennent presque toujours la forme d’une photographie ou d’une courte séquence vidéo, avec une consigne du type « que faites-vous ? » ou « ce véhicule est-il prioritaire ? ».

Trois pièges reviennent régulièrement. Le véhicule d’intervention sans avertisseur en fonctionnement, qui n’est pas prioritaire à cet instant. L’ambulance privée, que beaucoup classent à tort au 6.5. Et la question qui demande si l’on peut franchir un feu rouge pour laisser passer les secours, dont la réponse est non.

Une méthode simple fonctionne bien à l’examen. Chercher d’abord l’avertisseur, sonore ou lumineux, puis identifier le service, puis seulement décider de la manœuvre. Les candidats qui se trompent inversent l’ordre : ils décident de la manœuvre avant d’avoir identifié la catégorie du véhicule. Vous pouvez vous entraîner sur ces séries en testant le code de la route gratuitement, puis élargir la révision à l’ensemble des thématiques pour réviser le code de la route dans son intégralité.

Dernier point à connaître : le comportement à adopter en cas d’accident. Dégager, protéger, alerter, secourir. Céder le passage aux secours en fait partie, et les premiers gestes de secours attendus au code de la route tombent régulièrement dans la même série de questions.

Questions fréquentes

Quels sont les véhicules prioritaires au code de la route ? Le 6.5 de l’article R311-1 vise les véhicules de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, de déminage de l’État et des unités mobiles hospitalières, ceux du ministère de la justice affectés au transport de détenus, au rétablissement de l’ordre pénitentiaire ou à la permanence pénale, ceux des représentants de l’État agissant comme directeur des opérations de secours, et ceux des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP en intervention cynotechnique sur un objet délaissé. Une ambulance est-elle un véhicule prioritaire ? Pas au sens strict. Une ambulance de transport sanitaire relève du 6.6 de l’article R311-1, la catégorie des véhicules bénéficiant de facilités de passage. Seules les unités mobiles hospitalières, le SMUR, figurent parmi les véhicules prioritaires. Vous devez faciliter le passage d’une ambulance privée, mais elle ne bénéficie pas du régime de l’article R415-12 et ne peut pas s’affranchir des règles de priorité. Que risque-t-on à ne pas céder le passage à un véhicule prioritaire ? Une contravention de quatrième classe, soit 135 € d’amende forfaitaire, et un retrait de quatre points opéré de plein droit. Le conducteur encourt en outre une suspension du permis pouvant aller jusqu’à trois ans, éventuellement limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Peut-on franchir un feu rouge pour laisser passer une ambulance ? Non. Céder le passage n’autorise jamais à commettre une infraction. Franchir un feu rouge reste sanctionné même si le but était de dégager la voie. La conduite attendue consiste à se décaler au maximum pour libérer un passage et à attendre. Seul le geste d’un agent de la circulation prime sur la signalisation lumineuse. Qu’est-ce qui a changé pour les véhicules prioritaires en 2026 ? Le décret n° 2026-652 du 22 juillet 2026, entré en vigueur le 25 juillet, a réécrit le 6.5 de l’article R311-1. Trois situations rejoignent la liste : les véhicules du ministère de la justice en permanence pénale, ceux des représentants de l’État en qualité de directeur des opérations de secours, et ceux des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP en intervention cynotechnique. Un véhicule de police sans gyrophare est-il prioritaire ? Non. La priorité prévue à l’article R415-12 ne s’applique qu’aux véhicules qui annoncent leur approche au moyen des avertisseurs spéciaux autorisés pour leur catégorie. Sans sirène ni feux spéciaux en fonctionnement, le véhicule circule comme n’importe quel autre usager et doit respecter les mêmes règles.

Sources