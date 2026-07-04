Conduire en tongs : ce que dit vraiment le code de la route

Tongs, pieds nus, torse nu : aucun texte ne les interdit au volant, mais l’article R412-6 du code de la route permet de verbaliser une conduite jugée entravée. Barème exact de l’amende, cas concrets de l’été et lecture de la règle telle qu’elle tombe à l’examen du code.

Faut-il enlever ses tongs avant de prendre le volant ? Chaque été, la question revient avec les grands départs. La réponse tient en deux temps : aucun texte n’interdit de conduire en tongs, pieds nus ou torse nu, mais l’article R412-6 du code de la route permet aux forces de l’ordre de verbaliser une tenue qui gêne la conduite, avec une amende de 35 €. La règle figure au programme de l’épreuve, dans le thème « le conducteur » : vous pouvez la réviser en situation réelle et tester gratuitement le code de la route. Voici ce que dit exactement le texte, ce que vous risquez et comment la question tombe à l’examen.

Une contravention de 2e classe : le barème le plus bas du code de la route après la 1re classe, et aucun retrait de point.

Sommaire

Conduire en tongs est-il interdit ? Ce que dit l’article R412-6

Le code de la route ne contient aucun article sur les chaussures. Ni les tongs, ni les talons, ni les pieds nus n’y sont mentionnés. Le texte qui s’applique est plus général : l’article R412-6 impose que « tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ».

Tout se joue dans cette formule. Une tong qui glisse de la pédale de frein, se coince sous l’embrayage ou retarde un freinage d’urgence place le conducteur en infraction, non pas parce qu’il porte des tongs, mais parce qu’il n’est plus en état d’exécuter ses manœuvres « commodément et sans délai ». L’appréciation appartient aux forces de l’ordre, au cas par cas, lors d’un contrôle ou après un accident.

L’essentiel en 3 points Aucune interdiction explicite : conduire en tongs ou pieds nus est légal en soi.

L’article R412-6 sanctionne une conduite entravée : c’est la gêne réelle qui est verbalisée, pas la tenue.

Contravention de 2e classe : 35 € d’amende forfaitaire, aucun retrait de point.

Amende pour conduite en tongs : le barème exact

Le non-respect du II de l’article R412-6 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Le barème est fixé par le code de procédure pénale (articles R48-1 à R49-8) :

Cas Montant Condition Amende minorée 22 € paiement sous 3 jours (PV remis en main propre) ou 15 jours (envoi postal) Amende forfaitaire 35 € montant de référence Amende majorée 75 € paiement tardif

Aucun retrait de point n’est prévu : votre permis n’est pas touché. La comparaison donne l’échelle : téléphone tenu en main au volant, 135 € et 3 points (article R412-6-1) ; ceinture non bouclée, 135 € et 3 points également. La conduite en tongs reste l’une des verbalisations les plus légères du code de la route, ce qui n’enlève rien au risque réel en cas de freinage d’urgence.

Avant de prendre la route cet été ➜ tester le code de la route gratuitement

Pieds nus, talons, torse nu, coude à la portière : les autres cas de l’été

Le raisonnement de l’article R412-6 s’applique à toutes les habitudes estivales. Retenez la question à vous poser : est-ce que cela m’empêche d’exécuter une manœuvre immédiatement ?

Pieds nus : légal, même logique que les tongs. Un pied nu tient souvent mieux la pédale qu’une semelle qui glisse, mais l’appréciation reste celle de l’agent.

: légal, même logique que les tongs. Un pied nu tient souvent mieux la pédale qu’une semelle qui glisse, mais l’appréciation reste celle de l’agent. Talons hauts, sabots, claquettes : légaux aussi, verbalisables dans les mêmes conditions si la chaussure entrave le pédalier.

: légaux aussi, verbalisables dans les mêmes conditions si la chaussure entrave le pédalier. Torse nu ou en maillot de bain : autorisé, à condition que la ceinture soit bouclée. La ceinture non attachée, elle, coûte 135 € et 3 points.

: autorisé, à condition que la ceinture soit bouclée. La ceinture non attachée, elle, coûte 135 € et 3 points. Coude ou bras à la portière : tolérés tant que les deux mains peuvent revenir sans délai sur le volant ; en cas de position jugée non maîtrisée, c’est encore R412-6 qui fonde la verbalisation.

: tolérés tant que les deux mains peuvent revenir sans délai sur le volant ; en cas de position jugée non maîtrisée, c’est encore R412-6 qui fonde la verbalisation. Manger, boire, fumer au volant : aucun texte dédié non plus ; même fondement, même amende de 35 € si le geste gêne une manœuvre.

Par fortes chaleurs, la vigilance compte double : la Sécurité routière recommande d’éviter de rouler entre 12 h et 16 h en période de canicule et de faire une pause toutes les deux heures. Nos conseils détaillés sont dans l’article conduire par fortes chaleurs et dans notre guide pour lutter contre la fatigue au volant.

En cas d’accident : ce que changent les tongs

C’est le vrai enjeu, bien plus que les 35 €. Après un accident, les circonstances de la conduite sont examinées. Si le rapport établit qu’une tong coincée sous la pédale a retardé le freinage, ce constat peut être retenu comme élément d’appréciation de la faute du conducteur, au titre de l’article R412-6.

Le réflexe simple tient en une phrase : gardez une paire de chaussures fermées dans la voiture pour conduire, et remettez les tongs à l’arrivée. Deux minutes qui suppriment le risque, l’amende et la discussion d’assurance d’un coup.

À l’examen du code : comment la règle est testée

L’épreuve théorique générale (ETG) compte 40 questions, avec 35 bonnes réponses exigées pour l’obtenir. Le thème « le conducteur » y occupe une place importante : position de conduite, vigilance, état du conducteur. La logique de l’article R412-6 y est régulièrement testée, sous des formulations du type « je peux conduire en tongs » ou « le conducteur doit rester en mesure d’effectuer toutes les manœuvres ».

Le piège classique consiste à répondre « c’est interdit ». Faux : la bonne lecture est « autorisé, mais je dois rester en état d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres ». C’est exactement le genre de nuance qui fait la différence entre 34 et 35 bonnes réponses le jour de l’épreuve.

Pour ancrer ces nuances avant l’épreuve ➜ réviser le code de la route

FAQ : conduire en tongs, pieds nus ou torse nu

Est-il interdit de conduire en tongs ? Non. Aucun article du code de la route n’interdit les tongs. Vous pouvez en revanche être verbalisé sur le fondement de l’article R412-6 si l’agent estime que vos tongs vous empêchent d’exécuter commodément et sans délai les manœuvres de conduite. Quelle est l’amende pour conduite en tongs ou pieds nus ? C’est une contravention de 2e classe : 35 € d’amende forfaitaire, minorée à 22 € en cas de paiement rapide, majorée à 75 € en cas de paiement tardif. Aucun point n’est retiré du permis. Peut-on conduire pieds nus ? Oui, la conduite pieds nus est légale. Comme pour les tongs, la verbalisation n’est possible que si les forces de l’ordre estiment que cette pratique gêne réellement l’exécution des manœuvres, au cas par cas. Peut-on conduire torse nu ou en maillot de bain ? Oui, la tenue est libre au volant. La seule obligation qui s’applique est le port de la ceinture de sécurité : conduire sans ceinture coûte 135 € d’amende et 3 points de permis, torse nu ou pas. Que se passe-t-il si j’ai un accident en conduisant en tongs ? L’indemnisation des victimes par votre assurance responsabilité civile reste due. En revanche, si l’enquête établit que les tongs ont retardé une manœuvre, cette faute peut être retenue contre vous, notamment pour vos propres dommages, selon les clauses de votre contrat.

Suggestions de maillage interne

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, ancre « réviser le code de la route » (fait). Section cas de l’été : liens texte vers l’article « conduire par fortes chaleurs » (slug conduire-par-fortes-chaleurs-dangers) et « fatigue au volant » (slug conseils-pour-lutter-contre-fatigue-au-volant) (faits ; vérifier les URLs exactes dans l’inventaire au moment du push).

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Sources