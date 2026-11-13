Comment lire un pneu : dimensions, indice de charge, indice de vitesse et marquages hiver

Une suite de chiffres et de lettres moulée sur le flanc, et pourtant tout y est : taille, charge maximale, vitesse maximale, âge du pneu et aptitude à l’hiver. Voici comment déchiffrer un pneu ligne par ligne, avec les tableaux officiels et les règles d’usure.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

205/55 R16 91V : sur le flanc d’un pneu, cette suite de chiffres et de lettres ressemble à un code secret. Elle dit pourtant l’essentiel : la taille du pneu, sa structure, la charge qu’il supporte et la vitesse qu’il encaisse. D’autres inscriptions précisent son âge et son aptitude à rouler sur la neige. Savoir les lire sert le jour où il faut racheter des pneus, contrôler une voiture d’occasion ou répondre à une question d’équipement à l’examen. Ce guide décode chaque inscription, avec les tableaux officiels. Et pour la partie théorique, tu peux t’entraîner au code de la route en ligne en parallèle.

Ce qu’il faut retenir

La dimension se lit dans l’ordre : largeur, série, structure, diamètre de jante , puis l’indice de charge et le symbole de vitesse.

, puis l’indice de charge et le symbole de vitesse. L’ indice de charge renvoie à une masse maximale par pneu : 91 correspond à 615 kg.

renvoie à une masse maximale par pneu : 91 correspond à 615 kg. Le symbole de vitesse renvoie à une vitesse maximale : V correspond à 240 km/h.

renvoie à une vitesse maximale : V correspond à 240 km/h. Pour la loi Montagne, seuls les pneus marqués 3PMSF valent équivalence aux chaînes ou chaussettes.

valent équivalence aux chaînes ou chaussettes. Les rainures principales d’un pneu de voiture doivent garder au moins 1,6 mm de profondeur, et deux pneus d’un même essieu doivent être du même type.

Comment lire la dimension d’un pneu

La dimension est l’inscription la plus visible du flanc. Prenons l’exemple le plus courant sur une citadine ou une compacte : 205/55 R16 91V. Chaque bloc a un sens précis.

Inscription Ce qu’elle indique Lecture de l’exemple 205 Largeur du pneu, en millimètres 205 mm de large 55 Série : hauteur du flanc en pourcentage de la largeur flanc haut d’environ 55 % de 205 mm, soit environ 113 mm R Structure du pneu structure radiale 16 Diamètre de la jante, en pouces jante de 16 pouces 91 Indice de charge 615 kg maximum par pneu V Symbole de catégorie de vitesse 240 km/h maximum

La lettre R placée avant le diamètre de jante signale la structure radiale : c’est ce que prévoyait déjà l’arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques, et c’est la structure de la quasi-totalité des pneus de voiture actuels. Plus la série est basse, plus le flanc est fin : un 205/45 a un flanc nettement moins haut qu’un 205/65 de même largeur.

Pour connaître la dimension d’origine de ta voiture, regarde les pneus montés, la notice du constructeur ou l’étiquette souvent collée dans l’encadrement de la portière conducteur. En cas de doute sur une équivalence, c’est au professionnel de valider, car changer de dimension modifie le comportement du véhicule.

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L’indice de charge : combien de kilos par pneu

L’indice de charge, appelé indice de capacité de charge dans les textes, est un nombre qui renvoie à une masse maximale par pneu, et non pour toute la voiture. Il se lit dans un tableau normalisé, repris en annexe de l’arrêté du 24 octobre 1994 à partir du règlement ONU n° 30 sur les pneumatiques.

Indice Masse maximale par pneu Indice Masse maximale par pneu 75 387 kg 88 560 kg 78 425 kg 91 615 kg 80 450 kg 94 670 kg 82 475 kg 95 690 kg 84 500 kg 97 730 kg 86 530 kg 100 800 kg

Un calcul simple montre l’intérêt de l’indice : quatre pneus d’indice 91 supportent ensemble jusqu’à 2 460 kg. L’indice choisi par le constructeur tient compte du poids de la voiture chargée, passagers et bagages compris. Monter un pneu d’indice inférieur à celui d’origine réduit cette marge de sécurité : la règle de prudence est de ne jamais descendre sous l’indice prévu.

L’indice de vitesse : la lettre qui fixe la vitesse maximale

La lettre qui suit l’indice de charge est le symbole de catégorie de vitesse. Elle indique la vitesse maximale que le pneu peut supporter dans les conditions prévues par le fabricant. L’ordre alphabétique ne suit pas toujours l’ordre des vitesses : H se place entre U et V, un piège classique.

Symbole Vitesse maximale Symbole Vitesse maximale L 120 km/h S 180 km/h M 130 km/h T 190 km/h N 140 km/h U 200 km/h P 150 km/h H 210 km/h Q 160 km/h V 240 km/h R 170 km/h

Au-delà de 240 km/h, d’autres lettres existent pour les véhicules très rapides : l’arrêté de 1994 citait la lettre Z. Ces vitesses n’ont évidemment rien à voir avec les limitations : sur autoroute, la vitesse maximale autorisée reste de 130 km/h par temps sec. Le symbole sert à garantir que le pneu tient la vitesse maximale que la voiture est capable d’atteindre, avec une marge.

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La date de fabrication est moulée sur le flanc, généralement à la fin d’une inscription qui commence par les lettres DOT. Sur les pneus actuels, elle prend la forme de quatre chiffres : les deux premiers donnent la semaine, les deux derniers l’année. Un pneu marqué 2324 a ainsi été fabriqué la 23e semaine de 2024. Les pneus très anciens portaient seulement trois chiffres, la semaine puis le dernier chiffre de l’année, format que décrivait l’arrêté de 1994.

Cette date est utile en particulier à l’achat d’une voiture d’occasion ou d’un pneu de secours resté des années dans le coffre. Un pneu vieillit même quand il roule peu : la gomme durcit et se craquelle. Les fabricants recommandent un contrôle régulier par un professionnel au-delà d’un certain âge, la profondeur des sculptures ne suffisant pas à juger de son état.

Reconnaître un pneu hiver ou un pneu 4 saisons

Deux marquages entretiennent la confusion : M+S et 3PMSF. Leur valeur n’est pas la même au regard de la loi Montagne.

Le marquage 3PMSF, seul reconnu pour la loi Montagne

Le 3PMSF (pour « 3 Peak Mountain Snow Flake ») se présente comme un pictogramme : un flocon de neige dessiné à l’intérieur d’une montagne à trois sommets. Il certifie que le pneu a passé un test d’adhérence sur neige. Selon service-public.gouv.fr, seuls les pneus 3PMSF sont admis en équivalence des chaînes ou chaussettes dans les communes soumises à l’obligation, du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, dans 34 départements de montagne.

Le marquage M+S, insuffisant seul

Les lettres M+S (parfois M.S. ou M&S) désignaient les pneus neige dans l’arrêté de 1994. Elles relèvent d’une déclaration du fabricant sur le dessin de la bande de roulement. Un pneu seulement marqué M+S ne dispense pas, en zone loi Montagne, de détenir des chaînes ou des chaussettes dans le coffre. Le détail des obligations figure dans notre article sur les pneus hiver obligatoires en 2026-2027.

Et le pneu 4 saisons ?

« 4 saisons » est une appellation commerciale, pas une catégorie réglementaire. Pour savoir si un pneu 4 saisons compte comme pneu hiver, ne te fie qu’au flanc : s’il porte le pictogramme 3PMSF, il vaut équivalence ; s’il ne porte que M+S, ou rien, il faut prévoir des dispositifs antidérapants. Un pneu été ne porte en principe aucun de ces deux marquages.

Avant de partir à la montagne ➜ la réglementation sur les chaînes à neige

Les règles à respecter au montage et à l’usage

L’arrêté du 18 juillet 2019 relatif aux pneumatiques, en vigueur aujourd’hui, fixe plusieurs règles simples. Elles tombent régulièrement dans les questions d’équipement de l’examen du code.

Pneus homologués : les pneus doivent être d’un type homologué et porter les inscriptions prévues par les règlements ONU n° 30 et n° 117 (article 1 et article 2).

: les pneus doivent être d’un type homologué et porter les inscriptions prévues par les règlements ONU n° 30 et n° 117 (article 1 et article 2). Même structure : tous les pneus montés sur le véhicule doivent avoir la même structure (article 3).

: tous les pneus montés sur le véhicule doivent avoir la même structure (article 3). Même type par essieu : les deux pneus d’un même essieu doivent être du même type (article 3). On ne mélange donc pas un pneu hiver et un pneu été sur un même essieu.

: les deux pneus d’un même essieu doivent être du même type (article 3). On ne mélange donc pas un pneu hiver et un pneu été sur un même essieu. 1,6 mm minimum : sur une voiture particulière, les rainures principales doivent garder au moins 1,6 mm de profondeur pendant toute l’utilisation sur route, signalée par des indicateurs d’usure (article 5).

: sur une voiture particulière, les rainures principales doivent garder au moins 1,6 mm de profondeur pendant toute l’utilisation sur route, signalée par des indicateurs d’usure (article 5). 5 mm d’écart au plus : la différence de profondeur entre deux pneus d’un même essieu ne doit pas dépasser 5 mm (article 5).

: la différence de profondeur entre deux pneus d’un même essieu ne doit pas dépasser 5 mm (article 5). Pas de recreusage pour une voiture : il est réservé aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, sur des pneus marqués « regroovable » (article 4).

Pour repérer facilement le seuil de 1,6 mm, apprends à localiser le témoin d’usure des pneus : ces petits bossages placés au fond des rainures affleurent la surface quand le pneu atteint la limite.

Lire un pneu : les chiffres clés du flanc et les seuils réglementaires.

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Questions fréquentes

Que signifie 205/55 R16 91V sur un pneu ? 205 est la largeur du pneu en millimètres, 55 la hauteur du flanc en pourcentage de cette largeur, R la structure radiale, 16 le diamètre de la jante en pouces. 91 est l’indice de charge, soit 615 kg maximum par pneu, et V le symbole de vitesse, soit 240 km/h maximum. Où trouver la dimension de pneu de ma voiture ? Sur le flanc des pneus déjà montés, dans la notice du constructeur ou sur l’étiquette généralement collée dans l’encadrement de la portière conducteur ou dans la trappe à carburant. Peut-on mettre un indice de vitesse inférieur à celui d’origine ? Ce n’est pas recommandé : le symbole d’origine correspond à la vitesse maximale de la voiture. La règle de prudence est de respecter au minimum les indices de charge et de vitesse prévus par le constructeur, et de demander conseil à un professionnel avant tout changement. Comment savoir si un pneu est un pneu hiver ? Il faut chercher sur le flanc le pictogramme 3PMSF, un flocon dans une montagne à trois sommets. C’est le seul marquage admis en équivalence des chaînes en zone loi Montagne. Le marquage M+S seul ne suffit pas. Comment lire la date de fabrication d’un pneu ? Repère l’inscription commençant par DOT : elle se termine par quatre chiffres, la semaine puis l’année de fabrication. 2324 signifie 23e semaine de 2024. Quelle est la profondeur minimale des pneus ? 1,6 mm dans les rainures principales pour une voiture particulière, selon l’arrêté du 18 juillet 2019. Les indicateurs d’usure moulés au fond des rainures signalent ce seuil.

Sources