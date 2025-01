Réglementation sur les pneus neige : ce qui change en 2025

Depuis son entrée en vigueur le 1er novembre 2021, la réglementation sur les équipements hivernaux pour les véhicules a évolué afin de mieux répondre aux besoins des territoires de montagne. Voici les dernières nouveautés et obligations du code de la route à connaître pour 2025.

SOMMAIRE

Obligation de pneus neige : ce que dit la loi Montagne

En 2025, les équipements hivernaux restent obligatoires du 1er novembre au 31 mars dans certaines communes des zones montagneuses. Ces équipements visent à renforcer la sécurité routière face aux conditions climatiques difficiles : neige, verglas et routes glissantes.

À partir du 1er novembre 2024, seuls les pneus homologués 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) ou marqués à la fois 3PMSF et M+S (Mud and Snow) sont autorisés. Les pneus portant uniquement les mentions M+S, M&S ou M.S. ne sont plus considérés comme conformes.

C’est en considérant, notamment, les enjeux en termes de sécurité routière durant les conditions climatiques rigoureuses en hiver que des modifications ont été apportées au fur et à mesure. En effet, la loi Montagne s’intéresse désormais à la sécurité des usagers de la route en raison des fortes chutes de neige, des routes verglacées et mouillées qui entravent souvent la circulation et peuvent même provoquer de graves accidents.

En décembre 2016, une nouvelle législation vient compléter celle déjà en vigueur. La loi Montagne II (loi Montagne 2) adoptée par le décret n°2020-1264 du 16 octobre 2020 voit alors le jour et sa mise application a pris effet depuis le 1er novembre 2021. Ainsi, à compter de l’année 2021 et à chaque période hivernale (du 1er décembre au 31 mars), les pneus hiver sont obligatoires en France pour les véhicules circulant dans les zones montagneuses de certaines communes. À noter que la réglementation diffère dans les autres pays européens. Il est donc important de s’informer sur l’obligation en termes d’équipements avant d’envisager tout déplacement hors de France durant l’hiver.

La vignette Crit’Air Ce qui change en 2025

Les zones et les types de véhicules concernés par cette obligation de pneus hiver

La liste des communes concernées par cette obligation est mise à jour chaque année par décision préfectorale. En 2025, elle inclut les départements des massifs alpins, pyrénéens, vosgiens, jurassiens, du Massif central et de la Corse. Les conducteurs doivent s’assurer que leurs véhicules sont équipés :

Véhicules légers, utilitaires et camping-cars : Pneus 3PMSF ou dispositifs amovibles (chaînes ou chaussettes).

Pneus 3PMSF ou dispositifs amovibles (chaînes ou chaussettes). Poids lourds sans remorque : Pneus 3PMSF sur au moins deux roues motrices ou directrices.

Pneus 3PMSF sur au moins deux roues motrices ou directrices. Poids lourds avec remorque/semi-remorque : Chaînes ou chaussettes à neige sur deux roues motrices, en complément des pneus 3PMSF.

Ainsi, tout conducteur au volant d’un véhicule à 4 roues (voiture légère, autobus, autocars, camping-cars, poids lourds avec ou sans remorque), qui réside ou qui est seulement de passage dans les départements figurant dans la liste établie par la commune doit chausser son véhicule de pneumatiques adaptés à la saison hivernale. Le cas échéant, il doit disposer dans le coffre de sa voiture d’un dispositif antidérapant à l’instar des chaussettes ou des chaînes à neige.

Les types de pneus hiver autorisés

La réglementation permet de choisir entre chaînes métalliques et « chaînes textiles » communément appelées « chaussettes à neige ». Il en faut au moins deux, pour équiper les roues motrices.

Les chaînes métalliques (pour un usage fréquent)

Avantages : Dispositif très efficace, résistant, présentant la meilleure adhérence et tenue de route en cas de fort enneigement ou de route verglacée.

Dispositif très efficace, résistant, présentant la meilleure adhérence et tenue de route en cas de fort enneigement ou de route verglacée. Inconvénients : Plus onéreuses que les chaussettes textiles, et plus difficiles à poser.

Il faut tenir compte de cette difficulté potentielle de pose, en situation réelle, sur le bas-côté d’une route enneigée, par temps froid. Les fabricants ont amélioré leurs dispositifs pour en simplifier l’usage, mais il est recommandé de s’exercer avant, dans des conditions plus aisées.

Les chaussettes à neige textiles (pour un usage occasionnel)

Avantages : Simples à poser et moins onéreuses.

Simples à poser et moins onéreuses. Inconvénients : Moins efficaces que les chaînes en cas de fort enneigement et durée de vie plus courte.

Bien vérifier que les dispositifs amovibles sont adaptés à la taille de vos roues et à l’espace entre la roue et la carrosserie. Chaînes ou chaussettes doivent être stockées à bord du véhicule et prêtes à servir, dès lors que le trajet emprunte un axe dans les zones concernées par la nouvelle réglementation.

Le décret n°2020-1264 préconise l’utilisation de pneus hiver dotés d’une mention spéciale (visible au niveau du flanc du pneu) ou de pneus 4 saisons (4S) sur toutes les catégories de véhicules. Concernant les pneus 4S, il s’agit de pneus polyvalents qui s’adaptent à toutes les saisons. Néanmoins, notez qu’en dessous d’une certaine température extérieure (10°C), ces types de pneus se montrent moins adhérents et peu résistants sur des routes humides ou enneigées.

Sur les poids lourds sans remorque ou semi-remorque, les autobus ainsi que les autocars, les pneus d’hiver sont davantage préconisés. Ils doivent être présents sur au moins deux roues directrices du système de direction principal ou sur au moins deux roues motrices.

En ce qui concerne les poids lourds avec un poids autorisé de 3,5 tonnes et plus, les pneus hiver doivent être jumelés avec des chaînes ou des chaussettes à neige sur au moins deux roues motrices.

Il faut savoir que ces types de pneus sont conçus spécialement pour rouler facilement non seulement sur des routes enneigées, mais également sur chaussées glissantes ou mouillées. Ils correspondent en réalité à des pneumatiques capables d’affronter toutes les conditions météorologiques en hiver (neige, verglas, froid…). Il s’agit notamment :

Des pneus 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) répondant aux normes européennes qui offrent une bonne adhérence au moment de l’accélération ou de freinage sur routes enneigées.

Des pneus avec marquage M+S, M.S ou M&S (Mud and Snow).

Des pneus homologués 3PMSF suivis de l’un des marquages M+S, M.S ou M&S.

Pour les automobilistes qui ne disposent pas de l’un de ces types de pneus, l’utilisation de chaussettes ou de chaînes à neige est recommandée. De même, les pneus à clous représentent également une autre alternative dans la mesure où ils offrent une adhérence exemplaire en présence de routes très glissantes.

Contravention pour le non-respect de cette obligation

Depuis novembre 2024, les sanctions prévues en cas de non-respect de cette obligation sont désormais appliquées. Tout conducteur circulant dans une zone concernée sans équipement conforme risque une contravention de 135 € (amende de 4ᵉ classe). Ce changement marque la fin de la période de tolérance observée entre 2021 et 2023.

Reconnaître les zones d’obligation de pneus neige grâce aux panneaux de signalisation

Toujours dans une approche préventive, l’arrêté du 23 juin 2021 lié à la modification de la signalisation routière a permis de mettre en place de nouvelles indications informant les usagers qu’ils roulent désormais dans une zone montagneuse soumise à la loi Montagne. À la vue de ces panneaux de signalisation, il est alors impératif que le conducteur respecte les mesures énoncées en matière d’équipements de voiture en période hivernale, tout en continuant à faire preuve d’une extrême vigilance sur la route.

Pour identifier les zones où les équipements sont obligatoires, des panneaux spécifiques sont déployés :

Panneau B58 :

Il s’agit du panneau indiquant l’entrée dans une zone d’obligation. Toutes les prescriptions liées aux pneus hiver obligatoires, ainsi que l’obligation d’avoir des dispositifs antidérapants dans sa voiture prennent alors immédiatement effet à partir de ce panneau. Il est reconnaissable grâce à sa forme rectangulaire avec fond blanc et bordure rouge. Il comporte également l’intitulé « Zone » et des marques illustrées par une valise et un pneu hiver. Un panonceau M11b1 peut s’ajouter à cette signalisation afin de préciser le début et la fin de la période hivernale.

Par ailleurs, dans certaines communes, le panneau B58 peut être accompagné d’un panonceau M9Z avec la mention « sur l’ensemble de la commune ».

Panneau B59 :

Il s’agit du panneau indiquant l’entrée dans une zone d’obligation. Toutes les prescriptions liées aux pneus hiver obligatoires, ainsi que l’obligation d’avoir des dispositifs antidérapants dans sa voiture prennent alors immédiatement effet à partir de ce panneau. Il est reconnaissable grâce à sa forme rectangulaire avec fond blanc et bordure rouge. Il comporte également l’intitulé « Zone » et des marques illustrées par une valise et un pneu hiver. Un panonceau M11b1 peut s’ajouter à cette signalisation afin de préciser le début et la fin de la période hivernale. Par ailleurs, dans certaines communes, le panneau B58 peut être accompagné d’un panonceau M9Z avec la mention « sur l’ensemble de la commune ».

Dans ce cadre, en complément du panneau B26 qu’on retrouve habituellement sur certaines portions de route lorsque celles-ci sont glissantes ou mouillées, deux autres panneaux de signalisation sont apparus sur le paysage routier des régions montagneuses en France depuis 2021.