Carte d’identité, passeport, titre de séjour, et désormais l’identité numérique sur smartphone : la liste des justificatifs acceptés pour s’inscrire au permis et se présenter à l’examen du code dépend de ta nationalité. Voici ce que dit la fiche officielle, et les vérifications à faire avant le jour J.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Le matin de l’examen, la première chose qu’on te demande n’a rien à voir avec les priorités ou les panneaux : c’est un justificatif d’identité. La liste des documents acceptés est fixée par un arrêté, elle change selon ta nationalité, et elle s’est élargie en 2026 à l’identité numérique sur smartphone. Autant régler la question de la pièce d’identité pour l’examen du code de la route avant de préparer ton code de la route en ligne, pas la veille au soir.

Ce qu’il faut retenir

Si tu es français, la carte nationale d’identité sécurisée et le passeport sont acceptés pour ta demande de permis, valides ou périmés depuis moins de 5 ans .

et le sont acceptés pour ta demande de permis, valides ou périmés depuis . Pour les épreuves du code et de la conduite, les candidats français et européens peuvent aussi présenter leur identité numérique sur smartphone (France Identité pour les Français).

(France Identité pour les Français). Un permis de conduire au format carte bancaire que tu détiens déjà est également accepté le jour de l’épreuve.

que tu détiens déjà est également accepté le jour de l’épreuve. Pour les autres nationalités, il faut un passeport ou un titre de séjour sécurisé en cours de validité.

ou un en cours de validité. La même pièce sert deux fois : à l’inscription en ligne, puis au centre d’examen.

Deux moments où ton identité est vérifiée

Ta pièce d’identité intervient à deux étapes distinctes, et les candidats ne pensent souvent qu’à la seconde.

La première, c’est la demande de permis en ligne. Avant de réserver une place d’examen, tu déposes un dossier sur le site de France Titres (ANTS), qui t’attribue ton numéro NEPH. La démarche étant dématérialisée, le justificatif doit être fourni sous forme numérique : un scan ou une photo lisible. Service-public précise que tu dois rester en mesure de présenter l’original.

La seconde, c’est le jour de l’épreuve, au code comme à la conduite. Les justificatifs admis pour la demande le sont aussi pour les épreuves, avec deux possibilités supplémentaires pour certains candidats, détaillées plus bas.

Si tu n’as pas encore ton numéro, commence par là : sans lui, pas d’inscription à l’examen. La marche à suivre est expliquée dans notre article pour obtenir ton numéro NEPH.

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Tu es français : les documents acceptés

La fiche officielle de service-public, vérifiée le 27 avril 2026, liste les justificatifs admis pour un candidat de nationalité française, majeur ou mineur :

la carte nationale d’identité sécurisée , valide ou périmée depuis moins de 5 ans ;

, valide ou périmée depuis moins de 5 ans ; le passeport (ou un passeport de service ou de mission), valide ou périmé depuis moins de 5 ans ;

(ou un passeport de service ou de mission), valide ou périmé depuis moins de 5 ans ; un justificatif d’identité à usage unique avec photo , généré depuis l’application France Identité ;

, généré depuis l’application France Identité ; le récépissé valant justificatif d’identité remis en cas d’interdiction de sortie du territoire.

Le détail qui rassure beaucoup de candidats : une carte d’identité périmée n’est pas forcément un obstacle. Pour la demande de permis, la tolérance est de 5 ans, et la péremption s’apprécie à la date où tu déposes ta demande en ligne.

Attention à ne pas extrapoler. La fiche donne cette règle de date pour la demande, pas pour le jour de l’épreuve. Si ta carte est périmée depuis plusieurs années, ne pars pas du principe qu’elle passera au centre d’examen : pose la question à ton opérateur ou à ton auto-école au moment de réserver, ou viens avec un titre en cours de validité.

Et le permis de conduire comme pièce d’identité ?

C’est la question inverse, et la réponse dépend de la démarche. Nous l’avons traitée à part : le permis de conduire est-il une pièce d’identité pour voter ou voyager ? Pour l’examen lui-même, la règle est donnée dans la section suivante.

France Identité et permis carte bancaire le jour de l’épreuve

C’est la nouveauté à connaître. L’arrêté du 23 décembre 2016, qui encadre la justification de l’identité pour l’obtention du permis, a été modifié par un arrêté du 15 avril 2026. La fiche service-public, vérifiée le 27 avril 2026, indique que, pour l’épreuve théorique et l’épreuve pratique, deux documents s’ajoutent à la liste pour les candidats français :

le permis de conduire au format carte bancaire , si tu en possèdes déjà un (cas typique : tu as le permis B et tu passes une autre catégorie, ou tu repasses le code) ;

, si tu en possèdes déjà un (cas typique : tu as le permis B et tu passes une autre catégorie, ou tu repasses le code) ; l’identité numérique France Identité, présentée sur ton smartphone.

Concrètement, un candidat français peut donc se présenter au code avec son téléphone, à condition d’avoir activé son identité numérique dans l’application. Ce n’est pas une simple photo de ta carte dans ta galerie : une photo de pièce d’identité n’est pas une identité numérique.

Un conseil de bon sens, même si rien ne t’y oblige : garde ta carte ou ton passeport sur toi. Un téléphone déchargé ou une application qui demande une mise à jour à 8 h 55, ce sont des problèmes que tu ne veux pas découvrir devant l’examinateur.

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Tu es de nationalité étrangère : ce qui est demandé

Les règles se répartissent en trois groupes. Dans les trois cas, la fiche officielle exige un document en cours de validité : la tolérance de 5 ans ne vaut que pour les titres français.

Ta nationalité Justificatifs acceptés En plus, le jour de l’épreuve Pays de l’Union européenne Carte nationale d’identité ou passeport de ton pays, justificatif à usage unique avec photo issu de l’identité numérique de ton pays Permis au format carte bancaire, identité numérique de ton pays sur smartphone Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse Carte nationale d’identité ou passeport de ton pays Permis au format carte bancaire Autre nationalité, candidat majeur Passeport, ou document ou titre de séjour sécurisé délivré par l’administration française et justifiant d’un droit au séjour Les mêmes justificatifs que pour la demande

Pour un candidat mineur d’une autre nationalité, la liste est plus large. Elle comprend aussi le document de circulation pour étranger mineur (DCEM), le titre d’identité républicain, le récépissé de protection internationale, le titre de voyage pour réfugié, le titre d’identité et de voyage, ou encore le passeport d’un parent si le mineur y figure avec une photo ressemblante.

La fiche mentionne enfin deux cas particuliers, quelle que soit la nationalité : la carte militaire pour les militaires servant à titre étranger, et un récépissé valant justificatif d’identité pour les personnes détenues en permission de sortie ou en aménagement de peine.

Si tu as déjà un permis obtenu hors de France, la question de l’examen ne se pose pas toujours. Vérifie d’abord si tu peux conduire en France avec un permis étranger.

Les vérifications à faire avant le jour J

Un document oublié, illisible ou qui ne correspond pas à ton dossier : voilà le genre de problème qui se règle en amont, jamais à l’accueil du centre. Quatre vérifications suffisent, et la première se fait au moment de l’inscription, pas la veille.

Regarde la date de fin de validité de ta pièce dès maintenant. Refaire une carte d’identité ou un passeport demande un rendez-vous en mairie et un délai de fabrication. Si ton titre expire avant la date d’examen que tu vises, lance le renouvellement avant de réserver. Compare l’identité de ta pièce et celle de ta demande de permis. Nom, prénoms, date de naissance : tout doit correspondre à ce que tu as saisi sur le site de France Titres. Si tu comptes sur France Identité, active-la à l’avance et ouvre l’application une fois chez toi pour vérifier qu’elle fonctionne. Prépare l’original, pas une photocopie. La fiche officielle cite des titres et, pour le numérique, l’identité numérique elle-même. Une photocopie ou une photo dans ton téléphone ne figure nulle part dans la liste.

Le reste se joue sur ta préparation. Format de l’épreuve, inscription, règles en centre : tout est détaillé dans notre point sur l’examen du code de la route depuis le 1er juillet 2026. Et si tu t’inscris sans auto-école, le guide pour passer le code en candidat libre reprend les étapes dans l’ordre.

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Questions fréquentes

Peut-on passer le code avec une carte d’identité périmée ? Pour la demande de permis, un candidat français peut fournir une carte nationale d’identité sécurisée périmée depuis moins de 5 ans, la péremption étant appréciée à la date de dépôt de la demande en ligne. La fiche officielle ne précise pas cette règle de date pour le jour de l’épreuve : si ta carte est périmée, fais confirmer par ton centre d’examen ou viens avec un titre valide. Peut-on présenter France Identité à l’examen du code ? Oui. Selon service-public, les candidats français peuvent présenter leur identité numérique France Identité sur smartphone pour l’épreuve théorique comme pour l’épreuve pratique. Les candidats d’un pays de l’Union européenne peuvent utiliser l’identité numérique de leur pays. Le permis de conduire est-il accepté comme justificatif à l’examen ? Oui, s’il est au format carte bancaire, pour les candidats français, européens, et pour ceux d’Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin et de Suisse. Cela concerne ceux qui ont déjà un permis et passent une nouvelle épreuve. Quelle pièce d’identité pour un candidat étranger hors Union européenne ? Un candidat majeur doit présenter un passeport en cours de validité, ou un document ou titre de séjour sécurisé délivré par l’administration française et justifiant d’un droit au séjour en France. La liste est plus large pour les mineurs. Une photo ou une photocopie de la carte d’identité suffit-elle ? La liste officielle ne mentionne ni photocopie ni photo. Elle cite des titres d’identité et, pour le numérique, l’identité numérique sur smartphone. Pour la demande en ligne, tu transmets une version numérisée de ton titre, mais tu dois pouvoir présenter l’original. Un candidat mineur peut-il utiliser la pièce d’identité de ses parents ? La liste prévue pour les candidats français, majeurs comme mineurs, ne le prévoit pas. Pour un mineur d’une nationalité hors Union européenne, le passeport d’un parent est accepté si le mineur y figure avec une photo ressemblante.

Sources