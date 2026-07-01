Examen du code de la route au 1er juillet 2026 : ce qui change (et ce qui ne change pas)

Depuis le 1er juillet 2026, le chapitre II de l’arrêté du 16 avril 2026 durcit l’organisation de l’examen du code de la route (ETG). Inscription close la veille de la session, contrôles d’identité renforcés, vidéosurveillance en cas de soupçon de fraude : on fait le point sur ce qui change pour toi, et surtout sur ce qui ne bouge pas.

C’est officiel et c’est appliqué : depuis le 1er juillet 2026, l’organisation de l’examen du code de la route se durcit. Le chapitre II de l’arrêté du 16 avril 2026 entre en vigueur aujourd’hui, avec un objectif clair, resserrer les mailles du filet contre la fraude à l’épreuve théorique générale (l’ETG). Rassure-toi tout de suite : le contenu de l’examen et la façon de le réviser ne changent pas, seul l’encadrement de la session évolue. Avant de t’inquiéter des nouvelles règles, le plus efficace reste de préparer ton code de la route en ligne pour arriver le jour J avec de l’avance. Cet article fait le tri entre ce qui change vraiment pour toi et ce qui, malgré les rumeurs, ne bouge pas.

Le volet qui te concerne comme candidat au code de la route est le dernier de la frise : le chapitre II, entré en vigueur le 1er juillet 2026.

Sommaire

Ce qui change pour l’examen du code au 1er juillet 2026

L’arrêté du 16 avril 2026 remplace le cahier des charges de 2024 qui régissait l’organisation des épreuves théoriques du permis de conduire. Son chapitre II, celui qui s’applique à partir d’aujourd’hui, porte entièrement sur la lutte contre la fraude. Il concerne toutes les épreuves théoriques passées en centre agréé, donc l’ETG du code de la route comme l’ETM du code moto.

Fin des inscriptions de dernière minute

C’est le changement le plus visible pour un candidat. Jusqu’ici, on pouvait réserver une place le matin pour passer l’examen l’après-midi. Ce n’est plus possible. L’inscription à une session doit désormais être close au plus tard la veille. Ce délai laisse aux services le temps de vérifier la liste des candidats attendus avant l’ouverture de la salle, une étape clé quand un soupçon de fraude pèse sur une session.

Contrôles d’identité renforcés et vidéosurveillance

Le texte durcit la vérification d’identité à l’entrée et pendant l’épreuve, et prévoit le recours à la vidéosurveillance en cas de suspicion de fraude. Dans les faits, le rituel d’entrée que tu connais déjà (pièce d’identité, convocation, dépôt des affaires dans un casier, remise d’une tablette) reste le même, mais les vérifications autour sont plus strictes. L’arrêté s’accompagne aussi d’un nouveau régime d’autorisation pour l’ouverture d’un site d’examen, hérité du décret du 31 décembre 2025 : côté candidat, cela ne change rien à ton inscription, mais cela encadre plus fermement les centres eux-mêmes. Les grands opérateurs (La Poste, SGS ObjectifCode, Dekra, Bureau Veritas) restent en place ; ce sont surtout les petites structures qui devront se mettre en conformité.

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Ce qui ne change pas : le format de l’ETG

Sur le contenu, tu peux te rassurer : l’épreuve elle-même n’est pas modifiée. L’arrêté du 16 avril 2026 porte sur l’organisation de l’examen, pas sur les questions. La banque de questions et le barème restent ceux que tu prépares, et une série d’entraînement à jour reste parfaitement valable.

Format de l’ETG, inchangé au 1er juillet 2026 : 40 questions à choix multiples tirées du programme officiel, 35 bonnes réponses minimum pour être reçu (soit 5 fautes autorisées), 30 € par passage quel que soit l’opérateur, résultat transmis sous 24 h, et un résultat valable 5 ans pour te présenter ensuite à l’épreuve pratique. Le programme interrogé reste celui entré en vigueur le 12 septembre 2023.

Élément Avant le 1er juillet 2026 Depuis le 1er juillet 2026 Inscription à une session Possible jusqu’au jour même Close au plus tard la veille Contrôle d’identité Vérification à l’entrée Vérification renforcée, vidéosurveillance si soupçon Ouverture des centres Agrément Régime d’autorisation renforcé Nombre de questions 40 40 (inchangé) Seuil de réussite 35 / 40 35 / 40 (inchangé) Prix 30 € 30 € (inchangé)

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Pourquoi ce tour de vis anti-fraude

La fraude à l’examen du code n’est pas un fantasme administratif. Ces dernières années, les services de l’État et les opérateurs privés ont constaté des tentatives de plus en plus organisées : usurpation d’identité avec un candidat qui en remplace un autre, oreillettes, complicités. Le contrôle théorique étant la première porte du permis, sécuriser cette étape, c’est protéger la valeur du titre pour tout le monde. Le volet anti-fraude de l’arrêté du 16 avril 2026 s’inscrit dans cette logique, portée par la Délégation à la sécurité routière.

Pour le futur conducteur, il y a un intérêt direct. Un examen mieux protégé, c’est un examen dont le résultat veut dire quelque chose : que celui qui obtient l’attestation connaît vraiment les priorités, les panneaux, les vitesses et les règles de circulation. C’est aussi la garantie que ta réussite, obtenue honnêtement, n’est pas dévaluée par des passages truqués.

Ce que ça change concrètement pour toi

En pratique, la seule vraie contrainte nouvelle est d’anticiper ton inscription. Trois réflexes suffisent.

Réserve ton créneau à l’avance. Ne compte plus sur une place le jour même. Vise une inscription au moins deux ou trois jours avant, le temps de choisir un centre proche et un horaire qui t’arrange.

Ne compte plus sur une place le jour même. Vise une inscription au moins deux ou trois jours avant, le temps de choisir un centre proche et un horaire qui t’arrange. Prévois une marge en cas d’échec. Le résultat tombe sous 24 h, mais comme il faut ensuite se réinscrire la veille d’une nouvelle session, un second passage ne peut plus s’enchaîner dans la même journée. C’est de là que vient la formule des « 48 h » qui circule sur beaucoup de blogs : ce n’est pas un délai chiffré fixé par le texte, mais la conséquence mécanique de la règle de la veille. Si tu as une date d’épreuve pratique en ligne de mire, garde du battement.

Le résultat tombe sous 24 h, mais comme il faut ensuite se réinscrire la veille d’une nouvelle session, un second passage ne peut plus s’enchaîner dans la même journée. C’est de là que vient la formule des « 48 h » qui circule sur beaucoup de blogs : ce n’est pas un délai chiffré fixé par le texte, mais la conséquence mécanique de la règle de la veille. Si tu as une date d’épreuve pratique en ligne de mire, garde du battement. Soigne tes papiers. Pièce d’identité en cours de validité et convocation sont vérifiées plus sérieusement. Une pièce périmée ou un nom mal orthographié sur la convocation peut te faire refouler, et les 30 € de la session sont alors perdus.

Rien de tout cela ne remplace la préparation elle-même. Le meilleur moyen de ne pas subir ces règles, c’est de décrocher l’ETG du premier coup. Révise d’abord par thème pour consolider les familles où tu fautes le plus (priorités, panneaux, vitesses), puis enchaîne des séries complètes en conditions réelles, 40 questions en 30 minutes, sans pause. Si tu tournes régulièrement autour de 38 à 40 bonnes réponses à l’entraînement, le seuil de 35 ne sera plus un sujet le jour J.

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Le cas du candidat libre au code de la route

Si tu passes le code en candidat libre, sans auto-école, ces règles te concernent directement, car c’est toi qui gères l’inscription. Le principe ne change pas : il te faut un numéro NEPH (numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé) délivré via l’ANTS, puis une réservation auprès d’un des opérateurs agréés (La Poste, SGS ObjectifCode, Dekra, Bureau Veritas). Compte un court délai de validation du NEPH après ta demande, ne t’y prends donc pas au dernier moment. La différence avec avant, c’est que tu ne peux plus improviser une inscription à la dernière minute : intègre le délai de la veille dans ton planning, surtout si tu jongles avec des disponibilités serrées.

FAQ

Le contenu de l’examen du code de la route change-t-il au 1er juillet 2026 ? Non. L’ETG reste un QCM de 40 questions, avec 35 bonnes réponses minimum pour être reçu, et le programme entré en vigueur le 12 septembre 2023. L’arrêté du 16 avril 2026 porte sur l’organisation de l’examen, pas sur son contenu ni sur le barème. Puis-je encore m’inscrire à l’examen du code le jour même ? Non, plus depuis le 1er juillet 2026. L’inscription à une session doit être close au plus tard la veille. Réserve ta place au moins un à trois jours à l’avance pour avoir le choix du centre et de l’horaire. Faut-il vraiment attendre 48 heures pour repasser le code en cas d’échec ? Il n’existe pas de délai de 48 h inscrit dans le texte. Ce qui change, c’est qu’un second passage ne peut plus s’enchaîner le jour même : le résultat arrive sous 24 h et il faut ensuite se réinscrire au plus tard la veille de la nouvelle session. Dans les faits, tu ne peux donc pas repasser dans la même journée. Le prix de l’examen du code a-t-il augmenté avec la réforme ? Non. Les frais d’inscription à l’épreuve théorique générale restent fixés à 30 € par passage, identiques chez tous les opérateurs agréés. Qu’est-ce qui change vraiment le jour de l’examen ? Le déroulé reste le même (pièce d’identité, convocation, casier, tablette, série individuelle de 40 questions), mais les contrôles d’identité sont renforcés et la vidéosurveillance peut être utilisée en cas de soupçon de fraude. Viens avec des papiers en règle et un peu d’avance.

Sources