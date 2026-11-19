Depuis le 21 janvier 2026, le test TOEFL iBT a changé d’exercices et de barème : une bonne partie des manuels encore en rayon décrivent un test qui n’existe plus. Voici les livres alignés sur le nouveau format, les cinq points à contrôler avant d’acheter et la façon de compléter un livre pour l’oral.

Avant d’acheter un livre TOEFL, regarde sa date de parution. Le test TOEFL iBT® a été entièrement remanié le 21 janvier 2026 : nouveaux exercices, test adaptatif, nouvelle échelle de score de 1 à 6. Résultat, une bonne partie des manuels encore vendus en librairie ou d’occasion préparent à un test qui n’existe plus. Ce guide fait le tri entre les livres alignés sur le nouveau format, t’explique comment repérer une édition périmée en deux minutes et ce qu’aucun livre ne remplacera pour l’oral. Pour compléter ton manuel par de la pratique sur écran, tu peux aussi préparer le test TOEFL avec digiSchool.

SOMMAIRE

Pourquoi tant de livres TOEFL sont périmés depuis 2026

Le TOEFL iBT de 2026 n’est pas une simple mise à jour. ETS a remplacé presque tous les types de questions. La section Reading commence désormais par Complete the Words, un texte dont il faut compléter les mots amputés. La section Writing s’ouvre sur Build a Sentence, où tu remets des mots dans l’ordre. Et le Speaking se résume à deux exercices : Listen and Repeat, répéter une phrase entendue, puis Take an Interview, répondre à un entretien enregistré.

Le reste a bougé aussi. Le test dure environ deux heures, consignes comprises, sans pause prévue. Reading et Listening sont devenus adaptatifs en deux étapes : ton premier bloc de questions décide de la difficulté du second. Et le score est donné sur une échelle de 1 à 6 par section et au total ; pendant une période de transition de deux ans, ETS indique aussi un score global comparable sur l’ancienne échelle de 0 à 120.

Un manuel écrit pour l’ancien format t’entraînera donc sur de longs textes de lecture, des tâches « intégrées » qui ont disparu et un barème sur 120. Ce n’est pas inutile pour le vocabulaire et la compréhension, mais tu n’y retrouveras ni le rythme ni la forme des questions du jour J.

Section Exercices du format 2026 (intitulés ETS) Questions Temps de base Reading Complete the Words, Read in Daily Life, Read an Academic Passage 50 30 min Listening Listen and Choose a Response, Listen to a Conversation, Listen to an Announcement, Listen to an Academic Talk 47 29 min Writing Build a Sentence, Write an Email, Write for an Academic Discussion 12 23 min Speaking Listen and Repeat, Take an Interview 11 8 min

Garde ce tableau sous la main en librairie : un livre qui ne cite pas ces intitulés n’a pas été écrit pour le test actuel.

Le détail des neuf exercices ➜ les épreuves du test TOEFL iBT section par section

Le guide d’ETS : la huitième édition, en anglais

ETS, l’organisme qui conçoit le TOEFL, publie son propre manuel chez l’éditeur américain McGraw Hill : The Official Guide to the TOEFL iBT Test. La version qui correspond au test de 2026 est la huitième édition (ISBN 978-1-266-79987-7), parue le 8 septembre 2026 selon la fiche de l’éditeur. McGraw Hill la présente comme entièrement mise à jour pour la nouvelle version du test introduite en janvier 2026.

D’après cette même fiche, le livre contient :

2 tests complets d’entraînement ;

des séries de questions pour chaque section ;

des stratégies de réponse rédigées par le concepteur du test ;

les corrigés et des grilles d’auto-évaluation ;

l’audio des questions de Listening et de Speaking, à télécharger avec un code unique fourni dans le livre.

Son atout tient en un mot : la source. Les questions sont écrites par ceux qui écrivent le test, ce qu’aucun autre éditeur ne peut revendiquer. Ses limites sont tout aussi nettes. Le livre est entièrement en anglais, explications comprises, ce qui demande déjà un bon niveau B1 pour en profiter. Et il ne t’apprend pas à corriger tes propres productions orales : les grilles d’auto-évaluation supposent que tu saches juger ta prononciation et ta fluidité.

Attention aux éditions précédentes, toujours en vente d’occasion et parfois neuves chez certains revendeurs : jusqu’à la septième, elles décrivent l’ancien format. Avant de payer, vérifie que la couverture porte bien la mention Eighth Edition et l’ISBN ci-dessus.

Un livre TOEFL en français aligné sur 2026

Si tu préfères des explications en français, l’offre à jour est plus réduite. Le titre le plus clairement positionné sur le nouveau format est TOEFL iBT 2026, L’Intégrale pour tous, publié par Nathan dans sa collection TOEFL et signé Paul Evensen et Serena Murdoch Stern.

Parution : 5 février 2026, soit après le lancement du nouveau test.

336 pages, au prix public de 42,90 € TTC sur le site de l’éditeur.

Contenu annoncé : 2 tests blancs corrigés, 3 tests fractionnés, une partie vocabulaire et des fichiers audio.

Les tests fractionnés sont utiles quand tu n’as pas deux heures d’affilée devant toi : tu travailles une partie du test à la fois, puis tu corriges. C’est souvent la meilleure façon de démarrer. Comme pour tout manuel non édité par ETS, les questions sont conçues par les auteurs sur le modèle du test, pas tirées de sessions réelles.

Tu trouveras aussi en rayon des manuels américains connus (Barron’s, Kaplan, The Princeton Review) et des ouvrages en français plus anciens. Pour chacun, la même règle s’applique : sans édition parue après le lancement du nouveau test, il prépare à l’ancien.

Savoir quel score viser ➜ le score du test TOEFL et son barème de 1 à 6

5 points pour vérifier qu’un livre TOEFL est à jour

En librairie comme sur une fiche produit en ligne, ces cinq contrôles prennent deux minutes et t’évitent un achat inutile.

La date de parution. Elle doit être postérieure au lancement du nouveau format, le 21 janvier 2026, ou très proche. Une mention « 2026 » sur la couverture ne suffit pas : vérifie la date réelle dans les informations détaillées de l’éditeur. Les intitulés des exercices. Cherche dans le sommaire Complete the Words, Build a Sentence, Listen and Repeat ou Take an Interview. Si tu lis « Integrated Writing » ou « Independent Speaking », c’est l’ancien test. Le barème. Un livre à jour présente l’échelle de 1 à 6 et son lien avec les niveaux du CECRL. Un livre qui ne parle que d’un score sur 120 a été écrit avant la réforme. Le fonctionnement adaptatif. Un manuel du format 2026 explique que Reading et Listening se déroulent en deux étapes, la seconde dépendant de tes résultats à la première. S’il n’en dit rien, il décrit un test linéaire qui n’existe plus. L’audio. Sans enregistrements, impossible de travailler le Listening et le Speaking. Vérifie comment l’audio est fourni (code de téléchargement, application, lien) et s’il est encore accessible pour un livre d’occasion : un code déjà utilisé ne fonctionne souvent plus.

Quel livre TOEFL choisir selon ton profil

Il n’existe pas de meilleur livre dans l’absolu. Le bon choix dépend de ton niveau d’anglais, du temps qu’il te reste et de la version du test que tu passes.

Ta situation Ce qui te conviendra le mieux Pourquoi Niveau B1 ou début B2, besoin d’explications Un manuel en français à jour, comme L’Intégrale de Nathan Méthode et conseils en français, tests fractionnés pour avancer étape par étape Niveau B2 solide ou plus, objectif 5 ou plus Le guide d’ETS, huitième édition Questions écrites par le concepteur du test, au plus près du niveau réel Test dans moins d’un mois Un seul livre, centré sur les tests complets Mieux vaut deux tests faits sérieusement et corrigés qu’un manuel lu à moitié Tu passes le TOEFL ITP (université, programme d’échange) Un livre consacré au TOEFL ITP, pas au TOEFL iBT Le TOEFL ITP a un autre format et un score de 310 à 677

Beaucoup de candidats combinent les deux : le manuel en français pour comprendre chaque exercice, puis les tests du guide d’ETS dans les dernières semaines pour se mesurer à des questions conçues par ETS. Si tu passes la version institutionnelle, lis d’abord notre guide sur le test TOEFL ITP : ses épreuves n’ont rien à voir avec celles du TOEFL iBT.

Tu prépares aussi le test TOEIC ? ➜ les livres pour préparer le test TOEIC en 2026

Ce qu’un livre ne peut pas t’apprendre

Un livre reste un excellent outil pour le vocabulaire, la grammaire et la compréhension. Mais le TOEFL iBT de 2026 a trois caractéristiques qu’un support papier ne reproduit pas.

L’oral enregistré et évalué

Au Speaking, tu parles dans un micro face à un écran, avec un temps de réponse imposé, et ta voix est évaluée. Un livre te donne les questions et des exemples de réponses, pas un retour sur ta prononciation. Pour combler ce manque, enregistre-toi sur ton téléphone, réécoute-toi le lendemain et compare avec les exemples du manuel. Mieux encore, fais-toi écouter par quelqu’un dont l’anglais est solide.

Le test adaptatif

Sur papier, tu fais toutes les questions dans l’ordre. Le jour du test, tes résultats au premier bloc de Reading et de Listening décident de la difficulté du second. Il n’y a pas de stratégie à élaborer contre ce système, mais il faut savoir que le premier bloc compte : ne le traite pas comme un échauffement.

Le rythme à l’écran

Compléter des mots à l’écran, taper un e-mail au clavier, suivre un minuteur : ces gestes se travaillent sur ordinateur. ETS propose sur son site un test d’exemple de 40 minutes, avec des questions réelles de sessions passées dans les quatre compétences, pour te familiariser avec l’interface. Fais-le avant d’ouvrir ton livre : tu sauras tout de suite où tu en es.

Pour t’entraîner à l’écran ➜ réviser le TOEFL en ligne avec digiSchool

Comment travailler avec un livre TOEFL sans le refermer au bout de dix jours

Le scénario classique : un manuel de 300 pages acheté avec enthousiasme, ouvert trois soirs, puis oublié. Quelques règles simples évitent ça.

Commence par un test complet, pas par le chapitre 1. Ton premier score te montre la section qui te coûte le plus. C’est par elle que tu commences.

Ton premier score te montre la section qui te coûte le plus. C’est par elle que tu commences. Travaille en séances courtes. Une section par séance, chronométrée, puis la correction le jour même. Une heure trois fois par semaine vaut mieux qu’un dimanche entier.

Une section par séance, chronométrée, puis la correction le jour même. Une heure trois fois par semaine vaut mieux qu’un dimanche entier. Tiens un carnet d’erreurs. Pour chaque erreur, note le type d’exercice et la raison : vocabulaire inconnu, consigne mal lue, manque de temps. Au bout de deux semaines, les mêmes causes reviennent et tu sais quoi travailler.

Pour chaque erreur, note le type d’exercice et la raison : vocabulaire inconnu, consigne mal lue, manque de temps. Au bout de deux semaines, les mêmes causes reviennent et tu sais quoi travailler. Garde un test complet pour la fin. Fais-le une à deux semaines avant ton rendez-vous, d’une traite, dans les conditions du jour J : sans pause, téléphone éteint, au calme.

Fais-le une à deux semaines avant ton rendez-vous, d’une traite, dans les conditions du jour J : sans pause, téléphone éteint, au calme. Pense au budget global. Un ou deux livres représentent quelques dizaines d’euros, quand l’inscription au test TOEFL iBT coûte 294 dollars US en France selon la grille d’ETS. Mieux vaut arriver prêt que devoir repasser le test.

Un livre ne garantit aucun score. Ce qui fait progresser, c’est la régularité et la correction de tes erreurs, quel que soit le support. Retrouve tous nos guides dans la rubrique articles sur le test TOEFL.

Questions fréquentes sur les livres TOEFL

Quel est le meilleur livre pour préparer le TOEFL en 2026 ? Il n’y a pas de meilleur livre pour tout le monde. Le guide publié par ETS, dans sa huitième édition parue en septembre 2026, est le plus proche du test réel mais il est entièrement en anglais. Si tu as besoin d’explications en français, un manuel paru après janvier 2026, comme L’Intégrale de Nathan, est plus accessible. Un livre TOEFL d’avant 2026 peut-il encore servir ? Il peut servir pour le vocabulaire, la grammaire et la compréhension écrite et orale. En revanche, ses exercices et son barème sur 120 ne correspondent plus au test TOEFL iBT lancé le 21 janvier 2026. Ne l’utilise pas pour t’entraîner aux conditions du jour J. Le guide d’ETS existe-t-il en français ? La huitième édition, alignée sur le format 2026, est publiée en anglais par McGraw Hill. Si tu trouves une version française du guide, vérifie son numéro d’édition et sa date : une traduction parue avant 2026 décrit l’ancien format du test. Combien de temps faut-il pour préparer le TOEFL avec un livre ? Cela dépend de l’écart entre ton niveau actuel et le score demandé par ton établissement. Fais un premier test complet pour mesurer cet écart. À raison de trois séances par semaine, compte en général plusieurs semaines pour couvrir les quatre sections et refaire un test complet avant le jour J. Un livre TOEFL iBT convient-il pour le TOEFL ITP ? Non. Le TOEFL ITP est un test institutionnel au format différent, noté de 310 à 677. Il faut un manuel consacré au TOEFL ITP pour t’y préparer.

Sources