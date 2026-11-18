Ton université te propose le TOEFL ITP ? Ce test institutionnel d’ETS se passe sur papier en France, se note de 310 à 677 et ne remplace pas le TOEFL iBT. Format, lecture du score, seuils CECRL, inscription et cas où il suffit pour ton dossier.

Ton université organise une session de TOEFL ITP® et tu te demandes si ce score suffira pour ton échange ou ton master ? Le TOEFL ITP est la version institutionnelle du TOEFL : il se passe dans ton établissement, sur papier en France, et se note de 310 à 677. Il n’a ni la même échelle, ni le même usage que le TOEFL iBT®. Voici comment il se déroule, comment lire ton score et dans quels cas il ne suffit pas. Si ton programme exige finalement le TOEFL iBT, tu peux réviser le TOEFL en ligne avec digiSchool.

SOMMAIRE

Qu’est-ce que le test TOEFL ITP ?

ITP signifie « Institutional Testing Program ». Ce n’est pas un test que tu réserves seul en ligne : c’est l’établissement qui commande les sujets à ETS, fixe la date et organise la session pour ses étudiants. Selon ETS, plus de 2 500 établissements dans plus de 50 pays l’utilisent chaque année, pour un public à partir de 16 ans.

Les universités s’en servent surtout en interne. ETS liste les usages recommandés :

répartir les étudiants en groupes de niveau dans un programme d’anglais ;

suivre leur progression, ou valider la sortie d’un programme de langue ;

s’entraîner avant de passer le TOEFL iBT ;

admettre des candidats dans des programmes courts sans diplôme, des doubles diplômes ou des parcours propres à l’établissement ;

appuyer un dossier de bourse, comme justificatif du niveau d’anglais.

ETS précise aussi que le TOEFL ITP ne doit pas servir de remplacement au TOEFL iBT. En clair : un score ITP vaut surtout pour l’établissement qui l’a organisé, ou pour un programme qui l’accepte noir sur blanc.

Pour aller plus loin ➜ tous nos articles sur le test TOEFL

Le format du TOEFL ITP Niveau 1 et Niveau 2

Le TOEFL ITP existe en deux niveaux. Les deux ne contiennent que des questions à choix multiple et évaluent trois compétences : la compréhension orale, la grammaire et l’expression écrite (« Structure and Written Expression »), et la compréhension écrite. La version papier ne comporte ni rédaction, ni oral.

TOEFL ITP Niveau 1 (intermédiaire à avancé)

C’est la version la plus répandue, et la seule proposée en France. Elle dure 115 minutes de test, soit environ deux heures avec les consignes.

Section Questions Durée Score Listening Comprehension 50 35 min 31 à 68 Structure and Written Expression 40 25 min 31 à 68 Reading Comprehension 50 55 min 31 à 67 Total 140 115 min 310 à 677

TOEFL ITP Niveau 2 (débutant avancé à intermédiaire)

Plus court, il vise les étudiants qui démarrent en anglais. ETS l’annonce en 70 minutes pour 95 questions : 30 en Listening (22 minutes), 25 en Structure and Written Expression (17 minutes) et 40 en Reading and Vocabulary (31 minutes). Chaque section est notée de 20 à 50, pour un total de 200 à 500.

Et l’épreuve d’oral ?

ETS propose un module TOEFL ITP Speaking d’environ 15 minutes, avec quatre tâches (une lecture à voix haute, deux prises de parole libres et une tâche intégrée), noté de 31 à 68 et corrigé par intelligence artificielle. Il n’existe qu’avec la version numérique du test. Or, d’après ETS Global, le TOEFL ITP Digital n’est pas encore disponible en France : tu passeras donc le Niveau 1 sur papier, sans oral.

Côté méthode, le piège classique est la section Structure and Written Expression. Elle n’a pas d’équivalent direct dans le TOEFL iBT : il faut repérer vite le mot fautif dans une phrase ou choisir la forme grammaticale correcte. Avec 40 questions en 25 minutes, tu disposes d’un peu plus de 37 secondes par question.

Le TOEFL ITP Niveau 1 se note de 310 à 677 ; ETS fixe un score total minimum pour chaque niveau du CECRL de A2 à C1. Source : ETS, relevé du 5 novembre 2026.

Comment lire ton score au test TOEFL ITP

Seul le nombre de bonnes réponses compte : ETS le convertit, section par section, en un score dit « échelonné ». Ton relevé indique ainsi trois scores de section et un score total. Pour le Niveau 1, le total va de 310 à 677 ; pour le Niveau 2, de 200 à 500.

Le TOEFL ITP n’a pas suivi la réforme du TOEFL iBT. Depuis le 21 janvier 2026, le TOEFL iBT se note de 1 à 6 ; le TOEFL ITP garde son échelle de 310 à 677. Ne confonds donc pas les deux chiffres dans un dossier : une exigence du type « TOEFL 550 » renvoie à l’échelle du TOEFL ITP, une exigence « TOEFL 4,5 » à celle du TOEFL iBT.

Le relevé est fourni par le bureau ETS local, ETS Global en France, et te parvient via ton établissement. Il est valable deux ans à compter de la date du test : passé ce délai, il ne peut plus être transmis ni confirmé.

Lire aussi ➜ le barème de 1 à 6 du test TOEFL iBT

Score TOEFL ITP et niveaux CECRL

ETS publie une correspondance entre le TOEFL ITP et le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), en vigueur depuis le 5 juin 2023 selon ETS Global. Elle donne, pour chaque niveau de A2 à C1, le score minimum à atteindre au total et dans chaque section. ETS ne publie pas de seuil pour le C2.

Niveau CECRL Score total minimum Listening Structure Reading C1 620 62 64 60 B2 543 55 53 55 B1 433 46 43 41 A2 343 38 32 33

Pour le Niveau 2, ETS ne publie que les seuils B1 (433) et A2 (343), avec les mêmes minimums par section. Si ton programme demande un B2, il te faut donc le Niveau 1.

Regarde aussi tes scores de section, pas seulement le total. Un programme qui exige « B2 dans les quatre compétences » ne pourra pas valider ta production orale ni ta production écrite avec un TOEFL ITP papier, puisqu’aucune des deux n’y est évaluée.

Passer le TOEFL ITP en France : inscription et prix

Tu ne peux pas t’inscrire seul. Selon ETS Global, seuls certains établissements académiques sous contrat avec ETS Global proposent le TOEFL ITP, et c’est auprès d’eux que se font l’inscription et le paiement éventuel. En pratique, renseigne-toi auprès du service des langues ou des relations internationales de ton université ou de ton école : c’est lui qui sait si une session est prévue.

Pour le prix, ETS ne publie pas de tarif candidat : c’est l’établissement qui commande les tests et qui décide s’il te demande une participation. À titre de comparaison, le TOEFL iBT coûte 294 dollars US en France, d’après la grille d’ETS.

Si tu as moins de 18 ans, ETS Global exige un formulaire de consentement signé par un parent ou un tuteur le jour du test : sans lui, tu n’entres pas en salle.

Pour ton dossier à l’étranger ➜ la certification TOEFL iBT pour étudier à l’étranger

Test TOEFL ITP ou TOEFL iBT : lequel passer ?

La question ne se tranche ni sur la difficulté, ni sur le prix, mais sur ce que demande l’établissement qui lira ton score.

TOEFL ITP TOEFL iBT Qui organise Ton établissement, pour ses étudiants ETS, inscription individuelle sur son site Où, en France Dans l’établissement, sur papier (Niveau 1) En centre agréé ou chez toi (Home Edition) Compétences Listening, Structure and Written Expression, Reading Reading, Listening, Writing, Speaking Score 310 à 677 (Niveau 1) 1 à 6 par demi-point depuis le 21 janvier 2026 Niveaux CECRL A2 à C1 A1 à C2 Prix Fixé par l’établissement 294 $ US en France Validité 2 ans 2 ans

Le TOEFL ITP convient pour un placement en cours d’anglais, une sélection interne à ton école, un échange encadré par un accord entre deux établissements ou un programme court qui l’accepte explicitement. Pour une admission en diplôme dans une université étrangère, la plupart des établissements demandent en revanche le TOEFL iBT, ou un autre test qu’ils reconnaissent. Dans tous les cas, lis la page admissions du programme visé et cherche la mention exacte « TOEFL ITP ».

Le TOEFL ITP peut aussi te servir de point d’étape : il mesure la compréhension orale et écrite sur des contenus universitaires, et ETS le recommande pour s’entraîner avant le TOEFL iBT. Si tu hésites entre le TOEFL et un test tourné vers le monde professionnel, compare aussi avec le test TOEIC.

Pour comparer ➜ les différences entre le test TOEIC et le test TOEFL

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le TOEFL ITP ? C’est la version institutionnelle du TOEFL, conçue par ETS. L’établissement commande les tests et organise la session pour ses étudiants. Il évalue la compréhension orale, la grammaire et l’expression écrite, et la compréhension écrite, par des questions à choix multiple. Quel est le score maximum au TOEFL ITP ? 677 pour le Niveau 1, dont le score va de 310 à 677. Le Niveau 2 se note de 200 à 500. Quel score au TOEFL ITP pour un niveau B2 ? Au Niveau 1, ETS fixe le seuil du B2 à 543 au total, avec au moins 55 en Listening, 53 en Structure and Written Expression et 55 en Reading. Le seuil du C1 est de 620. Peut-on passer le TOEFL ITP en candidat libre ? Non. En France, seuls certains établissements académiques sous contrat avec ETS Global le proposent, à leurs propres étudiants. Pour passer un TOEFL en candidat individuel, il faut s’inscrire au TOEFL iBT. Le TOEFL ITP est-il accepté par les universités étrangères ? Parfois, pour des échanges, des programmes courts ou des admissions internes. Pour une admission en diplôme, la plupart des universités demandent le TOEFL iBT, et ETS indique que le TOEFL ITP ne doit pas le remplacer. Vérifie toujours l’exigence du programme visé. Combien de temps dure le TOEFL ITP ? 115 minutes de test pour le Niveau 1 et 70 minutes pour le Niveau 2, hors consignes. Compte environ deux heures sur place pour le Niveau 1. Combien de temps le score TOEFL ITP est-il valable ? Deux ans à compter de la date du test, selon ETS. Au-delà, le score ne peut plus être transmis ni confirmé.

Sources