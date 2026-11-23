Compléter des mots, répéter une phrase, écrire un e-mail, répondre à un entretien enregistré : depuis janvier 2026, le test TOEFL iBT ne ressemble plus à l’ancien. Voici ses quatre sections et ses neuf exercices, avec le nombre de questions, le temps et la façon dont chacun est noté.

Si tu as révisé avec un manuel ou des vidéos d’avant 2026, mets-les de côté : le test TOEFL iBT® a été entièrement remanié le 21 janvier 2026. Les quatre sections sont toujours là, mais les épreuves se découpent désormais en neuf exercices courts, dont certains n’existaient pas du tout : compléter des mots à moitié effacés, remettre une phrase dans l’ordre, répéter mot pour mot une phrase entendue. Voici ce qui t’attend dans chaque section, combien de questions, combien de temps et comment c’est noté, d’après la documentation d’ETS. Et pour passer à la pratique sur ce format, tu peux m’entraîner au test TOEFL gratuitement avec digiSchool.

SOMMAIRE

Les épreuves du test TOEFL iBT en un coup d’œil

Le test se passe entièrement sur ordinateur, en anglais, soit dans un centre de test, soit chez toi avec le TOEFL iBT Home Edition, sous la surveillance d’un surveillant humain à distance. Les sections s’enchaînent dans cet ordre : Reading, Listening, Writing, Speaking.

Section Exercices (intitulés ETS) Questions Temps de base Reading Complete the Words, Read in Daily Life, Read an Academic Passage 50 30 min Listening Listen and Choose a Response, Listen to a Conversation, Listen to an Announcement, Listen to an Academic Talk 47 29 min Writing Build a Sentence, Write an Email, Write for an Academic Discussion 12 23 min Speaking Listen and Repeat, Take an Interview 11 8 min

Ces temps ne comptent pas les consignes. ETS conseille de prévoir environ deux heures au total et précise qu’aucune pause n’est prévue pendant le test. Le nombre de questions et la durée peuvent légèrement varier d’un candidat à l’autre, parce que deux sections sont adaptatives.

C’est la grande nouveauté de structure. Reading et Listening fonctionnent en deux étapes : un premier bloc de questions, le même pour tous, mesure ton niveau, puis le test t’oriente vers un second bloc plus facile ou plus difficile. Writing et Speaking, eux, sont linéaires : tous les candidats d’une même session reçoivent les mêmes tâches.

Les quatre sections du test TOEFL iBT : nombre de questions et temps de base. Source : ETS, relevé du 13 novembre 2026.

Reading : trois exercices de lecture en 30 minutes

La section Reading mesure ta compréhension de l’anglais écrit dans deux registres : la vie quotidienne sur un campus et le contexte académique. Les textes sont courts, de 15 à 50 mots pour les plus simples, jusqu’à environ 200 mots pour les plus complexes, et ils restent affichés pendant que tu réponds. Tu n’as besoin d’aucune connaissance sur le sujet traité : tout ce qu’il faut pour répondre est dans le texte.

Complete the Words : compléter des mots partiellement effacés

Tu lis un court texte dont certains mots sont amputés de leurs dernières lettres, et tu dois les compléter. L’exercice teste ton vocabulaire, ton orthographe et ta capacité à comprendre le sens à partir du contexte. C’est l’exercice le plus représenté de la section : le document de spécifications d’ETS en prévoit 30, calibrés du niveau B1 au niveau C1 et au-delà.

Le piège classique : deviner le mot sans vérifier la grammaire de la phrase. Un nom au pluriel, un verbe au passé ou un adverbe en « -ly » se repèrent souvent grâce aux mots qui l’entourent.

Read in Daily Life : lire des textes du quotidien

Avis affiché sur un campus, message, menu, publication sur un réseau social, court texte informatif : tu lis un document de la vie courante et tu réponds à deux ou trois questions sur l’idée principale, un détail clé ou ce que le texte sous-entend. ETS prévoit entre 5 et 15 questions de ce type.

Read an Academic Passage : lire un court texte universitaire

Tu lis un passage proche de ce que tu trouverais dans un cours à l’université, puis tu réponds à des questions sur les idées principales, les détails qui les soutiennent, le vocabulaire important et l’organisation du texte. Là encore, entre 5 et 15 questions. Le texte est bien plus court que les longs passages de l’ancien TOEFL, mais les questions les plus difficiles portent sur ce qui est implicite.

Pour t’exercer sur ces trois formats, passe par les exercices de Reading du test TOEFL iBT.

Comprendre la note de chaque section ➜ le score du test TOEFL et son barème de 1 à 6

Listening : quatre exercices d’écoute en 29 minutes

La section Listening évalue ta compréhension de l’anglais oral dans des situations universitaires et de la vie sur le campus. Les extraits sont courts et ciblés : d’une réplique très brève à un exposé d’environ 250 mots au maximum. Chaque enregistrement n’est diffusé qu’une seule fois, mais tu peux prendre des notes pendant l’écoute. Les voix ont des accents nord-américains, britanniques, australiens ou néo-zélandais.

Listen and Choose a Response : choisir la bonne réplique

Tu entends une phrase, une question par exemple, et tu choisis la réponse la plus naturelle parmi plusieurs propositions. L’exercice teste ta compréhension du sens et de l’intention, et ta connaissance des tournures de l’anglais parlé. ETS en prévoit 15 à 19, du niveau A1 au niveau B2 : c’est souvent là que se joue la mise en route de la section.

Listen to a Conversation : comprendre un échange entre deux personnes

Une conversation courte, le plus souvent liée à la vie étudiante : par exemple un étudiant qui s’adresse à un camarade ou à un membre du personnel de l’université. Les questions portent sur l’idée principale, les détails, l’intention de chaque personne et ce qui est sous-entendu. Environ 10 questions.

Listen to an Announcement : comprendre une annonce

Une annonce faite en cours ou sur le campus, par exemple un changement d’horaire ou une information pratique. On te demande pourquoi la personne prend la parole, quelles informations retenir et ce qui va probablement se passer ensuite. Entre 6 et 10 questions.

Listen to an Academic Talk : suivre un court exposé

Un professeur ou un spécialiste présente un sujet académique. Tu dois saisir les idées principales et secondaires, la façon dont l’exposé est construit, faire des déductions et parfois comprendre un vocabulaire moins courant ou une expression idiomatique. Entre 8 et 16 questions.

Les quatre formats se travaillent un par un avec les exercices de Listening du test TOEFL iBT.

Writing : de la phrase à la discussion académique en 23 minutes

La section Writing se passe au clavier, et les logiciels d’aide à la rédaction sont interdits. Elle comporte 12 tâches réparties en trois exercices très différents par leur longueur. ETS précise que la notation regarde la clarté et l’efficacité de ce que tu écris, pas la perfection d’un premier jet.

Build a Sentence : remettre une phrase dans l’ordre

Tu disposes de mots ou de groupes de mots et tu dois les assembler pour former une phrase ou une question complète et grammaticalement correcte. C’est un exercice de structure de la phrase anglaise : place de l’auxiliaire dans une question, ordre des adjectifs, position des adverbes. Il compte pour 10 des 12 tâches de la section, chacune valant un point.

Write an Email : rédiger un e-mail

On te place dans une situation universitaire ou sociale, et tu écris un e-mail pour faire une demande, donner une information ou proposer une solution. Ce qui est évalué : rester dans le sujet, écrire clairement, respecter les codes de l’e-mail (formule d’appel, ton adapté au destinataire, formule de fin). Une seule tâche, notée sur 5 points.

Write for an Academic Discussion : participer à un forum de cours

Tu interviens dans une discussion en ligne lancée par un enseignant, où d’autres étudiants ont déjà donné leur avis. Tu dois exprimer ta position, l’argumenter et réagir aux points de vue des autres, sur un ton académique. Une seule tâche, notée elle aussi sur 5 points.

Pour t’entraîner tâche par tâche, ouvre les exercices de Writing du test TOEFL iBT.

Tu passes le test chez toi ? ➜ le mode d’emploi du TOEFL iBT Home Edition

Speaking : répéter, puis répondre à un entretien en 8 minutes

La section Speaking est la plus courte du test : 11 tâches en 8 minutes environ. Tu parles dans un micro et tes réponses sont enregistrées ; il n’y a pas d’examinateur face à toi. Chaque tâche commence par une mise en situation, à la fois écrite et orale, parfois accompagnée d’une image, d’un plan ou d’un formulaire.

Listen and Repeat : répéter exactement ce que tu entends

Tu écoutes une phrase courte et tu la répètes telle quelle. Les phrases s’allongent et se complexifient au fil de l’exercice : d’une proposition simple à des phrases avec subordonnées ou relatives. L’exercice mesure ta capacité à traiter l’anglais oral et à produire un énoncé exact et intelligible. Il compte 7 tâches, chacune notée sur 5 points.

Le piège : reformuler avec tes propres mots. Ici, l’exactitude compte. Un article oublié ou un temps modifié se paie, même si le sens reste le même.

Take an Interview : répondre à un entretien simulé

Tu réponds aux questions d’un entretien enregistré, lié à des situations universitaires ou à la vie sur le campus : ton expérience, ton avis, une explication, une prédiction. Les questions vont du simple fait à l’opinion argumentée. On évalue la clarté, la fluidité, le rythme naturel, la richesse du vocabulaire et la justesse de la grammaire. 4 tâches, notées chacune sur 5 points.

Ces deux tâches se préparent à voix haute : les exercices de Speaking du test TOEFL iBT reprennent Listen and Repeat et Take an Interview.

Comment les épreuves du test TOEFL sont notées

Chaque section reçoit une note de 1 à 6, par demi-point, et le score global est la moyenne des quatre, arrondie à la demi-bande la plus proche. ETS donne un exemple : une moyenne de 5,125 donne un score global de 5. Pendant une période de transition de deux ans après janvier 2026, ton relevé affiche aussi un score comparable sur l’ancienne échelle de 0 à 120.

Derrière ces notes, deux modes de correction coexistent, selon le document de spécifications d’ETS :

Correction automatique par règles pour les questions à réponse fermée : toutes celles de Reading et de Listening, et les Build a Sentence. Chaque question notée vaut un point.

pour les questions à réponse fermée : toutes celles de Reading et de Listening, et les Build a Sentence. Chaque question notée vaut un point. Correction par intelligence artificielle pour les réponses construites : l’e-mail, la discussion académique et les 11 tâches de Speaking. Des outils de traitement automatique du langage évaluent notamment la fluidité, la cohérence et la grammaire, sur 5 points par tâche.

Deux détails que peu de candidats connaissent. D’abord, toutes les questions de Reading et de Listening ne comptent pas : certaines servent à tester des questions destinées à de futures sessions, sans que tu saches lesquelles. Traite-les toutes avec le même sérieux. Ensuite, si tu ne réponds pas à au moins une question dans chacune des quatre sections, ton test n’est pas noté du tout, même pour les sections terminées.

Tu hésites encore sur le test à passer ? ➜ comparer le test TOEFL et l’IELTS

Ce que ce format du test TOEFL change pour ta préparation

Les conseils écrits pour l’ancien TOEFL, centrés sur de longs textes et de longs enregistrements, ne collent plus aux épreuves actuelles. Quelques réflexes à adopter, section par section :

Reading : entraîne-toi sur des textes à trous où il manque la fin des mots. C’est un exercice qui déroute au premier contact et qui pèse lourd dans la section. Lis aussi des documents du quotidien en anglais (affiches, e-mails, messages) et pas seulement des articles scientifiques.

: entraîne-toi sur des textes à trous où il manque la fin des mots. C’est un exercice qui déroute au premier contact et qui pèse lourd dans la section. Lis aussi des documents du quotidien en anglais (affiches, e-mails, messages) et pas seulement des articles scientifiques. Listening : habitue-toi à n’entendre chaque extrait qu’une fois. Écoute des contenus courts avec des accents variés, américain, britannique et australien, et vérifie que tu as compris l’intention de la personne, pas seulement les mots.

: habitue-toi à n’entendre chaque extrait qu’une fois. Écoute des contenus courts avec des accents variés, américain, britannique et australien, et vérifie que tu as compris l’intention de la personne, pas seulement les mots. Writing : révise l’ordre des mots dans les questions et les phrases complexes pour Build a Sentence. Pour l’e-mail et la discussion, entraîne-toi en temps limité : il vaut mieux un texte clair et argumenté qu’un brouillon inachevé.

: révise l’ordre des mots dans les questions et les phrases complexes pour Build a Sentence. Pour l’e-mail et la discussion, entraîne-toi en temps limité : il vaut mieux un texte clair et argumenté qu’un brouillon inachevé. Speaking : enregistre-toi en répétant des phrases entendues, puis compare mot pour mot. Pour l’entretien, travaille des réponses développées sur des sujets universitaires du quotidien, sans réciter de texte appris par cœur.

: enregistre-toi en répétant des phrases entendues, puis compare mot pour mot. Pour l’entretien, travaille des réponses développées sur des sujets universitaires du quotidien, sans réciter de texte appris par cœur. Endurance : environ deux heures sans pause prévue, c’est long devant un écran. Fais au moins un TOEFL blanc complet, d’une traite, avant le jour du test.

Le score global étant une moyenne arrondie, ta section la plus faible est souvent celle où un demi-point se gagne le plus vite. Repère-la tôt avec un test TOEFL gratuit au format 2026, puis travaille-la avec les exercices TOEFL classés par section.

Pour t’entraîner ➜ préparer le test TOEFL

Questions fréquentes

Quelles sont les épreuves du TOEFL iBT ? Le test TOEFL iBT comporte quatre sections : Reading, Listening, Writing et Speaking. Depuis janvier 2026, elles se découpent en neuf types d’exercices, de Complete the Words en lecture à Take an Interview à l’oral. Combien de temps dure le TOEFL iBT ? ETS conseille de prévoir environ deux heures, consignes comprises. Les temps de base sont de 30 minutes pour Reading, 29 pour Listening, 23 pour Writing et 8 pour Speaking, sans pause prévue. Y a-t-il un examinateur pour l’épreuve orale du TOEFL ? Non. Tu réponds dans un micro et tes réponses sont enregistrées. Selon le document de spécifications d’ETS, les tâches de Speaking sont notées par des outils d’intelligence artificielle. Le TOEFL est-il adaptatif ? En partie. Reading et Listening fonctionnent en deux étapes : un premier bloc commun, puis un second bloc plus facile ou plus difficile selon tes réponses. Writing et Speaking sont identiques pour tous les candidats d’une même session. Peut-on prendre des notes pendant le TOEFL ? Oui. En centre, du papier et des crayons sont fournis. À domicile, tu utilises un petit tableau blanc ou une feuille glissée dans une pochette transparente, avec un feutre effaçable. Que se passe-t-il si je saute une section ? Ton test n’est pas noté du tout. Il faut répondre à au moins une question de Reading, une de Listening, une tâche de Writing et une tâche de Speaking pour recevoir un score.

Sources