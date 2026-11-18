Depuis le 21 janvier 2026, ton relevé du test TOEFL iBT affiche une note de 1 à 6 par demi-point, alignée sur les niveaux du CECRL. Comment se calcule le score global, à quoi correspond un ancien score sur 120, combien de temps il reste valable et quel score viser pour ton dossier.

Tu prépares un dossier pour une université à l’étranger et tu tombes sur une exigence du type « TOEFL 5 » ou « TOEFL 95 » ? Depuis le 21 janvier 2026, le TOEFL iBT® ne se note plus sur 120 mais sur une échelle de 1 à 6, par demi-point, calée sur les niveaux du CECRL. Voici comment lire ton score, comment se calcule la note globale, à quoi correspond un ancien score sur 120 et comment savoir quel score viser. Et pour te mettre en conditions avant le jour J, tu peux préparer le test TOEFL avec digiSchool.

SOMMAIRE

Le nouveau score TOEFL : une note de 1 à 6

Le test TOEFL iBT évalue quatre compétences : Reading, Listening, Writing et Speaking. Depuis le 21 janvier 2026, chaque section reçoit une note de 1 à 6, par pas de 0,5, et ton relevé affiche aussi une note globale sur la même échelle. Le score maximum est donc 6, aussi bien par section qu’au total.

Avant cette date, chaque section était notée de 0 à 30 et le total allait de 0 à 120. ETS explique ce changement par la volonté de rendre le score plus lisible : la note de 1 à 6 se lit directement en niveau CECRL, le cadre européen que tu as déjà croisé au lycée ou à l’université.

Pour faciliter la transition, ETS ajoute pendant deux ans un score global « comparable » sur l’échelle de 0 à 120. Il correspond au milieu de la fourchette de l’ancienne échelle qui équivaut à ta note. Concrètement, ton relevé te permet de répondre à une exigence exprimée dans l’un ou l’autre format, sans conversion de ta part.

Le nouveau score accompagne un test lui aussi remanié. Selon ETS, le Reading compte 50 questions pour environ 30 minutes, le Listening 47 questions pour environ 29 minutes, le Writing 12 questions pour environ 23 minutes et le Speaking 11 questions pour environ 8 minutes, consignes non comprises. ETS conseille de prévoir environ deux heures au total. Le test étant adaptatif, la durée et le nombre de questions peuvent varier d’un candidat à l’autre.

Depuis le 21 janvier 2026, chaque demi-point de l’échelle correspond à un niveau du CECRL. Source : ETS, relevé du 4 novembre 2026.

Pour aller plus loin ➜ tous nos articles sur le test TOEFL

Comment se calcule le score global au test TOEFL

La note globale est la moyenne de tes quatre notes de section, arrondie au demi-point le plus proche. ETS donne lui-même deux exemples : une moyenne de 5,125 donne une note globale de 5, une moyenne de 5,25 donne 5,5.

Voici ce que cela donne sur trois profils :

Reading Listening Writing Speaking Moyenne Score global 5 5 5 5,5 5,125 5 5 5,5 5,5 5 5,25 5,5 4,5 5 4 4,5 4,5 4,5

Le premier et le deuxième profil ne diffèrent que d’un demi-point sur une section, mais l’arrondi fait basculer la note globale de 5 à 5,5. Quand ton objectif est juste au-dessus d’un palier, chaque section compte.

Attention à un point de règlement : si tu ne réponds pas à au moins une question de Reading, une de Listening, une tâche de Speaking et une tâche de Writing, ton test n’est pas noté du tout. Sauter une section entière revient à n’avoir aucun score.

Score TOEFL et niveaux CECRL : le tableau d’équivalence

C’est l’apport principal de la nouvelle échelle : chaque note correspond à un niveau du CECRL, et la correspondance est la même pour les quatre sections. Une note de 5 en Writing signifie un niveau C1 à l’écrit, une note de 5 en Listening un niveau C1 à l’oral, et ainsi de suite.

Score TOEFL iBT (global ou section) Niveau CECRL 6 C2 5 et 5,5 C1 4 et 4,5 B2 3 et 3,5 B1 2 et 2,5 A2 1 et 1,5 A1

Deux notes pointent vers chaque niveau, sauf le C2 qui n’en a qu’une. La demi-note supérieure (4,5, 5,5…) indique que tu te situes dans le haut du niveau. Si tu connais déjà l’équivalence avec le test TOEIC®, la logique est la même : un score se traduit en niveau CECRL, mais les deux tests ne mesurent pas les mêmes situations d’anglais.

Pour comparer ➜ l’équivalence entre le score TOEIC et les niveaux CECRL

Convertir un ancien score TOEFL sur 120 en note de 1 à 6

Tu as passé le test avant le 21 janvier 2026, ou ton école affiche encore une exigence sur 120 ? ETS publie une table de correspondance pour les tests passés avant cette date. Elle donne le score total minimum sur 120 qui correspond à chaque note.

Note de 1 à 6 Ancien score total (0 à 120) Niveau CECRL 6 114 et plus C2 5,5 107 et plus C1 5 95 et plus C1 4,5 86 et plus B2 4 72 et plus B2 3,5 58 et plus B1 3 44 et plus B1 2,5 34 et plus A2 2 24 et plus A2 1,5 12 et plus A1 1 0 et plus A1

Exemple : un ancien score de 100 sur 120 se situe dans la tranche « 95 et plus » et sous 107, il correspond donc à une note de 5, soit un niveau C1. Un score de 90 correspond à 4,5 (B2), un score de 80 à 4 (B2).

ETS précise que les totaux de l’ancienne échelle sont la somme des notes de section et qu’un même total peut venir de combinaisons différentes. La table publie aussi des fourchettes par section : par exemple, une note de 5 en Reading correspond à 24 à 26 sur 30, et une note de 5 en Speaking à 25 ou 26 sur 30. Pour un dossier, c’est le score officiel qui fait foi : la table sert à te situer, pas à réécrire ton relevé.

Lire aussi ➜ tout savoir sur le test TOEFL

Quel score TOEFL viser pour ton dossier ?

Il n’existe pas de « note de passage » au TOEFL. ETS le dit clairement : ni l’organisme ni le programme TOEFL ne fixent de score de réussite ou d’échec. Le test mesure ton niveau, et chaque établissement fixe son propre seuil. Selon ETS, les scores TOEFL sont acceptés par plus de 13 500 établissements dans plus de 160 pays, avec autant de politiques d’admission.

Pour trouver ton objectif, procède dans cet ordre :

Lis la page admissions de chaque programme visé , pas seulement celle de l’université : un master peut demander plus que la licence du même établissement, et certains fixent un minimum par section en plus du score global.

, pas seulement celle de l’université : un master peut demander plus que la licence du même établissement, et certains fixent un minimum par section en plus du score global. Repère le format de l’exigence. ETS indique que les établissements mettent à jour leurs exigences à des rythmes différents : certains affichent déjà une note de 1 à 6, d’autres encore un score sur 120. Ton relevé contenant les deux, tu peux répondre à l’un comme à l’autre.

ETS indique que les établissements mettent à jour leurs exigences à des rythmes différents : certains affichent déjà une note de 1 à 6, d’autres encore un score sur 120. Ton relevé contenant les deux, tu peux répondre à l’un comme à l’autre. Traduis l’exigence en niveau CECRL grâce au tableau ci-dessus. Une exigence de 95 sur 120 correspond à une note de 5, donc à un niveau C1. Une exigence de 72 sur 120 correspond à 4, donc à un B2.

grâce au tableau ci-dessus. Une exigence de 95 sur 120 correspond à une note de 5, donc à un niveau C1. Une exigence de 72 sur 120 correspond à 4, donc à un B2. Garde une marge. Si le programme demande 5, viser 5 tout juste te met à la merci de l’arrondi d’une seule section. Mieux vaut préparer le test avec un objectif d’un demi-point au-dessus.

Si le programme demande 5, viser 5 tout juste te met à la merci de l’arrondi d’une seule section. Mieux vaut préparer le test avec un objectif d’un demi-point au-dessus. En cas de doute, écris au service des admissions. C’est la recommandation d’ETS elle-même : seul l’établissement peut confirmer l’exigence en vigueur pour ta candidature.

Si ton programme parle surtout de niveau B2, notre article sur les situations où le niveau B2 en anglais est demandé t’aide à situer ce palier. Et pour une vue d’ensemble du test dans un projet d’études à l’étranger, relis notre article sur le test TOEFL iBT pour tes études à l’étranger.

Résultats, validité et envoi des scores TOEFL

Le jour du test, la date de disponibilité de tes résultats s’affiche à la fin de l’épreuve. Selon ETS :

Tes scores arrivent dans ton compte ETS 3 jours après le test , et tu reçois un e-mail quand ils sont disponibles.

, et tu reçois un e-mail quand ils sont disponibles. Le relevé en PDF est téléchargeable un jour après la mise en ligne des scores électroniques.

Si tu as demandé une copie papier, elle est envoyée 11 à 15 jours après le test, selon les délais postaux.

Tes scores sont valables 2 ans. Si ta candidature tombe après cette date, il faudra repasser le test.

Le prix du test inclut jusqu’à quatre envois gratuits de ton relevé officiel à des établissements ou organismes. Tu dois les désigner dans ton compte ETS au plus tard à 22 h le jour du test. Les envois supplémentaires sont payants : vérifie le tarif à jour sur la page des frais d’ETS au moment de ta commande.

Ton score en Speaking ou en Writing te semble trop bas ? ETS propose une révision de score, facturée 80 dollars US pour une section et 160 dollars US pour les deux (hors TVA, d’après la grille consultée le 4 novembre 2026).

Questions fréquentes

Sur combien est noté le TOEFL ? Depuis le 21 janvier 2026, le TOEFL iBT est noté de 1 à 6 par demi-point, pour chacune des quatre sections et pour le score global. Pendant deux ans, le relevé indique aussi un score comparable sur l’ancienne échelle de 0 à 120. Quel est le score maximum au TOEFL ? Le score maximum est 6, qui correspond au niveau C2 du CECRL. Sur l’ancienne échelle, le maximum était 120, et ETS fait correspondre la note de 6 à un ancien score de 114 et plus. Quel est un bon score au TOEFL ? Il n’y a pas de bon score dans l’absolu : c’est l’établissement visé qui fixe son seuil. Une note de 4 ou 4,5 correspond à un niveau B2, une note de 5 ou 5,5 à un niveau C1. Vérifie toujours l’exigence sur la page admissions de ton programme. Comment est calculé le score global du TOEFL ? C’est la moyenne des notes de Reading, Listening, Writing et Speaking, arrondie au demi-point le plus proche. Une moyenne de 5,25 donne 5,5, une moyenne de 5,125 donne 5. Combien de temps un score TOEFL est-il valable ? Deux ans à compter de la date du test, selon ETS. Au-delà, ton score n’est plus valable et il faut repasser le test. Combien de temps faut-il pour avoir ses résultats au TOEFL ? Les scores sont disponibles dans le compte ETS 3 jours après le test. Le relevé PDF suit un jour plus tard, et une copie papier, si tu l’as demandée, arrive 11 à 15 jours après le test. Un ancien score TOEFL sur 120 reste-t-il valable ? Oui, tant qu’il a moins de deux ans. Pour le situer sur la nouvelle échelle, ETS publie une table de correspondance : par exemple, 95 sur 120 et plus correspond à une note de 5, soit un niveau C1.

Sources