Réponses Parcoursup : 15 questions fréquentes sur la phase d’admission

La phase d’admission démarre ce jeudi 30 mai. Les élèves de terminale et étudiants en réorientation vont enfin découvrir leurs premières réponses Parcoursup. Pour te préparer à cette étape, voici les infos clés à retenir et les questions les plus souvent au moment des résultats Parcoursup : à quelle heure sont les résultats Parcoursup ? qu’est ce que la position dans le classement ? j’ai perdu mes identifiants Parcoursup … On répond !

Cette année, vous êtes 945 500 candidats impatients de découvrir vos résultats Parcoursup dès ce 30 mai. Retrouve ici des réponses claires aux questions que tu te poses sur les réponses Parcoursup en phase d’admission :

À quelle heure sont les résultats Parcoursup ?

La phase d’admission de Parcoursup débute jeudi 30 mai à 19h. Tu peux déjà préparer tes identifiants pour te connecter : numéro de dossier et mot de passe.

résultats Parcoursup 2024

Tu pourras consulter les réponses Parcoursup directement sur ton espace personnel sur la plateforme officielle. Munis-toi donc de ton numéro de dossier et de ton mot de passe et découvre les réponses pour chaque voeu formulé.

Tout au long de la phase d’admission, tu vas également pouvoir recevoir des notifications par mail ou sur ton téléphone. Note aussi que ton responsable légal reçoit également les notifications de ton dossier Parcoursup. Il est mis à jour tous les matins.

J’ai perdu mon numéro de dossier Parcoursup, comment faire ?

Pour te connecter à ton dossier Parcoursup, tu as besoin de ton numéro de dossier et de ton mot de passe. Si tu as perdu ton mot de passe ou ton numéro de dossier Parcoursup (aussi appelé numéro d’inscription) tu peux faire une demande de récupération de compte directement sur le site Parcoursup en cliquant sur « N° de dossier ou mot de passe oublié ? ». On t’explique pas à pas ici la procédure de récupération d’identifiant Parcoursup.

Les informations te seront envoyées sur l’adresse mail utilisée lors de la création de ton dossier. Attention, le numéro de dossier Parcoursup est différent du numéro INE.

Il est important d’avoir tes codes sous la main au moment des résultats d’admission Parcoursup, sans quoi tu ne pourras pas te connecter à ton dossier personnel.

Peut-on accepter plusieurs propositions sur Parcoursup ?

Non ce n’est pas possible d’accepter plusieurs voeux en même temps. Chaque élève et candidat ne peut accepter qu’une seule proposition à la fois. Les quelques jours de délais pour répondre te permettront de faire ton choix.

➜ Voici nos conseils pour choisir entre plusieurs propositions d’admission.

Tu peux en revanche accepter une première proposition et y renoncer si tu en reçois une autre quelques jours plus tard qui t’intéresse plus.

Quelles sont les réponses Parcoursup possibles aux voeux ?

Au moment de la publication du résultat Parcoursup, les réponses possibles peuvent être différentes selon que tu candidates en formation sélective ou non sélective.

Pour les formations sélectives (CPGE, BTS, BUT, IFSI, Sciences Po, etc)

Oui : tu dois alors accepter ou renoncer à ta proposition d’admission dans les délais indiqués

: tu dois alors accepter ou renoncer à ta proposition d’admission dans les délais indiqués En attente : tu es sur liste d’attente et tu dois attendre qu’une place se libère

: tu es sur liste d’attente et tu dois attendre qu’une place se libère Non : ton dossier n’a pas été retenu ➜ Que faire si tous tes voeux sont refusés sur Parcoursup ?

Pour les formations non sélectives (licence, L.AS, PASS) :

Oui : tu dois alors accepter ou renoncer à ta proposition d’admission dans les délais indiqués

: tu dois alors accepter ou renoncer à ta proposition d’admission dans les délais indiqués Oui-si : tu es accepté dans la formation à condition que tu acceptes de suivre un accompagnement adapté à ton profil, afin de consolider ou renforcer certaines compétences nécessaires pour suivre et réussir dans la formation. Tu peux découvrir quel dispositif est proposé par la formation en cliquant sur le bouton « Accompagnement proposé »

tu es accepté dans la formation à condition que tu acceptes de suivre un accompagnement adapté à ton profil, afin de consolider ou renforcer certaines compétences nécessaires pour suivre et réussir dans la formation. Tu peux découvrir quel dispositif est proposé par la formation en cliquant sur le bouton « Accompagnement proposé » En attente : tu es sur liste d’attente et tu dois attendre qu’une place se libère

➜ On t’en dit plus dans cet article sur la réponse Oui-si sur Parcoursup.

Pour une formation en apprentissage

Oui – retenu sous réserve de la signature d’un contrat : tu es pris dans la formation mais tu ne pourras être admis qu’une fois que tu auras signé un contrat avec un employeur.

Tchat spécial Parcoursup – Trouve ton alternance

Guide pratique : Trouve ton alternance

Pour certaines formation, il se peut que tu reçoives la réponse “Décision connue ultérieurement”. Cela signifie que la formation n’a pas encore finalisé son classement afin de l’intégrer dans Parcoursup. Les réponses arriveront alors dans quelques jours.

Quels sont les délais pour répondre à une proposition d’admission ?

Dès l’ouverture de la phase d’admission Parcoursup le 30 mai 2024 il est impératif de respecter les délais indiqués pour répondre aux propositions d’admission. Tu trouveras ces indications en face de chaque voeu concerné.

La date limite change selon la date à laquelle tu reçois ta proposition.

Date à laquelle tu reçois ta proposition d’admission Délais pour répondre Les 30 et 31 mai tu as jusqu’au 2 juin inclus (23h59 heure de Paris) Le 1er juin tu as jusqu’au 3 juin (23h59) Entre le 2 juin et le 10 juillet 2 jours pour répondre Délais pour répondre à une proposition Parcoursup

Exemple : tu reçois une proposition d’admission le 8 juin 2023 (matin), tu devras accepter ou refuser au plus tard le 9 juin à 23h59 (heure de Paris).

A noter : durant les épreuves du bac 2024 du 16 au 23 juin, les réponses au propositions d’admission sont suspendues

Si je suis admis dans une formation mais que mon voeu préféré est en attente, que dois-je faire?

Quand tu reçois une proposition d’admission, tu dois dans tous les cas l’accepter ou y renoncer dans les délais indiqués. Tu peux accepter une proposition tout en conservant des voeux en attente, si tu vises une autre formation de ta liste de voeux. Tu pourras y renoncer plus tard si tu reçois une proposition pour une autre formation.

La plateforme te demandera de préciser les voeux en attente que tu souhaites conserver.

Entre le 1er juillet et le 3 juillet, il sera demandé aux candidats qui ont toujours des vœux en attente de les classer par ordre de préférence. Cet ordre de priorité sera pris en compte par la plateforme notamment pour l’envoi des dernières propositions à la fin de la phase d’admission le 10 juillet.

Que se passe-t-il si je loupe le délai pour accepter une proposition d’admission ?

Attention, si tu ne réponds pas dans les délais indiqués, la ou les propositions d’admission seront envoyées à d’autres candidats.

Mais en cas de fausse manipulation par exemple, tu peux toujours contacter les équipes de Parcoursup.

Comment connaitre ma position en liste d’attente sur Parcoursup ?

Si au moment des résultats d’admission Parcoursup tu es sur liste d’attente, tu auras à ta disposition plusieurs indicateurs :

Ta position en liste d’attente . Elle change au fil de la phase d’admission, en fonction des candidats qui renoncent à leurs vœux ou qui ont reçu une autre proposition d’admission.

. Elle change au fil de la phase d’admission, en fonction des candidats qui renoncent à leurs vœux ou qui ont reçu une autre proposition d’admission. Le nombre total de candidats en attente .

. Ta position dans le classement Parcoursup de la formation : c’est-à-dire l’ordre dans lequel les candidats peuvent recevoir une proposition d’admission. Cet indicateur est fixe.

: c’est-à-dire l’ordre dans lequel les candidats peuvent recevoir une proposition d’admission. Cet indicateur est fixe. Le nombre de places proposées par la formation.

par la formation. La position dans le classement de la formation du dernier candidat a avoir reçu une proposition d’admission cette année.

du dernier candidat a avoir reçu une proposition d’admission cette année. et pour certaines formations la position dans le classement de la formation l’année précédente, du dernier candidat qui a reçu une proposition d’admission.

A lire aussi : Comment fonctionnent les listes d’attente Parcoursup ?

Je suis sur liste d’attente, est-ce que j’ai des chances d’être accepté ?

Il est difficile de répondre à cette question ! Les listes évoluent tous les jours en fonction des places acceptées et déclinées par les candidats.

Pour t’aider à suivre l’évolution, fie-toi aux indicateurs de listes d’attente à ta disposition pour chaque voeu (présentés juste au-dessus).

Liste d’attente Parcoursup

Quelle est la différence entre position en liste d’attente et position dans le classement Parcoursup de la formation ?

La liste d’attente indique l’ordre dans lequel les candidats recevront une proposition d’admission lorsque des places se libèrent. Elle est mise à jour tous les jours et elle évolue en fonction des réponses des candidats avant lui ayant reçu une proposition d’admission (qu’il accepte ou non) ou des candidats qui renoncent à leurs vœux en attente.

Le classement dans la formation, anciennement appelé liste d’appel, est une liste effectuée par la formation, qui précise l’ordre dans lequel les candidats pourront recevoir des propositions d’admission. Ta position dans le classement Parcoursup de la formation ne change donc pas.

Que faire après avoir accepté une proposition d’admission ?

Si la formation pour laquelle tu as reçu une proposition d’admission est celle que tu veux intégrer, alors tu dois l’accepter définitivement. Tu renonces alors à tes autres voeux dans l’enseignement supérieur … et donc tu libères des places.

Comme une proposition d’admission ne vaut pas pour inscription, tu devras procéder ensuite à ton inscription administrative pour confirmer ta place. Les modalités spécifiques à la formation choisie sont indiquées dans ton dossier. Les lycéens devront attendre les résultats du bac le 4 juillet pour finaliser cette étape.

➜ Accède à notre simulateur de notes du bac général et notre simulateur de notes du bac techno.

Si tu n’es pas sûr que cela soit ton choix définitif, tu peux conserver ta proposition d’admission dans ton dossier et attendre d’en recevoir de nouvelles. Attention, tu ne peux en conserver qu’une seule à la fois.

Je souhaite quitter Parcoursup pour accepter une autre formation : que faire ?

Si ton choix définitif est d’intégrer une formation hors Parcoursup, tu devras renoncer à ta proposition d’admission (et à tes voeux en attente si tu en as). Cela libérera des places pour les autres élèves.

Pour pouvoir t’inscrire dans une formation hors-Parcoursup, tu devras fournir une l’attestation de désinscription complétée. Tu pourras la télécharger dans la rubrique “admission” de ton dossier à partir du 30 mai 2024.

Où consulter la fiche Avenir ?

Les lycéens peuvent voir leur fiche Avenir pour chaque voeu formulé, en cliquant sur « détail du voeu ». Cette fiche Avenir contient l’avis du chef d’établissement sur le choix d’orientation. Mais aussi la position de l’élève dans sa classe ou encore les appréciations de l’équipe pédagogique. Des éléments pris en compte par certaines formations dans la sélection.

Je n’ai que des refus au moment du résultat Parcoursup, que faire ?

Les résultats d’admission Parcoursup sont tombés et malheureusement tous tes voeux sont refusés. Pas de panique, tu as des solutions. Le calendrier Parcoursup prévoit en effet une phase complémentaire dès le 11 juin 2024. Une nouvelle période durant laquelle tu pourras formuler de nouveaux voeux dans les formations de l’enseignement supérieur proposant encore des places.

Les lycéens peuvent aussi saisir la Commission académique d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) dès le 1er juillet 2024. Celle-ci pourra leur proposer un accompagnement individuel et les aider à trouver une formation en lien avec leurs centres d’intérêt. Pour cela, il est obligatoire de bien enseigner l’onglet ma préférence dans ton dossier.

A lire aussi : Tout savoir sur la phase complémentaire

Quand s’arrêtent les inscriptions Parcoursup ?

Tu peux continuer à t’inscrire sur la plateforme et à formuler des voeux jusqu’au 10 septembre 2024. Les dernières propositions d’admission seront envoyées le 12 septembre.

Attention, s’il est possible de formuler des voeux en apprentissage en continu, tu ne pourras candidater dans les formations en voie scolaire qu’à partir du 11 juin en phase complémentaire. N’attends pas la dernière minute, car seules les formations disposant encore de places disponibles seront accessibles. Et les mises à jour se font chaque matin.