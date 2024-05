Qu’est ce que le rang du dernier admis sur Parcoursup ?

Parmi les indicateurs de liste d’attente Parcoursup, tu peux voir le rang du dernier admis. On t’explique à quoi correspond ce chiffre.

Tu es sur liste d’attente pour tes voeux ! Il va falloir attendre que des places se libèrent pour que ce soit ton tour de recevoir une proposition d’admission. Difficile de pouvoir te dire avec certitude si tu as des chances de décrocher une place ! Mais des indicateurs de liste d’attente Parcoursup sont à ta disposition.

Le rang du dernier admis Parcoursup

Parmi eux, tu as le rang du dernier admis sur Parcoursup. Ce rang fait référence à la position dans le classement de la dernière personne a qui une proposition d’admission a été proposée.

Les candidats peuvent donc utiliser le rang du dernier admis pour analyser leurs chances d’admission dans une formation. Par exemple, si un candidat est classé 100e et que le rang du dernier admis de l’année précédente était 80, il sait qu’il est légèrement en dehors de la fourchette des admissions directes, mais qu’il a une chance d’être admis si suffisamment de candidats mieux classés se désistent.

Exemple de liste d’attente Parcoursup :

Lors de l’étude des candidatures, les établissements ont établis un classement. Celui ci est donc fixe. Il établit la position que tu as dans le classement général de la formation.

Selon la capacité d’accueil, les premières propositions d’admission sont envoyées aux personnes en tête de ce classement. S’il y a plus de candidats que de places ouvertes, il y a donc une liste d’attente, qui elle varie tous les jours.

Il y a 450 places dans une formation et 1000 candidats dans le classement final. Ta position dans le classement est 525. Tu es donc 75e sur liste d’attente au 1er jour.

Le 30 mai, jour des résultats Parcoursup, les 450 premières personnes dans le classement reçoivent une proposition d’admission. Certaines vont l’accepter, d’autre la refuser. Ce qui va faire bouger la liste d’attente.

Parmi ces 450 candidats, 80 choisissent une autre formation, libérant ainsi 80 places.

Lors de la mise à jour des dossiers le lendemain, les candidats en liste d’attente de 1 à 79 reçoivent une proposition d’admission. Comme tu es 75e sur liste d’attente, tu peux donc recevoir une proposition d’admission. Et ainsi de suite durant la phase d’admission.

Dans les indicateurs de liste d’attente Parcoursup de cette formation, il était mentionné que le rang du dernier appelé était 780. Tu pouvais imaginer donc pouvoir, avec ta position dans le classement de 525, espérer recevoir une proposition d’admission pour cette formation.

Voeux en attente et position en liste d’attente Parcoursup

Le rang du dernier admis Parcoursup est un élément central de la procédure Parcoursup. Il fournit aux candidats des informations précieuses sur la compétitivité des différentes formations et les aide à sur la stratégie de voeux à mettre en place. Attention tout de même, ce ne sont que de statistiques. En comprenant comment ce rang est calculé et en l’utilisant judicieusement, les candidats peuvent maximiser leurs chances d’obtenir une place dans la formation de leur choix ; et donc de conserver de voeux en attente ou y renoncer.