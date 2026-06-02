Phase complémentaire Parcoursup 2026 : heure, vœux, réponses

Depuis le début de la phase d’admission, tu n’as reçu que des refus ou tu restes sur liste d’attente Parcoursup dans les formations visées. Les jours passent et tu commences à te demander si tu auras une place à la rentrée. Pas de panique ! Dès le 11 juin 2025, la phase complémentaire Parcoursup va te permettre de reformuler des vœux et de te faire aider par la CAES. Explications ici.

SOMMAIRE

La phase complémentaire Parcoursup 2026, c’est une étape durant laquelle tu vas pouvoir formuler de nouveaux vœux. Mais seulement dans les formations qui proposent encore des places et dans lesquelles tu n’aurais pas déjà été refusé ! Cette liste sera actualisée chaque jour. C’est aussi une période pour solliciter de l’aide pour trouver ta formation pour la rentrée de septembre.

Cette dernière étape de la procédure Parcoursup débute jeudi 11 juin 2026 en début d’après-midi et se termine samedi 10 septembre 2026.

Lors de cette procédure complémentaire Parcoursup, tu peux saisir jusqu’à 10 vœux en formation initiale. Encore une fois, seulement dans les formations qui ont des places disponibles.

Note qu’enn plus de ces 10 nouveaux vœux, tu pux toujours saisir des vœux en apprentissage, dans la limite de 10 vœux maximum sur ce rythme.

Dès le 11 juin : quelles formations sont proposées en phase complémentaire ?

Qui peut formuler des vœux sur Parcoursup en phase complémentaire ?

La phase complémentaire Parcoursup concerne en priorité :

les candidats qui n’ont reçu que des réponses négatives de la part des formations sélectives (BTS, BUT, CPGE, IFSI par exemple) ;

de la part des (BTS, BUT, CPGE, IFSI par exemple) ; les candidats qui ont tous leurs vœux sur liste d’attente.

Mais tu peux tout à fait reformuler des vœux en phase complémentaire dès le 11 juin si :

Pas sûr de ton choix, tu ne t’es pas inscrit sur Parcoursup ? C’est donc l’occasion de créer ton dossier et de formuler jusqu’à 10 vœux .



? C’est donc l’occasion de créer ton dossier et de formuler jusqu’à Tu n’as pas confirmé tes vœux le 1er avril 2026 . Tes candidatures n’ont ainsi pas été envoyées aux formations. Retente donc ta chance en phase complémentaire, si les formations proposent encore des places.



le . Tes candidatures n’ont ainsi pas été envoyées aux formations. Retente donc ta chance en phase complémentaire, si les formations proposent encore des places. Tu as déjà accepté une proposition d’admission, mais c’est une option de « secours ». Pour tenter d’être accepté dans une formation qui te plaira davantage, formule de nouveaux vœux. Tant que tu n’as pas accepté définitivement une proposition d’admission, tu peux reformuler des vœux.

Comment formuler des vœux en phase complémentaire ?

Pendant la phase complémentaire, chaque candidat a donc le droit de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux. Il est important de souligner qu’il n’y a pas de sous-vœux en phase complémentaire. On t’explique ici la différence entre un vœu et un sous-vœu.

À noter : tu as jusqu’au 8 septembre 2026, 23 h 59 (heure de Paris) pour formuler tes nouveaux vœux.

Pour connaître les formations qui proposent encore des places disponibles, consulte la carte des formations dédiée à la phase complémentaire Parcoursup. Une mise à jour est effectuée quotidiennement jusqu’à la fin de la phase complémentaire. Il est donc conseillé de consulter régulièrement la plateforme pour t’informer sur les formations proposées en phase complémentaire.

Pour formuler tes vœux en phase complémentaire

Connecte-toi à ton dossier ; À partir de l’onglet « Admission », clique sur « Je participe à la phase complémentaire » ; Clique sur l’onglet « Vœux » et sélectionne le sous-onglet « Vœux en phase complémentaire » ; Puis sur le bouton « Rechercher et ajouter une formation » pour accéder à la carte interactive.

Avant de valider tes vœux, n’oublie pas de saisir ton ta lettre de motivation. Tu devras aussi bien renseigner toutes les informations requises pour candidater aux formations que tu demandes.

Parcoursup précise que tu peux renoncer à un vœu tant que la formation ne t’a pas répondu. Celui-ci ne sera alors pas comptabilisé dans tes 10 vœux supplémentaires.

Cas particuliers

Il faut savoir que tu ne peux pas reformuler un vœu dans une formation si celle-ci a déjà refusé ta candidature en phase principale d’admission.

Par exemple, tu as été refusé dans le BTS MCO du lycée X. Si ce lycée X propose des places en phase complémentaire, tu ne pourras pas reformuler de vœu dans cet établissement. Si en revanche le BTS MCO est vraiment la formation que tu vises, regarde quels autres lycées le proposent.

Sais-tu que les étudiants boursiers qui acceptent une proposition en dehors de leur académie peuvent toucher une aide à la mobilité Parcoursup de 500 € ? Pense donc à élargir tes recherches.

En revanche, si tu as déjà formulé des vœux pour un regroupement d’écoles (ingénieurs, commerce, etc.) et que tu n’as pas été refusé, tu auras la possibilité de candidater dans une école que tu n’aurais pas choisie en phase principale.

Résultats Parcoursup en phase complémentaire

En phase complémentaire Parcoursup, les formations envoyent leurs réponses au fur et à mesure des canddatures, dans un délais de 8 jours max. Tu peux recevoir les réponses Parcoursup suivantes :

Oui (proposition d’admission) ou Non pour les formations sélectives (BTS, BUT, CPGE, écoles, etc)

(proposition d’admission) ou pour les formations sélectives (BTS, BUT, CPGE, écoles, etc) Oui ou Oui-si pour les formations non sélectives (Licences, PASS, etc)

Tu noteras qu’en phase complémentaire Parcoursup, il n’y a pas de liste d’attente.

Quel est le délai pour répondre en phase complémentaire ?

Les réponses Parcoursup des formations en phase complémentaire se font au fur et à mesure des candidatures.

Comme en phase principale d’admission, tu devras tout de même respecter les délais de réponse si une formation t’envoie une proposition d’admission. Retrouve la date limite de réponse en face de chaque proposition d’admission dans ton dossier candidat :

Date de réception de la proposition d’admission Date limite pour accepter ou refuser en phase complémentaire entre le 12 juin et le 16 août 2026 tu as 2 jours pour répondre entre le 17 août et le 10 septembre 2026 tu as 1 journée pour répondre Délais pour les réponses Parcoursup en phase complémentaire

À noter : du 12 au 18 juin 2026, durant les épreuves écrites du baccalauréat général et technologique, les délais de réponses aux propositions d’admission sont suspendus.

Les dernières propositions d’admission seront envoyées au matin du 10 septembre 2026. Tu devras alors accepter ou refuser avant 23 h 59 (heure de Paris) cette même journée.

Qui peut m’aider lors de la phase complémentaire ?

Ton prof principal, un psychologue de l’Éducation nationale, ou encore les Centre d’Information et Orientation sont à ta disposition. Tu peux échanger avec eux sur ton projet et tes envies. Ils t’aideront aussi peut-être à élargir ton périmètre de recherche.

Si tu es étudiant en réorientation, tu peux te rapprocher du SCUIO de ton université (Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation) pour bénéficier du même accompagnement.

À partir du 1 juillet 2026, tu pourras solliciter l’aide de la Commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES). Cette commission académique peut en effet t’accompagner dans ta recherche de formation. La demande se fait via ton dossier Parcoursup en cliquant sur le bouton « Je sollicite la CAES ». Plus d’info sur l’aide CAES Parcoursup dans cet article.

Lors de la phase complémentaire Parcoursup, tu as donc plusieurs cartes en main pour trouver une formation.

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