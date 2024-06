Carte des formations Parcoursup : comment utiliser la carte interactive ?

La recherche de sa formation supérieure est très personnelle, et parfois il suffit d’un critère pour faire basculer son choix ! Certains ciblent un périmètre géographique proche de leur domicile familial. D’autres ne jurent que par LA formation de leur rêve, et sont prêts à changer d’académie pour tenter de l’intégrer. Pour d’autres encore, le choix n’est pas encore clair donc toutes les pistes sont à explorer. Eh bien, la carte des formations, ou carte interactive Parcoursup peut servir à tout ça !

Personnalise ta recherche de formation avec la carte interactive Parcoursup

Le 20 décembre 2023, c’est l’ouverture de Parcoursup. Durant un mois, tu vas pouvoir consulter les 23 000 formations post-bac proposées sur Parcoursup pour la rentrée de septembre 2024 ; du BUT aux Licences, des formations aux métiers du sport aux écoles d’art, etc.

Par mots clés ou en sélectionnant un type de formation, les résultats s’affichent par répartition géographique sur la carte interactive Parcoursup. Tu vois alors la diversité des établissements proposant la ou les formations recherchées. Et le cas échéant, tu peux juger s’il est pertinent pour toi de candidater dans une seule académie ou d’élargir tes choix.

Parcoursup carte des formations

Du 17 janvier 2024 au 14 mars 2024, c’est le moment de t’inscrire sur Parcoursup et de formuler tes vœux.

Bon à savoir : si tu acceptes une formation en dehors de ton académie, tu peux bénéficier de l’aide à la mobilité Parcoursup de 500 euros (attribuée sous conditions).

Parcoursup 2024 : Les formations les plus demandées en 2024

Les indicateurs Parcoursup de la carte des formations

Pour t’aider dans tes choix et de donner un maximum d’informations sur les formations, plusieurs indicateurs sont à ta disposition sur le moteur de recherche et la carte interactive Parcoursup :

Le taux d’accès l’année précédente (dans le petit encart bleu clair). C’est la part de candidats ayant candidaté dans la formation l’an dernier et ayant reçu une proposition d’admission en phase principale. 100 % signifie que tous les candidats ont obtenu une réponse d’admission à leur candidature. Un taux bas signifie que la concurrence est rude et que peu de candidats ont obtenu une place.

(dans le petit encart bleu clair). C’est la part de candidats ayant candidaté dans la formation l’an dernier et ayant reçu une proposition d’admission en phase principale. 100 % signifie que tous les candidats ont obtenu une réponse d’admission à leur candidature. Un taux bas signifie que la concurrence est rude et que peu de candidats ont obtenu une place. Les suggestions de formations similaires , pour élargir les possibilités.

, pour élargir les possibilités. Un lien vers la fiche détaillée de la formation. Celle-ci indique les attendus, les critères d’appréciation des dossiers, les dispositifs de réussite ou encore les débouchés professionnels. De plus, selon les formations, tu trouveras aussi des informations sur les frais de scolarité.

Nouveauté 2024 : tu peux ajouter une formation dans le comparateur, en cochant la case dédiée. Tu peux comparer jusqu’à 5 formations sur différents critères. Exemple ci-dessous avec les voeux IFSI sur Parcoursup.

À noter : le calendrier Parcoursup 2024

Parcoursup : la carte des formations en phase complémentaire

Si en phase d’admission (dès le 30 mai 2024) tu n’as reçu aucune proposition ; ou que tu es sur liste d’attente partout, alors tu vas pouvoir reformuler de nouveaux vœux lors de la phase complémentaire.

Seules les formations ayant des places disponibles sont proposées en phase complémentaire. Cela signifie que ces formations n’ont plus de liste d’attente avec des candidats qui auraient formulé des vœux en phase principale.

Elle commence le 11 juin 2024 et se termine le 12 septembre 2024. Durant toute cette phase, la carte interactive est mise à jour tous les matins. Celle-ci affiche alors seulement les formations proposant des places disponibles : tu y accèdes ici. Idéal pour retenter ta chance et reformuler jusqu’à 10 nouveaux vœux.

Attention, seules les formations qui proposent encore des places sont proposées ; c’est à dire des formations qui n’ont plus de liste d’attente avec des candidats de la phase principale de janvier. Donc certaines formations peuvent s’ajouter au fur et à mesure de la phase complémentaire, tant que les places ne sont pas pourvues.

Sur Parcoursup, la carte des formations est donc un module de recherche et une réelle source d’informations pour t’aider à y voir plus clair dans tes choix de vœux et sous-vœux.