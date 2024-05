Les formations les plus demandées sur Parcoursup en 2024

On sait quelles sont les formations les plus demandées sur Parcoursup pour cette session 2024. Les IFSI et la PASS sont-elles toujours des formations dans le top ? A la veille de la diffusion des résultats Parcoursup 2024 , on fait le point dans cet article.

Toutes filières confondues, ce sont près de 11,8 millions de vœux et sous-vœux formulés en 2024 sous statut étudiant. Zoom sur les filières de formation et les formations les plus demandées par les lycéens.

La licence, toujours la filière de formation la plus demandée

La licence reste la filière de formation la plus représentée dans les listes de vœux, avec en moyenne 34,4 % de celles-ci (y compris 3,6 % de vœux en licence accès santé, L.AS). Viennent ensuite dans le classement le BTS (27,4 %), le BUT (10,9 %) et les CPGE (6,5 %).

Selon la note de la Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques (SIES), la licence apparaît toujours comme une alternative pour ceux qui ont postulé dans des filières de formation sélectives. En effet, presque 9 candidats sur 10 ayant fait un vœu en CPGE, en école d’ingénieurs ou en école de commerce, candidatent également dans une licence.

Les choix multiples dans différentes filières se révèlent relativement cohérents (par exemple entre filières permettant de poursuivre des études dans une même discipline) et répartis de façon assez stable d’une année à l’autre.

Ainsi, les candidats à une CPGE demandent également, outre une licence, un BUT (dans 38 % des cas) ou une école d’ingénieurs (27 %).

De même, 82 % des candidats en PASS font aussi un vœu en L.AS (qui permet également d’accéder aux études de santé) et 32 % un vœu en DE sanitaire et social.

Les candidats ayant confirmé au moins un vœu en BUT postulent également en licence (75 %) et en BTS (59 %).

Top 10 des formations les plus demandées sur Parcoursup

Plébiscité par les candidats en 2024, c’est la PASS qui arrive en tête des formations post-bac, avec 778 668 voeux confirmés.

Viennent compléter le podium la formation ingénieur bac+5, avec 674 575 voeux et le D.E Infirmier (IFSI) avec 653 832 voeux émis.

La licence de droit conserve la 4e place des formations les plus demandées avec 334 183 voeux.

On retrouve en 5e et 6e place la CPGE MPSI (199 870 voeux) et le BUT Tech de Co (197 863 voeux)

Les dernières places du top 10 sont occupées par la classe prépa PCSI (177 645 voeux), le BTS MCO (170 514 voeux), le BUT GEA (166 975 voeux) et le PGE d’école de commerce (160 327 voeux).

Les 10 BTS les plus demandés en 2024

BTS MCO – 170 514 voeux

BTS NDRC – 149 921 voeux

BTS Commerce International – 116 034 voeux

BTS Comptabilité et gestion – 86 947 voeux

BTS Gestion de la PME – 75 235 voeux

BTS SAM – 53 365 voeux

BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux électronique – Option A : Informatique et réseaux – 48 190 voeux

BTS Tourisme – 48 185 voeux

BTS Communication – 42 685 voeux

BTS Services informatiques aux organisations – 42 501 voeux

Les 10 BUT les plus demandés en 2024

BUT Techniques de commercialisation – 197 863 voeux

BUT GEA – 166 975 voeux

BUT Informatique – 65 857 voeux

Génie mécanique et productique – 50 269 voeux

BUT Génie civil – Construction durable – 37 310 voeux

BUT Génie électrique et informatique industrielle – 31 826 voeux

BUT Gestion administrative et commerciale des organisations – 28 678 voeux

BUT Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie – 28 270 voeux

BUT Métiers du multimédia et de l’internet – 28 177 voeux

BUT Carrières juridiques – 23 708 voeux

Les 10 licences les plus demandées

Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) – 778 668 voeux

Licence de Droit – 334 183 voeux

Licence de Psychologie – 140 441 voeux

Licence Economie et gestion – 131 464 voeux

Licence STAPS – 98 631 voeux

Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales – 90 785 voeux

Licence Mathématiques – 87 001 voeux

Licence LEA – 85 799 voeux

Licence d’Histoire – 77 026 voeux

Licence Sciences de la vie – 76 766 voeux

Quelles CPGE sont les plus demandées ?

MPSI (199 870 voeux)

PCSI (177 645 voeux)

ECG – Mathématiques appliquées + ESH (78 949 voeux)

BCPST (62 384 voeux)

Lettres (61 671 voeux)

ECG – Mathématiques approfondies + HGG (51 715 voeux)

ECG – Mathématiques appliquées + HGG (49 086 voeux)

ECG – Mathématiques approfondies + ESH (47 723 voeux)

MP2I (36 951 voeux)

PTSI (35 028 voeux)

Voeux et enseignements de spécialité

Toujours selon la note de SIES, on peut observer que les vœux formulés par les lycéens sont très en adéquation avec les combinaisons d’EDS choisis. Dans l’ensemble, 9 candidats de série générale sur 10 confirment un vœu en licence hors LAS, un tiers en BUT et un quart en LAS ou en CPGE.

Pour les 10 combinaisons d’EDS les plus fréquentes, choisies par quatre lycéens sur cinq, les vœux reflètent les choix d’EDS.

Ainsi, 59 % des terminales avec les EDS Mathématiques et Physique-Chimie ont confirmé au moins un vœu en CPGE et 39 % en école d’ingénieurs.

Ceux ayant suivi la spécialité Sciences et vie de la Terre (SVT) choisissent, en majorité, des formations en santé, notamment pour la combinaison SVT et Physique-Chimie, où 74 % ont confirmé au moins un vœu en L.AS, 64 % en PASS et 28 % en DE sanitaire ou social.

Pour la combinaison d’EDS Sciences Economiques et Sociales (SES) et Histoire-Géographie, 96 % des candidats ont confirmé au moins un vœu en licence, 34 % en BUT et 27 % en BTS.