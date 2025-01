Inscription Parcoursup le 15 janvier 2025 : 5 questions fréquentes

Parcoursup 2024 c’est parti ! Des milliers de candidats pourront dès ce mercredi 17 janvier, s’inscrire sur Parcoursup et commencer à formuler leurs voeux d’orientation post-bac. Pour cette date clé d’ouverture Parcoursup, on revient sur 5 questions fréquemment posées.

À quelle heure ouvre Parcoursup ?

Pour la session 2025, c’est bien à partir de mercredi 15 janvier que tu vas pouvoir t’inscrire sur Parcoursup et commencer à saisir tes vœux. L’information sur l’heure d’ouverture de Parcoursup n’est pas encore connue. Mais à titre d’information, la plateforme avait été rendue accessible pour une première connexion Patrcoursup dès le début d’après-midi.

Accessible depuis le 18 décembre dernier en mode “consultation”pour découvrir les 24 000 formations post-bac proposées sur la plateforme, tu auras désormais accès à l’espace candidat.

➜ Suis notre tuto pour réaliser ton inscription Parcoursup.

La phase d’inscription et de saisie des vœux débute mercredi 15 janvier et dure jusqu’au jeudi 13 mars 2025. Après cette date, tu ne pourras plus formuler de vœux en formation initiale ; mais tu pourras toujours créer ton dossier et candidater dans des formations en apprentissage.

Cette phase de formulation de voeux Parcoursup prend du temps, alors même si la procédure dure plusieurs semaines, ne t’y prend pas à la dernière minute.

Pour rappel, tu pourras formuler jusqu’à 10 voeux et 20 sous-voeux, ainsi que 10 voeux en apprentissage. Qu’est ce qu’un voeux ? Qu’est ce qu’un sous-voeux Parcoursup ? On t’explique tout dans notre tuto complet dédié aux voeux Parcoursup.

Tu pourras toujours formuler des voeux en phase complémentaire en juin, mais beaucoup moins de places seront proposées à ce moment là !

Retrouve les dates Parcoursup 2025 à retenir

Comment se connecter sur Parcoursup ?

Pour t’inscrire sur Parcoursup, tu devras créer ton dossier candidat. Pour cela, tu auras besoin des informations suivantes :

d’une adresse e-mail valide que tu consultes régulièrement. C’est en effet sur cette adresse que les notifications te seront envoyées au cours de la procédure.

que tu consultes régulièrement. C’est en effet sur cette adresse que les notifications te seront envoyées au cours de la procédure. de ton numéro INE, Identifiant National Elève. Avec celui-ci, une partie des informations liées à ton parcours scolaire sera automatiquement renseignée dans ton dossier candidat Parcoursup.

Note que tu peux également t’inscrire sur Parcoursup sans numéro INE ; si tu es candidat en reprise d’études par exemple ou non scolarisé. Pour cela, tu devras cocher la case “je n’ai pas d’INE” au moment de la création de ton espace candidat Parcoursup.

➜ Retrouve notre tuto pour créer ton dossier Parcoursup étape par étape.

Identifiant Parcoursup perdu : comment récupérer son numéro de dossier et son mot de passe ?

Où trouver mon numéro INE ?

Le numéro INE est un numéro unique. Il se compose de 11 caractères, sous la forme 10 chiffres + 1 lettre ou 9 chiffres + 2 lettres.

Si tu es en terminale dans un lycée général, technologique ou professionnel (de métropole et d’ Outre-mer), tu le trouveras sur ton relevé de notes du bac de français ou encore sur tes bulletins scolaires. Il en est de même si tu es en terminale en apprentissage.

Les lycéens scolarisés dans un établissement agricole devront quant à eux utiliser leur identifiant d’inscription au baccalauréat agricole. Renseigne-toi auprès du secrétariat de ton établissement si tu as besoin d’aide.

Si tu prépares ton bac dans un lycée français à l’étranger homologué, alors c’est ton établissement qui devras te fournir ton identifiant pour t’inscrire à Parcoursup.

Pour les candidats inscrits au CNED, il y a deux cas de figure :

tu es inscrit en classe règlementée (terminale générale, technologique ou professionnelle) : ton numéro INE est disponible dans le courrier que tu as reçu, relatif à ton inscription Parcoursup. Reporte-toi donc à ton espace de formation CNED.

tu es inscrit en classe “libre”, alors tu n’as pas automatiquement de numéro INE. Tu pourras créer ton dossier Parcoursup mais en cochant la case “je n’ai pas d’INE”.

J’ai un problème pour m’inscrire sur Parcoursup, que faire ?

Selon le problème rencontré, plusieurs solutions s’offrent à toi. Tout d’abord les services d’assistance des ministères de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Un numéro vert Parcoursup est accessible au 0 800 400 070, du lundi au vendredi de 10 heures à 16 heures.

Tu pourras aussi passer par les réseaux sociaux de Parcoursup : X (ex Twitter), Facebook et Instagram.

Une fois que tu auras accès à ton dossier Parcoursup, une messagerie “contact” sera également à ta disposition pour contacter les équipes d’assistance.

Les équipes pédagogiques de ton établissement peuvent également être de très bons contacts pour répondre aux questions que tu pourras te poser durant cette procédure de voeux Parcoursup.

Tu retrouveras aussi de nombreux articles de méthodologie et de conseils dans notre dossier spécial Parcoursup 2025 sur digiSchool.fr pour t’accompagner pas à pas.