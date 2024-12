Comment agir en cas de bug sur la plateforme Parcoursup ?

Peut-être t’es-tu demandé ce qu’il faut faire si Parcoursup bugue. Rien de plus ennuyeux que de se retrouver confronté à des problèmes techniques alors que les délais pour saisir les vœux sont limités dans le temps. Mais quels sont les bugs Parcoursup les plus fréquents ? Comment réagir ? C’est ce que nous te proposons de découvrir dans cet article.

SOMMAIRE

Quels sont les bugs Parcoursup que signalent les utilisateurs ?

Comme on peut s’en douter, les réseaux sociaux et les forums regorgent de messages qui évoquent les bugs de la plateforme Parcoursup. Ce n’est pas que l’application soit particulièrement fragile ou très souvent en panne, mais ces situations peuvent se présenter. D’autres difficultés sont aussi signalées.

Ainsi, l’un des bugs Parcoursup les plus fréquents concerne l’accessibilité de la plateforme. À certains moments, l’accès est impossible, même lorsqu’on entre correctement ses codes. Ce phénomène est généralement dû à une surcharge du service, avec un nombre important de connexions effectuées en même temps. Il n’est pas rare que l’infrastructure soit dépassée.

D’autres bugs Parcoursup comprennent des vœux saisis, mais non enregistrés, que le candidat ne parvient plus à retrouver, des fonctionnalités bloquées, comme la recherche en ligne de formations. Certaines rubriques sont parfois inaccessibles, qu’il s’agisse des activités et centres d’intérêt, de la saisie des vœux ou encore des fiches relatives aux établissements supérieurs.

Les problèmes et bugs Parcoursup se posent au moment de l’inscription des candidats, lors de la saisie des vœux. Mais aussi lorsque les futurs étudiants essaient de consulter les notifications relatives à leur affectation dans un centre de formation.

Besoin d’aide sur Parcoursup : comment contacter un conseiller ?

Comment réagir efficacement face à un bug de Parcoursup ?

Tout dépend, en fait, du problème que tu rencontres. Néanmoins, il est prudent d’éviter les périodes de forte affluence sur la plateforme et de s’y prendre suffisamment à temps. La procédure s’effectue au fil de différentes rubriques dont certaines sont touffues et complexes. Il est donc recommandé, pour éviter d’être victime des bugs Parcoursup et de voir ses vœux effacés, de procéder à la saisie avec un ordinateur plutôt que sur son téléphone portable. Les manipulations sont plus simples, l’écran étant plus grand.

Si tu as saisi tes vœux et ton dossier à l’aide d’un téléphone portable, pense à te connecter ultérieurement sur un ordinateur pour vérifier que le ou les vœux sont bien enregistrés. Le bug Parcoursup n’est pas résolu par cette méthode et tes vœux n’apparaissent toujours pas ? Tu peux avoir recours à l’assistance technique de la plateforme. Celle-ci est accessible dès le début de la procédure, par le biais du numéro vert 0800 40 00 70 que tu peux joindre du lundi au vendredi de 10 heures à 16 heures. Tu pourras directement expliquer ton problème à un conseiller.

Le recours à un conseiller est également possible en cas de bug Parcoursup par le biais d’un message écrit. Néanmoins, pour choisir cette solution, tu dois avoir accès à ton dossier et dois donc pouvoir te connecter, puis te rendre à la rubrique « Contact ».