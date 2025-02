comment fonctionne parcoursup ?

Parcoursup est la plateforme incontournable si tu es lycéen ou étudiant en réorientation et que tu souhaites intégrer l’une des 24 000 formations post-bac recensées sur la plateforme, en initial et en alternance. À quelques jours de l’ouverture des inscriptions, digiSchool décrypte pour toi le fonctionnement de Parcoursup, ses étapes clés et te donne des conseils pour optimiser tes chances d’admission dans la formation de tes rêves.