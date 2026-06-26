Stationnement et arrêt à moto : règles, trottoir et amendes

Sur le trottoir, payant à Paris, gênant ou dangereux : le stationnement à moto suit des règles précises, souvent mal connues, qui décident de l’amende que vous risquez. On déplie les quatre qualifications, le vrai statut du trottoir pour les deux-roues et le stationnement payant, chiffres et articles du code à l’appui.

« Une moto, ça se gare partout. » L’idée a la vie dure, et elle coûte cher. Le code de la route ne prévoit aucun régime de faveur pour les deux-roues : le trottoir reste interdit, certaines lignes au sol valent une amende, et le stationnement est devenu payant pour les motos dans plusieurs grandes villes. Ce guide met à plat les règles qui s’appliquent vraiment, les quatre amendes possibles et leur montant, et le cas — souvent mal compris — du trottoir. Si vous révisez en parallèle, vous pouvez préparer votre code moto en ligne : l’arrêt et le stationnement font partie des thèmes de l’examen.

Sommaire

Arrêt ou stationnement : une différence qui compte

Le code distingue deux situations que l’on confond souvent. L’arrêt est une immobilisation momentanée : vous restez aux commandes ou à proximité immédiate, prêt à déplacer la moto. Le stationnement commence dès que la machine est immobilisée au-delà de ce besoin, conducteur absent ou éloigné.

La nuance n’est pas théorique. Un emplacement peut autoriser l’arrêt mais interdire le stationnement — le temps de laisser descendre un passager, par exemple. À l’examen comme sur la route, savoir lequel des deux on pratique change la règle applicable.

Le trottoir : interdit, mais pas à 135 €

Voilà le point qui sème le plus de confusion. On lit partout que stationner sur un trottoir coûte 135 €. C’est exact… pour une voiture. Pour une moto, un scooter ou un cyclomoteur, la réalité juridique est différente.

L’article R417-11 du code de la route classe le stationnement sur trottoir parmi les stationnements « très gênants », sanctionnés d’une amende de 135 €. Mais ce même article exclut expressément les motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs de cette liste. Conséquence : une moto garée sur un trottoir ne relève pas du « très gênant » à 135 €, mais du stationnement « gênant » prévu par l’article R417-10, soit 35 €.

À retenir. Sur le trottoir, une moto risque 35 € (stationnement gênant), pas 135 €. Cela ne veut pas dire que c’est autorisé : le stationnement reste interdit, verbalisable, et la mise en fourrière est possible. De nombreuses communes le rappellent, et certaines appliquent leurs propres arrêtés.

Ce détail explique le quiproquo permanent entre motards et piétons. La sanction est plus légère que pour une auto, mais elle existe — et un deux-roues qui bloque le cheminement d’un fauteuil roulant ou d’une poussette ne fait que renforcer la tentation, pour les communes, de durcir la verbalisation.

Les quatre façons de mal se garer

Le code prévoit quatre qualifications, de la plus bénigne à la plus lourde. Les connaître évite les mauvaises surprises et aide à comprendre pourquoi deux infractions « de stationnement » n’ont pas du tout le même prix.

Qualification Exemple type à moto Amende Points Gênant (R417-10) Sur un trottoir, devant une bouche d’incendie, sur un passage piéton 35 € — Très gênant (R417-11) Emplacements PMR, voies de transport en commun (les 2RM exclus du trottoir) 135 € — Dangereux (R417-9) En haut d’une côte, dans un virage sans visibilité, près d’une intersection 135 € −3 Abusif (R417-12) Plus de 7 jours sans bouger au même endroit 35 € —

Un point mérite d’être souligné : seul le stationnement dangereux entraîne un retrait de points (3 points). Le gênant, le très gênant et l’abusif coûtent une amende, parfois la fourrière, mais ne touchent pas au permis. C’est contre-intuitif — beaucoup pensent qu’une amende « grave » de 135 € retire forcément des points.

Circuler entre les files, l’autre règle 2RM ➜ Circulation inter-files à moto : où, comment, à quelle vitesse

Stationnement payant : ce qui a changé en ville

Longtemps, garer sa moto en ville était gratuit. Ce n’est plus systématique. Plusieurs grandes villes ont rendu le stationnement payant pour les deux-roues motorisés, au nom de l’équité avec les automobilistes et de la lutte contre la pollution.

Paris a ouvert la voie : depuis le 1er septembre 2022, le stationnement des motos et scooters thermiques y est payant sur voirie. Les deux-roues électriques restent gratuits, tout comme le stationnement des personnes en situation de handicap. À défaut de paiement, le forfait post-stationnement (FPS) correspond au tarif visiteur de 6 heures, soit 37,50 € en zone 1 (arrondissements centraux) et 25 € en zone 2.

Le principe essentiel à comprendre : il n’existe pas de règle nationale unique. Chaque commune décide, par arrêté municipal, de rendre ou non le stationnement 2RM payant, et fixe ses tarifs et ses zones. Avant de poser sa béquille dans une ville que l’on connaît mal, le réflexe est de vérifier la signalisation et la politique locale.

Bien stationner sa moto en pratique

Au-delà du code, quelques habitudes évitent l’amende et le vol.

Privilégier les emplacements dédiés. Les places marquées « 2RM » se multiplient ; c’est là que le stationnement est le plus sûr juridiquement, et souvent le plus pratique.

Les places marquées « 2RM » se multiplient ; c’est là que le stationnement est le plus sûr juridiquement, et souvent le plus pratique. Ne pas mordre sur le cheminement piéton. Même quand la sanction est légère, une moto qui bloque un passage gêne réellement, et expose à la fourrière.

Même quand la sanction est légère, une moto qui bloque un passage gêne réellement, et expose à la fourrière. Soigner la béquille. Sur sol meuble ou en pente, la béquille latérale peut s’enfoncer ou laisser la moto basculer ; une cale ou une orientation roue vers le haut sécurise l’immobilisation.

Sur sol meuble ou en pente, la béquille latérale peut s’enfoncer ou laisser la moto basculer ; une cale ou une orientation roue vers le haut sécurise l’immobilisation. Attacher la moto à un point fixe. Un antivol homologué relié à un arceau réduit nettement le risque de vol, première cause de sinistre à l’arrêt.

Ce que l’ETM attend sur le stationnement

À l’épreuve théorique moto, l’arrêt et le stationnement reviennent régulièrement. On ne vous demandera pas le montant exact d’une amende, mais de reconnaître une situation interdite : un stationnement dangereux près d’une intersection, une ligne jaune continue le long du trottoir qui interdit l’arrêt, un emplacement réservé que vous ne pouvez pas occuper.

Le piège classique consiste à plaquer un automatisme d’auto sur une situation de moto, ou l’inverse. Retenir la logique — arrêt momentané contre stationnement, qualifications gênant / très gênant / dangereux / abusif, signalisation au sol — vaut mieux que d’apprendre des montants par cœur. Pour ancrer ces réflexes, rien ne remplace les séries de questions en conditions d’examen.

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Questions fréquentes