Inscription au code moto : les démarches pas à pas (2026)

NEPH à demander sur l’ANTS, opérateur agréé à choisir, 30 € à régler, convocation, résultat sous 24 h : on déroule toutes les étapes de l’inscription au code moto (ETM). Avec un point d’étape important : à partir du 1er juillet 2026, l’inscription ferme la veille de la session.

L’inscription au code moto se joue en trois temps : obtenir ton NEPH (le numéro qui t’identifie comme candidat au permis), choisir un opérateur agréé, puis réserver ta session pour 30 €. Rien de compliqué, à condition de s’y prendre dans le bon ordre, et de ne pas attendre la dernière minute : à partir du 1er juillet 2026, l’inscription ferme au plus tard la veille de la session. On détaille chaque étape, du NEPH au résultat. Et pendant que le dossier suit son cours, tu peux déjà t’entraîner gratuitement au code moto.

Sommaire

À quel examen tu t’inscris : l’ETM, pas le code auto

Premier point à verrouiller avant toute inscription au code moto : tu ne passes pas « le code » au sens générique, mais l’épreuve théorique moto (ETM), un examen dédié aux deux-roues, distinct de l’épreuve théorique générale (ETG) du permis B. L’ETM existe depuis le 1er mars 2020 et elle est commune aux candidats des permis A1 (dès 16 ans) et A2 (dès 18 ans).

Le format : 40 questions, avec 35 bonnes réponses minimum pour l’obtenir. La banque de questions est spécifique à la moto : trajectoire de sécurité, équipement du motard, mécanique, angles morts. Réviser avec des séries « voiture » ne te prépare donc pas à cet examen.

Étape 1 : obtenir ton NEPH sur le site de l’ANTS

Le NEPH (numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé) est le numéro unique qui t’identifie comme candidat au permis de conduire. Sans lui, aucun opérateur n’accepte ton inscription à l’ETM. Deux façons de l’obtenir :

En auto-école ou moto-école : l’établissement fait la demande pour toi au moment de ton inscription administrative. Tu n’as rien à gérer.

: l’établissement fait la demande pour toi au moment de ton inscription administrative. Tu n’as rien à gérer. En candidat libre : tu fais toi-même la demande, gratuitement, sur le site de l’ANTS (permisdeconduire.ants.gouv.fr), avec une pièce d’identité et une photo-signature numérique (cabine ou photographe agréé).

Anticipe cette étape. Le traitement du dossier ANTS prend de quelques jours à plusieurs semaines selon la période, et un NEPH manquant est le motif n°1 d’inscription bloquée au dernier moment. Si tu as déjà passé un permis (le B par exemple), tu as déjà un NEPH : il reste valable, inutile d’en redemander un.

Étape 2 : choisir un opérateur agréé et payer 30 €

L’État a confié l’organisation des épreuves théoriques à des opérateurs privés agréés. C’est chez eux, et nulle part ailleurs, que tu t’inscris à l’ETM. Le tarif est réglementé : 30 € TTC, identique chez tous les opérateurs. Aucun site sérieux ne peut te facturer l’examen plus cher.

Opérateur agréé Plateforme d’inscription La Poste lecode.laposte.fr SGS ObjectifCode Bureau Veritas CodenGo Dekra Le Code Dekra Pointcode pointcode.fr

Puisque le prix ne bouge pas, le bon critère de choix est ailleurs : la densité des centres près de chez toi et la disponibilité des créneaux. La Poste dispose du réseau le plus étendu ; en ville, les cinq opérateurs sont souvent présents et tu peux comparer les dates en quelques minutes.

À noter : liste des opérateurs vérifiée en juin 2026. Avant de t’inscrire, contrôle que le site est bien celui d’un opérateur agréé par l’État (la liste officielle figure sur service-public.fr) : des sites intermédiaires revendent l’inscription avec des frais ajoutés.

Étape 3 : réserver ta session d’examen

L’inscription elle-même se fait en ligne et prend moins de dix minutes. Le parcours est le même chez tous les opérateurs :

Le parcours complet d’inscription à l’ETM. La seule étape qui peut prendre du temps est la première : le NEPH.

S’inscrire au code moto : le parcours en 6 étapesDe la demande de NEPH au résultat de l’ETM1NEPHvia l’ANTS2Opérateur agréé5 au choix, 30 € partout3Compte + NEPHcatégorie « moto / ETM »4Créneau + 30 €au plus tard la veille*5Convocationpar e-mail6Épreuve + résultatsous 24 h en général* Règle applicable à compter du 1er juillet 2026 (arrêté du 16 avril 2026). Sources : service-public.fr, opérateurs agréés, juin 2026.Le parcours complet d’inscription à l’ETM. La seule étape qui peut prendre du temps est la première : le NEPH.

Au moment de créer ton compte, l’opérateur te demande ton NEPH, ta date de naissance et la catégorie d’examen. C’est là que se joue l’erreur la plus fréquente : sélectionner l’épreuve générale (ETG, code auto) au lieu de l’ETM moto. Les deux examens sont vendus au même prix sur les mêmes plateformes, et une inscription sur la mauvaise épreuve n’est pas toujours remboursable. Vérifie la mention « moto » ou « ETM » avant de payer.

Une fois le créneau choisi et les 30 € réglés en ligne, tu reçois ta convocation par e-mail. Selon les centres, des places sont parfois disponibles d’un jour à l’autre ; jusqu’à fin juin 2026, certains opérateurs acceptent même l’inscription le jour de la session. Ce ne sera plus possible ensuite (voir plus bas).

Le jour J et le résultat

Le jour de l’épreuve, présente-toi au centre avec ta pièce d’identité en cours de validité et ta convocation. Sans pièce d’identité, l’accès à la salle est refusé, sans remboursement. L’épreuve se déroule sur tablette individuelle : 40 questions, et il te faut 35 bonnes réponses.

Le résultat arrive par e-mail, en général sous 24 heures, souvent quelques heures à peine après la session. En cas de réussite, conserve l’attestation : elle te servira pour t’inscrire aux épreuves pratiques (plateau puis circulation). Le bénéfice de l’ETM est limité dans le temps (5 ans, sous réserve de la réglementation en vigueur) : ne laisse pas dormir ton code.

En cas d’échec, rien d’éliminatoire : tu te réinscris en payant de nouveau 30 €. Profites-en pour cibler les thèmes qui t’ont coûté l’examen plutôt que de retenter au plus vite dans les mêmes conditions.

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Ce qui change au 1er juillet 2026

L’arrêté du 16 avril 2026, qui réorganise les épreuves théoriques du permis de conduire, applique son second volet à compter du 1er juillet 2026. Deux conséquences directes pour ton inscription au code moto :

Inscription close la veille de la session, au plus tard. Fini le réflexe « je m’inscris le matin pour passer l’après-midi » : la réservation de dernière minute disparaît. Cette mesure accompagne le renforcement des contrôles d’identité et de la lutte anti-fraude dans les centres.

Fini le réflexe « je m’inscris le matin pour passer l’après-midi » : la réservation de dernière minute disparaît. Cette mesure accompagne le renforcement des contrôles d’identité et de la lutte anti-fraude dans les centres. Un délai entre deux tentatives. Plusieurs sources spécialisées indiquent un délai de 48 heures imposé entre deux présentations à l’épreuve. Cette règle reste à confirmer sur le texte officiel : nous mettrons cet article à jour dès vérification sur Légifrance.

Concrètement, si tu vises l’été 2026 pour passer ton ETM, prends un jour d’avance sur ce que tu aurais fait avant : réserve ton créneau au moins la veille, et garde une marge si tu dois retenter.

Questions fréquentes sur l’inscription au code moto