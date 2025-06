Les deux questions du Grand oral : exemples et astuces pour le bac 2025

Pour le Grand oral du bac, tu traiteras deux questions en lien avec les deux spécialités. Comment choisir deux questions ? Retrouve des exemples de sujets, et prépare ton épreuve pour réussir ton baccalauréat ! Pour t’aider, Olivier Jaoui, directeur de la collection Mission Grand oral (Ed. Nathan) et fondateur de Mission Admission te donne des conseils et des idées de sujets pour le Grand oral !