Exemples de sujets du Grand oral pour le bac 2026

Pour le Grand oral du bac, tu dois choisir deux questions. Elles doivent porter sur tes spécialités de terminale et peuvent être liées au programme de première comme à celui de terminale. Voici des exemples pour t’aider !

Le Grand Oral 2026 débute mi-juin : prépare tes deux questions avec des exemples de sujets pour le Grand oral du bac dans différentes spécialités !

Comment trouver ses sujets du Grand oral ? La tâche peut s’avérer difficile ! Tu trouveras ci-dessous de nombreux exemples de questions du Grand oral dans plusieurs spécialités, qui t’aideront certainement à trouver l’inspiration.

SOMMAIRE

Exemples de sujets du Grand oral en physique-chimie

Prépare dès maintenant ta question avec nos exemples de sujets du Grand oral en physique-chimie ! Mets en valeur les grands enjeux du programme. Tu peux également choisir une question transversale et allier la physique-chimie à ton autre spécialité, par exemple. Quelques extraits :

En quoi le développement de la médecine nucléaire est-il intimement lié à la compréhension de la radioactivité ?

Comment les capteurs capacitifs d’une tablette fonctionnent-ils ? Physique-chimie et SI

Grand oral en Mathématiques

Quelles questions développer en spé. maths ? Pour t’aider à préparer tes sujets et réussir ton oral, retrouve une liste d’exemples de sujets en mathématiques pour le Grand oral. Entre autres :

Par quelles méthodes peut-on déterminer une valeur approchée de l’aire sous la courbe d’une fonction ?

Comment exploiter les logarithmes pour étudier et optimiser le coût d’exécution, en temps ou en mémoire, d’un programme ? Mathématiques et NSI

Sujets du Grand oral en SVT

Les SVT sont une de tes spécialités et tu veux trouver une question sur un des thèmes du programme ? Inspire-toi de nos exemples de sujets du Grand oral en SVT ! En voici un extrait :

Quels avantages présenterait le clonage thérapeutique et pourquoi cette pratique pose-t-elle question ?

En quoi la rééducation peut-elle permettre d’améliorer les séquelles de l’AVC ?

exemple de question en SES pour le Grand oral

Choisir une question en spécialité SES ou un sujet alliant SES et ton autre spécialité, c’est possible ! Retrouve des exemples de sujets pour le Grand oral de SES et détermine ta question. Tu trouveras, par exemple :

Comment les transformations de l’emploi nuisent-elles à la fonction intégratrice du travail ?

La croissance économique est-elle compatible avec l’environnement ? SES et SVT ou SES et HGGSP

Simulateur de note du bac

➜ calcule ta moyenne du bac en voie générale

➜ calcule ta moyenne du bac en voie technologique

Questions en HLP pour le Grand oral du bac

Tu veux une question transversale liant la spé. humanités, littérature et philosophie avec une autre spécialité ? Nous te proposons des exemples de sujets en HLP !

Comment la science-fiction aide-t-elle à penser les dangers qui menacent l’humanité ?

Est-il possible de traduire une œuvre littéraire sans la trahir ? HLP et LLCE

Exemple de question en HGGSP

Pour trouver un sujet en HGGSP et réussir ton épreuve du bac : lis notre article présentant des exemples de sujets du Grand oral d’HGGSP !

Comment l’Inde est-elle devenue une puissance spatiale ?

La Californie est-elle un modèle de transition énergétique ? HGGSP et SVT

Sujets du Grand oral LLCE ET AMC

Retrouve des exemples de questions en spécialité anglais, anglais monde contemporain ou langues, littératures et cultures étrangères, et formule une de tes deux questions du Grand oral !

What were the attempts at criticising Victorian society through art and literature? LLCER

Does freedom of speech guarantee or threaten public order in the US? AMC

Pour préparer au mieux l’épreuve du Grand oral, suis les conseils de préparation d’un spécialiste et découvre également les astuces pour réussir la phase de discussion avec le jury. Enfin, regarde les vidéos de notre playlist YouTube sur le Grand oral du bac !