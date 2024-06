Bac : que réviser pour les ECE en physique-chimie et SVT ?

SOMMAIRE

Pour réussir ton baccalauréat, tu dois savoir comment te préparer et comment réviser les ECE. Élève de spé. SVT ou de spécialité physique-chimie, n’attends plus, et découvre le moyen efficace de réviser pour tes évaluations des compétences expérimentales ! Commence par revoir les modalités d’évaluation pour chaque ECE, selon si tu es en SVT ou en physique-chimie, et retrouve ensuite des accès à la banque des sujets des ECE pour réviser !

Comment se passent les ECE ?

L’épreuve pratique d’évaluation des compétences expérimentales dure 1 h pour chaque spécialité, que ce soit en SVT ou en physique-chimie. Cette épreuve est notée sur 20 points, qui représenteront plus que 5 points sur la note globale de la matière. Pour en savoir plus sur comment se passent les ECE dans chaque matière, lis la suite !

Comment se passent les ECE de SVT ?

Comme dans chaque discipline évaluée au baccalauréat, il existe des modalités d’évaluation afin de définir si tu as réussi ou non cette épreuve. L’évaluation de l’ECE en SVT se fait en 4 temps :

Étape de la réalisation pratique. Cette étape, notée sur 9 points, cible tes compétences sur la qualité du résultat, si celui-ci est exploitable. Le résultat sera révélateur de si tu as bien respecté les étapes du protocole suivi.

Étape de communication et d’interprétation des résultats. Notée sur 5 points, cette étape sert à t’évaluer sur le mode de communication que tu as choisi, sur ton choix et l’organisation de ce qui est présenté, sur la maîtrise technique du moyen de communication ; mais tu seras également évalué sur ta capacité à rendre compréhensible ou évidente ta communication, et ta capacité à mettre en relation les informations obtenues lors de l’activité pratique et le problème que tu cherches à résoudre.

Étape spécifique. Sur 3 points, cette étape cible ta capacité à faire preuve de sens critique, et ton autonomie conceptuelle.

Étape de conclusion finale. Cette dernière étape, sur 3 points également, sert à t’évaluer sur ta capacité à utiliser toutes les informations obtenues dans ta synthèse, à construire une synthèse écrite, sur ton esprit critique.

Comment se passent les ECE de physique-chimie ?

Pour les ECE de physique-chimie, tu es évalué sur tes compétences de démarche scientifique. Qu’est-ce que ça veut dire exactement ? Tu dois être en capacité, dans un contexte de laboratoire de physique et de chimie, de t’approprier et de conduire en autonomie une problématique dont l’hypothèse peut être démontrée de manière expérimentale. Ceci suppose que tu dois être capable : d’élaborer et/ou de mettre en œuvre un protocole ; de réaliser une ou plusieurs expériences ; de valider ta démarche et de communiquer tes résultats.

Comment réviser les ECE ?

De manière générale, le premier conseil qui te sera donné est : relis tes notes de travaux pratiques réalisés sur l’année ! Revoir le même type d’exercice qui te sera demandé le jour de ton épreuve pratique est essentiel pour réussir ton baccalauréat.

Sache que ton sujet sélectionné le jour des ECE sera tiré parmi les sujets disponibles sur le site de l’Éducation nationale !

Comment réviser les ECE de physique-chimie ?

Il faut réviser quoi pour les ECE de physique-chimie ? Voici deux tips à connaître pour savoir comment réviser tes ECE de physique-chimie !

Être assidu pendant les travaux pratiques (TP) réalisés sur l’année, c’est la clé ! Revois les sujets réalisés et tout ce que tu as écrit pendant les TP cette année afin de cibler tes points faibles à travailler avant l’épreuve expérimentale. N’hésite pas à t’entraîner également avec un sujet de TP que tu n’aurais pas fait pendant l’année scolaire. Révise tous les éléments techniques du programme et utiles à l’expérience scientifique ! Par exemple, tu peux réviser le dosage par étalonnage, le dosage par titrage, les facteurs cinétiques, etc.

Pour bien te préparer, retrouve également la banque de sujets ECE physique-chimie pour réviser efficacement !

À savoir : ton sujet sera sélectionné parmi la liste disponible sur eduscol. Dans le cadre de ta spé. physique-chimie, les sujets sont triés par domaine : d’un côté physique, de l’autre chimie !

Comment réviser les ECE en SVT ?

Que faut-il réviser pour les ECE de SVT ? Si tu n’es pas sûr, retrouve nos conseils et astuces pour bien réviser les ECE de SVT !

Tout d’abord, revois tes notes des TP réalisés tout au long de l’année ! Comme pour l’épreuve écrite de SVT, on te conseille de cibler tes points faibles et de travailler dessus avant le jour J de l’épreuve. Ensuite, n’hésite pas à revoir les notions du programme de SVT en terminale qui demandent l’utilisation de logiciels, de microscopes ou d’outils techniques de ce type ! Par exemple, revoir la datation, les foraminifères, la biologie végétale, etc.

Pour bien te préparer, retrouve également la banque de sujets ECE SVT pour réviser efficacement !

